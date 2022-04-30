MetaTrader 5 Python Kullanıcı Grubu - Metatrader'da Python nasıl kullanılır - sayfa 67
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Python 5.0.33 için MetaTrader 5 yayınlandı:
copy_rates_from, M1 zaman çerçevesinde yeterli veri sağlamıyor.
Bu doğru hareket tarzı mı?
Grafiklerde çubuk sayısı sınırınız var, bu sınırı Terminal'de kaldırmanız gerekiyor (Araçlar->Seçenekler->Çizelgede Maksimum çubuklar).
Terminalin sonraki yapılarında, böyle bir istekte bulunurken bir hata (Yok) döndüreceğiz.
Python 5.0.33 için MetaTrader 5 yayınlandı:
Mükemmel! Tüm birim testleri geçti. pymt5adapter, MetaTrader5 5.0.33'ü kullanacak şekilde yükseltildi.
Her iki paket de aşağıdaki komutla yükseltilebilir.
https://pypi.org/project/pymt5adapter/
Not: Takvim modülü, pymt5adapter'dan kalıcı olarak kaldırılmıştır.
Python 5.0.33
@Almaz
matplotlib paket rakamını çıkarmaz.
Konsoldan veya python IDE'den şekil çalıştırılır.
Python 5.0.33
matplotlib paket rakamını göstermez.
Konsoldan veya python IDE'den şekil başlar.
Bunu dene
kod
Bunu dene
kod
teşekkür ederim. mplfinance ilginç kütüphane.
Ama bir alt plana ihtiyacım var
Bu kütüphane böyle bir rakam gösterebilir mi?
Python 5.0.33
@Almaz
matplotlib paket rakamını çıkarmaz.
Konsoldan veya python IDE'den şekil çalıştırılır.
Bunun Terminal'in altından komut dosyasının başlatılması olduğunu anlıyorum? Kontrol edildi, çalışıyor.
1. Uzmanlar sekmesinde (Araç Kutusunun alt kısmında) hangi hataların yazdığına bakın.
2. MetaEditor'da ayarların matplotlib ile doğru Python'a giden doğru yolu içerdiğini kontrol edin, MetaEditor'daki ayarları değiştirdikten sonra terminali yeniden başlatmanız gerekir, çünkü terminal bu ayarları yalnızca başlangıçta alır.
3. mt5.initialize() içinde terminalin tam yolunu belirtmemek daha iyidir, eğer Terminal'in kendisinden python betikleri çalıştırırsanız, doğru olanı kendileri bulurlar, yani. onları başlatmak.
Bunun Terminal'in altından betiğin başlatılması olduğunu anlıyorum? Kontrol edildi, çalışıyor.
1. Uzmanlar sekmesinde (Araç Kutusunun alt kısmında) hangi hataların yazdığına bakın.
2. MetaEditor'da ayarların matplotlib ile doğru Python'a giden doğru yolu içerdiğini kontrol edin, MetaEditor'daki ayarları değiştirdikten sonra terminali yeniden başlatmanız gerekir, çünkü terminal bu ayarları yalnızca başlangıçta alır.
3. mt5.initialize() içinde terminalin tam yolunu belirtmemek daha iyidir, eğer Terminal'in kendisinden python betikleri çalıştırırsanız, doğru olanı kendileri bulurlar, yani. onları başlatmak.
Teşekkürler Elmas.
Hata yok. Görüntülenen Uzmanlar sekmesi:
Yollar doğru.
mt5.initialize() içindeki tam yolu sildim, terminali yeniden başlattım ve şekil görüntülenmeye başladı.