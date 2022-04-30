MetaTrader 5 Python Kullanıcı Grubu - Metatrader'da Python nasıl kullanılır - sayfa 20
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
En azından, tüm vakaları kapsayan ayrıntılı belgeler bulunmalıdır. Evren o kadar büyük değil - sadece 3 işletim sistemi dalı - Win/Linux/MacOS.
https://visualstudio.microsoft.com/en/downloads/?rr=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F adresinden Microsoft derleme araçları yüklendi. Paket şimdi Python 3.8'e yüklenmiştir. Bu sorun ÇÖZÜLDÜ.
C:\Users\labor>pip yükleme MetaTrader5
MetaTrader5 Toplama
Önbelleğe alınmış https://files.pythonhosted.org/packages/3c/c8/713f1b8283cbbdef30dc9cf50a5d767f9b4a194eb4f886a8e50074b696a1/MetaTrader5-5.0.6.tar.gz'yi kullanma
Toplanan paketleri yükleme: MetaTrader5
MetaTrader5 için setup.py kurulumu çalıştırılıyor ... tamamlandı
MetaTrader5-5.0.6 başarıyla yüklendi
ANCAK! RuntimeError: IPC çağrısı başarısız hatası kaldı:
C:\Users\labor>C:\Users\labor\Anaconda3\envs\metatrader5\python.exe C:/Users/labor/Downloads/MetaTrader5-Python/metatrader5-test.py
[2, 'Exness-MT5Real', '0000000'] # kod çıktıda sıfıra ayarlandı
[500, 2174, '11 Ekim 2019']
Geri izleme (en son arama son):
Dosya "C:/Users/labor/Downloads/MetaTrader5-Python/metatrader5-test.py", satır 10, <module> içinde
ticks1 = MT5CopyTicksFrom("EURAUD", datetime(2019,1,28,13), 10000, MT5_COPY_TICKS_ALL)
RuntimeError: IPC çağrısı başarısız oldu
MT5 hesabında böyle bir sembol olmadığında aynı hata oluşur. Örneğin, EURPLN terminalde değil
Terminal olması gerektiği gibi çalışıyor.
Lütfen MetaQuotes-Demo sunucusuna bağlanın, Yardım -> Masaüstü Güncellemelerini Kontrol Et -> En Son Beta Yapısını seçin, güncellemeyi bekleyin. Derleme 2174'ten büyük veya buna eşit olmalıdır. Komut dosyanızı bu sunucuda çalıştırmayı deneyin ve sonucu bildirin.
not. Ayrıca, terminal hesabınızın açık olduğundan emin olun, MT5TerminalInfo() makul değerler döndürür ve MT5WaitForTerminal() True döndürür.
MT5 hesabında böyle bir sembol olmadığında aynı hata oluşur. Örneğin, EURPLN terminalde değil
Lütfen MetaQuotes-Demo sunucusuna bağlanın, Yardım -> Masaüstü Güncellemelerini Kontrol Et -> En Son Beta Yapısını seçin, güncellemeyi bekleyin. Derleme 2174'ten büyük veya buna eşit olmalıdır. Komut dosyanızı bu sunucuda çalıştırmayı deneyin ve sonucu bildirin.
not. Ayrıca, terminal hesabınızın açık olduğundan emin olun, MT5TerminalInfo() makul değerler döndürür ve MT5WaitForTerminal() True döndürür.
Hesap açık, terminal çalışıyor ve paket ondan şifremi döndürüyor vs. ( [2, 'Exness-MT5Real', '0000000'] , not: şifre biplenir ), ancak aşamada bir hata oluşuyor ondan veri çıkarmaktır.
Anaconda Python'da, aynı saçmalık (Python 3.8'i yıktı ve Python 3.7 sürümlerinden birini kullanan ve MetaTrader5'inizi pip-sıfırlayan yeni bir Anaconda dağıtımı kurdu):
Dosya "C:\Users\labor\Anaconda3\lib\site-packages\spyder_kernels\customize\spydercustomize.py", satır 110, execfile içinde
exec(derleme(f.read(), dosya adı, 'exec'), ad alanı)
Dosya "C:/Users/labor/.spyder-py3/temp.py", satır 17, <module> içinde
eurusd_rates = MT5CopyRatesFrom("EURUSD", MT5_TIMEFRAME_M1, tarihsaat(2019,4,5,15), 1000)
RuntimeError: IPC çağrısı başarısız olduGördüğünüz gibi, bir tür dosya işlemi sırasında MT5CopyRatesFrom'da tökezliyor.
Python için MetaTrader 5.0.7 paketinin güncellenmiş bir sürümü yayınlandı.
Şu şekilde güncelleyebilirsiniz:
Python için MetaTrader 5.0.7 paketinin güncellenmiş bir sürümü yayınlandı.
Şu şekilde güncelleyebilirsiniz:
herhangi bir değişiklik var mı?
herhangi bir değişiklik var mı?
Doğru/yanlış sonuçlardan ayrıntılı sayısal kodlara geçiş.Terminalden veri kullanılabilirliği için geliştirilmiş bekleme modları.
Lütfen MetaQuotes-Demo sunucusuna bağlanın, Yardım -> Masaüstü Güncellemelerini Kontrol Et -> En Son Beta Yapısını seçin, güncellemeyi bekleyin. Derleme 2174'ten büyük veya buna eşit olmalıdır. Komut dosyanızı bu sunucuda çalıştırmayı deneyin ve sonucu bildirin.
not. Ayrıca, terminal hesabınızın açık olduğundan emin olun, MT5TerminalInfo() makul değerler döndürür ve MT5WaitForTerminal() True döndürür.
Terminalim 2190 inşa etti; terminalde, komut dosyasında istenen aynı araç. Komut, komisyoncu adımı ve ticaret kodumu döndürür: [2, 'Exness-MT5Real', '*******'] .
Paketi güncelledikten sonra, aynı kod satırında hata oluşuyor, hata mesajı değişti: RuntimeError: Terminal: Çağrı başarısız oldu
(temel) C:\Users\labor>python.exe C:/Users/labor/Downloads/MetaTrader5-Python/mt5test2.py
[2, 'Exness-MT5Real', '0000000']
[500, 2190, '18 Eki 2019']
Geri izleme (en son arama son):
Dosya "C:/Users/labor/Downloads/MetaTrader5-Python/mt5test2.py", satır 17, <module>
eurusd_rates = MT5CopyRatesFrom("EURUSD", MT5_TIMEFRAME_M1, tarihsaat(2019,4,5,15), 1000)
RuntimeError: Terminal: Çağrı başarısız oldu
Terminalim 2190 inşa etti; terminalde, komut dosyasında istenen aynı araç. Komut, komisyoncu adımı ve ticaret kodumu döndürür: [2, 'Exness-MT5Real', '*******'] .
MetaTrader 5.0.7 python paketine yükseltin ve sonuçları ekleyin, lütfen.
MetaTrader 5.0.7 python paketine yükseltin ve sonuçları ekleyin, lütfen.
1) Anaconda Python 3.7.4 kullanıyorum ve temel sanal ortamda çalışıyorum. Bu arada, MetaTrader 5.0.7 paketi hangi Python sürümüne yöneliktir?
2) isteğiniz üzerine Python 3.8'i tekrar kurdum, pip'i güncelledim ve zaten matplotlib'i kurma aşamasında şunu alıyorum (ataştaki tüm PROTOKOL'e bakın):
Microsoft Windows [Sürüm 10.0.17134.1069]. Şeytanlık...
(c) 2018 Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır.
C:\Users\labor>pip kurulum matplotlib
matplotlib toplama
Önbelleğe alınmış https://files.pythonhosted.org/packages/12/d1/7b12cd79c791348cb0c78ce6e7d16bd72992f13c9f1e8e43d2725a6d8adf/matplotlib-3.1.1.tar.gz'yi kullanma
Gereksinim zaten karşılandı: c:\python38\lib\site-packages içinde cycler>=0.10 (matplotlib'den) (0.10.0)
Gereksinim zaten karşılandı: kiwisolver>=1.0.1 in c:\python38\lib\site-packages (matplotlib'den) (1.1.0)
Gereksinim zaten karşılandı: pyparsing!=2.0.4,!=2.1.2,!=2.1.6,>=2.0.1 in c:\python38\lib\site-packages (matplotlib'den) (2.4.2)
Gereksinim zaten karşılandı: c:\python38\lib\site-paketlerinde python-dateutil>=2.1 (matplotlib'den) (2.8.0)
Gereksinim zaten karşılandı: numpy>=1.11 in c:\python38\lib\site-packages (matplotlib'den) (1.17.3)
Gereksinim zaten karşılandı: c:\python38\lib\site-packages içinde altı (cycler>=0.10->matplotlib'den) (1.12.0)
Gereksinim zaten karşılandı: c:\python38\lib\site-packages içindeki kurulum araçları (kiwisolver>=1.0.1->matplotlib'den) (41.2.0)
Toplanan paketleri yükleme: matplotlib
matplotlib için setup.py kurulumu çalıştırılıyor ... hatası
HATA: Komut çıkış durumu 1 ile hata verdi:
komut: 'c:\python38\python.exe' -u -c 'import sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'C:\\Users\\labor\\AppData\\Local\\Temp\\pip-install-unwrm6r5\\matplotlib\\setup.py'"'"'; __file__='"'"'C:\\Users\\labor\\AppData\\Local\\Temp\\pip-install-unwrm6r5\\matplotlib\\setup.py'"'"';f=getattr(tokenize , '"'"'open'"'"', open)(__file__);code=f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\ n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' install --record 'C:\Users\labor\AppData\ Local\Temp\pip-record-ly12rvmr\install-record.txt' --single-version-externally-managed --compile
................. dosyada devam ediyor
3) http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/ kaynağını kullanarak matplotlib'i kurdu, standart pytz'i ve paketinizi kurdu. Aynı hatayı aldım: RuntimeError: Terminal: Çağrı başarısız oldu. Ataş 2'ye bakın.