HistorySelectByPosition

Récupère l'historique des transactions et des ordres ayant l'identifiant de position spécifié.

bool  HistorySelectByPosition(
   ulong   position_id     // identifiant de la position - POSITION_IDENTIFIER
   );

Paramètres

position_id

[in]  Identifiant de la position qui est défini pour chaque ordre et transaction exécuté.

Valeur de Retour

Retourne true en cas de succès, sinon retourne false.

Note

Ne confondez pas les ordres d'un historique de trading avec les ordres en attente en cours qui apparaissent dans l'onglet "Trade" de la barre "Boîte à Outils". La liste des ordres qui ont été annulés ou qui on conduit à une transaction, est visible dans l'onglet "Historique" de la "Boîte à Outils" du terminal client.

HistorySelectByPosition() crée une liste d'ordres dans un programme MQL5 et une liste de transactions ayant un identifiant de position spécifié, pour pouvoir ensuite les utiliser dans les fonctions correspondantes. La taille de la liste des transactions peut être récupérée avec la fonction HistoryDealsTotal(), la taille de la liste des ordres dans l'historique peut être obtenue avec HistoryOrdersTotal(). Pour parcourir les éléments de la liste des ordres, utilisez HistoryOrderGetTicket(), pour les éléments de la liste des transactions - HistoryDealGetTicket().

Après l'utilisation de HistoryOrderSelect(), la liste des ordres disponibles de l'historique pour le programme mql5 est réinitialisée et remplie à nouveau avec l'ordre trouvé, si la recherche d'un ordre par son ticket a été effectuée avec succès. La même chose s'applique à la liste des transactions disponibles pour le programme MQL5 - elle est réinitialisée avec HistoryDealSelect() et remplie à nouveau si la transaction est obtenue avec succès par son numéro de ticket.

Exemple :

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   long  pos_id_array[];         // tableau pour stocker les ID des positions
 
//--- demande l'historique entier
   if(!HistorySelect(0TimeCurrent()))
     {
      Print("HistorySelect() failed. Error "GetLastError());
      return;
     }
     
//--- récupère tous les identifiants des positions des ordres en attente uniquement
   int total=HistoryOrdersTotal();
   for(int i=0i<totali++)
     {
      ulong ticket=HistoryOrderGetTicket(i);
      if(ticket==0)
         continue;
      ENUM_ORDER_TYPE type=(ENUM_ORDER_TYPE)HistoryOrderGetInteger(ticketORDER_TYPE);
      long pos_id=HistoryOrderGetInteger(ticketORDER_POSITION_ID);
      if(type<=ORDER_TYPE_SELL || pos_id==0)
         continue;
      
      int size=ArraySize(pos_id_array);
      if(ArrayResize(pos_id_arraysize+1)==size+1)
         pos_id_array[size]=pos_id;
     }
   
//--- par la liste des ID des positions du tableau
   total=ArraySize(pos_id_array);
   for(int i=0i<totali++)
     {
      //--- imprime l'en-tête, ainsi que l'ordre des positions et la liste des transactions
      long position_id=pos_id_array[i];
      Print("List of orders and deals for position with ID: "position_id);
      HistorySelectByPositionProcess(position_id);
     }
   /*
   résultat :
   List of orders and deals for position with ID1819629924
     [0Order Sell Limit #1819629924
     [1Order Buy #1819633194
     [0Entry In Deal Sell #1794972472
     [1Entry Out Deal Buy #1794975589
   List of orders and deals for position with ID1841753970
     [0Order Sell Stop #1841753970
     [1Order Buy #1842322160
     [0Entry In Deal Sell #1817242142
     [1Entry Out Deal Buy #1817765341
   */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Sélectionne les ordres et transactions de l'historique par ID    |
//| et affiche la liste des ordres et transactions de la position    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool HistorySelectByPositionProcess(const long position_id)
  {
//--- demande l'historique des transactions et des ordre ayant l'ID de position spécifié
   if(!HistorySelectByPosition(position_id))
     {
      PrintFormat("HistorySelectByPosition(%I64d) failed. Error %d"position_idGetLastError());
      return(false);
     }
     
//--- imprime une liste des ordres de position
   int orders_total=HistoryOrdersTotal();
   for(int i=0i<orders_totali++)
     {
      ulong ticket=HistoryOrderGetTicket(i);
      if(ticket==0)
         continue;
      ENUM_ORDER_TYPE order_type=(ENUM_ORDER_TYPE)HistoryOrderGetInteger(ticketORDER_TYPE);
      PrintFormat("  [%d] Order %s #%I64u"iOrderTypeDescription(order_type), ticket);
     }
     
//--- imprime une liste des transactions des positions dans le journal
   int deals_total =HistoryDealsTotal();
   for(int i=0i<deals_totali++)
     {
      ulong ticket=HistoryDealGetTicket(i);
      if(ticket==0)
         continue;
      ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry=(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(ticketDEAL_ENTRY);
      ENUM_DEAL_TYPE  deal_type= (ENUM_DEAL_TYPE)HistoryDealGetInteger(ticketDEAL_TYPE);
      if(deal_type!=DEAL_TYPE_BUY && deal_type!=DEAL_TYPE_SELL)
         continue;
      PrintFormat("  [%d] Entry %s Deal %s #%I64u"iDealEntryDescription(deal_entry), DealTypeDescription(deal_type), ticket);
     }
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Retourne la description du type de l'ordre                       |
//+------------------------------------------------------------------+
string OrderTypeDescription(const ENUM_ORDER_TYPE type)
  {
   switch(type)
     {
      case ORDER_TYPE_BUY              :  return("Buy");
      case ORDER_TYPE_SELL             :  return("Sell");
      case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT        :  return("Buy Limit");
      case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT       :  return("Sell Limit");
      case ORDER_TYPE_BUY_STOP         :  return("Buy Stop");
      case ORDER_TYPE_SELL_STOP        :  return("Sell Stop");
      case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT   :  return("Buy Stop Limit");
      case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT  :  return("Sell Stop Limit");
      default                          :  return("Unknown order type: "+(string)type);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Retourne la description du type de la transaction de la position |
//+------------------------------------------------------------------+
string DealTypeDescription(const ENUM_DEAL_TYPE type)
  {
   switch(type)
     {
      //--- renvoie uniquement la description des offres d'achat et de vente,
      //--- puisque tous les autres types ne s'appliquent pas à la position
      case DEAL_TYPE_BUY   :  return("Buy");
      case DEAL_TYPE_SELL  :  return("Sell");
      default              :  return("Unknown deal type: "+(string)type);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Retourne la méthodde de changement de position                   |
//+------------------------------------------------------------------+
string DealEntryDescription(const ENUM_DEAL_ENTRY entry)
  {
   switch(entry)
     {
      case DEAL_ENTRY_IN      :  return("In");
      case DEAL_ENTRY_OUT     :  return("Out");
      case DEAL_ENTRY_INOUT   :  return("InOut");
      case DEAL_ENTRY_OUT_BY  :  return("Out by");
      case DEAL_ENTRY_STATE   :  return("Status record");
      default                 :  return("Unknown deal entry: "+(string)entry);
     }
  }

