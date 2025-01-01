MQL5 ReferenceStandard LibraryTrade ClassesCTerminalInfoPath BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString Path Gets the client terminal folder. string Path() const Return Value The client terminal folder. Note The client terminal folder is used by TerminalInfoString() function (TERMINAL_PATH property). Company DataPath