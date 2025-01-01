DokümantasyonBölümler
SelectByTicket

Pozisyonu fiş değerine göre seçer.

bool  SelectByTicket(
   ulong  ticket      // pozisyon fişi
   );

Parametreler

ticket

[in]  Pozisyon fişi.

Dönüş değeri

İşlem başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.