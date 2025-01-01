MQL5 ReferansıStandart KütüphaneAlım-satım sınıflarıCPositionInfoSelectByTicket TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState SelectByTicket Pozisyonu fiş değerine göre seçer. bool SelectByTicket( ulong ticket // pozisyon fişi ); Parametreler ticket [in] Pozisyon fişi. Dönüş değeri İşlem başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'. SelectByMagic StoreState