InfoInteger

Belirtilen tamsayı tipli özelliğin değerini alır.

bool  InfoInteger(
   ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER  prop_id,     // özellik tanımlayıcı
   long&                           var          // değişken referansı
   ) const

Parametreler

prop_id

[in]  Tamsayı tipli özelliğin tanımlayıcısı (ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER sayımının değerlerinden biri).

var

[out]  Sonucu yerleştirmek için kullanılacak long tipli değişkenin referansı.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', özellik değeri alınamazsa 'false'.

Not

Pozisyon, Select (fiş kullanarak) veya SelectByIndex (indis kullanarak) yöntemi ile seçilmelidir.