MQL5 ReferansıStandart KütüphaneAlım-satım sınıflarıCPositionInfoSwap TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState Swap Pozisyona konu olan swap değerini alır. double Swap() const Dönüş değeri Pozisyona konu olan swap değeri (mevduat dövizinin cinsinden). Not Pozisyon, Select (fiş kullanarak) veya SelectByIndex (indis kullanarak) yöntemi ile seçilmelidir. Commission Profit