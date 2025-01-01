DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneAlım-satım sınıflarıCPositionInfoSwap 

Swap

Pozisyona konu olan swap değerini alır.

double  Swap() const

Dönüş değeri

Pozisyona konu olan swap değeri (mevduat dövizinin cinsinden).

Not

Pozisyon, Select (fiş kullanarak) veya SelectByIndex (indis kullanarak) yöntemi ile seçilmelidir.