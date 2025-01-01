MQL5 ReferansıStandart KütüphaneAlım-satım sınıflarıCPositionInfoCheckState TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState CheckState Mevcut parametreleri kaydedilen parametrelerle karşılaştırır. bool CheckState() Dönüş değeri true - pozisyon parametreleri StoreState() son çağrısından sonra değiştirilmişse, aksi durumda - false. StoreState CDealInfo