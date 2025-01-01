DokümantasyonBölümler
CheckState

Mevcut parametreleri kaydedilen parametrelerle karşılaştırır.

bool  CheckState()

Dönüş değeri

true - pozisyon parametreleri StoreState()  son çağrısından sonra değiştirilmişse, aksi durumda - false.