Commission

Pozisyona konu olan komisyon miktarını alır.

double  Commission() const

Dönüş değeri

Pozisyona konu olan komisyon miktarını – mevduat dövizinin cinsinden – alır.

Not

Pozisyon, Select (fiş kullanarak) veya SelectByIndex (indis kullanarak) yöntemi ile seçilmelidir.