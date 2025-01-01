文档部分
MQL5参考标准程序库通用数据集ArrayLastIndexOf<T> 

ArrayLastIndexOf

搜索一维数组中最后出现的值。

template<typename T>
int ArrayLastIndexOf(
   T&         array[],         // 用于搜索的数组
   T          value,           // 搜索值
   const int  start_index,     // 索引起始点
   const int  count            //搜索范围
   );

参数

&array[]

[out]  要搜索的数组。

value

[in]  已搜索的值。

start_index

[in] 搜索开始的索引起始点。

count

[in]  搜索范围长度。

返回值

返回最后找到的元素的索引。如果该值未找到，返回-1。