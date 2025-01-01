DocumentazioneSezioni
ArrayLastIndexOf

Cerca l'ultima occorrenza di un valore in un'array unidimensionale.

template<typename T>
int ArrayLastIndexOf(
   T&         array[],         // un array per la ricerca
   T          value,           // il valore ricercato
   const int  start_index,     // l'indice iniziale
   const int  count            // il raggio di ricerca
   );

Parametri

&array[]

[out]  L'array in cui cercare.

value

[in]  Il valore cercato.

start_index

[in] L'indice d'inizio dal quale inizia la ricerca.

count

[in]  La lunghezza del range di ricerca.

Valore di ritorno

Restituisce l'indice dell'ultimo elemento trovato. Se il valore non viene trovato, restituisce -1.