ArrayLastIndexOf
Cerca l'ultima occorrenza di un valore in un'array unidimensionale.
|
template<typename T>
Parametri
&array[]
[out] L'array in cui cercare.
value
[in] Il valore cercato.
start_index
[in] L'indice d'inizio dal quale inizia la ricerca.
count
[in] La lunghezza del range di ricerca.
Valore di ritorno
Restituisce l'indice dell'ultimo elemento trovato. Se il valore non viene trovato, restituisce -1.