CTrailingNone
CTrailingNone은 stub 클래스입니다. 전략에서 추적 손절매를 사용하지 않는 경우 CExpert 클래스의 추적 객체를 초기화할 때 이 클래스를 사용해야 합니다.
Description
CTrailingNone 클래스는 추적 손절매 알고리즘을 구현하지 않습니다. 추적 손절매 조건을 확인하는 방법은 항상 false를 반환한다.
Declaration
|
class CTrailingNone: public CExpertTrailing
Title
|
#include <Expert\Trailing\TrailingNone.mqh>
|
상속 계층
CTrailingNone
그룹별 클래스 메서드
|
추적 메서드 확인
|
|
virtual CheckTrailingStopLong
|
롱 포지션의 추적 손절매 조건을 점검하는 stub 방법
|
virtual CheckTrailingStopShort
|
숏 포지션의 추적 손절매 상태를 점검하는 stub 방법
|
클래스 CObject 에서 상속된 메서드
|
CExpertBase 클래스에서 상속된 메서드
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators
|
CExpertTrailing 클래스에서 상속된 방법