CTrailingNone

CTrailingNone은 stub 클래스입니다. 전략에서 추적 손절매를 사용하지 않는 경우 CExpert 클래스의 추적 객체를 초기화할 때 이 클래스를 사용해야 합니다.

Description

CTrailingNone 클래스는 추적 손절매 알고리즘을 구현하지 않습니다. 추적 손절매 조건을 확인하는 방법은 항상 false를 반환한다.

Declaration

class CTrailingNone: public CExpertTrailing

Title

   #include <Expert\Trailing\TrailingNone.mqh>

상속 계층

  CObject

      CExpertBase

          CExpertTrailing

              CTrailingNone

그룹별 클래스 메서드

추적 메서드 확인

 

virtual CheckTrailingStopLong

롱 포지션의 추적 손절매 조건을 점검하는 stub 방법

virtual CheckTrailingStopShort

숏 포지션의 추적 손절매 상태를 점검하는 stub 방법

클래스 CObject 에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

CExpertBase 클래스에서 상속된 메서드

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

CExpertTrailing 클래스에서 상속된 방법

CheckTrailingStopLong, CheckTrailingStopShort