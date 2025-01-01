CTrailingNone
CTrailingNone 是一个存根 类。如果您的策略不使用尾随停止, 则应使用这个类来初始化尾随对象。
描述
CTrailingNone 类未实现任何尾随停止算法。检查尾随停止条件的方法永远返回 false。
声明
class CTrailingNone: public CExpertTrailing
标称库文件
#include <Expert\Trailing\TrailingNone.mqh>
继承体系
CTrailingNone
类方法
检查尾随方法
virtual CheckTrailingStopLong
检查多头仓位尾随停止条件的存根方法
virtual CheckTrailingStopShort
检查空头仓位尾随停止条件的存根方法
方法继承自类 CObject
方法继承自类 CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators
方法继承自类 CExpertTrailing