MQL5参考标准程序库策略模块尾随停止类CTrailingNone 

CTrailingNone

CTrailingNone 是一个存根 类。如果您的策略不使用尾随停止, 则应使用这个类来初始化尾随对象。

描述

CTrailingNone 类未实现任何尾随停止算法。检查尾随停止条件的方法永远返回 false。

声明

class CTrailingNone: public CExpertTrailing

标称库文件

   #include <Expert\Trailing\TrailingNone.mqh>

继承体系

  CObject

      CExpertBase

          CExpertTrailing

              CTrailingNone

类方法

检查尾随方法

 

virtual CheckTrailingStopLong

检查多头仓位尾随停止条件的存根方法

virtual CheckTrailingStopShort

检查空头仓位尾随停止条件的存根方法

