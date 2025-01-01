CTrailingNone
CTrailingNone is a stub class. This class should be used at initialization of trailing object in CExpert class if your strategy does not use Trailing Stop.
Description
CTrailingNone class does not implement any Trailing Stop algorithm. The methods of checking Trailing Stop conditions always return false.
Declaration
class CTrailingNone: public CExpertTrailing
Title
#include <Expert\Trailing\TrailingNone.mqh>
Inheritance hierarchy
CTrailingNone
Class Methods by Groups
Check Trailing Methods
virtual CheckTrailingStopLong
A stub method for checking Trailing Stop conditions of a long position
virtual CheckTrailingStopShort
A stub method for checking Trailing Stop conditions of a short position
Methods inherited from class CObject
Methods inherited from class CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators
Methods inherited from class CExpertTrailing