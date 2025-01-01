DocumentationSections
CTrailingNone

CTrailingNone is a stub class. This class should be used at initialization of trailing object in CExpert class if your strategy does not use Trailing Stop.

Description

CTrailingNone class does not implement any Trailing Stop algorithm. The methods of checking Trailing Stop conditions always return false.

Declaration

class CTrailingNone: public CExpertTrailing

Title

   #include <Expert\Trailing\TrailingNone.mqh>

Inheritance hierarchy

  CObject

      CExpertBase

          CExpertTrailing

              CTrailingNone

Class Methods by Groups

Check Trailing Methods

 

virtual CheckTrailingStopLong

A stub method for checking Trailing Stop conditions of a long position

virtual CheckTrailingStopShort

A stub method for checking Trailing Stop conditions of a short position

