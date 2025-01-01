DokümantasyonBölümler
Açıklama

CDealInfo sınıfı, işlem özelliklerine kolay erişim sağlar.

Bildirim

   class CDealInfo : public CObject

Başlık

   #include <Trade\DealInfo.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CDealInfo

Gruplarına göre sınıf yöntemleri

Tamsayı tipli özelliklere erişim için

 

Order

İşlemin ugulandığı emri alır.

Time

İşlemin uygulama zamanını alır

TimeMsc

işlemin uygulama zamanını 01.01.1970 tarihinden itibaren milisaniyeler cinsinden alır

DealType

İşlem tipini alır

TypeDescription

İşlem tipini dizgi biçiminde alır

Entry

işlem yönünü alır

EntryDescription

İşlem yönünü dizgi cinsinden alır

Magic

İşlemi gerçekleştiren Uzmanın tanımlayıcısını alır

PositionId

İşleme konu olan pozisyonun tanımlayıcısını alır.

double tipli özelliklere erişim

 

Volume

İşlemin hacim değerini alır

Price

İşlemin fiyatını alır

Commision

İşleme konu olan komisyon miktarını alır

Swap

Pozisyon kapatıldığında swap değerini alır

Profit

İşlemin finansal sonucunu alır

Metin özelliklerine erişim

 

Symbol

İşlem sembolünü alır

Comment

İşlem yorumunu alır

MQL5 API fonksiyonlarına erişim

 

InfoInteger

Belirtilen tamsayı tipli özelliğin değerini alır

InfoDouble

Belirtilen double tipli özelliğin değerini alır

InfoString

Belirtilen string tipli özelliğin değerini alır

Seçim

 

Ticket

İşlemin fişini alır/ işlemi seçer

SelectByIndex

İşlemi indis kullanarak seçer

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare