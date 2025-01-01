- Order
- Time
- TimeMsc
- DealType
- TypeDescription
- Entry
- EntryDescription
- Magic
- PositionId
- Volume
- Price
- Commision
- Swap
- Profit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Ticket
- SelectByIndex
CDealInfo
CDealInfo sınıfı, işlem özelliklerine kolay erişim için tasarlanmıştır.
Açıklama
CDealInfo sınıfı, işlem özelliklerine kolay erişim sağlar.
Bildirim
class CDealInfo : public CObject
Başlık
#include <Trade\DealInfo.mqh>
Kalıtım hiyerarşisi
CDealInfo
Gruplarına göre sınıf yöntemleri
Tamsayı tipli özelliklere erişim için
İşlemin ugulandığı emri alır.
İşlemin uygulama zamanını alır
işlemin uygulama zamanını 01.01.1970 tarihinden itibaren milisaniyeler cinsinden alır
İşlem tipini alır
İşlem tipini dizgi biçiminde alır
işlem yönünü alır
|
İşlem yönünü dizgi cinsinden alır
İşlemi gerçekleştiren Uzmanın tanımlayıcısını alır
|
İşleme konu olan pozisyonun tanımlayıcısını alır.
double tipli özelliklere erişim
İşlemin hacim değerini alır
İşlemin fiyatını alır
İşleme konu olan komisyon miktarını alır
Pozisyon kapatıldığında swap değerini alır
İşlemin finansal sonucunu alır
Metin özelliklerine erişim
İşlem sembolünü alır
İşlem yorumunu alır
MQL5 API fonksiyonlarına erişim
Belirtilen tamsayı tipli özelliğin değerini alır
Belirtilen double tipli özelliğin değerini alır
Belirtilen string tipli özelliğin değerini alır
Seçim
İşlemin fişini alır/ işlemi seçer
İşlemi indis kullanarak seçer