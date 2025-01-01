- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
CList
CList sınıfı, CObject ve onun soyundan gelen sınıf örnekleri için bir dinamik liste sınıfıdır.
Açıklama
CList ,sınıfı CObject ve onun soyundan gelen sınıf örneklerinin bir listesi ile çalışabilmeyi sağlar. Sınıf içerisinde; sıralama, sıralanmış listede arama, eleman silme/ekleme gibi işlevler yer almaktadır. Ayrıca dosya işlemleri için gereken yöntemler de sınıf içerisinde yer almaktadır.
CList sınıfı ile çalışmak bir takım incelikler içerir. Bu sınıf dinamik belleği denetlemek için mekanizmalara sahiptir, bu nedenle liste elemanlarıyla çalışılırken dikkatli olunması gerekir.
Bellek yönetim mekanizmasının incelikleri daha önce CArrayObj konusunda anlatılanlarla benzerdir.
Bildirim
|
class CList : public CObject
Başlık
|
#include <Arrays\List.mqh>
|
Kalıtım hiyerarşisi
CList
Sınıf Yöntemleri
|
Özellikler
|
|
Liste elemanlarının silinmesi sırasında kullanılacak bellek yönetim bayrağını alır
|
Liste elemanlarının silinmesi sırasında kullanılacak bellek yönetim bayrağını ayarlar
|
Listedeki elemanların toplam sayısını alır
|
Listenin sıralama bayrağını alır
|
Sıralama türünü alır
|
Oluşturma yöntemleri
|
|
Yeni bir liste elemanı oluşturur
|
Ekleme yöntemleri
|
|
Listenin sonuna bir eleman ekler
|
Belirtilen liste konumuna eleman ekler
|
Silme yöntemleri
|
|
Listenin geçerli konumundaki elemanı fiziksel olarak silmeden diziden kaldırır
|
Listenin mevcut konumundaki elemanı siler
|
Listenin belirtilen konumundaki elemanı siler
|
Tüm liste elemanlarını kaldırır
|
Konumlandırma
|
|
Liste elemanının indisini alır
|
Belirtilen konumdaki liste elemanını alır
|
Listedeki ilk elemanı alır
|
Listedeki bir önceki elemanı alır
|
Mevcut liste elemanını alır
|
Listedeki bir sonraki elemanı alır
|
Son elemanı alır
|
Sıralama yöntemleri
|
|
Listeyi sıralar
|
Mevcut elemanı listedeki belli bir konuma taşır
|
Liste elemanlarının yerlerini karşılıklı değiştirir
|
Karşılaştırma yöntemleri
|
|
Listeyi başka bir liste ile karşılaştırır
|
Arama yöntemleri
|
|
Sıralı liste içinde, belirtilen kritere eşit olan bir eleman arar
|
Girdi/çıktı
|
|
virtual Save
|
Veri listesini dosyaya kaydeder
|
virtual Load
|
Veri listesini dosyadan yükler
|
virtual Type
|
Listenin tip tanımlayıcısını alır
|
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare