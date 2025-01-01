DokümantasyonBölümler
CList sınıfı, CObject ve onun soyundan gelen sınıf örnekleri için bir dinamik liste sınıfıdır.

Açıklama

CList ,sınıfı CObject ve onun soyundan gelen sınıf örneklerinin bir listesi ile çalışabilmeyi sağlar. Sınıf içerisinde; sıralama, sıralanmış listede arama, eleman silme/ekleme gibi işlevler yer almaktadır. Ayrıca dosya işlemleri için gereken yöntemler de sınıf içerisinde yer almaktadır.

CList sınıfı ile çalışmak bir takım incelikler içerir. Bu sınıf dinamik belleği denetlemek için mekanizmalara sahiptir, bu nedenle liste elemanlarıyla çalışılırken dikkatli olunması gerekir.

Bellek yönetim mekanizmasının incelikleri daha önce CArrayObj konusunda anlatılanlarla benzerdir.

Bildirim

   class CList : public CObject

Başlık

   #include <Arrays\List.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CList

Sınıf Yöntemleri

Özellikler

 

FreeMode

Liste elemanlarının silinmesi sırasında kullanılacak bellek yönetim bayrağını alır

FreeMode

Liste elemanlarının silinmesi sırasında kullanılacak bellek yönetim bayrağını ayarlar

Total

Listedeki elemanların toplam sayısını alır

IsSorted

Listenin sıralama bayrağını alır

SortMode

Sıralama türünü alır

Oluşturma yöntemleri

 

CreateElement

Yeni bir liste elemanı oluşturur

Ekleme yöntemleri

 

Add

Listenin sonuna bir eleman ekler

Insert

Belirtilen liste konumuna eleman ekler

Silme yöntemleri

 

DetachCurrent

Listenin geçerli konumundaki elemanı fiziksel olarak silmeden diziden kaldırır

DeleteCurrent

Listenin mevcut konumundaki elemanı siler

Delete

Listenin belirtilen konumundaki elemanı siler

Clear

Tüm liste elemanlarını kaldırır

Konumlandırma

 

IndexOf

Liste elemanının indisini alır

GetNodeAtIndex

Belirtilen konumdaki liste elemanını alır

GetFirstNode

Listedeki ilk elemanı alır

GetPrevNode

Listedeki bir önceki elemanı alır

GetCurrentNode

Mevcut liste elemanını alır

GetNextNode

Listedeki bir sonraki elemanı alır

GetLastNode

Son elemanı alır

Sıralama yöntemleri

 

Sort

Listeyi sıralar

MoveToIndex

Mevcut elemanı listedeki belli bir konuma taşır

Exchange

Liste elemanlarının yerlerini karşılıklı değiştirir

Karşılaştırma yöntemleri

 

CompareList

Listeyi başka bir liste ile karşılaştırır

Arama yöntemleri

 

Search

Sıralı liste içinde, belirtilen kritere eşit olan bir eleman arar

Girdi/çıktı

 

virtual Save

Veri listesini dosyaya kaydeder

virtual Load

Veri listesini dosyadan yükler

virtual Type

Listenin tip tanımlayıcısını alır

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

 