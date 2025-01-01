CList

CList sınıfı, CObject ve onun soyundan gelen sınıf örnekleri için bir dinamik liste sınıfıdır.

Açıklama

CList ,sınıfı CObject ve onun soyundan gelen sınıf örneklerinin bir listesi ile çalışabilmeyi sağlar. Sınıf içerisinde; sıralama, sıralanmış listede arama, eleman silme/ekleme gibi işlevler yer almaktadır. Ayrıca dosya işlemleri için gereken yöntemler de sınıf içerisinde yer almaktadır.

CList sınıfı ile çalışmak bir takım incelikler içerir. Bu sınıf dinamik belleği denetlemek için mekanizmalara sahiptir, bu nedenle liste elemanlarıyla çalışılırken dikkatli olunması gerekir.

Bellek yönetim mekanizmasının incelikleri daha önce CArrayObj konusunda anlatılanlarla benzerdir.

Bildirim

class CList : public CObject

Başlık

#include <Arrays\List.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi CObject CList

Sınıf Yöntemleri

Özellikler FreeMode Liste elemanlarının silinmesi sırasında kullanılacak bellek yönetim bayrağını alır FreeMode Liste elemanlarının silinmesi sırasında kullanılacak bellek yönetim bayrağını ayarlar Total Listedeki elemanların toplam sayısını alır IsSorted Listenin sıralama bayrağını alır SortMode Sıralama türünü alır Oluşturma yöntemleri CreateElement Yeni bir liste elemanı oluşturur Ekleme yöntemleri Add Listenin sonuna bir eleman ekler Insert Belirtilen liste konumuna eleman ekler Silme yöntemleri DetachCurrent Listenin geçerli konumundaki elemanı fiziksel olarak silmeden diziden kaldırır DeleteCurrent Listenin mevcut konumundaki elemanı siler Delete Listenin belirtilen konumundaki elemanı siler Clear Tüm liste elemanlarını kaldırır Konumlandırma IndexOf Liste elemanının indisini alır GetNodeAtIndex Belirtilen konumdaki liste elemanını alır GetFirstNode Listedeki ilk elemanı alır GetPrevNode Listedeki bir önceki elemanı alır GetCurrentNode Mevcut liste elemanını alır GetNextNode Listedeki bir sonraki elemanı alır GetLastNode Son elemanı alır Sıralama yöntemleri Sort Listeyi sıralar MoveToIndex Mevcut elemanı listedeki belli bir konuma taşır Exchange Liste elemanlarının yerlerini karşılıklı değiştirir Karşılaştırma yöntemleri CompareList Listeyi başka bir liste ile karşılaştırır Arama yöntemleri Search Sıralı liste içinde, belirtilen kritere eşit olan bir eleman arar Girdi/çıktı virtual Save Veri listesini dosyaya kaydeder virtual Load Veri listesini dosyadan yükler virtual Type Listenin tip tanımlayıcısını alır