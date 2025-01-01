Prev
Listedeki bir önceki elemanın işaretçisini ayarlar.
|
void Prev(
CObject* object
)
Parametreler
object
[in] Bir önceki liste elemanının işaretçisi için yeni değer.
Örnek:
|
//--- eCObject::Prev(CObject*) için bir örnek
#include <Object.mqh>
//---
void OnStart()
{
CObject *object_first,*object_second;
//---
object_first=new CObject;
if(object_first==NULL)
{
printf("Nesne oluşturma hatası");
return;
}
object_second=new CObject;
if(object_second==NULL)
{
printf("Nesne oluşturma hatası");
delete object_first;
return;
}
//--- etkileşimi ayarla
object_first.Next(object_second);
object_second.Prev(object_first);
//--- nesneleri kullan
//--- ...
//--- nesneleri sil
delete object_first;
delete object_second;
}