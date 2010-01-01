|
//+------------------------------------------------------------------+
//| MyTreeNode.mq5 |
//| Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.metaquotes.net/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
//---
#include <Arrays\TreeNode.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| CTreeNode'dan türeyen bir sınıf tanımla. |
//+------------------------------------------------------------------+
//| CMyTreeNode sınıfı. |
//| Amaç: bir ikili ağaç elemanının sınıfı. |
//| CTreeNode sınıfının bir türevi. |
//+------------------------------------------------------------------+
class CMyTreeNode : public CTreeNode
{
protected:
//--- kullanıcı verisi
long m_long; // long tipi için anahtar alan
double m_double; // double tipli, kullanıcı-tanımlı değişken
string m_string; // string tipli, kullanıcı-tanımlı değişken
datetime m_datetime; // datetime tipli, kullanıcı-tanımlı değişken
public:
CMyTreeNode();
//--- kullanıcı verisine ulaşma yöntemleri
long GetLong(void) { return(m_long); }
void SetLong(long value) { m_long=value; }
double GetDouble(void) { return(m_double); }
void SetDouble(double value) { m_double=value; }
string GetString(void) { return(m_string); }
void SetString(string value) { m_string=value; }
datetime GetDateTime(void) { return(m_datetime); }
void SetDateTime(datetime value) { m_datetime=value; }
//--- dosyalarla çalışmak için yöntemler
virtual bool Save(int file_handle);
virtual bool Load(int file_handle);
protected:
virtual int Compare(const CObject *node,int mode);
//--- sınıf örnekleri oluşturmak için yöntemler
virtual CTreeNode* CreateSample();
};
//+------------------------------------------------------------------+
//| CMyTreeNode sınıf yapıcısı. |
//| INPUT: yok. |
//| OUTPUT: yok. |
//| REMARK: yok. |
//+------------------------------------------------------------------+
void CMyTreeNode::CMyTreeNode()
{
//--- kullanıcı verisinin başlatılması
m_long =0;
m_double =0.0;
m_string ="";
m_datetime =0;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Belirtilen algoritmayla, ağaç düğümlerinin karşılaştırılması. |
//| INPUT: node - karşılaştırılacak dizi elemanı, |
//| mode - kıyaslama algoritmasının tanımlayıcısı. |
//| OUTPUT: karşılaştırma sonucu (>0,0,<0). |
//| REMARK: yok. |
//+------------------------------------------------------------------+
int CMyTreeNode::Compare(const CObject *node,int mode)
{
//--- başka kıyaslama algoritması olmadığından 'mode' parametresi göz-ardı edildi
int res=0;
//--- açık tip dönüşümü
CMyTreeNode *n=node;
res=(int)(m_long-n.m_long);
//---
return(res);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Yeni bir sınıf örneği oluşturma. |
//| INPUT: yok. |
//| OUTPUT: yeni CMyTreeNode sınıf örneğinin işaretçisi. |
//| REMARK: yok. |
//+------------------------------------------------------------------+
CTreeNode* CMyTreeNode::CreateSample()
{
CMyTreeNode *result=new CMyTreeNode;
//---
return(result);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Düğüm verisini dosyaya yaz. |
//| INPUT: file_handle – açılmış olan dosyanın tanıtıcı değeri. |
//| OUTPUT: doğruysa true, değilse false. |
//| REMARK: yok. |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CMyTreeNode::Save(int file_handle)
{
uint i=0,len;
//--- denetle
if(file_handle<0) return(false);
//--- writing user data
//--- long tipli kullanıcı tanımlı değişkeni yaz
if(FileWriteLong(file_handle,m_long)!=sizeof(long)) return(false);
//--- double tipli kullanıcı tanımlı değişkeni yaz
if(FileWriteDouble(file_handle,m_double)!=sizeof(double)) return(false);
//--- string tipli kullanıcı tanımlı değişkeni yaz
len=StringLen(m_string);
//--- dizgi uzunluğunu yaz
if(FileWriteInteger(file_handle,len,INT_VALUE)!=INT_VALUE) return(false);
//--- dizgiyi yaz
if(len!=0 && FileWriteString(file_handle,m_string,len)!=len) return(false);
//--- datetime tipli kullanıcı tanımlı değişkeni yaz
if(FileWriteLong(file_handle,m_datetime)!=sizeof(long)) return(false);
//---
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Düğüm verisini dosyadan oku. |
//| INPUT: file_handle – açılmış olan dosyanın tanıtıcı değeri. |
//| OUTPUT: doğruysa true, değilse false. |
//| REMARK: yok. |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CMyTreeNode::Load(int file_handle)
{
uint i=0,len;
//--- denetle
if(file_handle<0) return(false);
//--- oku
if(FileIsEnding(file_handle)) return(false);
//--- char tipli kullanıcı tanımlı değişkenin okunması
//--- long tipli kullanıcı tanımlı değişkenin okunması
m_long=FileReadLong(file_handle);
//--- double tipli kullanıcı tanımlı değişkenin okunması
m_double=FileReadDouble(file_handle);
//--- string tipli kullanıcı tanımlı değişkenin okunması
//--- dizgi uzunluğunu oku
len=FileReadInteger(file_handle,INT_VALUE);
//--- dizgiyi oku
if(len!=0) m_string=FileReadString(file_handle,len);
else m_string="";
//--- datetime tipli kullanıcı tanımlı değişkenin okunması
m_datetime=FileReadLong(file_handle);
//---
return(true);
}