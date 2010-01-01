//+------------------------------------------------------------------+

//| MyTreeNode.mq5 |

//| Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.metaquotes.net/ |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

//---

#include <Arrays\TreeNode.mqh>

//+------------------------------------------------------------------+

//| CTreeNode'dan türeyen bir sınıf tanımla. |

//+------------------------------------------------------------------+

//| CMyTreeNode sınıfı. |

//| Amaç: bir ikili ağaç elemanının sınıfı. |

//| CTreeNode sınıfının bir türevi. |

//+------------------------------------------------------------------+

class CMyTreeNode : public CTreeNode

{

protected:

//--- kullanıcı verisi

long m_long; // long tipi için anahtar alan

double m_double; // double tipli, kullanıcı-tanımlı değişken

string m_string; // string tipli, kullanıcı-tanımlı değişken

datetime m_datetime; // datetime tipli, kullanıcı-tanımlı değişken



public:

CMyTreeNode();

//--- kullanıcı verisine ulaşma yöntemleri

long GetLong(void) { return(m_long); }

void SetLong(long value) { m_long=value; }

double GetDouble(void) { return(m_double); }

void SetDouble(double value) { m_double=value; }

string GetString(void) { return(m_string); }

void SetString(string value) { m_string=value; }

datetime GetDateTime(void) { return(m_datetime); }

void SetDateTime(datetime value) { m_datetime=value; }

//--- dosyalarla çalışmak için yöntemler

virtual bool Save(int file_handle);

virtual bool Load(int file_handle);

protected:

virtual int Compare(const CObject *node,int mode);

//--- sınıf örnekleri oluşturmak için yöntemler

virtual CTreeNode* CreateSample();

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| CMyTreeNode sınıf yapıcısı. |

//| INPUT: yok. |

//| OUTPUT: yok. |

//| REMARK: yok. |

//+------------------------------------------------------------------+

void CMyTreeNode::CMyTreeNode()

{

//--- kullanıcı verisinin başlatılması

m_long =0;

m_double =0.0;

m_string ="";

m_datetime =0;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Belirtilen algoritmayla, ağaç düğümlerinin karşılaştırılması. |

//| INPUT: node - karşılaştırılacak dizi elemanı, |

//| mode - kıyaslama algoritmasının tanımlayıcısı. |

//| OUTPUT: karşılaştırma sonucu (>0,0,<0). |

//| REMARK: yok. |

//+------------------------------------------------------------------+

int CMyTreeNode::Compare(const CObject *node,int mode)

{

//--- başka kıyaslama algoritması olmadığından 'mode' parametresi göz-ardı edildi

int res=0;

//--- açık tip dönüşümü

CMyTreeNode *n=node;

res=(int)(m_long-n.m_long);

//---

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Yeni bir sınıf örneği oluşturma. |

//| INPUT: yok. |

//| OUTPUT: yeni CMyTreeNode sınıf örneğinin işaretçisi. |

//| REMARK: yok. |

//+------------------------------------------------------------------+

CTreeNode* CMyTreeNode::CreateSample()

{

CMyTreeNode *result=new CMyTreeNode;

//---

return(result);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Düğüm verisini dosyaya yaz. |

//| INPUT: file_handle – açılmış olan dosyanın tanıtıcı değeri. |

//| OUTPUT: doğruysa true, değilse false. |

//| REMARK: yok. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CMyTreeNode::Save(int file_handle)

{

uint i=0,len;

//--- denetle

if(file_handle<0) return(false);

//--- writing user data

//--- long tipli kullanıcı tanımlı değişkeni yaz

if(FileWriteLong(file_handle,m_long)!=sizeof(long)) return(false);

//--- double tipli kullanıcı tanımlı değişkeni yaz

if(FileWriteDouble(file_handle,m_double)!=sizeof(double)) return(false);

//--- string tipli kullanıcı tanımlı değişkeni yaz

len=StringLen(m_string);

//--- dizgi uzunluğunu yaz

if(FileWriteInteger(file_handle,len,INT_VALUE)!=INT_VALUE) return(false);

//--- dizgiyi yaz

if(len!=0 && FileWriteString(file_handle,m_string,len)!=len) return(false);

//--- datetime tipli kullanıcı tanımlı değişkeni yaz

if(FileWriteLong(file_handle,m_datetime)!=sizeof(long)) return(false);

//---

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Düğüm verisini dosyadan oku. |

//| INPUT: file_handle – açılmış olan dosyanın tanıtıcı değeri. |

//| OUTPUT: doğruysa true, değilse false. |

//| REMARK: yok. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CMyTreeNode::Load(int file_handle)

{

uint i=0,len;

//--- denetle

if(file_handle<0) return(false);

//--- oku

if(FileIsEnding(file_handle)) return(false);

//--- char tipli kullanıcı tanımlı değişkenin okunması

//--- long tipli kullanıcı tanımlı değişkenin okunması

m_long=FileReadLong(file_handle);

//--- double tipli kullanıcı tanımlı değişkenin okunması

m_double=FileReadDouble(file_handle);

//--- string tipli kullanıcı tanımlı değişkenin okunması

//--- dizgi uzunluğunu oku

len=FileReadInteger(file_handle,INT_VALUE);

//--- dizgiyi oku

if(len!=0) m_string=FileReadString(file_handle,len);

else m_string="";

//--- datetime tipli kullanıcı tanımlı değişkenin okunması

m_datetime=FileReadLong(file_handle);

//---

return(true);

}