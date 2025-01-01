- Str
CString
CString, string tipli değişkenlere kolay erişim için tasarlanmış bir sınıftır.
Açıklama
CString sınıfı, soyundan gelen tüm sınıflar için MQL5 API dizgi fonksiyonlarına kolay erişim sağlar.
Bildirim
class CString: public CObject
Başlık
#include <Strings\String.mqh>
Kalıtım hiyerarşisi
CString
Sınıf Yöntemleri
Veri erişim yöntemleri
Bir dizgi alır
Dizginin uzunluğunu alır
Bir dizgiyi kopyalar
Doldurma yöntemleri
Dizgiyi belirtilen karakterle doldurur
Bir dizgi atar
Bir dizgi iliştirir
Bir dizgi (araya) ekler
Karşılaştırma yöntemleri
dizgileri karşılaştırır
Büyük/küçük harfe duyarsız dizgi karşılaştırması yapar
Alt-dizgi yöntemleri
Dizginin sol tarafından belli sayıda karakter alır
Dizginin sağ tarafından belli sayıda karakter alır
Bir dizgiden belirtilen sayıda karakter alır
Kırpma/silme yöntemleri
Bir dizgiden belirtilen karakter kümesinin başındaki ve sonundaki olayları kaldırır
Bir dizgiden belirtilen karakter kümesinin tüm önde gelen örneklerini kaldırır
Bir dizgiden belirtilen karakter kümesinin tüm sondaki örneklerini kaldırır
Bir dizgiyi temizler
Dönüştürme yöntemleri
Dizgiyi büyük harflere dönüştür.
Dizgiyi küçük harflere dönüştür.
Dizgiyi ters çevirir
Arama yöntemleri
Alt-dizginin ilk eşleşmesini arar
Alt-dizginin son eşleşmesini arar
Alt-dizgiyi dizgiden siler
Alt-dizgilerin yerini değiştirir