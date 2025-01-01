DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneDizgilerCString 

CString

CString, string tipli değişkenlere kolay erişim için tasarlanmış bir sınıftır.

Açıklama

CString sınıfı, soyundan gelen tüm sınıflar için MQL5 API dizgi fonksiyonlarına kolay erişim sağlar.

Bildirim

   class CString: public CObject

Başlık

   #include <Strings\String.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CString

Sınıf Yöntemleri

Veri erişim yöntemleri

 

Str

Bir dizgi alır

Len

Dizginin uzunluğunu alır

Copy

Bir dizgiyi kopyalar

Doldurma yöntemleri

 

Fill

Dizgiyi belirtilen karakterle doldurur

Assign

Bir dizgi atar

Append

Bir dizgi iliştirir

Insert

Bir dizgi (araya) ekler

Karşılaştırma yöntemleri

 

Compare

dizgileri karşılaştırır

CompareNoCase

Büyük/küçük harfe duyarsız dizgi karşılaştırması yapar

Alt-dizgi yöntemleri

 

Left

Dizginin sol tarafından belli sayıda karakter alır

Right

Dizginin sağ tarafından belli sayıda karakter alır

Mid

Bir dizgiden belirtilen sayıda karakter alır

Kırpma/silme yöntemleri

 

Trim

Bir dizgiden belirtilen karakter kümesinin başındaki ve sonundaki olayları kaldırır

TrimLeft

Bir dizgiden belirtilen karakter kümesinin tüm önde gelen örneklerini kaldırır

TrimRight

Bir dizgiden belirtilen karakter kümesinin tüm sondaki örneklerini kaldırır

Clear

Bir dizgiyi temizler

Dönüştürme yöntemleri

 

ToUpper

Dizgiyi büyük harflere dönüştür.

ToLower

Dizgiyi küçük harflere dönüştür.

Reverse

Dizgiyi ters çevirir

Arama yöntemleri

 

Find

Alt-dizginin ilk eşleşmesini arar

FindRev

Alt-dizginin son eşleşmesini arar

Remove

Alt-dizgiyi dizgiden siler

Replace

Alt-dizgilerin yerini değiştirir

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type
Str