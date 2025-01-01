MQL5 ReferansıStandart KütüphaneOpenCLSupportDouble
- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
SupportDouble
Kayan noktalı veri tiplerinin desteklenip desteklenmediğini kontrol eder.
|
bool SupportDouble();
Dönüş Değeri
Kayan noktalı veri tipleri destekleniyorsa "true", aksi durumda "false" değerine dönüş yapar.