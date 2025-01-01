DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneOpenCLSupportDouble 

SupportDouble

Kayan noktalı veri tiplerinin desteklenip desteklenmediğini kontrol eder.

bool  SupportDouble();

Dönüş Değeri

Kayan noktalı veri tipleri destekleniyorsa "true", aksi durumda "false" değerine dönüş yapar.