STAT_INITIAL_DEPOSIT Başlangıç mevduat değeri double

STAT_WITHDRAWAL Hesaptan çekilen para miktarı double

STAT_PROFIT Sınamadan sonraki net kar, STAT_GROSS_PROFIT ve STAT_GROSS_LOSS değerlerinin toplamı (STAT_GROSS_LOSS her zaman sıfırdan küçük veya sıfıra eşittir) double

STAT_GROSS_PROFIT Toplam kar, tüm kazançlı (pozitif) alım-satım işlemlerinin toplamı. Değer, sıfırdan büyüktür veya sıfıra eşittir double

STAT_GROSS_LOSS Toplam kayıp, tüm negatif alım-satım işlemlerinin toplamı. Değer, sıfırdan küçüktür veya sıfıra eşittir double

STAT_MAX_PROFITTRADE Maksimum kar – tüm kazançlı işlemler içindeki en büyük değer. Değer, sıfırdan büyüktür veya sıfıra eşittir double

STAT_MAX_LOSSTRADE Maksimum kayıp – tüm kaybeden işlemlerin arasındaki en küçük değer. Değer, sıfırdan küçüktür veya sıfıra eşittir double

STAT_CONPROFITMAX Bir kazançlı işlem serisi içindeki maksimum kar. Değer, sıfırdan büyüktür veya sıfıra eşittir double

STAT_CONPROFITMAX_TRADES STAT_CONPROFITMAX (bir kazançlı işlem serisi içindeki maksimum kar) istatistiğini şekillendiren işlemlerin sayısı int

STAT_MAX_CONWINS En uzun kazançlı işlemler serisinin toplam karı double

STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES En uzun kazançlı işlemler serisindeki işlem sayısı STAT_MAX_CONWINS int

STAT_CONLOSSMAX Bir kayıplı işlem serisi içindeki maksimum zarar. Değer, sıfırdan küçüktür veya sıfıra eşittir double

STAT_CONLOSSMAX_TRADES STAT_CONLOSSMAX (bir kaybeden işlem serisi içindeki maksimum zarar) istatistiğini şekillendiren işlemlerin sayısı int

STAT_MAX_CONLOSSES En uzun kaybeden işlem serisindeki toplam zarar double

STAT_MAX_CONLOSS_TRADES En uzun kaybeden işlem serisindeki işlemlerin sayısı STAT_MAX_CONLOSSES int

STAT_BALANCEMIN Minimum bakiye değeri double

STAT_BALANCE_DD Parasal terimlerle bakiyedeki maksimum azalma. Alım-satım süreci içinde bakiyede birçok azalma gerçekleşebilir; burada en büyük değer alınır double

STAT_BALANCEDD_PERCENT Yüzdelik değerle bakiyedeki azalma, bakiyedeki maksimum azalmanın (STAT_BALANCE_DD) gerçekleşmesiyle kaydedilir. double

STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT Yüzdelik olarak bakiyedeki maksimum azalma. Alım-satım süreci içinde bakiyede birçok azalma gerçekleşebilir, burada her biri için yüzdelik bazda göreli azalma değeri hesaplanır. En büyük değere dönüş yapılır double

STAT_BALANCE_DD_RELATIVE Parasal terimlerle bakiyedeki azalma, bakiyedeki maksimum yüzdelik azalmanın (STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT) gerçekleşmesiyle kaydedilir. double

STAT_EQUITYMIN Minimum varlık değeri double

STAT_EQUITY_DD Parasal terimlerle varlıktaki maksimum azalma. Alım-satım süreci içinde varlıkta birçok azalma gerçekleşebilir; burada en büyük değer alınmaktadır double

STAT_EQUITYDD_PERCENT Yüzdelik olarak azalma miktarı, varlıktaki maksimum parasal azalmanın (STAT_EQUITY_DD) gerçekleşmesiyle kaydedilir. double

STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT Varlıktaki maksimum yüzdelik azalma. Alım-satım süreci içinde varlıkta birçok azalma gerçekleşebilir, burada her biri için yüzdelik bazda, göreli azalma değeri hesaplanır. En büyük değere dönüş yapılır double

STAT_EQUITY_DD_RELATIVE Parasal terimlerle varlıktaki azalma, varlıktaki maksimum yüzdelik azalma (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT) gerçekleştiğinde kaydedilir. double

STAT_EXPECTED_PAYOFF Beklenen kazanç double

STAT_PROFIT_FACTOR Kazanç faktörü, STAT_GROSS_PROFIT/STAT_GROSS_LOSS oranına eşittir. Eğer STAT_GROSS_LOSS=0 ise, kazanç faktörü DBL_MAX değerine eşittir double

STAT_RECOVERY_FACTOR Geri kazanım faktörü, STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD oranına eşittir double

STAT_SHARPE_RATIO Sharpe oranı double

STAT_MIN_MARGINLEVEL Minimum teminat seviyesi değeri double

STAT_CUSTOM_ONTESTER OnTester() fonksiyonunun dönüş yaptığı, hesaplanmış özel optimizasyon kriterinin değeri double

STAT_DEALS İşlemlerin sayısı int

STAT_TRADES Yapılan işlemlerinin sayısı int

STAT_PROFIT_TRADES Kazançlı işlemler int

STAT_LOSS_TRADES Kaybeden işlemler int

STAT_SHORT_TRADES Kısa (satış) işlemler int

STAT_LONG_TRADES Uzun (alış) işlemler int

STAT_PROFIT_SHORTTRADES Kazançlı kısa işlemler int

STAT_PROFIT_LONGTRADES Kazançlı uzun işlemler int

STAT_PROFITTRADES_AVGCON Kazançlı bir işlem serisinin ortalama uzunluğu int

STAT_LOSSTRADES_AVGCON Kaybeden bir işlem serisinin ortalama uzunluğu int