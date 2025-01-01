- Müşteri Terminali Özellikleri
Sınama sona erdiğinde, alım-satım sonuçlarının istatistiklerine dair farklı parametreler hesaplanır. Parametrelerin değerleri, ENUM_STATISTICS sayımında parametre tanımlayıcısını belirledikten sonra, TesterStatistics() fonksiyonu kullanılarak elde edilebilir.
İstatistiklerin hesaplanması için iki farklı tipte (int ve double) parametre kullanılır, fonksiyon tüm değerleri double olarak döndürür. Aksi belirtilmedikçe double tipli istatistik değerleri, mevduat döviz birimi üzerinden ifade edilir.
|
Tanıtıcı
|
İstatistiksel parametrelerin tanımı
|
Tip
|
STAT_INITIAL_DEPOSIT
|
Başlangıç mevduat değeri
|
double
|
STAT_WITHDRAWAL
|
Hesaptan çekilen para miktarı
|
double
|
STAT_PROFIT
|
Sınamadan sonraki net kar, STAT_GROSS_PROFIT ve STAT_GROSS_LOSS değerlerinin toplamı (STAT_GROSS_LOSS her zaman sıfırdan küçük veya sıfıra eşittir)
|
double
|
STAT_GROSS_PROFIT
|
Toplam kar, tüm kazançlı (pozitif) alım-satım işlemlerinin toplamı. Değer, sıfırdan büyüktür veya sıfıra eşittir
|
double
|
STAT_GROSS_LOSS
|
Toplam kayıp, tüm negatif alım-satım işlemlerinin toplamı. Değer, sıfırdan küçüktür veya sıfıra eşittir
|
double
|
STAT_MAX_PROFITTRADE
|
Maksimum kar – tüm kazançlı işlemler içindeki en büyük değer. Değer, sıfırdan büyüktür veya sıfıra eşittir
|
double
|
STAT_MAX_LOSSTRADE
|
Maksimum kayıp – tüm kaybeden işlemlerin arasındaki en küçük değer. Değer, sıfırdan küçüktür veya sıfıra eşittir
|
double
|
STAT_CONPROFITMAX
|
Bir kazançlı işlem serisi içindeki maksimum kar. Değer, sıfırdan büyüktür veya sıfıra eşittir
|
double
|
STAT_CONPROFITMAX_TRADES
|
STAT_CONPROFITMAX (bir kazançlı işlem serisi içindeki maksimum kar) istatistiğini şekillendiren işlemlerin sayısı
|
int
|
STAT_MAX_CONWINS
|
En uzun kazançlı işlemler serisinin toplam karı
|
double
|
STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES
|
En uzun kazançlı işlemler serisindeki işlem sayısı STAT_MAX_CONWINS
|
int
|
STAT_CONLOSSMAX
|
Bir kayıplı işlem serisi içindeki maksimum zarar. Değer, sıfırdan küçüktür veya sıfıra eşittir
|
double
|
STAT_CONLOSSMAX_TRADES
|
STAT_CONLOSSMAX (bir kaybeden işlem serisi içindeki maksimum zarar) istatistiğini şekillendiren işlemlerin sayısı
|
int
|
STAT_MAX_CONLOSSES
|
En uzun kaybeden işlem serisindeki toplam zarar
|
double
|
STAT_MAX_CONLOSS_TRADES
|
En uzun kaybeden işlem serisindeki işlemlerin sayısı STAT_MAX_CONLOSSES
|
int
|
STAT_BALANCEMIN
|
Minimum bakiye değeri
|
double
|
STAT_BALANCE_DD
|
Parasal terimlerle bakiyedeki maksimum azalma. Alım-satım süreci içinde bakiyede birçok azalma gerçekleşebilir; burada en büyük değer alınır
|
double
|
STAT_BALANCEDD_PERCENT
|
Yüzdelik değerle bakiyedeki azalma, bakiyedeki maksimum azalmanın (STAT_BALANCE_DD) gerçekleşmesiyle kaydedilir.
|
double
|
STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT
|
Yüzdelik olarak bakiyedeki maksimum azalma. Alım-satım süreci içinde bakiyede birçok azalma gerçekleşebilir, burada her biri için yüzdelik bazda göreli azalma değeri hesaplanır. En büyük değere dönüş yapılır
|
double
|
STAT_BALANCE_DD_RELATIVE
|
Parasal terimlerle bakiyedeki azalma, bakiyedeki maksimum yüzdelik azalmanın (STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT) gerçekleşmesiyle kaydedilir.
|
double
|
STAT_EQUITYMIN
|
Minimum varlık değeri
|
double
|
STAT_EQUITY_DD
|
Parasal terimlerle varlıktaki maksimum azalma. Alım-satım süreci içinde varlıkta birçok azalma gerçekleşebilir; burada en büyük değer alınmaktadır
|
double
|
STAT_EQUITYDD_PERCENT
|
Yüzdelik olarak azalma miktarı, varlıktaki maksimum parasal azalmanın (STAT_EQUITY_DD) gerçekleşmesiyle kaydedilir.
|
double
|
STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT
|
Varlıktaki maksimum yüzdelik azalma. Alım-satım süreci içinde varlıkta birçok azalma gerçekleşebilir, burada her biri için yüzdelik bazda, göreli azalma değeri hesaplanır. En büyük değere dönüş yapılır
|
double
|
STAT_EQUITY_DD_RELATIVE
|
Parasal terimlerle varlıktaki azalma, varlıktaki maksimum yüzdelik azalma (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT) gerçekleştiğinde kaydedilir.
|
double
|
STAT_EXPECTED_PAYOFF
|
Beklenen kazanç
|
double
|
STAT_PROFIT_FACTOR
|
Kazanç faktörü, STAT_GROSS_PROFIT/STAT_GROSS_LOSS oranına eşittir. Eğer STAT_GROSS_LOSS=0 ise, kazanç faktörü DBL_MAX değerine eşittir
|
double
|
STAT_RECOVERY_FACTOR
|
Geri kazanım faktörü, STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD oranına eşittir
|
double
|
STAT_SHARPE_RATIO
|
Sharpe oranı
|
double
|
STAT_MIN_MARGINLEVEL
|
Minimum teminat seviyesi değeri
|
double
|
STAT_CUSTOM_ONTESTER
|
OnTester() fonksiyonunun dönüş yaptığı, hesaplanmış özel optimizasyon kriterinin değeri
|
double
|
STAT_DEALS
|
İşlemlerin sayısı
|
int
|
STAT_TRADES
|
Yapılan işlemlerinin sayısı
|
int
|
STAT_PROFIT_TRADES
|
Kazançlı işlemler
|
int
|
STAT_LOSS_TRADES
|
Kaybeden işlemler
|
int
|
STAT_SHORT_TRADES
|
Kısa (satış) işlemler
|
int
|
STAT_LONG_TRADES
|
Uzun (alış) işlemler
|
int
|
STAT_PROFIT_SHORTTRADES
|
Kazançlı kısa işlemler
|
int
|
STAT_PROFIT_LONGTRADES
|
Kazançlı uzun işlemler
|
int
|
STAT_PROFITTRADES_AVGCON
|
Kazançlı bir işlem serisinin ortalama uzunluğu
|
int
|
STAT_LOSSTRADES_AVGCON
|
Kaybeden bir işlem serisinin ortalama uzunluğu
|
int
|
STAT_COMPLEX_CRITERION
|
Karmaşık optimizasyon kriteri
|