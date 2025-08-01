Валюты / ALKT
ALKT: Alkami Technology Inc
25.69 USD 0.46 (1.82%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ALKT за сегодня изменился на 1.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.88, а максимальная — 25.97.
Следите за динамикой Alkami Technology Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
24.88 25.97
Годовой диапазон
20.42 42.29
- Предыдущее закрытие
- 25.23
- Open
- 25.14
- Bid
- 25.69
- Ask
- 25.99
- Low
- 24.88
- High
- 25.97
- Объем
- 1.942 K
- Дневное изменение
- 1.82%
- Месячное изменение
- 3.17%
- 6-месячное изменение
- -1.53%
- Годовое изменение
- -17.74%
