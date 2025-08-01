货币 / ALKT
ALKT: Alkami Technology Inc
26.25 USD 0.56 (2.18%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ALKT汇率已更改2.18%。当日，交易品种以低点25.74和高点26.49进行交易。
关注Alkami Technology Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALKT新闻
- Alkami launches digital banking conversion toolkit for financial institutions
- GitLab Shares Fall Despite Q2 Earnings Beat, Revenues Up Y/Y
- S Shares Jump 7% on Q2 Earnings Beat and Robust Fiscal 2026 Guidance
- DELL Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Up Y/Y, Shares Fall
- Will Alkami (ALKT) Gain on Rising Earnings Estimates?
- Marvell Technology Q2 Earnings Match Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Wall Street Analysts Think Alkami (ALKT) Could Surge 50.64%: Read This Before Placing a Bet
- HPQ's Q3 Earnings Match Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Applied Materials Q3 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- General Atlantic buys Alkami Technology (ALKT) shares for $29.69 million
- Alkami technology sees General Atlantic increase stake by $29.69 million
- EPAM Stock Rises 6% After Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Tier one credit union selects Alkami for digital banking
- Gen Digital Q1 Earnings Surpass Expectations, Revenues Rise Y/Y
- MACOM Technology Q3 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Alkami Technology stock hits 52-week low at 20.42 USD
- Bentley Systems Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Quantum-Si's Q2 Loss In Line With Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Super Micro Computer Q4 Earnings Miss Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Alkami (ALKT) Loses 28.6% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
- HPC Server and DLC Traction Likely to Boost SMCI's Q4 Earnings
- Five9 Q2 Earnings Surpass Expectations, Revenues Rise Y/Y
- Cloudflare Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates, FY25 View Raised
- Alkami Technology stock hits 52-week low at 21.62 USD
日范围
25.74 26.49
年范围
20.42 42.29
- 前一天收盘价
- 25.69
- 开盘价
- 25.80
- 卖价
- 26.25
- 买价
- 26.55
- 最低价
- 25.74
- 最高价
- 26.49
- 交易量
- 535
- 日变化
- 2.18%
- 月变化
- 5.42%
- 6个月变化
- 0.61%
- 年变化
- -15.95%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值