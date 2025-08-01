Devises / ALKT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ALKT: Alkami Technology Inc
25.29 USD 1.24 (4.67%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ALKT a changé de -4.67% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.13 et à un maximum de 26.89.
Suivez la dynamique Alkami Technology Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALKT Nouvelles
- Alkami lance une boîte à outils de conversion bancaire numérique pour les institutions financières
- Alkami launches digital banking conversion toolkit for financial institutions
- GitLab Shares Fall Despite Q2 Earnings Beat, Revenues Up Y/Y
- S Shares Jump 7% on Q2 Earnings Beat and Robust Fiscal 2026 Guidance
- DELL Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Up Y/Y, Shares Fall
- Will Alkami (ALKT) Gain on Rising Earnings Estimates?
- Marvell Technology Q2 Earnings Match Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Wall Street Analysts Think Alkami (ALKT) Could Surge 50.64%: Read This Before Placing a Bet
- HPQ's Q3 Earnings Match Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Applied Materials Q3 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- General Atlantic buys Alkami Technology (ALKT) shares for $29.69 million
- Alkami technology sees General Atlantic increase stake by $29.69 million
- EPAM Stock Rises 6% After Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Tier one credit union selects Alkami for digital banking
- Gen Digital Q1 Earnings Surpass Expectations, Revenues Rise Y/Y
- MACOM Technology Q3 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Alkami Technology stock hits 52-week low at 20.42 USD
- Bentley Systems Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Quantum-Si's Q2 Loss In Line With Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Super Micro Computer Q4 Earnings Miss Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Alkami (ALKT) Loses 28.6% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
- HPC Server and DLC Traction Likely to Boost SMCI's Q4 Earnings
- Five9 Q2 Earnings Surpass Expectations, Revenues Rise Y/Y
- Cloudflare Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates, FY25 View Raised
Range quotidien
25.13 26.89
Range Annuel
20.42 42.29
- Clôture Précédente
- 26.53
- Ouverture
- 26.83
- Bid
- 25.29
- Ask
- 25.59
- Plus Bas
- 25.13
- Plus Haut
- 26.89
- Volume
- 3.272 K
- Changement quotidien
- -4.67%
- Changement Mensuel
- 1.57%
- Changement à 6 Mois
- -3.07%
- Changement Annuel
- -19.02%
20 septembre, samedi