Valute / ALKT
ALKT: Alkami Technology Inc
25.29 USD 1.24 (4.67%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ALKT ha avuto una variazione del -4.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.13 e ad un massimo di 26.89.
Segui le dinamiche di Alkami Technology Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALKT News
Intervallo Giornaliero
25.13 26.89
Intervallo Annuale
20.42 42.29
- Chiusura Precedente
- 26.53
- Apertura
- 26.83
- Bid
- 25.29
- Ask
- 25.59
- Minimo
- 25.13
- Massimo
- 26.89
- Volume
- 3.272 K
- Variazione giornaliera
- -4.67%
- Variazione Mensile
- 1.57%
- Variazione Semestrale
- -3.07%
- Variazione Annuale
- -19.02%
20 settembre, sabato