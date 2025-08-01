Währungen / ALKT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ALKT: Alkami Technology Inc
26.53 USD 0.65 (2.51%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ALKT hat sich für heute um 2.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.21 bis zu einem Hoch von 26.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die Alkami Technology Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALKT News
- Alkami stellt Toolkit für die Umstellung von Digital-Banking-Plattformen vor
- Alkami launches digital banking conversion toolkit for financial institutions
- GitLab Shares Fall Despite Q2 Earnings Beat, Revenues Up Y/Y
- S Shares Jump 7% on Q2 Earnings Beat and Robust Fiscal 2026 Guidance
- DELL Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Up Y/Y, Shares Fall
- Will Alkami (ALKT) Gain on Rising Earnings Estimates?
- Marvell Technology Q2 Earnings Match Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Wall Street Analysts Think Alkami (ALKT) Could Surge 50.64%: Read This Before Placing a Bet
- HPQ's Q3 Earnings Match Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Applied Materials Q3 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- General Atlantic buys Alkami Technology (ALKT) shares for $29.69 million
- Alkami technology sees General Atlantic increase stake by $29.69 million
- EPAM Stock Rises 6% After Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Tier one credit union selects Alkami for digital banking
- Gen Digital Q1 Earnings Surpass Expectations, Revenues Rise Y/Y
- MACOM Technology Q3 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Alkami Technology stock hits 52-week low at 20.42 USD
- Bentley Systems Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Quantum-Si's Q2 Loss In Line With Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Super Micro Computer Q4 Earnings Miss Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Alkami (ALKT) Loses 28.6% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
- HPC Server and DLC Traction Likely to Boost SMCI's Q4 Earnings
- Five9 Q2 Earnings Surpass Expectations, Revenues Rise Y/Y
- Cloudflare Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates, FY25 View Raised
Tagesspanne
26.21 26.63
Jahresspanne
20.42 42.29
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.88
- Eröffnung
- 26.34
- Bid
- 26.53
- Ask
- 26.83
- Tief
- 26.21
- Hoch
- 26.63
- Volumen
- 2.379 K
- Tagesänderung
- 2.51%
- Monatsänderung
- 6.55%
- 6-Monatsänderung
- 1.69%
- Jahresänderung
- -15.05%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K