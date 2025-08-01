통화 / ALKT
ALKT: Alkami Technology Inc
25.29 USD 1.24 (4.67%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ALKT 환율이 오늘 -4.67%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 25.13이고 고가는 26.89이었습니다.
Alkami Technology Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ALKT News
- Alkami launches digital banking conversion toolkit for financial institutions
- GitLab Shares Fall Despite Q2 Earnings Beat, Revenues Up Y/Y
- S Shares Jump 7% on Q2 Earnings Beat and Robust Fiscal 2026 Guidance
- DELL Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Up Y/Y, Shares Fall
- Will Alkami (ALKT) Gain on Rising Earnings Estimates?
- Marvell Technology Q2 Earnings Match Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Wall Street Analysts Think Alkami (ALKT) Could Surge 50.64%: Read This Before Placing a Bet
- HPQ's Q3 Earnings Match Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Applied Materials Q3 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- General Atlantic buys Alkami Technology (ALKT) shares for $29.69 million
- Alkami technology sees General Atlantic increase stake by $29.69 million
- EPAM Stock Rises 6% After Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Tier one credit union selects Alkami for digital banking
- Gen Digital Q1 Earnings Surpass Expectations, Revenues Rise Y/Y
- MACOM Technology Q3 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Alkami Technology stock hits 52-week low at 20.42 USD
- Bentley Systems Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Quantum-Si's Q2 Loss In Line With Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Super Micro Computer Q4 Earnings Miss Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Alkami (ALKT) Loses 28.6% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
- HPC Server and DLC Traction Likely to Boost SMCI's Q4 Earnings
- Five9 Q2 Earnings Surpass Expectations, Revenues Rise Y/Y
- Cloudflare Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates, FY25 View Raised
- Alkami Technology stock hits 52-week low at 21.62 USD
일일 변동 비율
25.13 26.89
년간 변동
20.42 42.29
- 이전 종가
- 26.53
- 시가
- 26.83
- Bid
- 25.29
- Ask
- 25.59
- 저가
- 25.13
- 고가
- 26.89
- 볼륨
- 3.272 K
- 일일 변동
- -4.67%
- 월 변동
- 1.57%
- 6개월 변동
- -3.07%
- 년간 변동율
- -19.02%
