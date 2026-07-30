Advanced Trend Following & Dynamic Profit Position Scaling System for MetaTrader 5

Обзор системы

BROKK INTRADAY 1.0

Brokk Intraday 1.0 — это automated торговое решение для интрадей-трейдинга, разработанное для точного исполнения ордеров в MetaTrader 5. Алгоритм создан на основе продвинутого трендового анализа по скользящим средним (Moving Average) и волатильности ATR. Он фиксирует импульсные движения рынка и использует динамическое наращивание позиций для безопасного увеличения прибыли по тренду.

В отличие от высокорискованных стратегий усреднения (мартингейл/сеточники), Brokk Intraday 1.0 открывает дополнительные позиции только тогда, когда первая сделка уже находится в плюсе и защищена переводом в безубыток. В сочетании со строгими правилами закрытия сессии, лимитом сделок на день и адаптивными моделями Stop Loss (ATR / Фиксированные пункты), советник сохраняет капитал и максимизирует прибыль на сильных трендах.

Эксперт отлично подходит как для выполнения требований Prop Firm (челленджей), так и для управления личным капиталом, обеспечивая полную автоматизацию, информативный HUD-интерфейс на графике и мультивалютность.

ВАЖНО: Как включить визуальную панель (HUD) и графику

Чтобы кастомная цветовая схема графика (бычьи свечи Ivory/PapayaWhip, медвежьи свечи Goldenrod/PaleGoldenrod) и информационная панель BROKK ALGO HUD отображались корректно на графике и в тестере стратегий, проверьте следующий параметр в настройках EA:

InpShowVisuals -> Установите значение true (включает визуальное оформление графика, цвета индикаторов и HUD-панель во время тестов и реальной торговли).





Технические характеристики

Параметр Спецификация / Возможности Торговая платформа MetaTrader 5 (MT5) Ядро стратегии Intraday Trend Following (SMA), Volatility Scaling (ATR), Profit Pyramiding Ключевые индикаторы Fast SMA, Slow SMA, Daily ATR Типы счетов Cent, Micro, Standard, ECN, Raw Spread, Hedge Минимальный депозит $1000/ €1000(Рекомендуется: $2000+ для корректного расчета Risk % Lot) Поддерживаемые активы Bitcoin (BTCUSD), Криптовалюты, Золото (XAUUSD), Forex Majors, Индексы Оптимизация Полностью настраиваемые параметры под любой актив и таймфрейм Защита капитала Дневные лимиты сделок, таймер закрытия сессии, проверка Freeze/Stop Levels

Режимы расчета лота и риска

Fixed Lot Mode : Фиксированный объем лота для предсказуемого использования залога.

Risk Percentage Mode : Автоматический расчет точного размера лота на основе средств на счете (Equity) и расстояния до Stop Loss.

ATR Volatility Sizing: Динамическая адаптация размера позиции под текущую волатильность рынка с использованием показателей Daily ATR.

Универсальность и оптимизация

Brokk Intraday 1.0 обладает модульной архитектурой. Каждый параметр — от периода SMA до интервала добавления позиций — можно тестировать и оптимизировать в тестере стратегий MT5.

Готовая совместимость : Криптовалюты (BTCUSD, ETHUSD), основные и кросс-пары Forex, Золото (XAUUSD), фондовые индексы (US100, US30, GER40).

Универсальное применение: Гибкая настройка позволяет создавать оптимальные пресеты ( .set файлы) под спреды и скорость исполнения конкретного брокера.

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Идентификаторы EA : Brokk Intraday, Brokk Intraday 1.0, Brokk Algo HUD, MT5 Expert Advisor, Automated Trading Bot, MQL5 Robot, Intraday EA, Moving Average Robot, Forex Bot, Crypto Trading Bot.

Торговые стратегии : SMA Crossover, Moving Average Strategy, Daily ATR Filter, Volatility Stop Loss, Pyramiding Strategy, Scale In Profit, Break Even EA, Trend Following, Dynamic Position Scaling, Time Filter Trading, Session Exit EA.

Активы : BTCUSD Trading, Bitcoin Robot, Crypto EA, XAUUSD EA, Gold Trading Robot, Forex Trading Bot, Indices EA, NASDAQ EA, US30 Bot.

Аккаунт и исполнение: Risk Management EA, Cent Account EA, Micro Account Robot, Prop Firm EA, Low Drawdown EA, Equity Protection, Multi-Asset Trading System.

Официальное предупреждение о рисках

Торговля валютами, драгоценными металлами, криптовалютами и финансовыми деривативами сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. Кредитное плечо может работать как в вашу пользу, так и против вас. Перед принятием решения об использовании автоматизированных торговых систем внимательно оцените свои инвестиционные цели, уровень опыта и допустимый риск. Результаты прошлого тестирования или исторической торговли не гарантируют будущей доходности. Вы несете полную ответственность за управление своим капиталом и параметрами риска.