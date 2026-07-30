BROKK intraday
- Эксперты
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- Версия: 1.40
- Обновлено: 9 августа 2026
- Активации: 12
Advanced Trend Following & Dynamic Profit Position Scaling System for MetaTrader 5
Обзор системы
Brokk Intraday 1.0 — это automated торговое решение для интрадей-трейдинга, разработанное для точного исполнения ордеров в MetaTrader 5. Алгоритм создан на основе продвинутого трендового анализа по скользящим средним (Moving Average) и волатильности ATR. Он фиксирует импульсные движения рынка и использует динамическое наращивание позиций для безопасного увеличения прибыли по тренду.
В отличие от высокорискованных стратегий усреднения (мартингейл/сеточники), Brokk Intraday 1.0 открывает дополнительные позиции только тогда, когда первая сделка уже находится в плюсе и защищена переводом в безубыток. В сочетании со строгими правилами закрытия сессии, лимитом сделок на день и адаптивными моделями Stop Loss (ATR / Фиксированные пункты), советник сохраняет капитал и максимизирует прибыль на сильных трендах.
Эксперт отлично подходит как для выполнения требований Prop Firm (челленджей), так и для управления личным капиталом, обеспечивая полную автоматизацию, информативный HUD-интерфейс на графике и мультивалютность.
***Настройки по умолчанию оптимизированы для XAUUSD. После покупки оставьте комментарий, чтобы получить полное руководство пользователя
After purchase, send a message to unlock your chance to get Institutional SMC for free
ВАЖНО: Как включить визуальную панель (HUD) и графику
Чтобы кастомная цветовая схема графика (бычьи свечи Ivory/PapayaWhip, медвежьи свечи Goldenrod/PaleGoldenrod) и информационная панель BROKK ALGO HUD отображались корректно на графике и в тестере стратегий, проверьте следующий параметр в настройках EA:
InpShowVisuals -> Установите значение true (включает визуальное оформление графика, цвета индикаторов и HUD-панель во время тестов и реальной торговли).
Технические характеристики
|Параметр
|Спецификация / Возможности
|Торговая платформа
|MetaTrader 5 (MT5)
|Ядро стратегии
|Intraday Trend Following (SMA), Volatility Scaling (ATR), Profit Pyramiding
|Ключевые индикаторы
|Fast SMA, Slow SMA, Daily ATR
|Типы счетов
|Cent, Micro, Standard, ECN, Raw Spread, Hedge
|Минимальный депозит
|$1000/ €1000(Рекомендуется: $2000+ для корректного расчета Risk % Lot)
|Поддерживаемые активы
|Bitcoin (BTCUSD), Криптовалюты, Золото (XAUUSD), Forex Majors, Индексы
|Оптимизация
|Полностью настраиваемые параметры под любой актив и таймфрейм
|Защита капитала
|Дневные лимиты сделок, таймер закрытия сессии, проверка Freeze/Stop Levels
Режимы расчета лота и риска
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Fixed Lot Mode: Фиксированный объем лота для предсказуемого использования залога.
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Risk Percentage Mode: Автоматический расчет точного размера лота на основе средств на счете (Equity) и расстояния до Stop Loss.
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ATR Volatility Sizing: Динамическая адаптация размера позиции под текущую волатильность рынка с использованием показателей Daily ATR.
Универсальность и оптимизация
Brokk Intraday 1.0 обладает модульной архитектурой. Каждый параметр — от периода SMA до интервала добавления позиций — можно тестировать и оптимизировать в тестере стратегий MT5.
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Готовая совместимость: Криптовалюты (BTCUSD, ETHUSD), основные и кросс-пары Forex, Золото (XAUUSD), фондовые индексы (US100, US30, GER40).
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Универсальное применение: Гибкая настройка позволяет создавать оптимальные пресеты ( .set файлы) под спреды и скорость исполнения конкретного брокера.
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Торговые стратегии: SMA Crossover, Moving Average Strategy, Daily ATR Filter, Volatility Stop Loss, Pyramiding Strategy, Scale In Profit, Break Even EA, Trend Following, Dynamic Position Scaling, Time Filter Trading, Session Exit EA.
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Активы: BTCUSD Trading, Bitcoin Robot, Crypto EA, XAUUSD EA, Gold Trading Robot, Forex Trading Bot, Indices EA, NASDAQ EA, US30 Bot.
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Аккаунт и исполнение: Risk Management EA, Cent Account EA, Micro Account Robot, Prop Firm EA, Low Drawdown EA, Equity Protection, Multi-Asset Trading System.
Официальное предупреждение о рисках
Торговля валютами, драгоценными металлами, криптовалютами и финансовыми деривативами сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. Кредитное плечо может работать как в вашу пользу, так и против вас. Перед принятием решения об использовании автоматизированных торговых систем внимательно оцените свои инвестиционные цели, уровень опыта и допустимый риск. Результаты прошлого тестирования или исторической торговли не гарантируют будущей доходности. Вы несете полную ответственность за управление своим капиталом и параметрами риска.
Love the idea of adding to winning trades and developer has been amazing with adding some additional money management options I requested! huge thankyou man