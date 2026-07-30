BROKK intraday

5
BROKK INTRADAY 1.0

Advanced Trend Following & Dynamic Profit Position Scaling System for MetaTrader 5

Обзор системы

Brokk Intraday 1.0 — это automated торговое решение для интрадей-трейдинга, разработанное для точного исполнения ордеров в MetaTrader 5. Алгоритм создан на основе продвинутого трендового анализа по скользящим средним (Moving Average) и волатильности ATR. Он фиксирует импульсные движения рынка и использует динамическое наращивание позиций для безопасного увеличения прибыли по тренду.

В отличие от высокорискованных стратегий усреднения (мартингейл/сеточники), Brokk Intraday 1.0 открывает дополнительные позиции только тогда, когда первая сделка уже находится в плюсе и защищена переводом в безубыток. В сочетании со строгими правилами закрытия сессии, лимитом сделок на день и адаптивными моделями Stop Loss (ATR / Фиксированные пункты), советник сохраняет капитал и максимизирует прибыль на сильных трендах.

Эксперт отлично подходит как для выполнения требований Prop Firm (челленджей), так и для управления личным капиталом, обеспечивая полную автоматизацию, информативный HUD-интерфейс на графике и мультивалютность.

***Настройки по умолчанию оптимизированы для XAUUSD. После покупки оставьте комментарий, чтобы получить полное руководство пользователя

 ***LIVE SIGNAL XAUUSD

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After purchase, send a message to unlock your chance to get    Institutional SMC for free

ВАЖНО: Как включить визуальную панель (HUD) и графику

Чтобы кастомная цветовая схема графика (бычьи свечи Ivory/PapayaWhip, медвежьи свечи Goldenrod/PaleGoldenrod) и информационная панель BROKK ALGO HUD отображались корректно на графике и в тестере стратегий, проверьте следующий параметр в настройках EA:

InpShowVisuals -> Установите значение true (включает визуальное оформление графика, цвета индикаторов и HUD-панель во время тестов и реальной торговли).


    Технические характеристики

    Параметр Спецификация / Возможности
    Торговая платформа MetaTrader 5 (MT5)
    Ядро стратегии Intraday Trend Following (SMA), Volatility Scaling (ATR), Profit Pyramiding
    Ключевые индикаторы Fast SMA, Slow SMA, Daily ATR
    Типы счетов Cent, Micro, Standard, ECN, Raw Spread, Hedge
    Минимальный депозит $1000/ €1000(Рекомендуется: $2000+ для корректного расчета Risk % Lot)
    Поддерживаемые активы Bitcoin (BTCUSD), Криптовалюты, Золото (XAUUSD), Forex Majors, Индексы
    Оптимизация Полностью настраиваемые параметры под любой актив и таймфрейм
    Защита капитала Дневные лимиты сделок, таймер закрытия сессии, проверка Freeze/Stop Levels

    Режимы расчета лота и риска

    • Fixed Lot Mode: Фиксированный объем лота для предсказуемого использования залога.

    • Risk Percentage Mode: Автоматический расчет точного размера лота на основе средств на счете (Equity) и расстояния до Stop Loss.

    • ATR Volatility Sizing: Динамическая адаптация размера позиции под текущую волатильность рынка с использованием показателей Daily ATR.

    Универсальность и оптимизация

    Brokk Intraday 1.0 обладает модульной архитектурой. Каждый параметр — от периода SMA до интервала добавления позиций — можно тестировать и оптимизировать в тестере стратегий MT5.

    • Готовая совместимость: Криптовалюты (BTCUSD, ETHUSD), основные и кросс-пары Forex, Золото (XAUUSD), фондовые индексы (US100, US30, GER40).

    • Универсальное применение: Гибкая настройка позволяет создавать оптимальные пресеты ( .set файлы) под спреды и скорость исполнения конкретного брокера.

    Индекс ключевых слов (Keywords)

    Следующие теги описывают архитектуру и функционал данного торгового робота:

    • Идентификаторы EA: Brokk Intraday, Brokk Intraday 1.0, Brokk Algo HUD, MT5 Expert Advisor, Automated Trading Bot, MQL5 Robot, Intraday EA, Moving Average Robot, Forex Bot, Crypto Trading Bot.

    • Торговые стратегии: SMA Crossover, Moving Average Strategy, Daily ATR Filter, Volatility Stop Loss, Pyramiding Strategy, Scale In Profit, Break Even EA, Trend Following, Dynamic Position Scaling, Time Filter Trading, Session Exit EA.

    • Активы: BTCUSD Trading, Bitcoin Robot, Crypto EA, XAUUSD EA, Gold Trading Robot, Forex Trading Bot, Indices EA, NASDAQ EA, US30 Bot.

    • Аккаунт и исполнение: Risk Management EA, Cent Account EA, Micro Account Robot, Prop Firm EA, Low Drawdown EA, Equity Protection, Multi-Asset Trading System.

    Официальное предупреждение о рисках

    Торговля валютами, драгоценными металлами, криптовалютами и финансовыми деривативами сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. Кредитное плечо может работать как в вашу пользу, так и против вас. Перед принятием решения об использовании автоматизированных торговых систем внимательно оцените свои инвестиционные цели, уровень опыта и допустимый риск. Результаты прошлого тестирования или исторической торговли не гарантируют будущей доходности. Вы несете полную ответственность за управление своим капиталом и параметрами риска.


    Отзывы 1
    Stephen J Martret
    3458
    Stephen J Martret 2026.08.09 05:44 
     

    Love the idea of adding to winning trades and developer has been amazing with adding some additional money management options I requested! huge thankyou man

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    Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
    Gold Snap
    Chen Jia Qi
    4.47 (17)
    Эксперты
    Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
    XG Gold Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.31 (113)
    Эксперты
    The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
    Zerqon EA
    Vladimir Lekhovitser
    3.43 (28)
    Эксперты
    Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
    Gold Neural Core
    TICK STACK LTD
    5 (8)
    Эксперты
    Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
    XT Bitcoin Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    5 (4)
    Эксперты
    XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.86 (507)
    Эксперты
    Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
    Pulse Engine
    Jimmy Peter Eriksson
    4 (36)
    Эксперты
    ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
    Nexorion Initium Novum EA
    Valentina Zhuchkova
    4.32 (25)
    Эксперты
    NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
    Chiroptera
    Rob Josephus Maria Janssen
    4.64 (47)
    Эксперты
    Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
    Wave Rider EA MT5
    Adam Hrncir
    4.89 (46)
    Эксперты
    Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
    Cortex IDX
    Vladimir Mametov
    Эксперты
    Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
    SomaOil
    Andrii Soma
    5 (2)
    Эксперты
    SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
    Obsidian Flow Atlas EA
    Valentina Zhuchkova
    5 (7)
    Эксперты
    Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
    HFT Spike EA
    OMG FZE LLC
    5 (3)
    Эксперты
    [ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
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    ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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    Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
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    Dragoljub Vujcic
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    Stephen J Martret
    3458
    Stephen J Martret 2026.08.09 05:44 
     

    Love the idea of adding to winning trades and developer has been amazing with adding some additional money management options I requested! huge thankyou man

    Dragoljub Vujcic
    836
    Ответ разработчика Dragoljub Vujcic 2026.08.09 09:40
    Thank you so much for the great review, I really appreciate it!
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