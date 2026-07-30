以下是为您准备的 MQL5 Market 简体中文版商品描述：

MetaTrader 5 高级趋势跟踪与动态盈利加仓系统

系统概述

BROKK INTRADAY 1.0

Brokk Intraday 1.0 是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的高精度自动化日内交易解决方案。该算法基于高级移动平均线 (Moving Average) 趋势检测与 ATR 波动率缩放技术，能够精准捕捉市场动量变化，并结合动态加仓机制，在盈利交易的基础上安全扩大战果。





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与高风险的均摊/马丁策略不同，Brokk Intraday 1.0 仅在初始头寸已处于盈利状态且已设置保本止损（Break-Even）后才会追加头寸。结合严格的交易日内平仓规则、每日交易次数限制以及自适应止损模型 (ATR / 固定点数)，该 EA 在保护账户资金安全的同时，最大化获取强劲趋势行情中的收益。

无论是用于通过自营交易公司 (Prop Firm) 的考核，还是管理个人实盘资金，这款 EA 均能提供全自动化的执行体验、实时图表 HUD 数据分析以及多资产交易能力。

重要提示：如何启用图表仪表盘与视觉效果

为确保自定义图表配色方案（Ivory/PapayaWhip 阳线，Goldenrod/PaleGoldenrod 阴线）以及 BROKK ALGO HUD 实时状态面板在您的图表和回测中正常显示，请检查 EA 参数设置中的以下选项：

InpShowVisuals -> 设置为 true（启用自定义图表样式、指标颜色以及回测和实盘过程中的实时 HUD 指标显示）。









技术规格

参数属性 规格 / 功能说明 交易平台 MetaTrader 5 (MT5) 策略核心 日内趋势跟踪 (SMA)、波动率缩放 (ATR)、盈利金字塔加仓 核心指标 快线 SMA、慢线 SMA、日线 ATR 账户类型 Cent (分币)、Micro (微型)、Standard (标准)、ECN、Raw Spread、Hedge (对冲) 最低出资金额 $1000/ €1000（建议：$2000+ 以保证 Risk % Lot 正确计算） 支持品种 比特币 (BTCUSD)、加密货币、黄金 (XAUUSD)、外汇主流品种、股指 优化能力 所有参数均可针对任何资产类别或时间框架进行深度优化 风控保护 内置每日交易限制、严格的离场计时器、止损/冻结层级检查

风险与头寸手数计算模式

Fixed Lot Mode (固定手数模式) ：标准的静态手数分配，保证金占用可预测。

Risk Percentage Mode (风险百分比模式) ：根据实时账户净值 (Equity) 和止损距离自动计算精确手数。

ATR Volatility Sizing (ATR 波动率模式)：利用日线 ATR 指标，根据当前市场波动率动态调整头寸规模。

资产通用性与优化能力

Brokk Intraday 1.0 采用模块化架构。从 SMA 周期到加仓间隔的所有参数，均可在 MT5 策略测试器 (Strategy Tester) 中进行回测与优化。

预设兼容性 ：加密货币 (BTCUSD, ETHUSD)、外汇主/次要货币对、黄金 (XAUUSD) 以及股票指数 (US100, US30, GER40)。

广泛适用性：灵活的优化选项允许交易者生成针对特定经纪商点差和执行速度的专属预设文件 ( .set )。

核心关键词索引 (Keywords)

以下词汇涵盖了本 Expert Advisor 的底层架构与核心功能：

EA 标识 ：Brokk Intraday, Brokk Intraday 1.0, Brokk Algo HUD, MT5 Expert Advisor, Automated Trading Bot, MQL5 Robot, Intraday EA, Moving Average Robot, Forex Bot, Crypto Trading Bot.

交易策略 ：SMA Crossover, Moving Average Strategy, Daily ATR Filter, Volatility Stop Loss, Pyramiding Strategy, Scale In Profit, Break Even EA, Trend Following, Dynamic Position Scaling, Time Filter Trading, Session Exit EA.

交易品种 ：BTCUSD Trading, Bitcoin Robot, Crypto EA, XAUUSD EA, Gold Trading Robot, Forex Trading Bot, Indices EA, NASDAQ EA, US30 Bot.

账户与执行：Risk Management EA, Cent Account EA, Micro Account Robot, Prop Firm EA, Low Drawdown EA, Equity Protection, Multi-Asset Trading System.

官方风险提示

外汇、大宗商品、加密货币及金融衍生品交易具有高风险，可能并不适合所有投资者。高杠杆既可能扩大您的收益，也可能扩大您的亏损。在决定使用自动化软件进行交易或投资之前，请务必谨慎考虑您的投资目标、经验水平和风险承受能力。自动化系统或历史回测产生的前期业绩并不代表也不保证未来的表现。您需对自己的资金管理和风险参数承担全部责任。