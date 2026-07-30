BROKK intraday

5

以下是为您准备的 MQL5 Market 简体中文版商品描述：

BROKK INTRADAY 1.0

MetaTrader 5 高级趋势跟踪与动态盈利加仓系统

系统概述

Brokk Intraday 1.0 是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的高精度自动化日内交易解决方案。该算法基于高级移动平均线 (Moving Average) 趋势检测与 ATR 波动率缩放技术，能够精准捕捉市场动量变化，并结合动态加仓机制，在盈利交易的基础上安全扩大战果。


***SPECIAL PROMOTIONAL PRICE! — NEXT PRICE $299 USD


***默认设置已针对 XAUUSD 进行优化。购买后，请留言以获取完整的使用手册及其他品种的 set 文件。

与高风险的均摊/马丁策略不同，Brokk Intraday 1.0 仅在初始头寸已处于盈利状态且已设置保本止损（Break-Even）后才会追加头寸。结合严格的交易日内平仓规则、每日交易次数限制以及自适应止损模型 (ATR / 固定点数)，该 EA 在保护账户资金安全的同时，最大化获取强劲趋势行情中的收益。

无论是用于通过自营交易公司 (Prop Firm) 的考核，还是管理个人实盘资金，这款 EA 均能提供全自动化的执行体验、实时图表 HUD 数据分析以及多资产交易能力。

重要提示：如何启用图表仪表盘与视觉效果

为确保自定义图表配色方案（Ivory/PapayaWhip 阳线，Goldenrod/PaleGoldenrod 阴线）以及 BROKK ALGO HUD 实时状态面板在您的图表和回测中正常显示，请检查 EA 参数设置中的以下选项：

InpShowVisuals -> 设置为 true（启用自定义图表样式、指标颜色以及回测和实盘过程中的实时 HUD 指标显示）。



    技术规格

    参数属性 规格 / 功能说明
    交易平台 MetaTrader 5 (MT5)
    策略核心 日内趋势跟踪 (SMA)、波动率缩放 (ATR)、盈利金字塔加仓
    核心指标 快线 SMA、慢线 SMA、日线 ATR
    账户类型 Cent (分币)、Micro (微型)、Standard (标准)、ECN、Raw Spread、Hedge (对冲)
    最低出资金额 $1000/ €1000（建议：$2000+ 以保证 Risk % Lot 正确计算）
    支持品种 比特币 (BTCUSD)、加密货币、黄金 (XAUUSD)、外汇主流品种、股指
    优化能力 所有参数均可针对任何资产类别或时间框架进行深度优化
    风控保护 内置每日交易限制、严格的离场计时器、止损/冻结层级检查

    风险与头寸手数计算模式

    • Fixed Lot Mode (固定手数模式)：标准的静态手数分配，保证金占用可预测。

    • Risk Percentage Mode (风险百分比模式)：根据实时账户净值 (Equity) 和止损距离自动计算精确手数。

    • ATR Volatility Sizing (ATR 波动率模式)：利用日线 ATR 指标，根据当前市场波动率动态调整头寸规模。

    资产通用性与优化能力

    Brokk Intraday 1.0 采用模块化架构。从 SMA 周期到加仓间隔的所有参数，均可在 MT5 策略测试器 (Strategy Tester) 中进行回测与优化。

    • 预设兼容性：加密货币 (BTCUSD, ETHUSD)、外汇主/次要货币对、黄金 (XAUUSD) 以及股票指数 (US100, US30, GER40)。

    • 广泛适用性：灵活的优化选项允许交易者生成针对特定经纪商点差和执行速度的专属预设文件 ( .set )。

    核心关键词索引 (Keywords)

    以下词汇涵盖了本 Expert Advisor 的底层架构与核心功能：

    • EA 标识：Brokk Intraday, Brokk Intraday 1.0, Brokk Algo HUD, MT5 Expert Advisor, Automated Trading Bot, MQL5 Robot, Intraday EA, Moving Average Robot, Forex Bot, Crypto Trading Bot.

    • 交易策略：SMA Crossover, Moving Average Strategy, Daily ATR Filter, Volatility Stop Loss, Pyramiding Strategy, Scale In Profit, Break Even EA, Trend Following, Dynamic Position Scaling, Time Filter Trading, Session Exit EA.

    • 交易品种：BTCUSD Trading, Bitcoin Robot, Crypto EA, XAUUSD EA, Gold Trading Robot, Forex Trading Bot, Indices EA, NASDAQ EA, US30 Bot.

    • 账户与执行：Risk Management EA, Cent Account EA, Micro Account Robot, Prop Firm EA, Low Drawdown EA, Equity Protection, Multi-Asset Trading System.

    官方风险提示

    外汇、大宗商品、加密货币及金融衍生品交易具有高风险，可能并不适合所有投资者。高杠杆既可能扩大您的收益，也可能扩大您的亏损。在决定使用自动化软件进行交易或投资之前，请务必谨慎考虑您的投资目标、经验水平和风险承受能力。自动化系统或历史回测产生的前期业绩并不代表也不保证未来的表现。您需对自己的资金管理和风险参数承担全部责任。


    评分 2
    Irfan
    1727
    Irfan 2026.08.11 11:30 
     

    its initial days with this EA. So far its doing well. Support is excellent.

    Stephen J Martret
    3462
    Stephen J Martret 2026.08.09 05:44 
     

    Love the idea of adding to winning trades and developer has been amazing with adding some additional money management options I requested! huge thankyou man

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    Scalping Robot Pro MT5
    MQL TOOLS SL
    4.47 (141)
    专家
    Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (46)
    专家
    重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
    Lizard
    Marco Scherer
    4.02 (43)
    专家
    LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
    ThunderGold Scalper
    Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
    5 (7)
    专家
    ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
    Adaptive Gold Scalper MT5
    Fan Yang
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    专家
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    Logan MT5
    Thierry Ouellet
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    专家
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    Zoomini
    Gennady Sergienko
    2.55 (11)
    专家
    重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
    TwisterPro Scalper
    Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
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    Quantum Athena X
    Bogdan Ion Puscasu
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    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
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    Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
    Cortex IDX
    Vladimir Mametov
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    Smart Gold Impulse
    Barbaros Bulent Kortarla
    4.11 (19)
    专家
    Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
    Gold Snap
    Chen Jia Qi
    4.47 (17)
    专家
    Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
    Gold Neural Core
    TICK STACK LTD
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    Zerqon EA
    Vladimir Lekhovitser
    3.43 (28)
    专家
    实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.86 (506)
    专家
    介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
    Pulse Engine
    Jimmy Peter Eriksson
    4.06 (36)
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    最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
    Nexorion Initium Novum EA
    Valentina Zhuchkova
    4.23 (26)
    专家
    NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
    Wave Rider EA MT5
    Adam Hrncir
    4.83 (46)
    专家
    Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
    XT Bitcoin Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    5 (4)
    专家
    XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
    XG Gold Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.33 (112)
    专家
    The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
    Chiroptera
    Rob Josephus Maria Janssen
    4.64 (47)
    专家
    Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
    SomaOil
    Andrii Soma
    5 (2)
    专家
    SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
    The Gold Space
    Ayush V Jain
    5 (3)
    专家
    Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
    Range Breakout EA with Range Filters
    Jimmy Peter Eriksson
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    专家
    更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
    Fantastic 4 MT5
    Fan Yang
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    专家
    Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
    作者的更多信息
    Institutional SMC Robot
    Dragoljub Vujcic
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    INSTITUTIONAL SMC ROBOT 1.0 MetaTrader 5 高级智能金钱概念 (SMC) 自动交易系统 系统概述 Institutional SMC Robot 1.0 是一款专为现代金融市场打造的高级自动化交易解决方案。该算法基于机构级 Smart Money Concepts (SMC) 架构构建，通过分析机构订单流、市场结构转变和流动性动态，精准识别并执行高概率交易。 与传统的散户技术指标不同，Institutional SMC Robot 1.0 紧密追踪真实的机构交易足迹：结构突破 (BOS)、性质改变 (CHoCH)、订单块 (OB)、合理价值失衡区 (FVG) 以及准西莫多水平 (QML)。 无论您是要通过自营交易公司 (Prop Firm) 的严格考核规则，还是扩展个人交易资本，本 EA 都能在统一的框架内提供专业级执行、高级风险控制和多资产适用性。     ***SPECIAL PROMOTIONAL PRICE!  — NEXT PRICE $299 USD ***Live Signal SELLER PAGE HERE After pur
    Institutional XAUUSD
    Dragoljub Vujcic
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    专家
    Institutional EA XAUUSD – 黄金算法交易系统 Institutional EA XAUUSD 是一款专为黄金 (XAUUSD) 市场开发的算法交易系统。该 EA 旨在通过内置的季节性时间过滤器和趋势方向模块，识别并利用周期性出现的价格形态及方向性趋势。 本 EA 的设计初衷非常明确：在不牺牲有效性的前提下，实现极致的简单化。 * 当前促销价   NEXT PRICE : USD 299 -Institutional SmartMoneyConcepts :  https://www.mql5.com/en/market/product/187011?source=Site+Market+My+Products+Page -BROKK Intraday                            :  https://www.mql5.com/en/market/product/188337?source=Site+Market+My+Products+Page SELLER PAGE HERE 购买后请留言，以获取完整的参数配置文件 (.SET
    Institutional Aggressive XAUUSD
    Dragoljub Vujcic
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    专家
    Institutional Aggressive XAUUSD EA MT5 – 黄金 / XAUUSD 高频量化 AI 交易系统Institutional Aggressive XAUUSD 是一款专为黄金 (XAUUSD) 市场打造的高性能算法交易系统。该 EA 智能交易系统利用先进 leadership 的季节性时间过滤器、统计异常以及精准的方向偏差模块，来捕捉日内市场的不平衡机会。 购买后请留下评论，以获取包含该 EA 所有详细信息的系统使用手册。 下一阶段价格：$499 严格的风险管理与无网格/无马丁策略：每笔订单在执行时均带有预先设定的硬止损 (Stop Loss) 和止盈 (Take Profit) 保护。系统明确拒绝网格 (Grid) 或马丁格尔 (Martingale) 等危险的资金管理方法，而是专注于资本保护和动态保本机制，以便及早锁定利润。 Try our other EAs:                        SELLER PAGE HERE -BROKK                         :  https://www.mql
    Neural Sentinel xauusd ea mt5
    Dragoljub Vujcic
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    Neural Sentinel XAUUSD MT5 – 黄金高频算法人工智能交易系统 Neural Sentinel XAUUSD MT5 是一款专为黄金 (XAUUSD) 市场打造的高性能算法交易系统。该 EA 运行先进的多时间框架分析引擎，结合趋势跟踪动量与精准的波动率及反转过滤算法，旨在捕捉快速的日内市场非理性波动。 尝试我们的其他 EA： GET ONE FOR FREE!!!           SELLER PAGE HERE Institutional Aggressive : https://www.mql5.com/en/market/product/180450?source=Site+Market+My+Products+Page Institutional XAUUSD : https://www.mql5.com/en/market/product/178602?source=Site+Market+My+Products+Page Quantum GBPJPY : https://www.mql5.com/en/market/product/183545?
    筛选:
    Irfan
    1727
    Irfan 2026.08.11 11:30 
     

    its initial days with this EA. So far its doing well. Support is excellent.

    Dragoljub Vujcic
    850
    来自开发人员的回复 Dragoljub Vujcic 2026.08.11 11:43
    Thank you for the review and support! It means a lot.
    Stephen J Martret
    3462
    Stephen J Martret 2026.08.09 05:44 
     

    Love the idea of adding to winning trades and developer has been amazing with adding some additional money management options I requested! huge thankyou man

    Dragoljub Vujcic
    850
    来自开发人员的回复 Dragoljub Vujcic 2026.08.09 09:40
    Thank you so much for the great review, I really appreciate it!
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