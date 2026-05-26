Institutional XAUUSD

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Institutional EA XAUUSD – Алгоритмическая торговая система для золота

Institutional EA XAUUSD — это алгоритмическая торговая система, разработанная специально для рынка золота (XAUUSD). Советник (Expert Advisor) создан для выявления и использования повторяющихся ценовых паттернов и направленных тенденций с помощью встроенного сезонного временного фильтра и модуля направления тренда. Советник разработан с одной целью: максимальная простота без ущерба для эффективности.


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  • Советник не использует стратегии сетки (Grid) или Мартингейла. Каждая сделка защищена заранее определенным стоп-лоссом (Stop Loss) и тейк-профитом (Take Profit) с интегрированным трейлинг-стопом (Trailing Stop) для фиксации прибыли. Робот ориентирован на дисциплинированное управление рисками и контролируемую автоматизированную торговлю.

  • Простой и готовый к использованию советник — просто настройте свой риск. Советник разработан с одной целью: максимальная простота без ущерба для эффективности. Вам не нужно тратить часы на изучение сложных параметров или оптимизацию настроек. Просто используйте настройки по умолчанию — это исключает риск неправильной конфигурации пользователем, гарантируя, что советник всегда работает на пике своей математически оптимизированной производительности. Выберите желаемый уровень риска, и все готово. Сразу запускайте бэктест или ставьте на реальный счет. Никаких сложных настроек, никакой путаницы.

Просто, быстро и эффективно.

XAUUSD EA – ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ПО ЗАПУСКУ: Чтобы советник не открывал некорректные позиции, необходимо сначала установить его и запускать (прикреплять к графику) только тогда, когда рынок XAUUSD закрыт (в конце торгового дня или на выходных). После инициализации во внерабочее время рынка советник будет открывать сделки с идеальной точностью сразу после открытия рынка, полностью соответствуя реальным сигналам.

Основные характеристики

  • Торговый актив: Исключительно XAUUSD (Золото).

  • Таймфрейм: H1 (1-часовой график).

  • Минимальный депозит: $150 / €150

  • Тип счета: Hedging или Netting (полная совместимость).

Ключевые особенности и логика

  • Фильтр направления тренда: Советник применяет динамический направленный фильтр для согласования своих сделок с преобладающим рыночным трендом выбранного периода.

  • Временной и сезонный фильтр: Встроенные временные фильтры отключают торговую логику в часы или периоды, исторически связанные с непредсказуемым поведением цены, помогая избегать рыночных условий с низкой вероятностью успеха.

  • Управление капиталом (Money Management): Имеет встроенную автоматическую систему определения размера лота, которая динамически рассчитывает объем сделки на основе баланса счета и выбранных настроек риска.

Рекомендации по работе

  • Использование VPS: Рекомендуется использовать стабильный виртуальный частный сервер (VPS) для обеспечения непрерывной круглосуточной работы и исполнения ордеров с минимальной задержкой (ping).

  • Условия брокера: Для оптимальной производительности рекомендуется использовать брокерский счет с узкими спредами по золоту и низким проскальзыванием (slippage).

  • Предварительное тестирование: Всегда рекомендуется сначала протестировать советник на демо-счете, чтобы понять его логику и особенности работы, прежде чем использовать реальные средства.

Отказ от ответственности (Дисклеймер)

Предупреждение о рисках: Торговля иностранной валютой и товарами (такими как золото) с использованием маржи сопряжена с высоким уровнем риска и может подходить не для всех инвесторов. Высокое кредитное плечо может работать как против вас, так и в вашу пользу. Прежде чем принять решение об инвестировании в иностранную валюту или использовании этого автоматизированного программного обеспечения, вы должны тщательно обдумать свои инвестиционные цели, уровень опыта и склонность к риску. Результаты в прошлом не гарантируют доходов в будущем, рекомендуется сначала протестировать систему на демо-счете. Результаты бэктестов являются теоретическими и не гарантируют будущую прибыль. Вы должны торговать только теми деньгами, которые можете позволить себе потерять. Автор не несет ответственности за любые финансовые убытки, понесенные в результате использования данного советника.

Эта автоматизированная система представляет собой внутридневной советник институционального уровня, разработанный специально для XAUUSD (Золото). В отличие от опасного Мартингейла или высокорискованных сеточных систем, он использует Price Action (движение цены) и паттерны структурного пробоя (Breakout).

В то время как многие трейдеры ищут примитивных ночных скальперов или агрессивных торговых роботов, которые страдают от высоких спредов, данный алгоритм разработан для надежной работы в дневное время. Он включает в себя продвинутый модуль управления сделками (Trade Manager) с функцией скрытого режима (Stealth mode) для защиты ваших ордеров прямо на графике, обеспечивая низкий профиль просадки (Low Drawdown). Такой дисциплинированный подход к управлению рисками делает его идеальным инструментом для прохождения челленджей в проп-фирмах (таких как FTMO или других программ финансирования), где требуется строгая защита капитала и контроль просадки.

Базовая логика советника построена на передовых математических моделях, предлагая современную альтернативу традиционному ИИ, нейросетям, ONNX-модулям или спекулятивным квантовым алгоритмам, обеспечивая стабильную и верифицированную торговую эффективность.

Отзывы 7
Irfan
1697
Irfan 2026.08.05 09:43 
 

good stable EA

Roberto Liguoro
1520
Roberto Liguoro 2026.07.24 09:28 
 

great ea great dev!!

Hiba Waqqas
109
Hiba Waqqas 2026.07.07 19:44 
 

Very profitable EA with very low DD. Developer is super responsive and helpful. Looking forward to profitable future

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NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
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4.2 (25)
Эксперты
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5 (9)
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5 (16)
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Фильтр:
Irfan
1697
Irfan 2026.08.05 09:43 
 

good stable EA

Dragoljub Vujcic
836
Ответ разработчика Dragoljub Vujcic 2026.08.05 09:55
Thank you very much for your review
Roberto Liguoro
1520
Roberto Liguoro 2026.07.24 09:28 
 

great ea great dev!!

Dragoljub Vujcic
836
Ответ разработчика Dragoljub Vujcic 2026.07.24 11:31
Thank you very much for your review
Hiba Waqqas
109
Hiba Waqqas 2026.07.07 19:44 
 

Very profitable EA with very low DD. Developer is super responsive and helpful. Looking forward to profitable future

Dragoljub Vujcic
836
Ответ разработчика Dragoljub Vujcic 2026.07.07 19:46
Thank you very much for your review
Jose Antonio Cantonero Velasco
827
Jose Antonio Cantonero Velasco 2026.06.24 01:57 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Dragoljub Vujcic
836
Ответ разработчика Dragoljub Vujcic 2026.06.25 07:08
Thank you very much for your review
Riaz Ahmed
24
Riaz Ahmed 2026.06.19 16:28 
 

Hi! Today I just bought your EA and I need help to complete the setup and recieve the set. I read you r descriptions where it says "install only during amrket close time" I installed during market open time and after i installed it opened a position immediately which I canceled. But later on I did some test on mt5 and gives me 70$ profit this last 3 weeks with deposit of 500$. I think something I need to chnage or maybe there is missing something. Can you please help me with that ?

Ikechukwu Udodirim Abarugo
2088
Ikechukwu Udodirim Abarugo 2026.06.19 10:00 
 

profitable trades and great support from the author

Dragoljub Vujcic
836
Ответ разработчика Dragoljub Vujcic 2026.06.19 10:04
Thank you very much for your review! I truly appreciate your feedback
Avinash Reddy Kummetha
1474
Avinash Reddy Kummetha 2026.06.06 14:59 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Dragoljub Vujcic
836
Ответ разработчика Dragoljub Vujcic 2026.06.06 16:41
Thank you very much for your excellent review! I truly appreciate your feedback and support. I'm glad that the EA is meeting your expectations.
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