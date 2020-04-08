Integrated Dashboard Scanner

Интегрированный сканер-панель – ваш командный центр на рынке (v2.0)

Краткое описание:

Хватит тратить время на ручное переключение десятков графиков. Интегрированный сканер-панель — это мощный мультисимвольный, мультитаймфреймовый сканер, который следит за каждым выбранным вами инструментом с одной панели. После серьезной архитектурной переработки версия 2.0 стала быстрее, стабильнее и мощнее, чем когда-либо. Получайте мгновенные визуальные оповещения о ценовых паттернах, дивергенциях и трендовых сигналах, а затем переходите на соответствующий график одним кликом.

Ключевые особенности:

  • Экономия времени: Одна панель охватывает весь рынок – больше никакого ручного переключения графиков.

  • Комплексный анализ: Четыре полностью настраиваемых модуля сканирования, теперь включая конвергенцию MACD.

  • Мгновенная реакция: Один клик переключает целевой график на нужный символ и таймфрейм.

  • Полная настройка: Настраивайте символы, параметры индикаторов, стиль панели и каналы оповещений.

  • Непревзойденная стабильность: Каждый экземпляр панели теперь работает с уникальным ID, что исключает конфликты при использовании нескольких сканеров в одном терминале.

  • Неблокирующий интерфейс и статус в реальном времени: Панель загружается без зависания терминала даже при большом количестве символов. Новая метка статуса информирует вас о выполняемых операциях (синхронизация, сканирование, мониторинг).

  • Интеллектуальная производительность: Сканер использует асинхронную инициализацию данных для каждого символа. Если данные одного символа загружаются медленно, это не блокирует работу остальных.

  • Проверено для масштабного мониторинга: Доказана работа в реальном времени с 32 символами × 12 таймфреймами (384 графика) и поддержка еще большего количества инструментов и таймфреймов в зависимости от ваших настроек.

  • Готовность к работе в реальном времени и в тестере стратегий: Бесперебойная работа в обеих средах.

  • Расширенные оповещения: Поддерживает экранные, push- и e-mail-уведомления; сигналы автоматически объединяются, чтобы избежать спама.

Обзор модулей сканирования

Пробои и формации IB/OB:

  • Обнаруживает ценовые паттерны Внутренний бар (Inside Bar) и Внешний бар (Outside Bar), формирующиеся на ключевых разворотных уровнях, а затем сигнализирует о пробоях.

  • Параметр "Period to define Swing High/Low" (по умолчанию 31) требует, чтобы материнский бар был самым высоким максимумом или самым низким минимумом за последние 31 бар (или ваше выбранное значение).

  • Пробои визуально классифицируются как продолжение или разворот тренда.

Дивергенция и конвергенция MACD:

  • Отслеживает как бычьи, так и медвежьи сигналы:

    • Дивергенция: Классический сигнал, при котором цена достигает нового экстремума, а MACD — нет, что указывает на возможный разворот.

    • Конвергенция (Новинка в v2.0): Подтверждает силу тренда, когда и цена, и MACD формируют более высокие максимумы/минимумы (бычий сигнал) или более низкие максимумы/минимумы (медвежий сигнал).

  • Теперь вы можете включать/отключать сигналы дивергенции и конвергенции независимо и устанавливать для каждого уникальные цвета.

  • Параметр "Max Past Swings to Check" (по умолчанию 6) концентрирует поиск на более свежих и релевантных сетапах.

Разворотная точка MACD (Pivot):

  • Определяет возможное истощение тренда и разворотные точки, обнаруживая пивоты MACD после определенной последовательности.

  • Параметр "Min Bars in Trend Before Pivot" (по умолчанию 5) указывает необходимое количество последовательных растущих/падающих баров гистограммы MACD перед тем, как пивот будет считаться значимым.

  • Помогает заметить самую раннюю потерю импульса в сильных движениях.

Направление (смещение) MACD (Bias):

  • Мгновенно показывает силу и направление тренда, используя текущее состояние MACD.

  • Новинка в v2.0: Получите детальный контроль, выбрав для отображения любую комбинацию из четырех состояний смещения (например, показывать только "Растет и ниже нуля" и "Падает и выше нуля").

  • Цвет фона мгновенно отображает выбранные условия смещения.

Как использовать – Быстрая настройка

  1. Начальные настройки: Введите желаемые символы в поля Inp_SymbolList_FX и/или Inp_SymbolList_Other, а также выбранные таймфреймы в поле Timeframe_List.

  2. Целевой график:

    • Откройте пустой график и скопируйте его Chart ID из журнала "Эксперты".

    • Вставьте этот номер в поле ввода Target_Chart_ID.

    • Полностью настройте график: загрузите свой любимый шаблон, добавьте другие индикаторы. Когда вы нажмете на сигнал на панели, изменятся только символ и таймфрейм — ваш шаблон останется нетронутым.

  3. Анализ сигнала: Просто нажмите любую кнопку на панели, чтобы мгновенно перейти к обнаруженному сетапу.

Важное примечание

Индикатор не рисует дополнительные объекты (например, линии дивергенции) и не исполняет сделки. Оповещения в основном визуальные (значок, цвет, красная рамка). Push- и e-mail-уведомления являются опциональными — настройте их в разделе ALERTS.

Расширенные возможности

  • Опциональная красная рамка четко выделяет каждый новый, непросмотренный сигнал.

  • После нажатия на сигнал индикатор размещает на целевом графике объект с комментарием к сигналу, делая его легко доступным для вашего советника (EA) или торговой автоматизации.

  • Улучшенная двухфазная работа: Плавный, неблокирующий запуск и синхронизация данных, за которыми следует адаптивное сканирование в реальном времени.

  • Все новые сигналы из текущего цикла сканирования объединяются в одно уведомление, чтобы избежать информационного шума.

Полный контроль над настройками

  • Общие: Установите частоту сканирования и управляйте двумя отдельными списками символов для лучшей организации.

  • Модули: Включайте или отключайте любой модуль сканирования.

  • Параметры: Точно настраивайте периоды MACD, условия IB/OB и другую ключевую логику, включая новые элементы управления конвергенцией и детализированным смещением.

  • Панель: Настраивайте положение, цвета, шрифты и новый цвет состояния "синхронизация".

  • Оповещения: Полностью настраивайте экранные, push- и e-mail-уведомления по своему усмотрению.

Все модули сканирования в Integrated Dashboard Scanner разработаны для гармоничной работы в соответствии с принципами и структурой торговой стратегии Дариуша Дарго.

Если вы можете открыть и отслеживать 384 графика одновременно — по одному на каждый символ и таймфрейм — вам, вероятно, этот сканер не нужен. Для всех остальных Integrated Dashboard Scanner позволяет контролировать весь рынок с помощью одной ясной панели.

Возьмите рынок под свой контроль с помощью Интегрированного сканера-панели и верните себе часы, потраченные на ручной просмотр графиков!

