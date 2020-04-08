Integrated Dashboard Scanner

Интегрированный сканер-панель – ваш командный центр на рынке (v2.0)

Краткое описание:

Хватит тратить время на ручное переключение десятков графиков. Интегрированный сканер-панель — это мощный мультисимвольный, мультитаймфреймовый сканер, который следит за каждым выбранным вами инструментом с одной панели. После серьезной архитектурной переработки версия 2.0 стала быстрее, стабильнее и мощнее, чем когда-либо. Получайте мгновенные визуальные оповещения о ценовых паттернах, дивергенциях и трендовых сигналах, а затем переходите на соответствующий график одним кликом.

Ключевые особенности:

Экономия времени: Одна панель охватывает весь рынок – больше никакого ручного переключения графиков.

Комплексный анализ: Четыре полностью настраиваемых модуля сканирования, теперь включая конвергенцию MACD.

Мгновенная реакция: Один клик переключает целевой график на нужный символ и таймфрейм.

Полная настройка: Настраивайте символы, параметры индикаторов, стиль панели и каналы оповещений.

Непревзойденная стабильность: Каждый экземпляр панели теперь работает с уникальным ID, что исключает конфликты при использовании нескольких сканеров в одном терминале.

Неблокирующий интерфейс и статус в реальном времени: Панель загружается без зависания терминала даже при большом количестве символов. Новая метка статуса информирует вас о выполняемых операциях (синхронизация, сканирование, мониторинг).

Интеллектуальная производительность: Сканер использует асинхронную инициализацию данных для каждого символа. Если данные одного символа загружаются медленно, это не блокирует работу остальных.

Проверено для масштабного мониторинга: Доказана работа в реальном времени с 32 символами × 12 таймфреймами (384 графика) и поддержка еще большего количества инструментов и таймфреймов в зависимости от ваших настроек.

Готовность к работе в реальном времени и в тестере стратегий: Бесперебойная работа в обеих средах.

Расширенные оповещения: Поддерживает экранные, push- и e-mail-уведомления; сигналы автоматически объединяются, чтобы избежать спама.

Обзор модулей сканирования

Пробои и формации IB/OB:

Обнаруживает ценовые паттерны Внутренний бар (Inside Bar) и Внешний бар (Outside Bar), формирующиеся на ключевых разворотных уровнях, а затем сигнализирует о пробоях.

Параметр "Period to define Swing High/Low" (по умолчанию 31) требует, чтобы материнский бар был самым высоким максимумом или самым низким минимумом за последние 31 бар (или ваше выбранное значение).

Пробои визуально классифицируются как продолжение или разворот тренда.

Дивергенция и конвергенция MACD:

Отслеживает как бычьи, так и медвежьи сигналы: Дивергенция: Классический сигнал, при котором цена достигает нового экстремума, а MACD — нет, что указывает на возможный разворот. Конвергенция (Новинка в v2.0): Подтверждает силу тренда, когда и цена, и MACD формируют более высокие максимумы/минимумы (бычий сигнал) или более низкие максимумы/минимумы (медвежий сигнал).

Теперь вы можете включать/отключать сигналы дивергенции и конвергенции независимо и устанавливать для каждого уникальные цвета.

Параметр "Max Past Swings to Check" (по умолчанию 6) концентрирует поиск на более свежих и релевантных сетапах.

Разворотная точка MACD (Pivot):

Определяет возможное истощение тренда и разворотные точки, обнаруживая пивоты MACD после определенной последовательности.

Параметр "Min Bars in Trend Before Pivot" (по умолчанию 5) указывает необходимое количество последовательных растущих/падающих баров гистограммы MACD перед тем, как пивот будет считаться значимым.

Помогает заметить самую раннюю потерю импульса в сильных движениях.

Направление (смещение) MACD (Bias):

Мгновенно показывает силу и направление тренда, используя текущее состояние MACD.

Новинка в v2.0: Получите детальный контроль, выбрав для отображения любую комбинацию из четырех состояний смещения (например, показывать только "Растет и ниже нуля" и "Падает и выше нуля").

Цвет фона мгновенно отображает выбранные условия смещения.

Как использовать – Быстрая настройка

Начальные настройки: Введите желаемые символы в поля Inp_SymbolList_FX и/или Inp_SymbolList_Other, а также выбранные таймфреймы в поле Timeframe_List. Целевой график: Откройте пустой график и скопируйте его Chart ID из журнала "Эксперты".

Вставьте этот номер в поле ввода Target_Chart_ID .

Полностью настройте график: загрузите свой любимый шаблон, добавьте другие индикаторы. Когда вы нажмете на сигнал на панели, изменятся только символ и таймфрейм — ваш шаблон останется нетронутым. Анализ сигнала: Просто нажмите любую кнопку на панели, чтобы мгновенно перейти к обнаруженному сетапу.

Важное примечание

Индикатор не рисует дополнительные объекты (например, линии дивергенции) и не исполняет сделки. Оповещения в основном визуальные (значок, цвет, красная рамка). Push- и e-mail-уведомления являются опциональными — настройте их в разделе ALERTS.

Расширенные возможности

Опциональная красная рамка четко выделяет каждый новый, непросмотренный сигнал.

После нажатия на сигнал индикатор размещает на целевом графике объект с комментарием к сигналу, делая его легко доступным для вашего советника (EA) или торговой автоматизации.

Улучшенная двухфазная работа: Плавный, неблокирующий запуск и синхронизация данных, за которыми следует адаптивное сканирование в реальном времени.

Все новые сигналы из текущего цикла сканирования объединяются в одно уведомление, чтобы избежать информационного шума.

Полный контроль над настройками

Общие: Установите частоту сканирования и управляйте двумя отдельными списками символов для лучшей организации.

Модули: Включайте или отключайте любой модуль сканирования.

Параметры: Точно настраивайте периоды MACD, условия IB/OB и другую ключевую логику, включая новые элементы управления конвергенцией и детализированным смещением.

Панель: Настраивайте положение, цвета, шрифты и новый цвет состояния "синхронизация".

Оповещения: Полностью настраивайте экранные, push- и e-mail-уведомления по своему усмотрению.

Все модули сканирования в Integrated Dashboard Scanner разработаны для гармоничной работы в соответствии с принципами и структурой торговой стратегии Дариуша Дарго.

Если вы можете открыть и отслеживать 384 графика одновременно — по одному на каждый символ и таймфрейм — вам, вероятно, этот сканер не нужен. Для всех остальных Integrated Dashboard Scanner позволяет контролировать весь рынок с помощью одной ясной панели.

Возьмите рынок под свой контроль с помощью Интегрированного сканера-панели и верните себе часы, потраченные на ручной просмотр графиков!