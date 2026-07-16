Neural Sentinel xauusd ea mt5

Neural Sentinel XAUUSD MT5 – Высокочастотная алгоритмическая ИИ-система для золота

Neural Sentinel XAUUSD MT5 — это высокопроизводительная алгоритмическая торговая система, разработанная исключительно для рынка золота (XAUUSD). Этот советник использует передовую мультитаймфреймовую аналитическую систему, сочетающую трендово-импульсный метод с точными фильтрами волатильности и анти-разворота для фиксации быстрых внутридневных рыночных неэффективностей.

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- Дисциплинированный риск и отсутствие сетки/мартингейла

Каждый отдельный ордер, открываемый Neural Sentinel, защищен строгим, заранее установленным фиксированным Stop Loss. Система категорически исключает опасные методы управления капиталом, такие как сетка (Grid), мартингейл (Martingale) или усреднение. Она полностью ориентирована на сохранение капитала и ежедневный контроль рисков, что делает её полностью совместимой со строгими правилами проп-компаний (таких как FTMO, FundedNext и др.), требующих соблюдения жестких лимитов просадки.

- Чистая установка «Plug-and-Play» (включил и работай)

Разработано для профессиональной работы при максимальной простоте использования. Вам не нужно тратить часы на настройку сложных параметров или проведение бесконечных оптимизаций.

  • Оптимизировано «из коробки»: запускайте систему на стандартных настройках.

  • Выберите ваш риск и запускайте: просто выберите предпочтительный автоматический уровень риска (Low, Medium, High или Very High) и запустите советник. Остальное система сделает сама, динамически рассчитывая размер лота на основе баланса вашего счета.

Основные характеристики

  • Торговый актив: Исключительно XAUUSD (золото).

  • Рекомендуемый таймфрейм: H1.

  • Минимальный депозит: $300.

  • Тип счета: Полная совместимость с хеджированием (Hedging) и неттингом (Netting).

Базовая архитектура и многоуровневая фильтрация

В отличие от простых скальпинг-ботов, торгующих вслепую, Neural Sentinel использует строгий 4-уровневый процесс валидации институционального уровня перед входом в любую сделку:

  • Фильтр макротренда (H4): использует 4-часовой таймфрейм, чтобы гарантировать, что сделки совершаются только в направлении доминирующей рыночной силы.

  • Фильтр силы тренда (H1): фильтр на 1-часовом графике, гарантирующий торговлю только в периоды высокой вероятности активного импульса, игнорируя флэт и диапазонные рынки.

  • Фильтр анти-разворота (M15): фильтр, гарантирующий, что мы никогда не купим на самом пике или не продадим на самом дне.

  • Динамический фильтр волатильности: фильтр, автоматически останавливающий торговлю во время резких всплесков на фоне важных новостей или во время флэтовых, низколиквидных сессий.

  • Исторический черный список: включает в себя жестко запрограммированный сезонный календарь исторически опасных торговых дней (например, конкретные даты экстремальной волатильности или банковские праздники), автоматически отключая торговлю в эти периоды.

  • Жесткий ежедневный лимит потерь (Daily Stop Loss): если позиция закрывается по Stop Loss, советник прекращает торговлю до конца дня во избежание тильта (отыгрывания) и для защиты вашего капитала.

Рекомендации по эксплуатации

  • Использование VPS: Настоятельно рекомендуется использовать стабильный виртуальный частный сервер (VPS) для обеспечения непрерывной круглосуточной работы 24/7 и минимальной задержки (low-latency) исполнения ордеров.

  • Условия брокера: Для достижения оптимальных результатов рекомендуется использовать счета типа Raw Spread или ECN с узкими спредами по золоту и быстрым исполнением.

  • Предварительное тестирование: Перед использованием реальных средств всегда рекомендуется протестировать советник на демо-счете, чтобы понять логику его работы и рабочие характеристики.

Отказ от ответственности и предупреждение о рисках

Торговля иностранной валютой и сырьевыми товарами (такими как золото) с использованием маржи сопряжена с высоким уровнем риска и может подходить не всем инвесторам. Высокое кредитное плечо может работать как против вас, так и в вашу пользу. Перед принятием решения об инвестировании в иностранную валюту или использовании данного автоматизированного программного обеспечения вам следует тщательно оценить свои инвестиционные цели, уровень опыта и склонность к риску. Результаты в прошлом не гарантируют результатов в будущем; мы рекомендуем сначала протестировать советник на демо-счете. Результаты бэктестов являются теоретическими и не гарантируют будущую прибыль. Вам следует торговать только теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять. Автор не несет ответственности за любые финансовые потери, понесенные в результате использования этого советника.

Эта автоматизированная система представляет собой внутридневной советник институционального уровня, специально разработанный для XAUUSD (золото) на основе ИИ-логики. В отличие от опасного мартингейла или высокорисковых сеточных систем, Прайс Экшн (Price Action) и структурные паттерны пробоя (Breakout patterns).

В то время как многие трейдеры ищут простые ночные скальперы или агрессивных скальпинг-ботов, страдающих от высоких спредов, этот алгоритм разработан для надежной работы в дневное время. Он включает в себя продвинутый торговый менеджер с функцией скрытого режима (Stealth mode) для защиты ваших ордеров прямо на графике, обеспечивая профиль с низкой просадкой. Такой дисциплинированный подход к управлению рисками делает его идеальным инструментом для прохождения челленджей в проп-компаниях (таких как FTMO или другие программы финансирования), которые требуют строгой защиты капитала и контроля просадки.

Базовая логика советника построена на передовых математических моделях, предлагая современную альтернативу традиционному ИИ, нейронным сетям, модулям ONNX или спекулятивным квантовым алгоритмам, обеспечивая стабильные и подтвержденные результаты торговли.


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5 (1)
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Real monitoring   :   EA Amazing Brain MT5   Real monitoring :   EA Amazing Brain & EA Miracolo Recommended  pair   :      XAUUSD / Timeframe M30/ M15 / M12/ M10/ M6 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To c
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
Эксперты
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Super Hybrid EA AI Pro
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
Эксперты
Super Hybrid EA AI Pro Профессиональный советник для MetaTrader 5 на базе XAUUSD, сетки, мартингейла, хеджирования и контроля корзин сделок Обзор продукта Super Hybrid EA AI Pro — это торговый советник для MetaTrader 5, разработанный преимущественно для торговли XAUUSD. Советник объединяет сеточную торговлю, мартингейл-прогрессию лота, опциональное хеджирование, управление корзиной сделок, контроль торговых сессий, новостной фильтр, фильтр событий Федеральной резервной системы США, защиту от про
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
Эксперты
У советника есть трек: многие месяцы стабильной торговли с  низкой просадкой : All Pairs 9 Pairs Night Hunter Pro  - это продвинутый  скальпер,  использующий умные алгоритмы входа/выхода с фильтрами для определения самых безопасных точек входа в спокойные периоды рынка. Эта система ориентирована на  долгосрочный рост. Это профессиональная система, разработанная мной много лет назад, которая постоянно обновляется и включает в себя последние инновации в области торговли. Ничего модного, никакого т
XAU Temporal Interference
Napat Puangjunkum
Эксперты
XAUUSD TEMPORAL INTERFERENCE AITemporal Interference Scanner - The absolute pinnacle of Multi-Timeframe convergence. XAUUSD Temporal Interference AI - is the absolute pinnacle of market timing, built upon the groundbreaking "Cross-Temporal Interference" theory. By scanning the fractal noise across 9 different timeframes, the AI detects precise moments where market waves collide, cancel out, or amplify each other. When these temporal waves perfectly align in a localized singularity, the AI execu
Scalp Master MT5
Hari Parajuli
Эксперты
Scalp Master Expert Advisor — это полностью автоматизированная торговая система, разработанная для скальпинговых стратегий в условиях трендового рынка. Она создана для выявления краткосрочных торговых возможностей на ликвидных рынках с особым акцентом на качество сделок и контроль риска. EA подходит для трейдеров, которые предпочитают системный и основанный на правилах подход без ручного вмешательства. Он лучше всего работает на инструментах с низкими спредами и высокой ликвидностью, включая: XA
DeepMatrix FX
Tingting Yu
Эксперты
DeepMatrix FX Advanced Algorithmic Intelligence for XAUUSD DeepMatrix FX — Precision. Intelligence. Performance. Important! Please contact me after installation to obtain the best recommended settings file. Next Price is 2 99 $ DeepMatrix FX is a fully automated trading system developed specifically for XAUUSD on the Any timeframe. Built with advanced algorithmic logic, adaptive market analysis, and precision execution technology, DeepMatrix FX is designed to identify high-probability trading op
Swingy3
Bashier Awny Husein Ismail Alhafy
Эксперты
Swingy3: The Institutional Pivot & Swing Execution Engine Swingy3 is an algorithmic trading system designed for MetaTrader 5, focusing on high-conviction price action swings and institutional-grade risk management. Unlike standard retail indicators, Swingy3 analyzes market structure through dynamic pivot points and multi-timeframe confluence to identify entries where momentum and exhaustion align. The Strategy The core of Swingy3 is its advanced Pivot Analysis engine. It detects institutional "S
Foli Pivots MT5
John Folly Akwetey
Эксперты
Expert advisor trades by pivot levels, support and resistance levels based on pivot levels. Also expert advisor takes into account volatility filter, uses standard Martingale and anti-Martingale systems, drawdown protection, standard trailing stop, trading time and trading Trade Order   – direction of trading (only buy, only sell or buy and sell) Use Volatility Filter   – enabling/disabling of volatility filter using Volatility Filter   – value of volatility filter Count Of Days For Volatility F
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
Эксперты
Gold Catalyst Evolution V6.0 — описание для MQL5 Market Gold Catalyst Evolution V6.0 Автоматизированная двухмодульная система торговли золотом для MetaTrader 5 1. Обзор продукта Gold Catalyst Evolution V6.0 — полностью автоматизированный советник, разработанный исключительно для XAUUSD и других брокерских символов, содержащих XAU или GOLD. Версия 6.0 объединяет два независимых торговых модуля в одном советнике. Каждый модуль отдельно оценивает рыночные условия и использует собственный фиксирован
SD Gold HFT Scalper EA
Patel Dipeshkumar Ramanbhai
Эксперты
SD Gold HFT Scalper EA — это продвинутая высокочастотная торговая система, разработанная специально для экстремальной волатильности и быстрого исполнения сделок на рынке. В отличие от традиционных Expert Advisor, которые полагаются на запаздывающие данные свечей OHLC (Open, High, Low, Close), эта система работает полностью на чистых, сырых тиковых данных. Отслеживая микро-движения цен Bid и Ask, она выявляет и использует взрывные импульсы движения ещё до того, как они появятся на стандартных гр
X Gold Nexus
Tingting Yu
Эксперты
X Gold Nexus — AI-Powered Next-Generation Gold Trading Execution System X Gold Nexus is an advanced AI-powered quantitative trading execution system specifically engineered for the gold market (XAUUSD). By integrating cutting-edge artificial intelligence technologies, adaptive market analysis, dynamic risk management, and intelligent order execution algorithms, the system is designed to provide stable and disciplined trading performance across varying market conditions. During the special offer
Pepperstone HFT Gold
You Liang Tham
Эксперты
Quant Gold HFT Expert Advisor for XAUUSD on M15 timeframe. Main Features: ATR-based trailing stop and breakeven Daily Pivot levels filter Entry cooldown system Blocked hours during high volatility periods No martingale, no grid Backtest Results (Pepperstone, real tick data): 2 Years: Profit Factor 1.22, Max Drawdown 9.4% 1 Year: Profit Factor 1.27, Max Drawdown 9.2% 4 Months: Profit Factor 1.36 $500 account run on 0.01 lot The EA was tested on different time periods with stable results. Importa
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
Эксперты
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA ВНИМАНИЕ: Советник оптимизирован Только для GOLD (XAUUSD) – тестируйте на других парах на свой страх и риск! (Минимальный капитал: $1000) Скачать готовые настройки можно по ссылке: Используйте эти настройки для XAUUSD: https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Профессиональная сеточная торговая система с расширенным управлением рисками Данный продвинутый советник использует двухнаправленную сеточную стратегию, о
Monarch Golden Sparrow
Ghayas Ul Haque Malik
Эксперты
️ REQUIRED SETTING: Optimized for XAUUSD 0.01 Lot Size. ATTENTION: This system is precision-tuned for XAUUSD (Gold)  on Exness  using a base entry of 0.01 lots . For maximum stability and account longevity, users must ensure their starting input is set to 0.01 unless using high-capital professional accounts. Monarch Golden Sparrow: The Gold Sovereign. Precision. Recovery. Power. THE ASSET: Gold (XAUUSD) is the king of volatility. It doesn't move; it strikes. To trade it, you don't need a basic
Saiko Scalper v5
Samir Saleh Mohammed Hassan
Эксперты
SAIKO Scalper is an advanced algorithmic trading robot designed to detect and exploit real market momentum using tick-level impulse analysis. Instead of relying only on traditional indicators, the robot monitors consecutive price movements in real time and enters trades when a strong directional impulse is detected. This approach allows SAIKO Scalper to capture fast market opportunities while avoiding many false signals caused by normal price fluctuations. The robot includes multiple layers of
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