Institutional Aggressive XAUUSD EA MT5 – Высокочастотная алгоритмическая AI-система для Gold / XAUUSD

Institutional Aggressive XAUUSD — это высокоэффективная алгоритмическая торговая система, разработанная исключительно для рынка золота (XAUUSD). Данный советник (Expert Advisor) использует передовые сезонные временные фильтры, статистические аномалии и точный модуль определения направленного смещения (directional bias) для фиксации внутридневной рыночной неэффективности.







После покупки оставьте комментарий, чтобы получить руководство пользователя со всеми подробностями о работе советника.





КОЛИЧЕСТВО КОПИЙ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ СТРОГО ОГРАНИЧЕНО:

Следующая цена: $499





Дисциплинированный риск и отсутствие Grid/Martingale

Каждый ордер исполняется с жестким, заранее определенным уровнем Take Profit и Stop Loss. Система категорически отвергает опасные методы управления капиталом, такие как сетка (Grid) или мартингейл (Martingale). Вместо этого она фокусируется на сохранении капитала и динамической механике безубытка для ранней фиксации прибыли.

Try our other EAs: GET ONE FOR FREE!!! SELLER PAGE HERE -BROKK : https://www.mql5.com/en/market/product/188337?source=Site+Market+My+Products+Page -Institutional SMC : https://www.mql5.com/en/market/product/187011?source=Site+Market+My+Products+Page -Institutional XAUUSD : https://www.mql5.com/en/market/product/178602?source=Site+Market+My+Products+Page After purchase, please leave a comment to receive the user manual with all the details of the EA

Готовая настройка «Plug-and-Play»

Система разработана для профессиональной работы при максимальной простоте использования. Вам не придется тратить часы на настройку запутанных параметров или проведение бесконечных оптимизаций.

Оптимизировано из коробки: Запускайте систему на стандартных (нативных) настройках для достижения математически выверенных результатов.

Выберите риск и торгуйте: Просто выберите предпочтительный уровень автоматического распределения рисков (от низкого до очень высокого) и запускайте. Идеально подходит для немедленного бэктестинга или реального развертывания на счетах типа Netting (неттинг) и Hedging (хеджирование).

КРИТИЧЕСКИ ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ПО ЗАПУСКУ XAUUSD EA: Чтобы предотвратить открытие некорректных позиций, необходимо сначала установить советник и запустить его (прикрепить к графику) только тогда, когда рынок XAUUSD закрыт (в конце торгового дня или на выходных). После инициализации во внерабочее время рынка советник начнет совершать сделки с идеальной точностью сразу после открытия рынка, полностью соответствуя сигналам в реальном времени.

Основные характеристики

Торговый актив: Исключительно XAUUSD (Золото).

Таймфрейм: Предпочтительно H1 (1-часовой график).

Минимальный депозит: $150 / €150.

Тип счета: Полная совместимость с Hedging и Netting.

Архитектура ядра

Внутридневная логика нескольких сделок (Multi-Trade Logic): Способность входить до 3 отдельных сетапов в день для масштабирования статистического преимущества.

Фильтры временных блоков: Встроенные структурные ограничения автоматически приостанавливают торговлю в периоды исторически низкой вероятности отработки макроданных или во время структурных сдвигов на рынке.

Продвинутый модуль безубытка: Оснащен автоматическим алгоритмом фиксации прибыли, который защищает позиции, как только сделка достигает первоначального импульсного триггера.

Рекомендации по работе

Использование VPS: Рекомендуется использовать стабильный виртуальный частный сервер (VPS) для обеспечения непрерывной круглосуточной работы и исполнения ордеров с минимальной задержкой (ping). Условия брокера: Для достижения оптимальных результатов рекомендуется использовать брокерский счет с узкими спредами по золоту и низким проскальзыванием (slippage). Предварительное тестирование: Настоятельно рекомендуется сначала протестировать советник на демо-счете, чтобы понять его логику и особенности работы перед использованием реальных средств.

Предупреждение о рисках (Disclaimer)

Торговля иностранной валютой и товарами (такими как золото) с использованием маржинального плеча сопряжена с высоким уровнем риска и может подходить не для всех инвесторов. Высокое кредитное плечо может работать как против вас, так и в вашу пользу. Прежде чем принять решение об инвестировании в валютный рынок или использовании данного автоматизированного программного обеспечения, вам следует тщательно оценить свои инвестиционные цели, уровень опыта и склонность к риску.

Прошлые результаты не гарантируют будущих доходов. Результаты бэктестов являются теоретическими и не гарантируют реальную прибыль. Торгуйте только теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять. Автор не несет ответственности за любые финансовые убытки, понесенные в результате использования данного советника.

Описание AI-логики советника

Данная автоматизированная система представляет собой внутридневной советник институционального уровня, специально разработанный на базе AI-логики для XAUUSD (Золото). В отличие от опасных систем Мартингейла или высокорисковых сеточников, в основе лежат паттерны Price Action и структурные пробои (Breakout).

В то время как многие трейдеры ищут базовые ночные скальперы или агрессивных скальпинг-ботов, страдающих от высоких спредов, этот алгоритм разработан для надежной работы в дневное время. Он включает в себя продвинутый торговый менеджер с функцией «скрытого режима» (Stealth mode) для защиты ваших ордеров прямо на графике, обеспечивая низкий профиль просадки (Low Drawdown). Такой дисциплинированный подход к управлению рисками делает его идеальным инструментом для прохождения челленджей в проп-фирмах / Prop Firm (таких как FTMO или другие программы финансирования), где требуются строгая защита капитала и контроль просадки.

Ядро логики советника построено на передовых математических моделях. Это современная альтернатива традиционным нейронным сетям (Neural networks), модулям ONNX или спекулятивным квантовым (Quantum) алгоритмам, обеспечивающая стабильную и подтвержденную торговую эффективность.