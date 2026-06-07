Institutional Aggressive XAUUSD

4.2

Institutional Aggressive XAUUSD EA MT5 – Высокочастотная алгоритмическая AI-система для Gold / XAUUSD

Institutional Aggressive XAUUSD — это высокоэффективная алгоритмическая торговая система, разработанная исключительно для рынка золота (XAUUSD). Данный советник (Expert Advisor) использует передовые сезонные временные фильтры, статистические аномалии и точный модуль определения направленного смещения (directional bias) для фиксации внутридневной рыночной неэффективности.



После покупки оставьте комментарий, чтобы получить руководство пользователя со всеми подробностями о работе советника.


КОЛИЧЕСТВО КОПИЙ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ СТРОГО ОГРАНИЧЕНО: 

Следующая цена: $499



Дисциплинированный риск и отсутствие Grid/Martingale

Каждый ордер исполняется с жестким, заранее определенным уровнем Take Profit и Stop Loss. Система категорически отвергает опасные методы управления капиталом, такие как сетка (Grid) или мартингейл (Martingale). Вместо этого она фокусируется на сохранении капитала и динамической механике безубытка для ранней фиксации прибыли.

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           After purchase, please leave a comment to receive the user manual with all the details of the EA

Готовая настройка «Plug-and-Play»

Система разработана для профессиональной работы при максимальной простоте использования. Вам не придется тратить часы на настройку запутанных параметров или проведение бесконечных оптимизаций.

  • Оптимизировано из коробки: Запускайте систему на стандартных (нативных) настройках для достижения математически выверенных результатов.

  • Выберите риск и торгуйте: Просто выберите предпочтительный уровень автоматического распределения рисков (от низкого до очень высокого) и запускайте. Идеально подходит для немедленного бэктестинга или реального развертывания на счетах типа Netting (неттинг) и Hedging (хеджирование).

КРИТИЧЕСКИ ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ПО ЗАПУСКУ XAUUSD EA: Чтобы предотвратить открытие некорректных позиций, необходимо сначала установить советник и запустить его (прикрепить к графику) только тогда, когда рынок XAUUSD закрыт (в конце торгового дня или на выходных). После инициализации во внерабочее время рынка советник начнет совершать сделки с идеальной точностью сразу после открытия рынка, полностью соответствуя сигналам в реальном времени.

Основные характеристики

  • Торговый актив: Исключительно XAUUSD (Золото).

  • Таймфрейм: Предпочтительно H1 (1-часовой график).

  • Минимальный депозит: $150 / €150.

  • Тип счета: Полная совместимость с Hedging и Netting.

Архитектура ядра

  • Внутридневная логика нескольких сделок (Multi-Trade Logic): Способность входить до 3 отдельных сетапов в день для масштабирования статистического преимущества.

  • Фильтры временных блоков: Встроенные структурные ограничения автоматически приостанавливают торговлю в периоды исторически низкой вероятности отработки макроданных или во время структурных сдвигов на рынке.

  • Продвинутый модуль безубытка: Оснащен автоматическим алгоритмом фиксации прибыли, который защищает позиции, как только сделка достигает первоначального импульсного триггера.

Рекомендации по работе

  1. Использование VPS: Рекомендуется использовать стабильный виртуальный частный сервер (VPS) для обеспечения непрерывной круглосуточной работы и исполнения ордеров с минимальной задержкой (ping).

  2. Условия брокера: Для достижения оптимальных результатов рекомендуется использовать брокерский счет с узкими спредами по золоту и низким проскальзыванием (slippage).

  3. Предварительное тестирование: Настоятельно рекомендуется сначала протестировать советник на демо-счете, чтобы понять его логику и особенности работы перед использованием реальных средств.

Предупреждение о рисках (Disclaimer)

Торговля иностранной валютой и товарами (такими как золото) с использованием маржинального плеча сопряжена с высоким уровнем риска и может подходить не для всех инвесторов. Высокое кредитное плечо может работать как против вас, так и в вашу пользу. Прежде чем принять решение об инвестировании в валютный рынок или использовании данного автоматизированного программного обеспечения, вам следует тщательно оценить свои инвестиционные цели, уровень опыта и склонность к риску.

Прошлые результаты не гарантируют будущих доходов. Результаты бэктестов являются теоретическими и не гарантируют реальную прибыль. Торгуйте только теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять. Автор не несет ответственности за любые финансовые убытки, понесенные в результате использования данного советника.

Описание AI-логики советника

Данная автоматизированная система представляет собой внутридневной советник институционального уровня, специально разработанный на базе AI-логики для XAUUSD (Золото). В отличие от опасных систем Мартингейла или высокорисковых сеточников, в основе лежат паттерны Price Action и структурные пробои (Breakout).

В то время как многие трейдеры ищут базовые ночные скальперы или агрессивных скальпинг-ботов, страдающих от высоких спредов, этот алгоритм разработан для надежной работы в дневное время. Он включает в себя продвинутый торговый менеджер с функцией «скрытого режима» (Stealth mode) для защиты ваших ордеров прямо на графике, обеспечивая низкий профиль просадки (Low Drawdown). Такой дисциплинированный подход к управлению рисками делает его идеальным инструментом для прохождения челленджей в проп-фирмах / Prop Firm (таких как FTMO или другие программы финансирования), где требуются строгая защита капитала и контроль просадки.

Ядро логики советника построено на передовых математических моделях. Это современная альтернатива традиционным нейронным сетям (Neural networks), модулям ONNX или спекулятивным квантовым (Quantum) алгоритмам, обеспечивающая стабильную и подтвержденную торговую эффективность.


Отзывы 8
Aaron Paul
56
Aaron Paul 2026.07.10 08:59 
 

I have just setup this EA and it is the first one I have done on a live account. I would like to thank Dragoljub Vujcic for his friendly advise and prompt assistance setting up my broker, VPS, EA and clear instructions. Ill leave performance feedback once my low risk setup has enough data to report accurately. Thanks again.

Roberto Liguoro
1520
Roberto Liguoro 2026.06.25 11:55 
 

Very nice ea and the dev is very professional, And help you with everything.

liganss
841
liganss 2026.06.22 20:41 
 

So far the results are good. I've used it on three different broker accounts, and the results are consistent.

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BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Эксперты
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
Эксперты
Gold House — Система торговли на пробоях свинг-структуры золота Один советник. Три торговых режима. Выберите тот, который подходит именно вам. Без сетки. Без мартингейла. Цена будет увеличиваться на 50 долларов после каждых 10 покупок. Окончательная запланированная цена: 1 999 долларов. Торговые сигналы в реальном времени: Режим Profit Priority: https://www.mql5.com/en/signals/2359124 Режим BE Priority:  https://www.mql5.com/en/signals/2372604 Адаптивный режим:   https://www.mql5.com/en/sign
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цена
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
Эксперты
ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕКВИЗИТА! -->   СКАЧАТЬ ВСЕ ФАЙЛЫ ДЛЯ СЪЕМОК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ НОВИНКА (от 399$)   : Выберите 1 советника бесплатно! (ограничено 2 номерами торговых счетов, любые мои советники, кроме UBS) Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Live Signal 2 !! ЗОЛОТОЙ ФАНТОМ УЖЕ ЗДЕСЬ !! После оглушительного
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.33 (39)
Эксперты
Запустить промо! Осталось всего несколько экземпляров по 449$! Следующая цена: 599$ Окончательная цена: 999$ Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro присоединяется к клубу советников по
ToTheMoon MT5
Daniel Moraes Da Silva
5 (6)
Эксперты
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Full Throttle DMX
Stanislav Tomilov
5 (11)
Эксперты
Full Throttle DMX - Реальная стратегия,   реальные результаты   Full Throttle DMX — это мультивалютный торговый советник, предназначенный для работы с валютными парами EURUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURGBP и AUDNZD. Система построена на классическом торговом подходе, используя известные технические индикаторы и проверенную рыночную логику. Советник содержит 10 независимых стратегий, каждая из которых предназначена для выявления различных рыночных условий и возможностей. В отличие от многих современных
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Эксперты
Syna 7 - ИИ, который остаётся со сделкой Большинство торговых систем перестают думать после входа. Syna так не делает. Syna 7 — это торговый ИИ-ассистент и автономная торговая система, созданная для того, чтобы участвовать в процессе от анализа до выхода. Она может отслеживать текущие условия, помнить контекст сделки, оценивать новости и волатильность, управлять позициями, координировать счета и продолжать пересматривать решения после открытия ордера. Торговля не заканчивается на входе. Интелле
Sentinel MT5
Luca Barone
4.95 (38)
Эксперты
Sentinel MT5 is an automated Expert Advisor designed with a strong focus on risk control, capital preservation, and stable execution. The EA operates with discipline and consistency, avoiding aggressive exposure and adapting its behavior during unfavorable market conditions . Sentinel MT5 prioritizes account stability over high-frequency or high-risk trading and does not force entries when market conditions are not suitable. It features automated position management, built-in margin and drawdown
Golden Conqueror
Taner Altinsoy
5 (1)
Эксперты
Welcome to Golden Conqueror , a highly advanced, fully automated active scalping algorithmic system designed exclusively for Gold (XAUUSD) . Built with institutional logic, this EA strictly avoids dangerous grid or martingale systems. Instead, it utilizes high-precision Pivot Breakouts to exploit market momentum and volume surges. To ensure absolute risk mitigation and capital protection, the algorithm strictly limits itself to a maximum of 1 open trade at a time . Furthermore, every single exe
Goldbot One MT5
Profalgo Limited
5 (15)
Эксперты
ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене осталось всего несколько экземпляров! Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: Купите Goldbot One и выберите 1 советник бесплатно!! (для 2 торговых счетов) ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь LIVE SIGNAL Представляем     Goldbot One   — высокотехнологичного торгового робота, разработанного для рынка золота. Goldbot One фокусируется на торговле на прорывах и использует как уровни поддержки, так и сопротивл
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Фильтр:
Aaron Paul
56
Aaron Paul 2026.07.10 08:59 
 

I have just setup this EA and it is the first one I have done on a live account. I would like to thank Dragoljub Vujcic for his friendly advise and prompt assistance setting up my broker, VPS, EA and clear instructions. Ill leave performance feedback once my low risk setup has enough data to report accurately. Thanks again.

Dragoljub Vujcic
836
Ответ разработчика Dragoljub Vujcic 2026.07.10 09:53
Thank you so much for your review and for your kind words! I am very glad I could assist you with the setup of your broker, VPS, and EA to ensure a smooth start on your live account.
​Starting with a low-risk configuration is an excellent, disciplined approach. Take all the time you need to gather the data, and I look forward to reading your performance feedback in the future.
​If you ever need any further assistance, I am always here to help. Welcome aboard!
​Best regards,
Dragoljub
Roberto Liguoro
1520
Roberto Liguoro 2026.06.25 11:55 
 

Very nice ea and the dev is very professional, And help you with everything.

Dragoljub Vujcic
836
Ответ разработчика Dragoljub Vujcic 2026.06.25 12:20
Thank you very much for your review! I truly appreciate
liganss
841
liganss 2026.06.22 20:41 
 

So far the results are good. I've used it on three different broker accounts, and the results are consistent.

Dragoljub Vujcic
836
Ответ разработчика Dragoljub Vujcic 2026.06.22 20:53
Thank you very much for your review! I truly appreciate your feedback
Konstantinos Koukoulakis
277
Konstantinos Koukoulakis 2026.06.22 08:47 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Dragoljub Vujcic
836
Ответ разработчика Dragoljub Vujcic 2026.06.22 09:19
Thank you so much for your feedback!
Jun Ito
705
Jun Ito 2026.06.22 01:59 
 

Lost in the first round.

Dragoljub Vujcic
836
Ответ разработчика Dragoljub Vujcic 2026.08.09 09:09
🚫 It is unfair to leave a negative review for 1 SL Because the user was unable to follow the only requirement: attaching the EA to the chart while the market is closed
LordJD
174
LordJD 2026.06.19 20:41 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Dragoljub Vujcic
836
Ответ разработчика Dragoljub Vujcic 2026.06.19 21:00
Thank you so much for updating the review, I truly appreciate it! A comment would have been perfectly fine too, but this is absolutely great. Thank you again for your support!I sent you a message with all the details
Avinash Reddy Kummetha
1474
Avinash Reddy Kummetha 2026.06.19 15:13 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Dragoljub Vujcic
836
Ответ разработчика Dragoljub Vujcic 2026.06.19 15:35
Thank you so much for the wonderful review! I'm thrilled to hear that the EA is meeting your expectations and delivering great profits so smoothly. Your feedback and recommendation mean a lot to me. Happy trading and keep it up!
irisyak
760
irisyak 2026.06.15 16:50 
 

I just have to say that this bot took positives trades today on several Brokers accounts ! What is more necessary for your needs ?

Dragoljub Vujcic
836
Ответ разработчика Dragoljub Vujcic 2026.06.15 16:56
Thank you so much for your feedback! We are thrilled to hear the EA is delivering solid results across multiple brokers. Happy trading!
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