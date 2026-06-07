Institutional Aggressive XAUUSD
- Эксперты
-
- Версия: 2.5
- Обновлено: 6 августа 2026
- Активации: 12
Institutional Aggressive XAUUSD EA MT5 – Высокочастотная алгоритмическая AI-система для Gold / XAUUSD
Institutional Aggressive XAUUSD — это высокоэффективная алгоритмическая торговая система, разработанная исключительно для рынка золота (XAUUSD). Данный советник (Expert Advisor) использует передовые сезонные временные фильтры, статистические аномалии и точный модуль определения направленного смещения (directional bias) для фиксации внутридневной рыночной неэффективности.
После покупки оставьте комментарий, чтобы получить руководство пользователя со всеми подробностями о работе советника.
КОЛИЧЕСТВО КОПИЙ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ СТРОГО ОГРАНИЧЕНО:
Следующая цена: $499
Дисциплинированный риск и отсутствие Grid/Martingale
Каждый ордер исполняется с жестким, заранее определенным уровнем Take Profit и Stop Loss. Система категорически отвергает опасные методы управления капиталом, такие как сетка (Grid) или мартингейл (Martingale). Вместо этого она фокусируется на сохранении капитала и динамической механике безубытка для ранней фиксации прибыли.
Try our other EAs: GET ONE FOR FREE!!! SELLER PAGE HERE
-BROKK : https://www.mql5.com/en/market/product/188337?source=Site+Market+My+Products+Page
-Institutional SMC : https://www.mql5.com/en/market/product/187011?source=Site+Market+My+Products+Page
-Institutional XAUUSD : https://www.mql5.com/en/market/product/178602?source=Site+Market+My+Products+Page
After purchase, please leave a comment to receive the user manual with all the details of the EA
Готовая настройка «Plug-and-Play»
Система разработана для профессиональной работы при максимальной простоте использования. Вам не придется тратить часы на настройку запутанных параметров или проведение бесконечных оптимизаций.
-
Оптимизировано из коробки: Запускайте систему на стандартных (нативных) настройках для достижения математически выверенных результатов.
-
Выберите риск и торгуйте: Просто выберите предпочтительный уровень автоматического распределения рисков (от низкого до очень высокого) и запускайте. Идеально подходит для немедленного бэктестинга или реального развертывания на счетах типа Netting (неттинг) и Hedging (хеджирование).
КРИТИЧЕСКИ ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ПО ЗАПУСКУ XAUUSD EA: Чтобы предотвратить открытие некорректных позиций, необходимо сначала установить советник и запустить его (прикрепить к графику) только тогда, когда рынок XAUUSD закрыт (в конце торгового дня или на выходных). После инициализации во внерабочее время рынка советник начнет совершать сделки с идеальной точностью сразу после открытия рынка, полностью соответствуя сигналам в реальном времени.
Основные характеристики
-
Торговый актив: Исключительно XAUUSD (Золото).
-
Таймфрейм: Предпочтительно H1 (1-часовой график).
-
Минимальный депозит: $150 / €150.
-
Тип счета: Полная совместимость с Hedging и Netting.
Архитектура ядра
-
Внутридневная логика нескольких сделок (Multi-Trade Logic): Способность входить до 3 отдельных сетапов в день для масштабирования статистического преимущества.
-
Фильтры временных блоков: Встроенные структурные ограничения автоматически приостанавливают торговлю в периоды исторически низкой вероятности отработки макроданных или во время структурных сдвигов на рынке.
-
Продвинутый модуль безубытка: Оснащен автоматическим алгоритмом фиксации прибыли, который защищает позиции, как только сделка достигает первоначального импульсного триггера.
Рекомендации по работе
-
Использование VPS: Рекомендуется использовать стабильный виртуальный частный сервер (VPS) для обеспечения непрерывной круглосуточной работы и исполнения ордеров с минимальной задержкой (ping).
-
Условия брокера: Для достижения оптимальных результатов рекомендуется использовать брокерский счет с узкими спредами по золоту и низким проскальзыванием (slippage).
-
Предварительное тестирование: Настоятельно рекомендуется сначала протестировать советник на демо-счете, чтобы понять его логику и особенности работы перед использованием реальных средств.
Предупреждение о рисках (Disclaimer)
Торговля иностранной валютой и товарами (такими как золото) с использованием маржинального плеча сопряжена с высоким уровнем риска и может подходить не для всех инвесторов. Высокое кредитное плечо может работать как против вас, так и в вашу пользу. Прежде чем принять решение об инвестировании в валютный рынок или использовании данного автоматизированного программного обеспечения, вам следует тщательно оценить свои инвестиционные цели, уровень опыта и склонность к риску.
Прошлые результаты не гарантируют будущих доходов. Результаты бэктестов являются теоретическими и не гарантируют реальную прибыль. Торгуйте только теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять. Автор не несет ответственности за любые финансовые убытки, понесенные в результате использования данного советника.
Описание AI-логики советника
Данная автоматизированная система представляет собой внутридневной советник институционального уровня, специально разработанный на базе AI-логики для XAUUSD (Золото). В отличие от опасных систем Мартингейла или высокорисковых сеточников, в основе лежат паттерны Price Action и структурные пробои (Breakout).
В то время как многие трейдеры ищут базовые ночные скальперы или агрессивных скальпинг-ботов, страдающих от высоких спредов, этот алгоритм разработан для надежной работы в дневное время. Он включает в себя продвинутый торговый менеджер с функцией «скрытого режима» (Stealth mode) для защиты ваших ордеров прямо на графике, обеспечивая низкий профиль просадки (Low Drawdown). Такой дисциплинированный подход к управлению рисками делает его идеальным инструментом для прохождения челленджей в проп-фирмах / Prop Firm (таких как FTMO или другие программы финансирования), где требуются строгая защита капитала и контроль просадки.
Ядро логики советника построено на передовых математических моделях. Это современная альтернатива традиционным нейронным сетям (Neural networks), модулям ONNX или спекулятивным квантовым (Quantum) алгоритмам, обеспечивающая стабильную и подтвержденную торговую эффективность.
I have just setup this EA and it is the first one I have done on a live account. I would like to thank Dragoljub Vujcic for his friendly advise and prompt assistance setting up my broker, VPS, EA and clear instructions. Ill leave performance feedback once my low risk setup has enough data to report accurately. Thanks again.