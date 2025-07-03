AI Map
- Эксперты
- Saeid Soleimani
- Версия: 2.40
- Обновлено: 22 декабря 2025
- Активации: 11
AI MAP — это автоматизированный торговый советник, разработанный для анализа рыночных условий и выполнения сделок на основе алгоритмической логики. Система использует многоуровневую аналитическую структуру для оценки ценового движения, объема и рыночных настроений без ручного вмешательства.
Архитектура Системы
EA включает специализированные модули обработки для работы с различными аспектами рынка:
Анализ движения цен и объема в реальном времени
Анализ настроений новостей и интеграция экономического календаря
Синтез технических индикаторов
Оценка рисков и прогнозирование волатильности
Картирование уровней поддержки и сопротивления
Торговая Стратегия
Система управляет позициями путем автоматической корректировки размеров сделок на основе капитала счета и текущих рыночных условий. Она использует динамические механизмы стоп-лосса и стратегии фиксации прибыли для поддержания параметров риска. Сделки выполняются только тогда, когда несколько аналитических модулей согласуются относительно направления рынка.
Ключевые Особенности
Автоматический расчет размера позиции на основе капитала счета.
Анализ рынка с фильтрацией экономических новостей.
Динамические цели прибыли и корректировка стоп-лосса.
Возможности защиты позиций на выходных.
Мультитаймфреймовый анализ.
Рекомендуемые Валютные Пары
Система оптимизирована для пар с достаточной волатильностью, включая:
Основные и Кросс-пары: GBPUSD, USDJPY, EURUSD, GBPJPY, EURJPY
Металлы: XAUUSD (Золото)
Рекомендации по Счету
Консервативный: Минимальный баланс $500 (Рекомендуется $1,000)
Таймфрейм H1
Установка и Использование
EA работает в стандартные часы рынка.
Файлы настроек и руководства по установке доступны в разделе "Комментарии".
Рекомендуется тестирование на демо-счете для понимания механики системы перед реальной торговлей.
Decent Ea. The entries are very accurate. It has steadily been growing my account. I see some people complaining, what you must be aware of is the ea uses a martingale recovery and it works well. But you have to understand not to get greedy and risk too much let it do its thing and relax. Saeid is a good developer and always listens to feedback. Cheers.