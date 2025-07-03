AI Map

3.75
Торговая Система AI MAP Торговая Система AI MAP

AI MAP — это автоматизированный торговый советник, разработанный для анализа рыночных условий и выполнения сделок на основе алгоритмической логики. Система использует многоуровневую аналитическую структуру для оценки ценового движения, объема и рыночных настроений без ручного вмешательства.

Онлайн-мониторинг (+ 3 месяца)   || Чат-группа  

Архитектура Системы

EA включает специализированные модули обработки для работы с различными аспектами рынка:

  • Анализ движения цен и объема в реальном времени

  • Анализ настроений новостей и интеграция экономического календаря

  • Синтез технических индикаторов

  • Оценка рисков и прогнозирование волатильности

  • Картирование уровней поддержки и сопротивления

Торговая Стратегия

Система управляет позициями путем автоматической корректировки размеров сделок на основе капитала счета и текущих рыночных условий. Она использует динамические механизмы стоп-лосса и стратегии фиксации прибыли для поддержания параметров риска. Сделки выполняются только тогда, когда несколько аналитических модулей согласуются относительно направления рынка.

Ключевые Особенности

  • Автоматический расчет размера позиции на основе капитала счета.

  • Анализ рынка с фильтрацией экономических новостей.

  • Динамические цели прибыли и корректировка стоп-лосса.

  • Возможности защиты позиций на выходных.

  • Мультитаймфреймовый анализ.

Рекомендуемые Валютные Пары

Система оптимизирована для пар с достаточной волатильностью, включая:

  • Основные и Кросс-пары: GBPUSD, USDJPY, EURUSD, GBPJPY, EURJPY

  • Металлы: XAUUSD (Золото)

Рекомендации по Счету


  • Консервативный: Минимальный баланс $500 (Рекомендуется $1,000)

  • Таймфрейм H1

Установка и Использование

  1. EA работает в стандартные часы рынка.

  2. Файлы настроек и руководства по установке доступны в разделе "Комментарии".

  3. Рекомендуется тестирование на демо-счете для понимания механики системы перед реальной торговлей.

Отзывы 4
richnpton
147
richnpton 2025.12.19 20:56 
 

Decent Ea. The entries are very accurate. It has steadily been growing my account. I see some people complaining, what you must be aware of is the ea uses a martingale recovery and it works well. But you have to understand not to get greedy and risk too much let it do its thing and relax. Saeid is a good developer and always listens to feedback. Cheers.

kaido kattel
180
kaido kattel 2025.11.08 19:02 
 

This thing just works! It makes profit steadily and is totally reliable. You can see the live signal :) EA is actually good and trustworthy, I highly recommend it. Great job to the creator of this awesome EA!

Рекомендуем также
Forex Attack
Ivan Simonika
Эксперты
Представляем вам экспертную систему, которая является универсальным скальпером. Экспертная система работает с малыми спредами и на быстром интернет канале. Настройки достаточно простые и легко корректируются. Экспертная система Forex Attack является високоскоростным скальпелем, и соотетственно работает с тиками что нужно учесть при тестировании системы. Экспертная система работает на любых типах счетов: неттинг, хеджинг. Бот не использует историю, хранящуюся в базе данных, для работы. Для собст
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (7)
Эксперты
Без шума и без лишнего риска с минимальной торговой просадкой: One Man Army — это подготовленная для личного и ПРОП-фирм трединга мультивалютная торговая система, работающая по стратегии скальпирования краткосрочных и среднесрочных коррекций и разворотов рынка. Торгует отложенными лимитными ордерами. Этот торговый бот не угадывает направление, а входит в рынок на наилучших уровнях с высокой точностью. Все как ты любишь, бро! А теперь обо всем по порядку! Для тестирования используйте валютную па
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
Эксперты
NanoTrade Pro — это современный автоматизированный торговый советник, предназначенный для оптимизации вашей торговой стратегии на быстро меняющихся финансовых рынках. Используя передовые алгоритмы и анализ данных в реальном времени, NanoTrade Pro автоматизирует процесс скальпинга, позволяя трейдерам извлекать выгоду из небольших движений цен с поразительной точностью и эффективностью. Принципиально советник не использует никаких риск-систем с увеличением объема или увеличением количества открыт
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Эксперты
Представляем SchermanActionPro: новый автоматизированный торговый бот от компании Automatictrading Рекомендуемые функции:  • Настраиваемые индикаторы: настройте средние значения и количество свечей в соответствии с рекомендациями Ивана.  • Операционная гибкость: выбирайте между покупками и продажами.  • Фиксация прибыли: фиксированные опционы, основанные на ATR или противоположном сигнале.  • Loss Stop: настраивается фиксированно, в соответствии с ATR или противоположным сигналом.  • Типы лотов:
Range Brain Ai
Bosco Antonio Vega
Эксперты
Range Brain AI - Neural Network Range Trading Expert Advisor AI-powered range breakout Expert Advisor using volume-based neural networks to identify and trade pre-market consolidation ranges on US30. Trading Strategy Range Brain AI is a volume-based neural network Expert Advisor designed specifically for trading the Dow Jones 30 (US30) during optimal market conditions. The EA identifies consolidation ranges during specified time windows and executes breakout trades when price breaches these lev
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Эксперты
Tool for trade with deep neural networks which trains itsef with machine learning , up to 1512 weigthed measures by each symbol, as long the market goes on. It trades in various forex symbols and timeframes , it could be configured for the actual graph too, giving false to all symbols and/or timeframes. It could be configured for dinstintc pairs and you can have diferent neural networks and diferent set of pairs in diferent charts. You can decide which symbols, timeframes, and how risky will be
The Tree
Mr Navee Koonlert
Эксперты
This is EA optimizer for EURUSD Currency at M30 timeframe. The EA use Simple MA & Paraboric SAR for find Spot to open order. and usd ichimoku kinko hyo & Momentum For Confirm the trend of Price. This EA don't use  martingale method. Recommendations:  Currency pair: EURUSD Timeframe: M30 Minimum deposit : $100 Account type: Any Use low spread forex brokers Input Setting: every 500 USD use 0.2 Lot
Booster for MT5
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
BOOSTER FOR MT5 - это профессиональный скальперский советник для ежедневной работы на валютном рынке FOREX. В трейдинге, вместе с опытом к трейдерам обычно приходит понимание того, что значимую роль на рынке играют уровни скопления стоп-ордеров, цена и время. В этом ФОРЕКС советнике реализована данная стратегия, и Я надеюсь, что Вы получите не только удовольствие от использования данного продукта, но и примите участие в его развитии - оставив свой отзыв с пожеланиями здесь  https://www.mql5.com/
Crazy Whale
Mr Numsin Ketchaisri
Эксперты
CRAZY WHALE MT5 — fully automated grid trading. The EA that survives the storm and conquers the trend. Why Traders Choose Crazy Whale Super Grid Intelligence — Positions, hedges, clears, rebalances and lot automatically. You trade — it thinks, reacts, and adapts. Trend Hunter — Reads Market Structure in real time to follow the whales, not the crowd. Risk Customization — Choose your aggression level and auto-scaled lot size. Plug & Play Simplicity — No setup headaches. Attach, run, and watch
FREE
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Эксперты
This EA is a simple automated trading system for the Meta Trader 5 platform. It uses parabolic SAR to automatically adjust lot size based on market trends. By this, the EA does not take a large amount of risk, but instead steadily accumulates profits. Main Features The EA does not use the martingale method for lot size adjustment. If a position is taken before the forex market closes, the position will be carried over to the weekend. This EA is designed to hold multiple positions at the same t
SuperTrend EA Pro MT5
Sahib Ul Ahsan
Эксперты
SUPER TREND EA for Meta Trader 5 – Trade Smarter, Any Timeframe, Any Market Unlock the full potential of automated trading with SUPER TREND EA for MT5 , a professional Expert Advisor built for precision, flexibility, and intelligent risk management. Perfect for Forex, Gold, indices, and cryptocurrencies, this EA adapts to any timeframe—from ultra-fast scalping on M1 to long-term swing trading on D1. Whether you trade intraday moves or position trends, the SUPER TREND EA provides reliable signals
P S Technical Tradingbot
Trader-09 Schumacher
Эксперты
The underlying P.S.-Technical Trading bot is a computer program written in the MQL5 language. The P.S.-Technical Trading bot is a fully automated trading robot based on the two developed technical indicators, ADX and Parabolic SAR, developed by technical analyst Welles Wilder Jr. If you want to learn more about this, I recommend the book "New Concepts in Technical Trading Systems" which was published in 1978. In addition, the trading bot eliminates all too understandable emotions during trad
MA Momentum Scalper
Ming Ying Lee
Эксперты
Elevate your trading with advanced Moving Average crossover strategies. Building on the success of the AI Momentum Scalper, the MA Momentum Scalper delivers a refined approach to market entry using the power of Moving Average crossovers to identify high-probability trading opportunities. $499 (6 copy remaining at this price, final price will be $999)  Why Moving Average Crossovers Work The MA Momentum Scalper capitalizes on one of trading's most reliable technical patterns - Moving Average cro
AI Scalping GOD
Erik Gall
Эксперты
Introducing our advanced Scalping Forex Robot. The scalping algorithm is built to spot high-probability entry and exit points, ensuring that every trade is executed with the highest chance of success within the   M30 timeframe . The best pair to use with the Scalping Robot is   XAUUSD .This robot is perfect for traders who prefer the scalping method and want to take advantage of rapid price movements without having to manually monitor the charts. It is suitable for both beginners looking for an
Quantum Storm AI
Shamsan Yahya Muhammad Ali Masad
Эксперты
️   QUANTUM STORM AI  . Advanced Hedging System Professional Forex EA with Smart Risk Management   Quantum Storm AI is a sophisticated algorithmic trading system designed for EURUSD that combines intelligent hedging, grid trading, and level-based strategies to deliver consistent profits while protecting your capital.   KEY FEATURES   Advanced Hedging Protection Smart Hedging System : Automatically opens protective positions when market moves against you Risk Control : Built-in recover
Regression Analysis Candles EA
Preecha Chanthakan
Эксперты
Regression analysis Candles EA used regress equation degree 5 and equation line from two lower points and two high points draw two straight lines. It make four trends to compare for determine buy/sell orders. we put pending order buy limit/buy stop or sell limit/sell stop when has order. we has limit order least than 99 orders. we close all orders has ten cases it chooses to variable market we has C.V. parameter and we have many functions used in system. we divide our system to four modules. The
EA Supremacy NT
Dmytro Melnyk
Эксперты
Наша команда - @Supremacy_Lab - рада представить свой первый продукт - EA_Supremacy_NT - уникальное техническое решение для day трейдинга, скальпинга и следования за трендом. EA_Supremacy_NT - это неавтоматическая версия нашего основного автоматизированного советника, который будет опубликован позже. Это действительно инновационный продукт, основанный на нетрадиционном подходе к обработке рыночных данных. Заложенный в основу алгоритм позволяет трейдерам извлекать максимально возможную прибыль
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.88 (17)
Эксперты
MultiWay EA — это умная и эффективная автоматическая торговая система, основанная на мощной стратегии возврата к среднему. Благодаря широкой диверсификации по девяти коррелированным (и даже некоторым обычно «трендовым») валютным парам — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP и GBPCAD — советник фиксирует возвраты цены к среднему после сильных  направленных импульсов. После покупки, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение, чтобы получить полные инструкции по установке.
RSI Stocks Rebound
Alexandru Chirila
4 (1)
Эксперты
RSI Stocks Rebound The Dollar Cost Average with RSI Expert Advisor (EA) combines the power of the Dollar Cost Average (DCA) strategy with the Relative Strength Index (RSI) indicator to optimize entry and exit points for trades. This EA is specifically designed for traders who want to take advantage of market conditions, using the RSI to trigger buy signals during market dips and executing a DCA strategy to accumulate positions when the market continues to move against them. All Products   |   Co
Volatilities Scalper
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Эксперты
Volatilities Scalper is an EA based on the High/Lows of a Candle, it uses lots of indicators to get an accurate entry, Hedges if the price was on opposite direction. See the Parameters Below and please dont use the default settings. Feel free to optimized also so you can see its capabilities on the live market. For Volatility Index 75 Use the settings Below : Autolots :0.0000001 SL : Optional TP : Optional Close All in Pips : 500000 ( it will close all the trades No Matter How on the Desired am
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
Эксперты
SCIPIO AI — мой автоматический торговый бот, созданный после более чем 20 лет опыта работы на финансовых рынках, он автоматизирует 100% ТОРГОВОЙ активности, вход, управление, стоп-лосс, день за днем ​​ТРЕЙДЕРУ не нужно ничего делать. Этот советник открывает только 1 СДЕЛКУ за раз и сразу же устанавливает СТОП-ЛОСС очень близко, он не использует сетку или мартингейл, по одной сделке за раз, чтобы избежать большого DRAW DONW. Он использует искусственный интеллект для определения лучшего момента
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Эксперты
GONADRI EA: Take control of your trades with intelligence. If you want free gonadri contact me dm set file:  c ontact me via dm If you have any questions, you can ask me privately. IT IS EXCLUSIVELY FOR BROKERS WITH 2 DECIMALS IN GOLD AND SPREAD LESS THAN 10, FOR EXAMPLE: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW AND SIMILAR Always use it on GOLD, but you can try to make it work on other pairs; for example, in FTMO it works very well on GER40. Timeframe: M5 Minimum recommended deposit: 5.000 at
Synthesis X Neural EA
Thanaporn Sungthong
Эксперты
Forget Everything You Know About Trading Robots. Introducing Synthesis X Neural EA , the world's first Hybrid Intelligence Trading System . We have moved beyond the limitations of simple, indicator-based EAs to create a sophisticated, two-part artificial intelligence designed for one purpose: to generate stable, consistent portfolio growth with unparalleled risk management. Synthesis X is not merely an algorithm; it is a complete trading architecture. It combines the immense analytical power of
MSC Line EA MT5
Bui Huy Dat
Эксперты
Live signal https://www.mql5.com/en/users/datbh/seller [MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/93601 ] ! Next price --> $699 and final: 1779$ This is a smart grid-based automated trading system, meticulously developed from over a decade of trading experience. The system leverages quantitative analysis, trend evaluation, and key resistance levels to execute precise entries. Our EA specializes in trading three major currency pairs: AUDCAD NZDCAD AUDNZD Designed with both efficiency a
HedgeStar
Ahmet Gokcen Sirma
Эксперты
Hedge Star EA – Smart, Adaptive, Fully Automated Trading Intelligence ( candleforms.co ) Hedge Star EA is a next-generation automated trading system engineered to deliver stability, precision, and adaptability in changing market conditions. By combining trend analysis, hedge logic, grid mechanics, and dynamic risk-control features, the robot reacts intelligently to price movements while keeping risk tightly managed. 1. Trend-Driven Smart Entry System Hedge Star EA determines trend directio
Synapse Trader MT5
Andrei Vlasov
4.5 (6)
Эксперты
Synapse Trader: Нейросеть, открывающая новые горизонты в трейдинге Представьте себе советника, который не просто анализирует рынок, а становится вашим интеллектуальным помощником, обучающимся каждый день и адаптирующимся к меняющимся условиям. Synapse Trader — это уникальный инструмент, построенный на основе передовых технологий нейронных сетей, способный улавливать самые тонкие рыночные сигналы. Это не просто советник — это живая нейросеть, которая думает, предсказывает и развивается. Специальн
OnlyTime
Nguyen Quoc Viet
Эксперты
Strategy of entering orders according to the time period of taking the top and bottom and entering orders according to the trend. Maximum of 2 orders per day. Depending on the purpose and trading plan, it can be edited at will. Can set the stop loss and profit levels as desired. Can trade any forex currency pair but prioritize USDJPY. Note: I am using Exness which has server time GMT+0. You need to change accordingly if your server time is different. Welcome everyone to experience. A test with o
TrendFollowMT
King Lok Leung
Эксперты
TrendFollowMT is a fully automated trading system which is using large time frame to determine the trend and use small time frame to find the entry point. Once the trend changed to opposite side, the system will wait for another entry point to recover with bigger lot size. Moreover, the target profit will be moved up when more position had been opened. The aim is to cover the cost of waiting time and risk. Trend filter: ADX and zzFibo (suggest time frame: H4) Entry: RSI and Pin bar (use current
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
Эксперты
GoldPulser EA - Description pour le MQL5 Market English Description GoldPulser EA - Advanced Multi-Currency Scalping & Trend Following System GoldPulser EA is a sophisticated trading system that combines scalping precision with trend-following reliability. Designed for Forex traders seeking consistent returns, this expert advisor utilizes a proprietary algorithm to identify high-probability trading opportunities across multiple currency pairs. Key Features: Multi-timeframe analysis for accurate
Prime H1 Trader
Phinnustda Warrarungruengskul
Эксперты
Unleash the Power of Precision Trading Prime H1 Trader is a sophisticated, professional-grade EA engineered for the EURUSD currency pair on the H1 timeframe. This expert advisor isn't just another automated system; it's a meticulously crafted trading tool that integrates a powerful technical strategy to pinpoint optimal entry signals with high accuracy. The core of Prime H1 Trader's strategy is its unique dual-indicator approach. It leverages Envelope signals as the primary market trigger , th
FREE
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Эксперты
AIQ Версия 5.0 - Автономный Интеллект Через Институциональную Архитектуру Эволюция от автоматизации на основе правил к подлинному автономному интеллекту представляет собой естественное развитие алгоритмической торговли. То, что институциональные количественные отделы начали исследовать более десяти лет назад, созрело до практической реализации. AIQ Версия 5.0 воплощает это созревание: сложный многомодельный AI-анализ, независимая архитектура валидации и системы непрерывного обучения, усовершенс
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цен
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Эксперты
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Точная торговля на XAUUSD Live Signal Avalut X1 — это профессиональный советник (Expert Advisor) для автоматической торговли на XAUUSD (золото) в MetaTrader 5. Система объединяет четыре взаимодополняющие стратегии в одном EA, чтобы работать в различных рыночных режимах. Решение автономно для MT5 и не требует внешних DLL или установщиков третьих лиц. Ключевые возможности Четыре стратегии в одном EA: согласованные и взаимодополняющие стратегии для
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Эксперты
Aria Connector EA – V4 (Обучающая Машина + Модель Обучения XGBoost +112 Платных и Бесплатных ИИ + Система Голосования + Внешние и Редактируемые Промпты) В то время как большинство EA на рынке утверждают, что используют "ИИ" или "нейронные сети", но на самом деле запускают только базовые скрипты, Aria Connector EA V4 переопределяет, что означает торговля, действительно управляемая ИИ. Это не теория, не маркетинговая шумиха, это прямое, проверяемое соединение между вашей платформой MetaTrader 5
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Эксперты
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Эксперты
" Silicon Ex ": Ваш надежный помощник в мире Forex Silicon Ex — это современный торговый бот, специально созданный для трейдеров на рынке Forex. Этот инновационный инструмент служит надежным партнером для тех, кто стремится к эффективной и автоматизированной торговле. Ключевые особенности "Silicon Ex": Надежность и стабильность: Создан с применением передовых технологий, обеспечивающих стабильную и надежную работу на рынке. Интеллектуальное управление рисками: Встроенная система управления кап
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Эксперты
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Эксперты
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Самая продвинутая версия нашего советника на сегодняшний день, полностью перестроенная с использованием принятия решений на базе ИИ , мульти-ИИ голосования и динамической логики торговли . Теперь он предназначен не только для XAUUSD (Золото) на M1, но также поддерживает BTCUSD и ETHUSD с высокочастотными входами, умным управлением рисками и полной адаптивностью. Советник объединяет бесплатные модели ИИ через OpenRouter с расширенными фильтрами для точной торговли при
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Эксперты
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Video Posts:   https://www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions My Expert Advisors: ht
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Эксперты
Советник Bonnitta EA  основан на стратегии отложенной позиции ( PPS ) и очень продвинутом алгоритме скрытной торговли. Стратегия Bonnitta EA представляет собой комбинацию секретного пользовательского индикатора, линий тренда, уровней поддержки и сопротивления ( Price Action ) и наиболее важного алгоритма скрытной торговли, упомянутого выше. НЕ ПОКУПАЙТЕ EA БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРОВЕРОК НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ, МНЕ ЗАНИМАЛОСЬ БОЛЕЕ 100 НЕДЕЛЬ (БОЛЕЕ 2 ЛЕТ), ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ BONNITTA EA НА РЕ
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Эксперты
NEXUS – количественный адаптивный грид, развивающийся вместе с рынком NEXUS — это полностью автоматическая система, которая в реальном времени строит комбинации правил, валидирует их out-of-sample и открывает сделки только тогда, когда обнаруживает статистическое преимущество в корректном рыночном контексте. Краткие характеристики Тип системы: адаптивный грид с OOS (out-of-sample) валидацией и фильтрами среды (новости, волатильность, сессия/день и опциональные зоны объёмной стоимости). Инструмен
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Эксперты
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Эксперты
Mean Machine GPT Версия 11.0 - Где Институциональный Интеллект Встречается Со Специализированной Торговлей С тех пор как мы стали пионерами подлинной интеграции AI в алгоритмической торговле, мы совершенствовали этот подход через множественные рыночные циклы, экономические режимы и технологические эволюции. То, что началось как наше убеждение, что адаптивное машинное обучение представляет естественное развитие количественной торговли, стало направлением индустрии. Версия 11.0 представляет нашу
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Эксперты
KT Gold Nexus EA — это профессионально созданная торговая система, разработанная для рынка спотового золота (XAUUSD). Разработанный на основе обширных высокоточных исторических данных, он прошел строгие стресс-тесты и проверки надежности в различных рыночных режимах и циклах. Используя передовые алгоритмические методы, включая оптимизацию на основе машинного обучения, этот советник создан для долгосрочной устойчивости. Он работает исключительно в направлении покупки. Трейдинг — это путь, требующ
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Эксперты
NorthEastWay MT5 - это полностью автоматизированная торговая система «откатов», которая особенно эффективна для торговли на популярных валютных парах «откатов»: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Система использует основные модели рынка Forex в торговле - возврат цены после резкого движения в любом направлении. Таймфрейм: M15 Основные валютные пары: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Дополнительные пары: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD После покупки EA обязательно напишите мне в личные сообщения, я доба
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.67 (46)
Эксперты
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Другие продукты этого автора
AI Tune
Saeid Soleimani
3.06 (16)
Эксперты
AI TUNE: Передовое решение для алгоритмической торговли После покупки свяжитесь с нами, чтобы присоединиться к эксклюзивному сообществу AI TUNE Traders для получения обновлений, настроек и общения с трейдерами AI TUNE - это современный торговый бот для форекс и металлов, использующий искусственный интеллект для анализа рыночных данных и выполнения сделок. Эта сложная система обрабатывает огромные объемы информации в режиме реального времени, выявляя потенциальные возможности и управляя рис
HuiAi
Saeid Soleimani
Эксперты
Торговый Робот HUIAI ПРОВЕРЕНО В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ - Свяжитесь с нами для просмотра результатов торговли Следующая цена: 399$ Описание HUIAI - это автоматизированная торговая система, разработанная для анализа и торговли Nas100 на часовом таймфрейме. Технические характеристики Целевой рынок: Nas100 Таймфрейм: H1 (часовой) Рекомендуемый минимальный баланс: 100$ Платформа: MetaTrader 5 Основные возможности Система управления рисками Автоматический расчет размера лота Настройка трейлинг-стопа Анал
Gold2H
Saeid Soleimani
5 (1)
Эксперты
GOLD2H Expert Advisor GOLD2H - это советник, разработанный для торговли XAUUSD (золото) на таймфрейме H1, использующий методологии нейронных сетей для распознавания паттернов. Советник применяет системный подход к торговле золотом через тщательный анализ рыночных условий и точное управление сделками. Для получения точных результатов   тестирования   убедитесь, что в параметрах ввода установлено правильное смещение   GMT . Цены и доступность Начальная цена: $69 Доступные лицензии: 4 Статус: Цена
Satoshi AI
Saeid Soleimani
Эксперты
SATOSHI AI Руководство пользователя торгового советника с искусственным интеллектом (На основе GEMINI 2 Pro и последней версии GPT Введение SATOSHI AI - это торговый советник для MetaTrader 5, работающий на основе передового искусственного интеллекта, специально разработанный для торговли криптовалютой. Система работает исключительно по стратегии скальпинга с одной позицией без использования высокорисковых методов, таких как мартингейл или сетка. Основные функции 1. Анализ на основе ИИ Функция О
Amber Waves
Saeid Soleimani
5 (1)
Эксперты
Amber Waves Scalper Candle Pattern EA (Экспертный советник Amber Waves Scalper Candle Pattern) - это простая, но эффективная автоматизированная система торговли для платформы MetaTrader 4. Сосредоточиваясь на японских свечных паттернах, этот экспертный советник определяет потенциальные торговые возможности, использует трейлинг-стопы для защиты прибыли и обнаруживает зоны прорыва. Этот советник не использует Мартингейл или сетевые стратегии и может быть применен на любом таймфрейме. Он не чувств
Boy Plunger EA
Saeid Soleimani
Эксперты
The Boy Plunger Gold EA is a revolutionary scalping Expert Advisor (EA) designed for the Gold and Silver markets. This EA does not require a low spread account and offers smart take profit and stop loss levels, without the need for trailing features. The EA is intended for use and backtesting specifically in 2023. Main EA setting: Timeframe: The timeframe used for market analysis. It is set to PERIOD_H4, which represents the 4-hour timeframe. ATR_Period: The number of bars used for calculati
NumberSix EA
Saeid Soleimani
5 (4)
Эксперты
NumberSix Scalper - это универсальная торговая стратегия, разработанная для торговли широким спектром валютных пар, металлов и индексов. Стратегия использует комбинацию свечных паттернов, обнаружения тренда и новостного фильтра для выявления возможностей высокой вероятности для торговли. Для оптимизации производительности мы предоставляем файлы с настройками, которые можно использовать с помощью советника (эксперта). После покупки, пожалуйста, свяжитесь со мной для получения файлов с настр
Cyrus EA MT5
Saeid Soleimani
Эксперты
Кирус ЕА - это скальпер, который торгует с часа до времени свопа до часа после времени свопа. При проведении обратного тестирования важно учитывать разницу времени между вашим местным временем и временем по Гринвичу. Обратное тестирование полагается на часовой пояс по Гринвичу для определения открытия и закрытия сделок. Несоблюдение разницы во времени может привести к неточным результатам обратного тестирования. Если вы не можете определить свой часовой пояс относительно Гринвича, пожалуйста,
XauAI
Saeid Soleimani
2.33 (3)
Эксперты
XAUAI Торговый Робот - Обзор Описания XAUAI - это продвинутый алгоритмический торговый робот, работающий на искусственном интеллекте, специально разработанный для торговли золотом. Система использует сложную многослойную архитектуру ИИ для анализа рыночных условий и выполнения сделок с высокой точностью. Ключевые Особенности Анализ на основе ИИ : Использует 10 различных нейронных ядер ИИ, которые одновременно обрабатывают рыночные данные в режиме реального времени Адаптивное Управление Рисками :
Фильтр:
richnpton
147
richnpton 2025.12.19 20:56 
 

Decent Ea. The entries are very accurate. It has steadily been growing my account. I see some people complaining, what you must be aware of is the ea uses a martingale recovery and it works well. But you have to understand not to get greedy and risk too much let it do its thing and relax. Saeid is a good developer and always listens to feedback. Cheers.

Saeid Soleimani
4367
Ответ разработчика Saeid Soleimani 2025.12.19 21:33
Thank you for this honest review - and for actually understanding how the EA works. You nailed it: accurate entries + proper risk management = steady growth. The AI does its job when traders let it do its job. Simple as that. By the way, Version 2.30 is now available with improved broker compatibility and better execution during volatile periods. You'll notice even smoother performance. Really appreciate your patience and discipline. That's what makes the difference. Cheers! 📈
Harry Kattel
32
Harry Kattel 2025.12.12 15:59 
 

The market moved strongly upward, but the EA continued to add positions in the opposite direction. Instead of adapting to the clear bullish trend, the robot kept increasing exposure by adding more sell orders. There was no effective stop mechanism or recovery adjustment, and trading continued despite the growing drawdown. As a result, the account was fully wiped out, leading to a loss of approximately 1,300 EUR. This situation raises concerns about the EA’s trend recognition, position-adding logic, and overall risk management in trending market conditions. These aspects should be carefully reviewed to ensure safer operation on live accounts.

Update after further testing:

I want to clarify my previous review after spending more time with this EA. The strategy itself can work, but it requires proper risk management and active monitoring, especially during strong market trends.

The developer is very responsive, supportive, and clearly passionate about improving the product. He communicates openly and provides guidance when needed.

This is not a “set and forget” robot, but for users who understand drawdown, position sizing, and are willing to monitor equity, it can be a useful tool.

I appreciate the developer’s effort and ongoing improvements, and I’m continuing to test the EA with a more controlled risk approach.

Saeid Soleimani
4367
Ответ разработчика Saeid Soleimani 2025.12.14 14:52
Thank you for the detailed feedback, and I'm truly sorry about your loss.What Happened:You experienced a classic Martingale failure during a strong one-directional trend. The EA kept adding sell positions while the market moved powerfully upward, leading to account wipeout.Good News - This Is Now Fixed:I've released Version 2.20 with exactly the protections you needed:✅ Advanced Risk Protection (NEW)
Automatically closes ALL positions when drawdown exceeds 5%
Dynamic limits: tighter as more positions open
Would have stopped your loss at -65 EUR instead of -1,300 EUR
✅ Trading Strategy Selector (NEW)
Conservative mode: Only trades very strong setups (would likely skip aggressive trends)
Balanced mode: Default, much safer
Your scenario would trigger "SKIP" in new system
✅ Order Price Validation (NEW)
Prevents wrong order placement
Auto-retry if AI makes mistakes
What You Should Have Done (Old Version):
Enable news protection
Set tighter stop loss limits
Use lower Martingale levels
But these weren't obvious enough—that's on me
Current Version (2.20):
Protection features are DEFAULT ENABLED
Clear warnings in setup guide
Better trend detection
My Commitment:I build EAs to help traders, not hurt them. Your feedback directly led to these safety improvements. All users should now:
Update to version 2.20
Keep ENABLE_ADVANCED_RISK_PROTECTION = true
Use Conservative or Balanced mode
Test on demo first
Thank you for making the EA safer for everyone.
Saeid Soleimani
AIMAP EA Developer
Mohsen Moshiri
267
Mohsen Moshiri 2025.12.12 08:59 
 

A scary Martingale expert advisor that trades against the market. AI has no effect on it — it just follows preset rules. It opens buys on some accounts and sells on others. My 5000 account got wiped out.

Saeid Soleimani
4367
Ответ разработчика Saeid Soleimani 2025.12.14 14:55
I'm sorry to hear about your loss. Let me address your concerns directly."AI has no effect":I understand your frustration, but the EA does use AI for analysis. However, you're right that the Martingale system dominates the behavior—once triggered, it follows recovery logic regardless of AI input. This is by design, but I should have made this clearer."Trades against the market":Martingale works by placing orders opposite to losing positions to recover losses. If market trends strongly in one direction, this creates the exact scenario you experienced—adding positions against the trend until account wipeout."Opens buys on some accounts, sells on others":The EA analyzes each chart independently. Different accounts/timeframes can show different signals, leading to opposite directions. This isn't random—it's based on the market data AI sees at that moment.What's Changed in Version 2.20:
✅ Advanced Risk Protection - Auto-closes positions at 5% drawdown
✅ Strategy Selector - Conservative mode avoids risky setups
✅ Order Validation - Prevents wrong price placementsMy Honest Take:You're correct that Martingale is aggressive and can wipe accounts during strong trends. I've added protections, but Martingale will always carry this risk. The EA works best in:
Ranging markets
With strict risk limits enabled
On demo accounts first
I should have emphasized these limitations more clearly. I'm working on better warnings and mandatory protection features.Thank you for the honest feedback.
kaido kattel
180
kaido kattel 2025.11.08 19:02 
 

This thing just works! It makes profit steadily and is totally reliable. You can see the live signal :) EA is actually good and trustworthy, I highly recommend it. Great job to the creator of this awesome EA!

Ответ на отзыв