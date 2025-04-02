NEXA Outcome Dominance
- 专家
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Park Seongcheon大家好！
我是 Park Sung Chan，一名专注于 MetaTrader 5 算法交易系统 的开发者。
我基于金融市场的 结构特性 与 统计模式，研究并设计能够在长期内保持稳定表现的自动交易系统。
我的目标不仅是创建单一策略，而是从多角度深入解读市场，构建能够持续进化的 高级算法框架。
🔥 NEXA EA 项目介绍（策略生态系统）
NEXA EA 项目 是基于我的研究理念而构建的可扩展自动交易策略开发体系。
项目的核心目标不是打造某一个 EA，而是建立一个 可持续、稳定且不断发展的自动交易生态系统。
- 版本: 2.0
- 激活: 5
产品概述
NEXA Outcome Dominance 是一款用于 MetaTrader 5 的 Expert Advisor，主要评估 GOLD 市场的短期价格变化。
本 EA 不将移动平均线、RSI、MACD 等常见技术指标直接作为入场信号。
它分析近期 Tick 流，建立内部市场状态，并比较以下三种行为的虚拟结果：
- BUY
- SELL
- WAIT
只有当 BUY 或 SELL 相对于相反方向和 WAIT 具有足够的预期优势与可信度，并且在考虑点差和预估交易成本后仍保持优势时，EA 才会考虑实际交易。
如果条件不足，或者 WAIT 被判断为更有利，EA 将不会交易。
主要功能
- 基于近期 Tick 流的市场状态分析
- 比较 BUY、SELL 和 WAIT 的结果
- 内部虚拟结果学习
- 最低样本数量和可信度检查
- 点差及预估交易成本过滤
- 支持 Fixed Lot 和 Risk Percent
- Stop Loss 和 Take Profit
- 逻辑优势下降时平仓
- 相反方向占优时平仓
- WAIT 占优时平仓
- 最大持仓时间限制
- 每日交易和亏损限制
- 连续亏损后暂停交易
- Equity Drawdown 保护
- 保证金水平及账户风险检查
- 防止重复持仓
- Entry Cooldown
本产品不使用 Grid 或 Martingale 方式。
推荐运行环境
- 平台：MetaTrader 5
- 推荐品种：GOLD 或经纪商对应的 XAUUSD 类品种
- 推荐周期：M5
- 推荐 Lot Mode：Risk Percent
- 推荐 Risk Percent：1.00%
- Allow BUY：true
- Allow SELL：true
- 建议使用 VPS 持续运行
- 实盘使用前建议先在模拟账户测试
不同经纪商的品种名称、报价位数、Tick Size、Tick Value、合约大小、点差、手续费、最小交易量、Stop Level 和交易时间可能不同。
即使使用相同设置，不同经纪商和价格数据也可能产生不同结果。
当 InpSymbol 留空时，EA 使用当前图表的品种。
推荐默认设置
InpAllowBuy = true
InpAllowSell = true
InpLotMode = NEXA_LOT_RISK_PERCENT
InpRiskPercent = 1.00
InpUseLogicalAdvantageExit = true
InpUseOppositeDominanceExit = true
InpUseWaitDominanceExit = true
首次运行时，建议保留默认核心学习参数。
修改核心参数可能会明显影响交易次数、预热时间、可信度和整体策略行为。
交易量设置
Risk Percent
Risk Percent 根据账户 Equity 和 Stop Loss 距离计算交易量。
InpLotMode = NEXA_LOT_RISK_PERCENT
InpRiskPercent = 1.00
InpRiskPercent = 1.00 表示每笔交易的目标风险约为账户 Equity 的 1%。
实际亏损可能因滑点、价格跳空、手续费、点差扩大、最小交易量和订单执行条件而有所不同。
Fixed Lot
InpLotMode = NEXA_LOT_FIXED
InpFixedLot = 0.01
Fixed Lot 对所有交易使用相同交易量，适合在不考虑复利影响的情况下比较策略行为。
入场方式
新交易必须通过多项检查，包括：
- 已获得足够的 Tick 数据
- 满足最低学习样本和成熟样本数量
- BUY 或 SELL 的预期结果为正
- 选定方向优于相反方向
- 选定方向优于 WAIT
- 满足最低可信度要求
- 预期优势明显高于交易成本
- 预期利润空间明显高于交易成本
- 当前点差处于允许范围内
- Entry Cooldown 已结束
- 每日交易和亏损限制未触发
- 连续亏损保护未触发
- Equity Drawdown 保护未触发
- 保证金和账户风险条件满足
- 同一品种没有已有持仓
- 市场和订单执行条件正常
如果所有必要条件未全部满足，EA 不会提交实际订单。
因此，即使检测到 BUY 或 SELL 候选，也可能不会建立实际持仓。
预热与初始交易
安装 EA 后，需要一段 Warm-up 预热时间，用于建立内部市场状态和虚拟行为结果。
在以下情况下，可能暂时没有交易：
- Tick 数据不足
- 学习样本或成熟样本不足
- Confidence 条件未满足
- BUY 和 SELL 之间的优势差距不足
- WAIT 被判断为最佳行为
- 扣除交易成本后优势不足
- 风险保护条件被触发
安装后暂时没有交易，并不一定表示 EA 出现故障。
请在 Experts 和 Journal 中检查初始化状态及交易限制条件。
Journal 中的 BUY 和 SELL 信息
Journal 中出现 BUY 或 SELL 信息，并不一定表示真实订单已经成交。
这些信息可能表示：
- BUY 或 SELL 候选评估
- 虚拟结果计算
- 预期优势比较
- 下单前最终检查
- 实际订单请求
- 被拒绝或失败的订单
- 成功建立持仓
即使检测到候选信号，订单仍可能因以下原因被阻止：
- 样本不足
- 预期优势未达到要求
- Confidence 未达到要求
- WAIT 占优
- 点差过高
- 预估交易成本过高
- Entry Cooldown
- 每日亏损限制
- 连续亏损保护
- Equity Drawdown 保护
- 保证金不足
- 交易时间或订单执行限制
如需确认是否实际尝试下单，请检查：
- Entry Attempt
- 订单请求结果
- Trade Result
- Retcode
- Position Open
- Deal 或 Order 信息
如果已经尝试下单但没有成交，请检查 Journal 中的 Retcode。
持仓平仓
EA 可通过以下条件关闭持仓：
- Stop Loss
- Take Profit
- 达到最大持仓时间
- 入场方向的预期优势下降
- 相反方向开始占优
- WAIT 开始占优
- 账户保护条件被触发
逻辑平仓可能需要满足最低持仓时间和连续确认条件后才会执行。
安装方法
- 启动 MetaTrader 5。
- 登录 MQL5 账户。
- 安装已购买的产品。
- 打开 GOLD 或 XAUUSD 类品种的 M5 图表。
- 从 Navigator 中将 NEXA Outcome Dominance 加载到图表。
- 启用 Algo Trading。
- 确认 EA 已允许自动交易。
- 在 Inputs 中检查 Lot Mode 和风险设置。
- 检查 Experts 和 Journal。
- 在模拟账户中给予足够的预热时间并观察运行情况。
不建议在同一品种上同时运行多个使用相同 Magic Number 的实例。
没有交易时
请检查以下内容：
- Algo Trading 和自动交易权限
- 正确的 GOLD 或 XAUUSD 品种
- M5 周期
- 市场是否开盘
- 当前点差
- Tick、学习和成熟样本是否充足
- Confidence 条件
- BUY 或 SELL 的预期优势
- WAIT 是否占优
- Entry Cooldown
- 每日交易和亏损限制
- 连续亏损后暂停交易
- Equity Drawdown 保护
- 保证金水平
- 已有持仓
- 最小交易量和 Stop Level
- Experts 和 Journal 日志
如果没有出现 Entry Attempt ，表示策略条件尚未进入最终下单阶段。
如果已提交订单请求但没有成交，请检查 Retcode。
如果较长时间回测仍然没有实际交易，请将测试设置、报告和日志发送给产品支持。
VPS 与重启说明
NEXA Outcome Dominance 使用运行期间累计的内部市场状态和虚拟结果。
因此，建议 MetaTrader 5 和 VPS 尽可能持续运行。
以下操作可能会影响已累计的内部状态：
- 关闭 MetaTrader 5
- 重启 VPS
- 删除或重新安装 EA
- 关闭图表
- 更改品种或时间周期
- 替换 EX5 文件
- 更新产品
- 修改核心输入参数
- 更换交易账户
MetaTrader、VPS 或 EA 重启后，在恢复正常交易前可能需要重新进行 Warm-up 预热。
预热时间并非固定，可能取决于 Tick 频率、市场波动性、交易时段、经纪商数据、点差、最低样本要求、Confidence 设置及其他输入参数。
重启后暂时没有交易，并不一定表示 EA 出现故障。
建议记录重启和修改设置的日期与时间。
Strategy Tester 说明
NEXA Outcome Dominance 根据近期 Tick 流建立内部市场状态。
因此，结果可能因建模模式、经纪商数据、品种规格、测试周期、点差、手续费和 Tick 数据而不同。
推荐基本测试条件：
- MetaTrader 5
- GOLD 或 XAUUSD 类品种
- M5
- Allow BUY：true
- Allow SELL：true
- 首先使用默认输入参数
- 使用足够长的测试周期
- 实盘使用前进行模拟账户前向测试
Every tick 和 Every tick based on real ticks 可能使用不同的 Tick 流。
一个建模模式的结果，不应被认为能够在另一模式或实盘交易中完全重复。
回测开始时也需要 Warm-up 预热。
如果测试周期过短或 Tick 数据不足，可能没有交易、交易数量很少，或者只显示 BUY 或 SELL 评估而没有实际订单。
如果较长时间测试仍然没有交易，请提供：
- Broker Name
- 准确的 Symbol Name
- Timeframe
- Testing Period
- Strategy Tester Modeling Mode
- Initial Deposit
- Leverage
- EA Inputs 或 .set 文件
- Strategy Tester Report
- Experts Log
- Journal Log
Risk Percent 回测会根据账户 Equity 的变化调整交易量，因此可能包含复利效果。
回测结果不保证未来收益或表现。
风险声明
自动交易存在损失本金的风险。
过去的回测结果不能保证未来的交易表现。
实际结果可能因经纪商价格数据、点差、手续费、滑点、订单延迟、服务器和 VPS 连接、市场波动性、价格跳空、品种合约规格、杠杆、最小交易量、账户类型、流动性和订单执行方式而不同。
所显示的结果是 MetaTrader 5 Strategy Tester 基于历史数据获得的回测结果，并非实盘交易结果。
用户在实盘账户使用前，应在 Strategy Tester 和模拟账户中充分验证产品。
所有交易决定和财务风险均由用户自行承担。
产品支持
产品支持通过 MQL5.com Product Comments 或 MQL5 消息系统提供。
联系支持时，请提供：
- MetaTrader 5 Build
- Broker Name
- Account Type
- 准确的 Symbol Name
- Timeframe
- Testing Period
- Modeling Mode
- Initial Deposit 和 Leverage
- EA Inputs 或 .set 文件
- Strategy Tester Report
- Experts Log
- Journal Log
- Order Retcode
- 问题发生的日期和时间
- 重启或修改设置的日期和时间