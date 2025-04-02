产品概述

NEXA Outcome Dominance

NEXA Outcome Dominance 是一款用于 MetaTrader 5 的 Expert Advisor，主要评估 GOLD 市场的短期价格变化。

本 EA 不将移动平均线、RSI、MACD 等常见技术指标直接作为入场信号。

它分析近期 Tick 流，建立内部市场状态，并比较以下三种行为的虚拟结果：

BUY

SELL

WAIT

只有当 BUY 或 SELL 相对于相反方向和 WAIT 具有足够的预期优势与可信度，并且在考虑点差和预估交易成本后仍保持优势时，EA 才会考虑实际交易。

如果条件不足，或者 WAIT 被判断为更有利，EA 将不会交易。

主要功能

基于近期 Tick 流的市场状态分析

比较 BUY、SELL 和 WAIT 的结果

内部虚拟结果学习

最低样本数量和可信度检查

点差及预估交易成本过滤

支持 Fixed Lot 和 Risk Percent

Stop Loss 和 Take Profit

逻辑优势下降时平仓

相反方向占优时平仓

WAIT 占优时平仓

最大持仓时间限制

每日交易和亏损限制

连续亏损后暂停交易

Equity Drawdown 保护

保证金水平及账户风险检查

防止重复持仓

Entry Cooldown

本产品不使用 Grid 或 Martingale 方式。

推荐运行环境

平台：MetaTrader 5

推荐品种：GOLD 或经纪商对应的 XAUUSD 类品种

推荐周期：M5

推荐 Lot Mode：Risk Percent

推荐 Risk Percent：1.00%

Allow BUY：true

Allow SELL：true

建议使用 VPS 持续运行

实盘使用前建议先在模拟账户测试

不同经纪商的品种名称、报价位数、Tick Size、Tick Value、合约大小、点差、手续费、最小交易量、Stop Level 和交易时间可能不同。

即使使用相同设置，不同经纪商和价格数据也可能产生不同结果。

当 InpSymbol 留空时，EA 使用当前图表的品种。

推荐默认设置

InpAllowBuy = true InpAllowSell = true InpLotMode = NEXA_LOT_RISK_PERCENT InpRiskPercent = 1.00 InpUseLogicalAdvantageExit = true InpUseOppositeDominanceExit = true InpUseWaitDominanceExit = true

首次运行时，建议保留默认核心学习参数。

修改核心参数可能会明显影响交易次数、预热时间、可信度和整体策略行为。

交易量设置

Risk Percent

Risk Percent 根据账户 Equity 和 Stop Loss 距离计算交易量。

InpLotMode = NEXA_LOT_RISK_PERCENT InpRiskPercent = 1.00

InpRiskPercent = 1.00 表示每笔交易的目标风险约为账户 Equity 的 1%。

实际亏损可能因滑点、价格跳空、手续费、点差扩大、最小交易量和订单执行条件而有所不同。

Fixed Lot

InpLotMode = NEXA_LOT_FIXED InpFixedLot = 0.01

Fixed Lot 对所有交易使用相同交易量，适合在不考虑复利影响的情况下比较策略行为。

入场方式

新交易必须通过多项检查，包括：

已获得足够的 Tick 数据

满足最低学习样本和成熟样本数量

BUY 或 SELL 的预期结果为正

选定方向优于相反方向

选定方向优于 WAIT

满足最低可信度要求

预期优势明显高于交易成本

预期利润空间明显高于交易成本

当前点差处于允许范围内

Entry Cooldown 已结束

每日交易和亏损限制未触发

连续亏损保护未触发

Equity Drawdown 保护未触发

保证金和账户风险条件满足

同一品种没有已有持仓

市场和订单执行条件正常

如果所有必要条件未全部满足，EA 不会提交实际订单。

因此，即使检测到 BUY 或 SELL 候选，也可能不会建立实际持仓。

预热与初始交易

安装 EA 后，需要一段 Warm-up 预热时间，用于建立内部市场状态和虚拟行为结果。

在以下情况下，可能暂时没有交易：

Tick 数据不足

学习样本或成熟样本不足

Confidence 条件未满足

BUY 和 SELL 之间的优势差距不足

WAIT 被判断为最佳行为

扣除交易成本后优势不足

风险保护条件被触发

安装后暂时没有交易，并不一定表示 EA 出现故障。

请在 Experts 和 Journal 中检查初始化状态及交易限制条件。

Journal 中的 BUY 和 SELL 信息

Journal 中出现 BUY 或 SELL 信息，并不一定表示真实订单已经成交。

这些信息可能表示：

BUY 或 SELL 候选评估

虚拟结果计算

预期优势比较

下单前最终检查

实际订单请求

被拒绝或失败的订单

成功建立持仓

即使检测到候选信号，订单仍可能因以下原因被阻止：

样本不足

预期优势未达到要求

Confidence 未达到要求

WAIT 占优

点差过高

预估交易成本过高

Entry Cooldown

每日亏损限制

连续亏损保护

Equity Drawdown 保护

保证金不足

交易时间或订单执行限制

如需确认是否实际尝试下单，请检查：

Entry Attempt

订单请求结果

Trade Result

Retcode

Position Open

Deal 或 Order 信息

如果已经尝试下单但没有成交，请检查 Journal 中的 Retcode。

持仓平仓

EA 可通过以下条件关闭持仓：

Stop Loss

Take Profit

达到最大持仓时间

入场方向的预期优势下降

相反方向开始占优

WAIT 开始占优

账户保护条件被触发

逻辑平仓可能需要满足最低持仓时间和连续确认条件后才会执行。

安装方法

启动 MetaTrader 5。 登录 MQL5 账户。 安装已购买的产品。 打开 GOLD 或 XAUUSD 类品种的 M5 图表。 从 Navigator 中将 NEXA Outcome Dominance 加载到图表。 启用 Algo Trading。 确认 EA 已允许自动交易。 在 Inputs 中检查 Lot Mode 和风险设置。 检查 Experts 和 Journal。 在模拟账户中给予足够的预热时间并观察运行情况。

不建议在同一品种上同时运行多个使用相同 Magic Number 的实例。

没有交易时

请检查以下内容：

Algo Trading 和自动交易权限

正确的 GOLD 或 XAUUSD 品种

M5 周期

市场是否开盘

当前点差

Tick、学习和成熟样本是否充足

Confidence 条件

BUY 或 SELL 的预期优势

WAIT 是否占优

Entry Cooldown

每日交易和亏损限制

连续亏损后暂停交易

Equity Drawdown 保护

保证金水平

已有持仓

最小交易量和 Stop Level

Experts 和 Journal 日志

如果没有出现 Entry Attempt ，表示策略条件尚未进入最终下单阶段。

如果已提交订单请求但没有成交，请检查 Retcode。

如果较长时间回测仍然没有实际交易，请将测试设置、报告和日志发送给产品支持。

VPS 与重启说明

NEXA Outcome Dominance 使用运行期间累计的内部市场状态和虚拟结果。

因此，建议 MetaTrader 5 和 VPS 尽可能持续运行。

以下操作可能会影响已累计的内部状态：

关闭 MetaTrader 5

重启 VPS

删除或重新安装 EA

关闭图表

更改品种或时间周期

替换 EX5 文件

更新产品

修改核心输入参数

更换交易账户

MetaTrader、VPS 或 EA 重启后，在恢复正常交易前可能需要重新进行 Warm-up 预热。

预热时间并非固定，可能取决于 Tick 频率、市场波动性、交易时段、经纪商数据、点差、最低样本要求、Confidence 设置及其他输入参数。

重启后暂时没有交易，并不一定表示 EA 出现故障。

建议记录重启和修改设置的日期与时间。

Strategy Tester 说明

NEXA Outcome Dominance 根据近期 Tick 流建立内部市场状态。

因此，结果可能因建模模式、经纪商数据、品种规格、测试周期、点差、手续费和 Tick 数据而不同。

推荐基本测试条件：

MetaTrader 5

GOLD 或 XAUUSD 类品种

M5

Allow BUY：true

Allow SELL：true

首先使用默认输入参数

使用足够长的测试周期

实盘使用前进行模拟账户前向测试

Every tick 和 Every tick based on real ticks 可能使用不同的 Tick 流。

一个建模模式的结果，不应被认为能够在另一模式或实盘交易中完全重复。

回测开始时也需要 Warm-up 预热。

如果测试周期过短或 Tick 数据不足，可能没有交易、交易数量很少，或者只显示 BUY 或 SELL 评估而没有实际订单。

如果较长时间测试仍然没有交易，请提供：

Broker Name

准确的 Symbol Name

Timeframe

Testing Period

Strategy Tester Modeling Mode

Initial Deposit

Leverage

EA Inputs 或 .set 文件

Strategy Tester Report

Experts Log

Journal Log

Risk Percent 回测会根据账户 Equity 的变化调整交易量，因此可能包含复利效果。

回测结果不保证未来收益或表现。

风险声明

自动交易存在损失本金的风险。

过去的回测结果不能保证未来的交易表现。

实际结果可能因经纪商价格数据、点差、手续费、滑点、订单延迟、服务器和 VPS 连接、市场波动性、价格跳空、品种合约规格、杠杆、最小交易量、账户类型、流动性和订单执行方式而不同。

所显示的结果是 MetaTrader 5 Strategy Tester 基于历史数据获得的回测结果，并非实盘交易结果。

用户在实盘账户使用前，应在 Strategy Tester 和模拟账户中充分验证产品。

所有交易决定和财务风险均由用户自行承担。

产品支持

产品支持通过 MQL5.com Product Comments 或 MQL5 消息系统提供。

联系支持时，请提供：