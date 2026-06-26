Trend Dashboard Pro MTF Scanner with Alerts

一眼看清每个市场的趋势方向与强度，并在交易机会成形的那一刻收到警报——覆盖您的所有品种和时间周期，全部集中在一个简洁的面板上。绿色代表上涨，红色代表下跌，每个品种都给出明确的 LONG / SHORT / WAIT 结论。无需盯盘，并且在任何经纪商上都能自动运行。

在内部，它用 5 模型共振引擎为每个市场打分，显示货币强度，并支持一键跳转到任意图表。不用再来回翻图表，一眼掌握整个市场，以及应该怎么做。

为什么选择 PRO（而不是一条均线）

PRO 不迷信单一的滞后指标。每个品种和时间周期都由五个独立模型打分并对方向投票：EMA 交叉（快线对慢线）、EMA 斜率（趋势是否在加速）、ADX / DI（+DI 对 -DI）、MACD（主线对信号线）以及价格与 EMA 的相对位置。确认方向所需的票数由您设定：共识越多，信号可信度越高，假信号越少。

警报（无重绘）

交易机会一旦成形立即收到通知：弹窗、声音、手机推送和邮件。警报只在已收盘K线上触发（无重绘），且仅在状态真正改变时发出，不会对您狂轰滥炸。可选择在出现新信号时、BIAS 反转时或两者同时提醒。

点击即切换

点击任意单元格，图表立即跳转到对应品种和时间周期。点击 LONG 或 SHORT 信号卡片，即可在您的交易时间周期上打开该品种——从警报到图表只需一次点击。

货币强度

内置货币强度行汇总外汇主要货币，让您看清哪种货币正被买入、哪种正被卖出，并按从最强到最弱排序。

适配任何经纪商（全自动）

不同经纪商对同一品种的命名各不相同，例如 GOLD、XAUUSD 或 XAUUSD.m，还会为 ECN、raw-spread 或 Kiwami 账户加上 # 或 .m 等后缀。PRO 会扫描您经纪商的真实品种列表，自动为您的账户选择正确且可交易的品种，无需任何手动设置。内置金属、指数（US30、NAS100、SPX500、GER40、UK100、JP225）和原油的名称别名。如果某个品种确实未提供，面板会明确告知您，而不是悄悄隐藏。

可审计的引擎

打开诊断日志，每个单元格都会准确打印出决策依据：各模型的原始数值、各自的投票、ADX 读数以及最终结论。它不是黑箱，每个信号您都可以亲自验证。

自上而下的交易建议

选择您实际交易的时间周期。面板将时间周期分为 BIAS（决定方向的更高时间周期）和 TIMING（您的时间周期，用于进场）。它只在更高时间周期的趋势方向上给出交易建议，并告诉您是立即进场还是等待回调。这正是专业交易者使用的多时间周期方法。

您将获得

可调投票阈值的 5 模型共振引擎。多通道警报（弹窗、声音、推送、邮件，无重绘），一键静音。点击单元格切换图表，点击信号打开对应品种。外汇主要货币的货币强度行。自动适配经纪商和账户，为您找到正确的可交易品种。颜色显示方向，ADX 驱动的条形显示强度。任意品种、任意时间周期，完全可配置。可选的逐信号诊断日志，便于审计。简洁的面板支持拖动、调整大小（S、M、L、XL）、吸附至任意角落、最小化，并自动记住位置。双语界面（英语 / 日语），轻量运行，无 DLL。

使用方法

将其放到任意图表上，设置您的品种和交易时间周期（或加载预设），然后顺着 BIAS 显示的方向交易，警报响起时果断行动。

这是一款决策辅助工具，不是自动交易系统；它不会下单。

基于免费版打造

Trend Dashboard PRO 基于免费版 Trend Dashboard MTF 面板打造，该免费版已被超过 80 位交易者下载。在同样的免费基础上，PRO 增加了五模型共振引擎、多通道警报、货币强度和经纪商自动识别。

发布价格

Trend Dashboard Pro 目前为上市推广价。下一个价格是 49 USD。购买后包含所有后续更新，越早购买锁定的价格越低。

一次购买，未来所有版本免费。本工具持续维护，其路线图直接由用户反馈决定，因此购买后功能会不断增加。请在评论中告诉我你想增加或修改的功能，我会列入清单。