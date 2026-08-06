Trade Manager with Risk Sizing and Trailing Stops

Вы говорите: один процент на сделку. Последние десять говорят другое, потому что стоп двигается, а объём за ним не идёт. Поставьте вход, стоп и цель на график тремя перетаскиваемыми линиями. Перетащите стоп туда, где сделка действительно неверна, и объём пойдёт следом, так что один процент останется одним процентом, стоит стоп в десяти пунктах или в двухстах. Один клик затем отправляет ордер ровно этим объёмом.

Он никогда не решает войти в рынок. Это делаете вы. Внутри нет ни сигналов, ни правил входа, ни какой-либо стратегии. Направление и уровни выбираете вы, а он открывает эту сделку правильным объёмом и дальше ведёт её ровно так, как вы настроили, на каждом тике, смотрите вы на экран или нет.

Три вещи, которые он делает, и третью вы почувствуете

Объём идёт за вашим стопом , а не наоборот. Риск в процентах от баланса или средств, либо фиксированной суммой в валюте счёта, пересчитывается прямо во время перетаскивания.

, а не наоборот. Риск в процентах от баланса или средств, либо фиксированной суммой в валюте счёта, пересчитывается прямо во время перетаскивания. Один клик отправляет ордер , стоп и цель берутся прямо с ваших линий, рыночным ордером или подходящим отложенным, смотря куда вы поставили вход.

, стоп и цель берутся прямо с ваших линий, рыночным ордером или подходящим отложенным, смотря куда вы поставили вход. Дальше он ведёт сделку без вас. Частичные закрытия, безубыток, трейлинг-стоп и дневной лимит, на каждом тике, в три часа ночи, пока вы спите.

Чего он делать не станет

Разделить риск на расстояние до стопа умеет кто угодно. Здесь собрано то, что пишет только человек, которому отсутствие этих вещей уже стоило денег, и именно поэтому ему можно доверить реальный счёт.

Он отказывается считать объём для плохого плана. Поставьте стоп в волосе от входа, и большинство панелей уверенно выдадут вам 77 лотов. Эта же вместо числа ставит прочерк и прямо пишет, что стоп слишком узкий для расчёта. Это самая дорогая ошибка, какую вообще может совершить калькулятор лота.

Поставьте стоп в волосе от входа, и большинство панелей уверенно выдадут вам 77 лотов. Эта же вместо числа ставит прочерк и прямо пишет, что стоп слишком узкий для расчёта. Это самая дорогая ошибка, какую вообще может совершить калькулятор лота. Кнопка, которая не может сработать, объясняет причину. Рынок закрыт, торговля запрещена, достигнут дневной лимит, не хватает свободной маржи, стоп слишком близко к текущей цене. Девятнадцать разных причин человеческим языком вместо кнопки, которая молча ничего не делает.

Рынок закрыт, торговля запрещена, достигнут дневной лимит, не хватает свободной маржи, стоп слишком близко к текущей цене. Девятнадцать разных причин человеческим языком вместо кнопки, которая молча ничего не делает. Расчёт объёма верен на тех инструментах, где он обычно врёт. Стоп означает убыток, а тейк-профит означает прибыль, и на многих CFD и кроссах брокер оценивает эти две стороны по-разному. Считать не по той стороне значит тихо рисковать больше, чем вы просили. Здесь для каждой стороны берётся её собственная стоимость.

Стоп означает убыток, а тейк-профит означает прибыль, и на многих CFD и кроссах брокер оценивает эти две стороны по-разному. Считать не по той стороне значит тихо рисковать больше, чем вы просили. Здесь для каждой стороны берётся её собственная стоимость. Если цена прошла сквозь ваш стоп, пока вход следует за рынком, план аннулируется. Он не переворачивается молча в противоположную сделку, а именно так поступил бы инструмент, который определяет направление только по взаимному расположению линий.

Он не переворачивается молча в противоположную сделку, а именно так поступил бы инструмент, который определяет направление только по взаимному расположению линий. Стоп никогда не расширяется. Ни в одном режиме трейлинга, ни после частичного закрытия, ни после перезапуска. Он двигается только в вашу сторону.

Планируйте прямо на графике

Перетаскивайте вход, стоп и тейк-профит. Хватать линию можно в любом её месте, а не в единственной невидимой точке крепления.

Лот, сумма риска, расстояние до стопа и отношение прибыли к риску пересчитываются прямо во время перетаскивания.

Риск задаётся в процентах от баланса или от средств либо фиксированной суммой в валюте счёта.

Привычнее правило, а не мышь? Поставьте стоп на фиксированное число пунктов или на множитель ATR от цены, а тейк-профит привяжите к кратности риска, и он будет следовать сам.

План сохраняется отдельно по каждому инструменту и восстанавливается, когда вы возвращаетесь. Смена таймфрейма или перезапуск терминала не соберут его заново от того места, где цена оказалась в этот момент.

Уровень, которого не видно, всё равно сообщает, где он. Приблизьте график так, чтобы линия ушла за край окна, и она закрепится у края в виде метки с названием и ценой. Нажмите на метку, и график подстроит масштаб, чтобы линия снова была видна.

Вход в один клик

Покупка или продажа запланированным объёмом, а стоп и тейк-профит берутся прямо с ваших линий.

Отведите линию входа от текущей цены, и ордер сам станет нужным отложенным: стоп-ордером или лимитным, смотря с какой стороны вы её поставили.

Кнопка называет то, что сейчас произойдёт, ещё до нажатия, включая тип ордера и объём.

При желании включается подтверждение вторым кликом. Оно само сгорает по времени и отменяется в тот момент, когда вы сдвинули любую линию.

А дальше он ведёт сделку

Частичные закрытия на двух уровнях, причём второе считается от остатка, а не от исходного объёма.

на двух уровнях, причём второе считается от остатка, а не от исходного объёма. Безубыток по вашему порогу, с отступом за цену входа, чтобы зафиксировать немного, а не ровный ноль.

по вашему порогу, с отступом за цену входа, чтобы зафиксировать немного, а не ровный ноль. Трейлинг-стоп в четырёх режимах: фиксированное расстояние, множитель ATR, Chandelier от максимума, набранного после входа, или за последними N закрытыми свечами.

в четырёх режимах: фиксированное расстояние, множитель ATR, Chandelier от максимума, набранного после входа, или за последними N закрытыми свечами. Пороги читаются в той единице, которая вам удобна: пункты, множители ATR, множители R или валюта счёта.

Всё читается с закрытых баров, поэтому ничего не перерисовывается.

И он останавливает вас, когда на сегодня хватит

Задайте дневной лимит и общий лимит в процентах от счёта. Панель показывает, сколько запаса у вас осталось до каждого из них. При нарушении он снимает свои рабочие ордера, закрывает то, что открыл сам, и не даёт входить заново до начала нового торгового дня. Это лимит, который вмешивается, а не полоса прогресса, которая просто наблюдает.

Панель

Одна карточка, которую можно перетаскивать и закреплять. Сверху сделка, которую вы планируете, ниже открытая позиция с её текущим стопом, текущим тейк-профитом, тем, что уже сделано, и тем, чего он ждёт. Отдельный блок статистики добавляет долю прибыльных сделок, профит-фактор, средний результат на сделку и ваши лучший и худший дни. Всё это читается из истории закрытых сделок вашего брокера, а не из собственного подсчёта этого инструмента.

Он не мешает

Панель, которая весь день висит на графике, должна стоить вам почти ничего. Эта так и сделана.

Панель перерисовывается не чаще двух раз в секунду , а не на каждом тике. Тяжёлая работа намеренно убрана за ограничитель.

, а не на каждом тике. Тяжёлая работа намеренно убрана за ограничитель. Тридцать семь графических объектов. Это весь интерфейс.

Это весь интерфейс. Измерено, а не заявлено. На 1,66 миллиона тиков золота в режиме каждого тика один тик обходится в среднем примерно в одну микросекунду работы.

Что полезно знать

Работает на неттинговых и хеджинговых счетах, на любом инструменте вашего брокера.

Он ведёт только те позиции, которые открыл сам, и узнаёт их по своему магическому номеру. Ваши остальные сделки и сделки другого эксперта он не тронет.

Частичные закрытия, безубыток, трейлинг-стоп, линию тейк-профита и лимиты счёта можно отключать по отдельности. Если выключить всё, останется просто панель входа в один клик с расчётом лота по риску.

Каждый этап срабатывает не более одного раза на позицию, и эта память переживает перезапуск терминала, перекомпиляцию и смену тикета.

О демоверсии, прямым текстом

На этом рынке демоверсия платного продукта запускается только в тестере стратегий, а MetaTrader не передаёт там нажатия на панель эксперта. Это ограничение самой платформы, и продукт исправить его не может. Поэтому в визуальном режиме демо нарисует панель, рассчитает объём и полностью отработает весь механизм сопровождения, и всю работу вы увидите своими глазами, но кнопкам в один клик нужен живой график. В видео из галереи панелью управляют на реальном графике.

Если понадоблюсь, я отвечаю

Спросите в комментариях или сообщением в MQL5, и ответит человек, написавший код, а не служба поддержки. Если что-то сломано, я хочу об этом знать, и сообщение об ошибке превращается в исправление, а не в обходной путь.

Это новый товар, и это заметно

Ни длинной истории отзывов, ни многолетнего списка версий за спиной. Раннему покупателю достаётся эта цена, закреплённая навсегда за всем, чем он владеет, и разработчик, у которого пока есть время действительно ответить. Она растёт по мере появления отзывов, а не падает.

Вы и так знаете, где должен стоять ваш стоп и чем вы готовы рискнуть. Этот инструмент следит за тем, чтобы объём соответствовал этому решению, ордер соответствовал плану, а сопровождение сделки действительно происходило.