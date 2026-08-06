Trade Manager with Risk Sizing and Trailing Stops

Вы говорите: один процент на сделку. Последние десять говорят другое, потому что стоп двигается, а объём за ним не идёт. Поставьте вход, стоп и цель на график тремя перетаскиваемыми линиями. Перетащите стоп туда, где сделка действительно неверна, и объём пойдёт следом, так что один процент останется одним процентом, стоит стоп в десяти пунктах или в двухстах. Один клик затем отправляет ордер ровно этим объёмом.

Он никогда не решает войти в рынок. Это делаете вы. Внутри нет ни сигналов, ни правил входа, ни какой-либо стратегии. Направление и уровни выбираете вы, а он открывает эту сделку правильным объёмом и дальше ведёт её ровно так, как вы настроили, на каждом тике, смотрите вы на экран или нет.

Три вещи, которые он делает, и третью вы почувствуете

  • Объём идёт за вашим стопом, а не наоборот. Риск в процентах от баланса или средств, либо фиксированной суммой в валюте счёта, пересчитывается прямо во время перетаскивания.
  • Один клик отправляет ордер, стоп и цель берутся прямо с ваших линий, рыночным ордером или подходящим отложенным, смотря куда вы поставили вход.
  • Дальше он ведёт сделку без вас. Частичные закрытия, безубыток, трейлинг-стоп и дневной лимит, на каждом тике, в три часа ночи, пока вы спите.

Чего он делать не станет

Разделить риск на расстояние до стопа умеет кто угодно. Здесь собрано то, что пишет только человек, которому отсутствие этих вещей уже стоило денег, и именно поэтому ему можно доверить реальный счёт.

  • Он отказывается считать объём для плохого плана. Поставьте стоп в волосе от входа, и большинство панелей уверенно выдадут вам 77 лотов. Эта же вместо числа ставит прочерк и прямо пишет, что стоп слишком узкий для расчёта. Это самая дорогая ошибка, какую вообще может совершить калькулятор лота.
  • Кнопка, которая не может сработать, объясняет причину. Рынок закрыт, торговля запрещена, достигнут дневной лимит, не хватает свободной маржи, стоп слишком близко к текущей цене. Девятнадцать разных причин человеческим языком вместо кнопки, которая молча ничего не делает.
  • Расчёт объёма верен на тех инструментах, где он обычно врёт. Стоп означает убыток, а тейк-профит означает прибыль, и на многих CFD и кроссах брокер оценивает эти две стороны по-разному. Считать не по той стороне значит тихо рисковать больше, чем вы просили. Здесь для каждой стороны берётся её собственная стоимость.
  • Если цена прошла сквозь ваш стоп, пока вход следует за рынком, план аннулируется. Он не переворачивается молча в противоположную сделку, а именно так поступил бы инструмент, который определяет направление только по взаимному расположению линий.
  • Стоп никогда не расширяется. Ни в одном режиме трейлинга, ни после частичного закрытия, ни после перезапуска. Он двигается только в вашу сторону.

Планируйте прямо на графике

  • Перетаскивайте вход, стоп и тейк-профит. Хватать линию можно в любом её месте, а не в единственной невидимой точке крепления.
  • Лот, сумма риска, расстояние до стопа и отношение прибыли к риску пересчитываются прямо во время перетаскивания.
  • Риск задаётся в процентах от баланса или от средств либо фиксированной суммой в валюте счёта.
  • Привычнее правило, а не мышь? Поставьте стоп на фиксированное число пунктов или на множитель ATR от цены, а тейк-профит привяжите к кратности риска, и он будет следовать сам.
  • План сохраняется отдельно по каждому инструменту и восстанавливается, когда вы возвращаетесь. Смена таймфрейма или перезапуск терминала не соберут его заново от того места, где цена оказалась в этот момент.
  • Уровень, которого не видно, всё равно сообщает, где он. Приблизьте график так, чтобы линия ушла за край окна, и она закрепится у края в виде метки с названием и ценой. Нажмите на метку, и график подстроит масштаб, чтобы линия снова была видна.

Вход в один клик

  • Покупка или продажа запланированным объёмом, а стоп и тейк-профит берутся прямо с ваших линий.
  • Отведите линию входа от текущей цены, и ордер сам станет нужным отложенным: стоп-ордером или лимитным, смотря с какой стороны вы её поставили.
  • Кнопка называет то, что сейчас произойдёт, ещё до нажатия, включая тип ордера и объём.
  • При желании включается подтверждение вторым кликом. Оно само сгорает по времени и отменяется в тот момент, когда вы сдвинули любую линию.

А дальше он ведёт сделку

  • Частичные закрытия на двух уровнях, причём второе считается от остатка, а не от исходного объёма.
  • Безубыток по вашему порогу, с отступом за цену входа, чтобы зафиксировать немного, а не ровный ноль.
  • Трейлинг-стоп в четырёх режимах: фиксированное расстояние, множитель ATR, Chandelier от максимума, набранного после входа, или за последними N закрытыми свечами.
  • Пороги читаются в той единице, которая вам удобна: пункты, множители ATR, множители R или валюта счёта.
  • Всё читается с закрытых баров, поэтому ничего не перерисовывается.

И он останавливает вас, когда на сегодня хватит

Задайте дневной лимит и общий лимит в процентах от счёта. Панель показывает, сколько запаса у вас осталось до каждого из них. При нарушении он снимает свои рабочие ордера, закрывает то, что открыл сам, и не даёт входить заново до начала нового торгового дня. Это лимит, который вмешивается, а не полоса прогресса, которая просто наблюдает.

Панель

Одна карточка, которую можно перетаскивать и закреплять. Сверху сделка, которую вы планируете, ниже открытая позиция с её текущим стопом, текущим тейк-профитом, тем, что уже сделано, и тем, чего он ждёт. Отдельный блок статистики добавляет долю прибыльных сделок, профит-фактор, средний результат на сделку и ваши лучший и худший дни. Всё это читается из истории закрытых сделок вашего брокера, а не из собственного подсчёта этого инструмента.

Он не мешает

Панель, которая весь день висит на графике, должна стоить вам почти ничего. Эта так и сделана.

  • Панель перерисовывается не чаще двух раз в секунду, а не на каждом тике. Тяжёлая работа намеренно убрана за ограничитель.
  • Тридцать семь графических объектов. Это весь интерфейс.
  • Измерено, а не заявлено. На 1,66 миллиона тиков золота в режиме каждого тика один тик обходится в среднем примерно в одну микросекунду работы.

Что полезно знать

  • Работает на неттинговых и хеджинговых счетах, на любом инструменте вашего брокера.
  • Он ведёт только те позиции, которые открыл сам, и узнаёт их по своему магическому номеру. Ваши остальные сделки и сделки другого эксперта он не тронет.
  • Частичные закрытия, безубыток, трейлинг-стоп, линию тейк-профита и лимиты счёта можно отключать по отдельности. Если выключить всё, останется просто панель входа в один клик с расчётом лота по риску.
  • Каждый этап срабатывает не более одного раза на позицию, и эта память переживает перезапуск терминала, перекомпиляцию и смену тикета.

О демоверсии, прямым текстом

На этом рынке демоверсия платного продукта запускается только в тестере стратегий, а MetaTrader не передаёт там нажатия на панель эксперта. Это ограничение самой платформы, и продукт исправить его не может. Поэтому в визуальном режиме демо нарисует панель, рассчитает объём и полностью отработает весь механизм сопровождения, и всю работу вы увидите своими глазами, но кнопкам в один клик нужен живой график. В видео из галереи панелью управляют на реальном графике.

Если понадоблюсь, я отвечаю

Спросите в комментариях или сообщением в MQL5, и ответит человек, написавший код, а не служба поддержки. Если что-то сломано, я хочу об этом знать, и сообщение об ошибке превращается в исправление, а не в обходной путь.

Это новый товар, и это заметно

Ни длинной истории отзывов, ни многолетнего списка версий за спиной. Раннему покупателю достаётся эта цена, закреплённая навсегда за всем, чем он владеет, и разработчик, у которого пока есть время действительно ответить. Она растёт по мере появления отзывов, а не падает.

Вы и так знаете, где должен стоять ваш стоп и чем вы готовы рискнуть. Этот инструмент следит за тем, чтобы объём соответствовал этому решению, ордер соответствовал плану, а сопровождение сделки действительно происходило.

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Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. АКЦИЯ - Если вы уже приобрели "Trade copier MT5", вы можете получить "Trade copier MT4" бесплатно (для копирования MT4 > MT5 и MT4 < MT5). Для получения более подробной информации об условиях, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщени
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (3)
Утилиты
Telegram To MT5 — копировщик сигналов Превратите торговые сигналы из ваших Telegram-каналов в реальные ордера MT5 — автоматически, на любом количестве счетов, с полным контролем над риском и правилами. Telegram To MT5 связывает VIP / сигнальные каналы, на которые вы уже подписаны в Telegram, с вашим терминалом MetaTrader 5. Бесплатное приложение-компаньон для ПК читает сообщения (даже из каналов, которые не допускают ботов), а этот советник исполняет их на вашем счёте — применяя ваши настройки р
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
Утилиты
Trade Dashboard simplifies how you open, manage, and control your trades, with built-in lot size calculation. It allows you to execute trades, manage risk, and control positions directly on the chart, with tools such as partial close, breakeven, and trailing stop. Designed to reduce manual work and help you stay focused on your trading decisions. A demo version is available for testing. Detailed explanations of features are provided within the MQL5 platform. Installation instructions are include
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Утилиты
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Power Candles Strategy Scanner — самооптимизирующийся инструмент для поиска настроек по нескольким инструментам Power Candles Strategy Scanner использует тот же самооптимизирующийся движок, что и индикатор Power Candles — для всех символов в вашем Market Watch, одновременно. На одной панели отображается информация о том, какие символы в данный момент являются статистически торгуемыми, какая стратегия выигрывает на каждом из них, оптимальная пара Stop Loss / Take Profit, а также отправляется увед
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
Утилиты
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
Утилиты
Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
Утилиты
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Утилиты
Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
Другие продукты этого автора
Visual Risk and Position Size Calculator
Amal Yuldashev
5 (1)
Индикаторы
Перетащите на график три линии: вход, стоп и цель, и прочитайте точный   размер лота   для выбранного вами риска. Панель показывает сумму под риском в валюте счёта, дистанцию до стопа в пунктах и соотношение прибыли к риску, и всё это пересчитывается прямо во время перетаскивания.   Ваши уровни сохраняются между сессиями , поэтому подготовленный план остаётся на месте после смены таймфрейма или перезапуска. Никаких сигналов, без перерисовки. Что он показывает Размер лота   для выбранного вами пр
FREE
Auto Breakeven Trailing Stop and Partial Close
Amal Yuldashev
Эксперты
Бесплатный менеджер позиций для MetaTrader 5. Прикрепите его к графику, и он возьмёт на себя уже открытые сделки: переведёт их в   безубыток , будет   подтягивать стоп   по мере движения и выполнит   частичное закрытие   на вашей цели. Он никогда не открывает сделки и не подаёт сигналов. Он только управляет тем, что уже есть. Что он делает Автоматический безубыток.   Как только прибыль по сделке достигает заданного числа пунктов, стоп переносится на цену входа, при желании с отступом, чтобы зафи
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Candle Close Countdown Timer
Amal Yuldashev
Индикаторы
Бесплатный таймер обратного отсчёта для MetaTrader 5. Прикрепите его к любому графику, и он покажет точное время до закрытия текущей свечи, полосу заполнения по мере её формирования и одновременно живой отсчёт сразу для набора старших таймфреймов. Точность до секунды, и он не мешает. Что он показывает Точное время до закрытия.   Крупный живой отсчёт для таймфрейма текущего графика, тикает каждую секунду, последние секунды подсвечиваются. Полоса заполнения.   Сразу видно, какая часть текущей свеч
FREE
Round Number Levels
Amal Yuldashev
Индикаторы
Бесплатный индикатор круглых уровней для MetaTrader 5. Прикрепите его к любому графику, и он нанесёт психологические круглые уровни цены, за которыми следят трейдеры: крупные фигуры "00" сплошными линиями, промежуточные "50" пунктиром, каждый с подписью цены. Он автоматически следует за ценой по мере движения рынка. Что он делает Рисует круглые уровни за вас.   Крупные фигуры и промежуточные уровни вокруг текущей цены, чтобы больше не отмечать их вручную. Сам подстраивается под инструмент.   Он
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ADR Average Daily Range Meter
Amal Yuldashev
Индикаторы
Посмотрите, насколько этот рынок обычно проходит за день, сколько из этого уже пройдено и где у дня заканчивается запас хода.   Average Daily Range (ADR) Meter   наносит на график расчётные максимум и минимум дня и может   оповестить вас, когда цена достигнет одного из них , или когда день израсходует выбранную вами долю своего среднего диапазона. Никаких сигналов, без перерисовки, только контекст, который отвечает на вопрос, остался ли ещё запас. Что он показывает Средний дневной диапазон   за
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Currency Strength Meter Multi Timeframe
Amal Yuldashev
Индикаторы
Бесплатный индикатор силы валют для MetaTrader 5. Он ранжирует восемь основных валют (EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY) по тому, как они реально движутся на 28 основных парах, и показывает, какие сильны, какие слабы и куда каждая разворачивается. Считает   только по закрытым барам , поэтому не дёргается на каждом тике. Он никогда не торгует и не подаёт сигналов. Что он показывает Восемь основных валют по порядку   от сильнейшей к слабейшей, у каждой значение силы и цветная полоса. Совпаден
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ICT Killzone and Session Tracker
Amal Yuldashev
Индикаторы
Всегда видно, какая торговая сессия идёт сейчас, сколько ей осталось и когда откроется следующая, а максимум и минимум каждой сессии нарисованы прямо на графике.   ICT Killzone and Session Tracker   выносит торговый день на ваш график в GMT, поэтому он читается одинаково у любого брокера, и может   уведомить вас в тот момент, когда сессия или киллзона открывается или закрывается . Никаких сигналов, без перерисовки. Что он показывает Живая панель сессий   с часами по GMT и отдельной строкой для С
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Pivot Points Classic Fibonacci Camarilla
Amal Yuldashev
Индикаторы
Точки пивот, это уровни поддержки и сопротивления, за которыми в каждой сессии следит значительная часть рынка, и на любом графике они считаются одинаково. Инструмент   Pivot Points   строит их за вас по последней закрытой свече и наносит на график: центральный пивот, сопротивления и поддержки, каждый с подписью и с расстоянием до текущей цены. Три метода расчёта Classic , классические биржевые пивоты: центральный пивот, R1 по R3 и S1 по S3. Fibonacci : пивот с сопротивлениями и поддержками, отл
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Auto Close by Time and Weekend
Amal Yuldashev
Эксперты
Бесплатный советник для закрытия по расписанию в MetaTrader 5. Прикрепите его к графику, задайте время, и он закроет ваши открытые позиции за вас: каждый день в назначенный час, перед выходным гэпом или как только позиция провисела слишком долго. Он ничего не открывает и не подаёт сигналов. Он лишь выводит вас из рынка по тому расписанию, которое вы задали. Три способа остаться вне рынка Ежедневное закрытие по времени.   Закрывать каждый день в заданный час (по времени сервера): в конце вашей се
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Prop Firm Challenge Objectives Tracker
Amal Yuldashev
Индикаторы
Челлендж решают три числа, и терминал не показывает вам ни одного из них. Эта панель ведёт все три прямо на графике: сколько целевой прибыли вы уже сделали, сколько торговых дней набрали и какая доля всей вашей прибыли пришлась на один-единственный день. Последнее и есть правило консистентности, и из-за него срывается больше выплат, чем из-за просадки. Панель не торгует и не даёт сигналов.   Она читает ваш счёт и вашу собственную историю закрытых сделок, выводит из неё начало челленджа и показыв
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SMC and ICT Structure Liquidity Dashboard
Amal Yuldashev
Индикаторы
Ни один индикатор сам по себе не сделает вас прибыльным, а любой продукт с идеальными стрелками просто отснял удачные сделки. Здесь вам этого не продают. Это набор инструментов   Smart Money Concepts (SMC) и ICT   без перерисовки, который читает график за вас: структура рынка, ордер-блоки, имбалансы (fair value gaps), ликвидность, premium и discount, сессии killzone и панель по нескольким таймфреймам. Вы видите картину целиком сразу, вместо того чтобы размечать её вручную, а решение по-прежнему
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Daily Weekly Monthly Key Levels
Amal Yuldashev
Индикаторы
Вчерашние максимум и минимум, недельное открытие, диапазон прошлой недели: ровно те линии, которые большинство трейдеров каждое утро перерисовывает вручную.   Daily Weekly Monthly Key Levels   строит их автоматически по свечам вашего собственного брокера и показывает, насколько цена отстоит от каждой. Приближайте сколько угодно, ничего не пропадёт, потому что   любой уровень за пределами видимой области прижимается к краю графика   подписанной ценовой меткой со стрелкой. Никаких сигналов, без пе
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Basket Close Manager
Amal Yuldashev
Утилиты
Бесплатный советник для закрытия корзины в MetaTrader 5. Если вы ведёте сетку, хедж или несколько позиций под одну идею, вас интересует вся корзина, а не отдельный тикет. Прикрепите его к графику, задайте общую цель, и он закроет   все   ваши открытые позиции разом, как только в сумме они до неё дойдут. Он ничего не открывает и не подаёт сигналов. Что он делает Закрывает всю корзину по цели.   Когда суммарный результат ваших открытых позиций достигает цели, он закрывает их все вместе, за один пр
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One Click Close and Breakeven Panel
Amal Yuldashev
Утилиты
Закрыть или защитить любую открытую позицию одним нажатием. One-Click Close, это быстрая панель выхода для MetaTrader 5. Когда действовать нужно прямо сейчас, вы можете закрыть всё, забрать только прибыльные, срезать только убыточные, обнулить одну сторону, перевести все позиции в безубыток или снять отложенные ордера, и каждое действие, это одна кнопка. Она не открывает позиций и не подаёт сигналов. Она работает только с тем, что у вас уже открыто, и только когда вы нажали. Что она умеет Закрыт
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Trading Performance Statistics
Amal Yuldashev
Индикаторы
Бесплатная панель статистики для MetaTrader 5. Она читает историю ваших закрытых сделок и складывает те цифры, которые большинство трейдеров так и не считает: чистый результат, долю прибыльных, профит-фактор, средний плюс против среднего минуса, соотношение выплаты, ожидание, лучшую и худшую сделку. Она показывает правду, приятную или нет. Она никогда не торгует и не подаёт сигналов. Что она показывает Чистый результат   за выбранный период, с цветовой маркировкой. Число сделок   и   долю прибыл
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Prop Firm Drawdown and Daily Loss Guard
Amal Yuldashev
Индикаторы
Бесплатная панель риска для MetaTrader 5. Она следит за двумя рубежами, на которых заканчивается большинство счетов проп-фирм:   дневным лимитом убытка   и   общим лимитом убытка , и показывает в реальном времени, насколько близко вы к ним подошли, с полосами заполнения и предупреждением до того, как вы их нарушите. Она никогда не торгует и не подаёт сигналов. Она просто держит ваши лимиты перед глазами. Что она показывает Результат за сегодня   в валюте счёта и в процентах, с цветовой маркировк
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Visual Risk and Position Size Calculator MT4
Amal Yuldashev
Индикаторы
Перетащите на график три линии: вход, стоп и цель, и прочитайте точный   размер лота   для выбранного вами риска. Панель показывает сумму под риском в валюте счёта, дистанцию до стопа в пунктах и соотношение прибыли к риску, и всё это пересчитывается прямо во время перетаскивания.   Ваши уровни сохраняются между сессиями , поэтому подготовленный план остаётся на месте после смены таймфрейма или перезапуска. Никаких сигналов, без перерисовки. Что он показывает Размер лота   для выбранного вами пр
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