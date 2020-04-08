CMF Scalping

  • Динамический Расчет CMF: Настройте период для Денежного Потока Чайкина (Chaikin Money Flow, CMF), чтобы точно настроить ваш анализ и максимизировать точность сигнала.

  •  Интуитивно Понятные Цветовые Оповещения: Мгновенно интерпретируйте рыночные условия с помощью четких визуальных сигналов:

    •  Зеленый Алерт: Указывает на зону Перекупленности – сигнализируя о потенциальной возможности для продажи.

    •  Красный Алерт: Указывает на зону Перепроданности – предлагая потенциальную возможность для покупки.

    •  Серый Алерт: Представляет Нейтральную зону – сигнал ждать подтвержденного тренда или разворота.

  •  Автоматическое Обнаружение Дивергенций: Без труда выявляйте скрытые поворотные точки рынка. Наша система автоматически находит дивергенции между ценой и импульсом (momentum), помогая вам предвидеть значительные развороты.

  •  Интеграция Фактического Объема: Повысьте точность сигнала, переключившись на Опцию Фактического Объема, гарантируя, что ваши торговые решения основаны на самых надежных рыночных данных.


    • Рекомендуем также
    Smart FVG indicator MT4
    Ahmad Kazbar
    5 (1)
    Индикаторы
    Индикатор Smart FVG для MT4 – Продвинутое определение Fair Value Gap для MetaTrader 4 Индикатор Smart FVG для MetaTrader 4 обеспечивает профессиональное обнаружение, мониторинг и оповещение о Fair Value Gap (FVG) прямо на ваших графиках. Он сочетает фильтрацию на основе ATR со структурно-ориентированной логикой, чтобы убрать шум, адаптироваться к ликвидности и оставлять только наиболее значимые дисбалансы для точных торговых решений. Ключевые преимущества Точное обнаружение FVG: находит реальн
    FREE
    Market Profile 3
    Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
    3 (2)
    Индикаторы
    Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
    FREE
    DualVWAP
    Kourosh Hossein Davallou
    Индикаторы
    Dual Timeframe VWAP Indicator for MT4  Description Professional VWAP indicator that displays both **Daily** and **Weekly** VWAP simultaneously on your chart.   Features: - Dual VWAP Lines: Blue for Daily, Red for Weekly - Configurable Bands: Two deviation bands for each timeframe - Session Control: Customizable trading hours for Daily VWAP - Clean Visuals: Solid lines for main VWAP, dashed for bands - Optimizable: Parameters can be optimized using Genetic Algorithm Key Settings: - Enable/di
    SMA Indicator
    Nitu Brijesh Yadav
    Индикаторы
    Индикатор Стрелки (Сигналы на Покупку/Продажу) – простой, но мощный инструмент! Версия продукта : 1.01 Тип индикатора : Сигналы разворота тренда Поддерживаемые таймфреймы : Все (Рекомендуется: H1, H4, D1) Ключевые особенности : Сигнал на покупку : Зелёная стрелка вверх () под свечой Сигнал на продажу : Красная стрелка вниз () над свечой Точное определение разворотов тренда – основано на проверенной стратегии SMA. ️ Чистый график – минималистичный, ненавязчивый стиль ото
    FREE
    High Low Open Close MT4
    Alexandre Borela
    4.81 (21)
    Индикаторы
    Если вам нравится этот проект, оставьте 5-звездочный обзор. Данный показатель рисует открытые, высокие, низкие и закрывающие цены на указанные период и его можно отрегулировать для специфического часового пояса. Это важные уровни, которые выглядят многие институциональные и профессиональные трейдеры и могут быть полезны для вас, чтобы знать места, где они могут быть больше активный. Доступные периоды: Предыдущий день. Предыдущая неделя. Предыдущий месяц. Предыдущий квартал. Предыдущий год. Или
    FREE
    Forex Market Profile and Vwap
    Lorentzos Roussos
    4.86 (7)
    Индикаторы
    Профиль рынка Форекс (сокращенно FMP) Чем это не является: FMP не является классическим отображением TPO с буквенным кодом, не отображает общий расчет профиля данных диаграммы и не сегментирует диаграмму на периоды и не вычисляет их. Что оно делает : Что наиболее важно, индикатор FMP будет обрабатывать данные, которые находятся между левым краем спектра, определяемого пользователем, и правым краем спектра, определяемого пользователем. Пользователь может определить спектр, просто потянув мышь
    FREE
    Rainbow MT4
    Jamal El Alama
    Индикаторы
    Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
    FREE
    Trendline indicator
    David Muriithi
    2 (1)
    Индикаторы
    Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
    FREE
    Scaled Awesome Oscillator mq4
    Daniel Opoku
    Индикаторы
    Скалированный индикатор потрясающего осциллятора (SAO) представляет собой усовершенствованную версию индикатора потрясающего осциллятора, целью которой является установление стабильных точек опоры для выявления рыночных перегибов. В отличие от стандартного индикатора потрясающего осциллятора, который регистрирует изменения в пипсах для разных товаров, единственной неизменной точкой отсчета является нулевая линия. Это ограничение мешает инвесторам и трейдерам точно определить уровни для разворота
    FREE
    New Bar Alarm Free
    Tomoyuki Nakazima
    Индикаторы
    This indicator alerts you when/before new 1 or 5 minute bar candle formed. In other words,this indicator alerts you every 1/5 minutes. This indicator is especially useful for traders who trade when new bars formed. *This indicator don't work propery in strategy tester.Use this in live trading to check functionality. There is more powerful Pro version .In Pro version,you can choose more timeframe and so on. Input Parameters Alert_Or_Sound =Sound ----- Choose alert or sound or both to notify y
    FREE
    Super Auto Fibonacci
    Muhammed Emin Ugur
    Индикаторы
    Discover the power of precision and efficiency in your trading with the " Super Auto Fibonacci " MT4 indicator. This cutting-edge tool is meticulously designed to enhance your technical analysis, providing you with invaluable insights to make informed trading decisions. Key Features: Automated Fibonacci Analysis: Say goodbye to the hassle of manual Fibonacci retracement and extension drawing. "Super Auto Fibonacci" instantly identifies and plots Fibonacci levels on your MT4 chart, saving you tim
    FREE
    Ultra Scalper Pro
    Vadim Korolyuk
    4.29 (7)
    Эксперты
    Скальпирующий советник торгует от уровней дневной поддержки и сопротивления. Торговый эксперт не использует индикаторы. Рекомендуется использовать брокера с 5 знаками и низким спредом. Для защиты счёта от торговли во время расширения спреда добавлен параметр: "MaxSpread", в котором вы указываете максимально допустимый спред(15-20 пипсов). В месяц открывается 16-18 сделок в среднем. Преимущества: Эксперт всегда использует Takeprofit, Stoploss и Traillingstop; Эксперт не использует систему сетки и
    FREE
    QuantumAlert RSI Navigator MT4
    Abhimanyu Hans
    Индикаторы
    QuantumAlert RSI Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the pri
    FREE
    Base Trading System
    Che Jeib Che Said
    2.5 (2)
    Индикаторы
    For Multi Time Frame version, please click here. BASE TRADING SYSTEM is a useful tool to trade with simple strategy. It draws automatically base up for long trade and base down for short trade. Clear trade when base is going opposite direction. User can trade by instant market entry or by pending order entry. It depends on user best strategy. input: Base Box Color- UP base box , DOWN base box, UP base shadow, Down base shadow.
    FREE
    R 2EMA Color
    Rwy Ksyby
    5 (2)
    Индикаторы
    Индикатор R 2EMA Color для MT4 дает надежные торговые сигналы, основанные на пересечении двух EMA. Ключевые моменты Когда цена пересекает и закрывается выше двух зеленых EMA, это создает торговый сигнал на покупку. Когда цена пересекает и закрывается выше двух красных EMA, это создает торговый сигнал на продажу. Индикатор R 2EMA Color Forex позволяет еще проще определить, когда пора покупать и продавать. Сигнал на покупку возникает, когда две линии EMA становятся зелеными. Сигнал на продажу в
    FREE
    MASi Three Screens
    Aleksey Terentev
    5 (2)
    Индикаторы
    MASi Three Screens основан на торговой стратегии Доктора Александра Элдера. Данный индикатор является сборником алгоритмов. Алгоритмы основаны на анализе графиков нескольких таймфреймов. Вы можете применить любой из предоставленных. Список версий алгоритмов ThreeScreens v1.0 - Простая реализация, с анализом MACD линии; ThreeScreens v1.1 - Простая реализация, с анализом MACD гистограммы; ThreeScreens v1.2 - Совмещение двух первых алгоритмов в одной версии; ThreeScreens v1.2.1 - В алгоритм внедре
    FREE
    Tipu Heikin Ashi Panel
    Kaleem Haider
    4.56 (18)
    Индикаторы
    Tipu Heikin-Ashi Panel - это модифицированная версия оригинального индикатора Heiken Ashi, опубликованного MetaQuotes здесь . Профессиональная версия индикатора доступна здесь . Особенности Это простая в использовании панель, которая отображает тренд Heiken Ashi на выбранном таймфрейме. Настраиваемые алерты Buy/Sell, push-уведомления, сообщения по email и визуальные оповещения на экране. Настраиваемая Панель. Панель можно разместить в любом месте графика или свернуть, чтобы освободить пространс
    FREE
    Squeeze Box
    Sinan Durkan
    Индикаторы
    **Squeeze Box Indicator**   Squeeze Box  is a powerful technical analysis indicator developed for the MetaTrader 4 platform, designed to support day trading strategies. This indicator analyzes market movements to detect bullish and bearish breakout signals, enabling traders to capture trends early. With its customizable features and user-friendly interface, it is ideal for both novice and experienced traders. ### Features and Functions - **Bullish and Bearish Signals**: Identifies market break
    FREE
    Traditional MACD MT4
    Daniel Lewis
    4.58 (55)
    Индикаторы
    Индикатор MACD в MetaTrader 4/5 отличается от аналогичных индикаторов в других программах. Это связано с тем, что в версии MetaTrader 4/5 линия MACD отображается в виде гистограммы, тогда как традиционно она отображается в виде линии. Также, в версии MetaTrader 4/5 сигнальная линия строится с использованием SMA, тогда как по определению она должна быть построена по EMA. В версии MetaTrader 4/5 также отличается гистограмма (разница между линией MACD и сигнальной линией). Это может быть непривычно
    FREE
    Adjustable Fractal MT4
    Dmitry Timin
    4.76 (25)
    Индикаторы
    Индикатор Adjustable Fractal MT4 является модификацией индикатора Fractals Билла Вильямса. Фрактал представляет собой два набора стрелок - вверх (верхние фракталы) и вниз (нижние фракталы). Каждый фрактал удовлетворяет следующим условиям: Верхний фрактал - максимум (high) сигнального бара больше либо равен максимумам всех баров из диапазона слева и справа; Нижний фрактал - минимум (low) сигнального бара меньше либо равен минимумам всех баров из диапазона слева и справа. В отличие от стандартного
    FREE
    Extremum by trend
    Anton Iudakov
    5 (2)
    Индикаторы
    Ищет точки входа по локальному тренду без перерисовки! Стрелками отображаются точки входа. Основан на классических индикаторах. Индикатор легкий в использовании. Подпишись на мой telegram канал,   ссылка в контактах   моего профиля . Настройки Наименование Описание Frequency factor Частота сигнала. Чем меньше, тем чаще. Соответственно, это влияет на качество. Рекомендации: Рекомендуется использовать на мажорных валютных парах. Таймфрем от м5, м15, м30
    FREE
    PZ Penta O MT4
    PZ TRADING SLU
    2.33 (3)
    Индикаторы
    The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
    FREE
    Lucky Trade Panel EurUsd MT4
    Nina Yermolenko
    Утилиты
    Trading panel for manual trading. Has a fairly wide functionality. Allows you to automatically calculate the order size, open both market and pending orders. It has a wide range of options for closing orders, it is possible to partially close orders, close orders after reaching a certain profit or loss, separately close profitable and unprofitable, buy and sell, as well as pending orders. The panel also contains a simple implementation of a grid of pending orders, reverse and lock functions, tr
    FREE
    SuperMac Free
    Agus Wahyu Pratomo
    4 (1)
    Эксперты
    FREE VERSION ONLY USE LOT SIZE 0.01 TO UNLOCK IT GO HERE  https://www.mql5.com/en/market/product/61498 SuperMac EA is a trading robot  for the trading on forex and trades  Scalping  Strategy and Tren Follower. This is a Trend Following system that trades in all session.   It use Multi Complex Algorithm to determine tren behaviour.  EA optimized on EURUSD, GBPUSD and NZDUSD (Use together) but can be use on other pair  Use PAIR can use 3 pairs (recommended to maximize profit) at the same time (
    FREE
    MACD Arrows indicator
    Nedyalka Zhelyazkova
    Индикаторы
    MACD Crossover Arrows & Alert is a MT4 (MetaTrader 4) indicator and it can be used with any forex trading systems / strategies for additional confirmation of trading entries or exits on the stocks and currencies market. This mt4 indicator provides a   BUY signal   if the MACD main line crosses above the MACD   signal  line . It also displays a   Sell signal   if the   MACD main line crosses  below the MACD   signal  line . STRATEGY Traders can use the MACD signal alerts from a higher time frame
    FREE
    Zig Zag 123
    Stephen Reynolds
    Индикаторы
    Zig Zag 123 tells us when a reversal or continuation is more likely by looking at the shift in supply and demand. When this happens a signature pattern appears known as 123 (also known ABC) will often break out in direction of higher low or lower high. Stop loss and take profit levels have been added. There is a panel that shows the overall performance of your trades for if you was to use these stop loss and take profit levels.  We get alerted if a pattern 123 appears and also if the price re
    FREE
    QualifiedEngulfing
    Ashkan Hazegh Nikrou
    Индикаторы
    QualifiedEngulfing - это бесплатная версия индикатора ProEngulfing ProEngulfing - это платная версия индикатора Advance Engulf, загрузите ее здесь. В чем разница между бесплатной и платной версией ProEngulfing ? Бесплатная версия имеет ограничение в один сигнал в день. Представляем QualifiedEngulfing - ваш профессиональный индикатор для распознавания паттернов Engulf для MT4. Разблокируйте мощь точности с QualifiedEngulfing, передовым индикатором, разработанным для выявления и выделения квалиф
    FREE
    Wise Men Indicator demo
    Bohdan Kasyanenko
    3 (2)
    Индикаторы
    Индикатор отображает на графике сигналы согласно стратегии Билла Вильямса. Демо версия индикатора имеет такие же функции, как и платная, за исключением того, что может работать только на демо-счете. Сигнал "Первый мудрец" формируется, когда появляется разворотный бар с ангуляцией. Бычий разворотный бар - у которого более низкий минимум и цена закрытия в верхней его половине. Медвежий разворотный бар - более высокий максимум и цена закрытия в нижней его половине. Ангуляция образуется, когда все
    FREE
    Pips forex
    Andrey Kozak
    Индикаторы
    Pips forex - готовая торговая система . Этот индикатор показывает стрелками на графике когда и в каком направлении нужно открывать ордер. Если зеленая стрелка, значит открываем сделку на покупку, а если красная стрелка, значит открываем сделку на продажу. Все очень просто и достаточно эффективно. ТейкПрофит ставим 15-25 пунктов. СтопЛосс ставим на уровне точек. Когда точки передвигаются, мы сразу передкигаем СтопЛосс. Рекомендуемый таймфрейм для торговли М1 и М5. Это скальпинговая стратегия и он
    Time Segmented Volume for MT4
    Fernando Carreiro
    Индикаторы
    (перевод Google) Этот индикатор основан на оригинальном " Time Segmented Volume (TSV) ", разработанном Worden Brothers, Inc . Однако я добавил к этому несколько дополнительных функций. Можно выбрать цену, которая будет применяться, вместо того, чтобы использовать только цену закрытия по умолчанию, используемую оригиналом. Также можно выбрать, какое взвешивание по объему использовать, включая псевдообъемное взвешивание на основе истинного диапазона или вообще без взвешивания по объему. (Original
    FREE
    С этим продуктом покупают
    Gann Made Easy
    Oleg Rodin
    4.83 (152)
    Индикаторы
    Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. Пожалуйста, напишите мне после покупки! Я поделюсь своими рекомендациями по использованию индикатора. Также вас ждет отличный бонусный индикатор и торговый ассистент в подарок! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как пр
    Miraculous Indicator Binary and Forex
    Ramzi Abuwarda
    Индикаторы
    Индикатор Miraculous – 100% ненарисовывающийся инструмент для Форекс и бинарных опционов, основанный на Квадрате Девяти Ганна Это видео представляет индикатор Miraculous – высокоточный и мощный торговый инструмент, специально разработанный для трейдеров Форекс и бинарных опционов. Что делает этот индикатор уникальным, так это его основа на легендарном Квадрате Девяти Ганна и Законе вибрации Ганна , что делает его одним из самых точных инструментов прогнозирования, доступных в современном трейдин
    Smc Blast Signal
    Mohit Dhariwal
    5 (4)
    Индикаторы
    NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 99 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 10th Jan -20th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA and Alert plus for alerts will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon Alert plus for indicator with set file is kept in comment section with the image  SMC Blast Signa
    Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
    Bernhard Schweigert
    4.79 (102)
    Индикаторы
    В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
    Scalper Inside PRO
    Alexey Minkov
    4.74 (69)
    Индикаторы
    Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
    Game Changer Indicator
    Vasiliy Strukov
    4.67 (12)
    Индикаторы
    Game Changer — это революционный трендовый индикатор, разработанный для использования с любым финансовым инструментом, который превратит ваш MetaTrader в мощный анализатор трендов. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Он работает на любом таймфрейме и помогает определять тренд, сигнализирует о потенциальных разворотах, служит механизмом трейлинг-стопа и выдает оповещения в режиме реального времени для оперативной реакции рынка. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером, пр
    M1 Sniper
    Oleg Rodin
    4.89 (18)
    Индикаторы
    M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
    Dynamic Forex28 Navigator
    Bernhard Schweigert
    4.43 (7)
    Индикаторы
    Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
    GOLD Impulse with Alert
    Bernhard Schweigert
    4.64 (11)
    Индикаторы
    Этот индикатор является супер комбинацией двух наших продуктов Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Он работает на всех временных рамках и графически показывает импульс силы или слабости для 8 основных валют плюс один символ! Этот индикатор специализирован для отображения ускорения силы валюты для любых символов, таких как золото, экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Первый в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показат
    Trend Screener
    STE S.S.COMPANY
    4.79 (95)
    Индикаторы
    Индикатор тренда, революционное уникальное решение для торговли и фильтрации тренда со всеми важными функциями тренда, встроенными в один инструмент! Это 100% неперерисовывающийся мультитаймфреймный и мультивалютный индикатор, который можно использовать на всех инструментах/инструментах: форекс, товары, криптовалюты, индексы, акции. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ: Индикатор скринера поддержки и сопротивления доступен всего за 50$ и бессрочно. (Изначальная цена 250$) (предложение продлено) Tre
    FX Volume
    Daniel Stein
    4.63 (38)
    Индикаторы
    FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
    Trending Volatility System
    Vitalyi Belyh
    5 (3)
    Индикаторы
    Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
    Currency Strength Wizard
    Oleg Rodin
    4.84 (55)
    Индикаторы
    Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
    Trend indicator AI
    Ramil Minniakhmetov
    5 (75)
    Индикаторы
    Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
    Trend Lines PRO
    Roman Podpora
    5 (1)
    Индикаторы
    TREND LINES PRO помогает понять, где рынок действительно меняет направление. Индикатор показывает реальные развороты тренда и места, где крупные участники входят повторно. Вы видите BOS-линии смены тренда и ключевые уровни старших таймфреймов — без сложных настроек и лишнего шума. Сигналы не перерисовываются и остаются на графике после закрытия бара. Что показывает индикатор: Реальные смены   тренда (BOS-линии) Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с пе
    Supply and Demand Dashboard PRO
    Bernhard Schweigert
    4.8 (20)
    Индикаторы
    В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
    Katana Scalper Pro
    Yuki Miyake
    4 (4)
    Индикаторы
    MQL5マーケットの厳格な「第四条」ガイドラインに完全準拠した英語版の全文です。 MQL5では英語が主言語となるため、このテキストを説明文の冒頭（日本語より上）に配置することを強くお勧めします。専門的かつ冷静なトーンで作成しており、世界中のプロトレーダーに「技術的根拠のあるツール」として認識される構成になっています。 KATANA Scalper for MT4  Product Overview KATANA Scalper for MT4 is a high-performance technical analysis indicator optimized for the MetaTrader 4 platform. It is specifically engineered to address the two most significant challenges in short-term trading (scalping and day trading): Price Noise and Signal Lag . Utilizing a proprietary s
    Daily Candle Predictor
    Oleg Rodin
    5 (11)
    Индикаторы
    Daily Candle Predictor - это индикатор, который предсказывает цену закрытия свечи. Прежде всего индикатор предназначен для использования на графиках D1. Данный индикатор подходит как для традиционной форекс торговли, так и для торговли бинарными опционами. Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так может выступать в качестве дополнения к вашей уже имеющейся торговой системе. Данный индикатор производит анализ текущей свечи, рассчитывая определенные факторы силы внут
    Apollo SR Master
    Oleg Rodin
    5 (1)
    Индикаторы
    Apollo SR Master — это индикатор уровней поддержки/сопротивления со специальными функциями, которые упрощают и повышают надежность торговли с использованием зон поддержки/сопротивления. Индикатор рассчитывает зоны поддержки/сопротивления в режиме реального времени без задержек, выявляя локальные максимумы и минимумы цены. Затем, для подтверждения сформированной зоны поддержки/сопротивления, индикатор выдаёт специальный сигнал, который сигнализирует о том, что зону поддержки/сопротивления можно у
    FX Power MT4 NG
    Daniel Stein
    4.95 (20)
    Индикаторы
    FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
    Smart Trend Trading System
    Issam Kassas
    Индикаторы
    Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
    Top Bottom Tracker MT4
    Rodrigo Arana Garcia
    Индикаторы
    Top Bottom Tracker - это индикатор, основанный на сложных алгоритмах, которые анализируют рыночную тенденцию и могут определять максимумы и минимумы тренда / Версия для MT5 . Цена будет постепенно увеличиваться, пока не достигнет 500$. Следующая цена --> $99 Особенности Отсутствие перерисовки Индикатор не меняет свои значения при поступлении новых данных Торговые Все пары Форекс Таймфрейм   Все таймфреймы Параметры ==== Конфигурация индикатора ==== Параметр конфигурации // 40 (Чем выше
    Super Arrow Indicators MT4
    Yan Zhen Du
    Индикаторы
    The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
    Adaptive Volatility Range
    Stanislav Konin
    5 (3)
    Индикаторы
    Adaptive Volatility Range [AVR] - это мощнейший инструмент для определения ключевых  разворотов тренда. AVR  - с точностью отображает Средний Истинный Диапазон  волатильности с учетом Средневзвешенной по объему цены .Индикатор позволяет адаптироваться абсолютно под  любую волатильность рынка,путем расчета средней волатильности за определенный период времени -это обеспечивает устойчивый показатель положительных сделок. Вы получаете не просто индикатор,а  профессиональную автоматизированную торго
    Shogun Trade
    Yuki Miyake
    5 (1)
    Индикаторы
    SHOGUN Trade - Strategic Market Structure & Multi-Timeframe Dashboard Concept: The Commander’s Perspective In the battlefield of trading, getting lost in localized price fluctuations (noise) is the most significant risk to capital. SHOGUN Trade is engineered to elevate a trader's perspective from "reactive" to "strategic," providing a comprehensive overview of market structures across multiple time horizons. This system monitors seven timeframes (M1 to D1) simultaneously, quantifying market m
    Basic Harmonic Patterns Dashboard
    Mehran Sepah Mansoor
    5 (3)
    Индикаторы
    Эта панель показывает последние доступные гармонические паттерны для выбранных символов, так что вы сэкономите время и будете более эффективны / MT5 версия . Бесплатный индикатор: Basic Harmonic Pattern Колонки индикатора Symbol: отображаются выбранные символы Trend : бычий или медвежий Pattern : тип паттерна (Гартли, бабочка, летучая мышь, краб, акула, шифр или ABCD) Entry : цена входа SL: цена стоп-лосса TP1: цена первого тейк-профита TP2: цена второго тейк-профита TP3: цена 3-го тейк-профи
    Atomic Analyst
    Issam Kassas
    5 (3)
    Индикаторы
    Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
    AW Breakout Catcher
    AW Trading Software Limited
    5 (14)
    Индикаторы
    Пробои ценовых уровней, продвинутая статистика, расчет ТейкПрофита и 3 вида уведомлений. Преимущества: Не перерисовывает свои результаты Сигнал строго на закрытии свечи Алгоритм фильтрации ложных пробоев Отлично сочетается с любой трендовой стратегией Работает на всех инструментах и таймсериях Руководство пользователя ->  ЗДЕСЬ  / Решение проблем ->   ЗДЕСЬ  / МТ5 версия ->  ЗДЕСЬ Как торговать с индикатором: Торговля с AW Breakout Catcher всего в три простых шага: Шаг 1 - Открытие позиции Полу
    M1 Arrow
    Oleg Rodin
    5 (19)
    Индикаторы
    Внутридневная стратегия, основанная на двух фундаментальных принципах рынка. В основе алгоритма лежит анализ объемов и ценовых волн с применением дополнительных фильтров. Интеллектуальный алгоритм индикатора дает сигнал только тогда, когда два рыночных фактора объединяются в одно целое. Индикатор рассчитывает волны определенного диапазона, а уже для подтверждения волны индикатор использует анализ по объемам. Данный индикатор - это готовая торговая система. Все что нужно от трейдера - следовать с
    F 16 Plane Indicator
    Ramzi Abuwarda
    Индикаторы
    Представляем вам индикатор самолета F-16, передовой инструмент MT4, разработанный для революционизации вашего торгового опыта. Вдохновленный беспрецедентной скоростью и точностью истребителя F-16, этот индикатор объединяет передовые алгоритмы и передовую технологию, чтобы обеспечить беспрецедентную производительность на финансовых рынках. С индикатором самолета F-16 вы будете парить над конкурентами, так как он обеспечивает анализ в реальном времени и генерирует высокоточные торговые сигналы. Ег
    Другие продукты этого автора
    Fimathe Painel
    Thiago Pereira Pinho
    Утилиты
    Indicador Fimathe   agora com entrada Automática Tamanho e posição do painel selecionáveis.   LINHAS DINÂMICAS  - Suporte e resistência interativas e arrastáveis   ZONA NEUTRA INTELIGENTE  - Área crítica entre os movimentos MÚLTIPLOS CANAIS DE TAKE   - Projeções precisas de lucro   SISTEMA DE ALERTAS   - Notificações visuais e sonoras   FATIAMENTO PRECISO   - Divisão em 25%, 50% e 75%   BOT OPERACIONAL   - Execute trades automaticamente!  NOVIDADE EXCLUSIVA:   Ativação Instantânea  - Um cliq
    Indicador Fimathe
    Thiago Pereira Pinho
    5 (4)
    Индикаторы
    Линии поддержки и сопротивления: Динамические и перемещаемые линии для определения ключевых уровней. Референсный канал: Создает канал между поддержкой и сопротивлением, отображая расстояние в пунктах. Нейтральная зона и каналы для тейк-профита: Генерирует нейтральную зону и несколько каналов для тейк-профита в зависимости от направления рынка (восходящий или нисходящий тренд). Разделение канала: Делит канал на квартили (25%, 50%, 75%) для определения зон интереса. Интерактивные кнопки: Заблокир
    FREE
    CMF Scalping Indicator
    Thiago Pereira Pinho
    Индикаторы
    Динамический Расчет CMF: Настройте период для Денежного Потока Чайкина (CMF) , чтобы точно настроить ваш анализ и максимизировать точность сигнала.  Интуитивно Понятные Цветовые Оповещения: Мгновенно интерпретируйте рыночные условия с помощью четких визуальных сигналов:  Зеленый Алерт: Указывает на зону Перекупленности – сигнализируя о потенциальной возможности для продажи.  Красный Алерт: Указывает на зону Перепроданности – предлагая потенциальную возможность для покупки.  Серый Алерт: Предста
    FREE
    ADX Histogram Indicator
    Thiago Pereira Pinho
    Индикаторы
    The   ADX  Histogram   is a modern and visual upgrade of the classic   Average Directional Index (ADX) . It transforms the standard ADX and DI+ / DI– values into a   color-coded histogram , making trend analysis much clearer and faster.  Key Features: Histogram with four states :  Blue = Normal Buy Trend Green = Strong Buy Trend  Orange = Normal Sell Trend  Red = Strong Sell Trend Automatic strength detection : uses the ADX line to separate “normal” vs. “strong” signals.  Fully customizable: ADX
    FREE
    DTK Scalping Panel
    Thiago Pereira Pinho
    Утилиты
    A powerful and intuitive trade management tool designed for scalpers and intraday traders. Created to complement the Nampim Samba Scalper strategy , it allows traders to open, manage, and close positions quickly without leaving the chart.  Key Features: Customizable trading panel – choose position (left, right, center, top, bottom). One-click trading buttons – instantly open Buy/Sell trades with pre-set lot sizes. Close management – close last 1/2/3 trades or all Buy/Sell positions with one clic
    FREE
    Keltner Channels Modern
    Thiago Pereira Pinho
    Индикаторы
    The Keltner Channel Pro is a modern and enhanced version of the classic Keltner Channel , designed for traders who want to identify trends, reversals, and overbought/oversold zones with greater accuracy.  Built with EMA (Exponential Moving Average) and ATR (Average True Range) , this indicator automatically adapts to market volatility, providing dynamic channels that help filter noise and improve trade timing.  Key Features: Main channel (upper, middle, and lower) based on EMA + ATR. Optional ad
    FREE
    Sync
    Thiago Pereira Pinho
    5 (1)
    Утилиты
    Sync Indicator для MetaTrader 5 (MT5): Синхронизация Графиков и Объектов Расширьте возможности вашего анализа на нескольких графиках с помощью Sync Indicator.   Это идеальный инструмент для трейдеров, использующих Price Action, Smart Money Concepts (SMC) или любые стратегии, требующие точной корреляции между таймфреймами. Этот профессиональный инструмент выходит за рамки простой синхронизации мыши. Он   копирует ваш технический анализ (линии, каналы, прямоугольники)   на другие графики и оснаще
    Tick Volume Indicator
    Thiago Pereira Pinho
    Индикаторы
    TickVolume — это передовой инструмент Анализа Потока Ордеров и Объема (Order Flow & Volume Analysis) , разработанный для отслеживания доминирования тиков в реальном времени между покупателями и продавцами. Он преобразует сырой тиковый объем в интуитивно понятную и действенную визуализацию, выделяя силу, слабость, скорость и зоны поглощения рынка с помощью многослойных динамических гистограмм.  Уникальные Особенности и Передовые Технологии Многослойное Отслеживание Доминирования: Сила и Слабость:
    Tick Volume
    Thiago Pereira Pinho
    5 (1)
    Индикаторы
    TickVolume: Продвинутый Индикатор Объема TicvVolume — это продвинутый индикатор, основанный на гистограмме тикового объема , который сочетает направленную силу (Бычью/Медвежью) с логикой поглощения ордеров . Он предоставляет четкое представление о доминировании на рынке между покупателями и продавцами, помогая выявлять сильные дисбалансы или фазы нейтрализации . Ключевые Особенности: Направленная Цветовая Гистограмма  Сильные Быки ( Bull Strong ) – доминирующие импульсы покупок.  Слабые Быки ( B
    Volume Compair
    Thiago Pereira Pinho
    Индикаторы
    Ключевые Особенности  Гистограмма Кумулятивной Дельты – Визуализирует чистый объем покупок против объема продаж в реальном времени. Медианы Объема Покупок/Продаж – Горизонтальные линии, показывающие средние уровни объема покупок и продаж.  Умная Классификация Объема – Разделяет: Сильные Покупки (Зеленый) – Бычье давление. Сильные Продажи (Красный) – Медвежье давление. Медиана Объема Покупок (Синяя Линия) – Ориентир для типичного объема покупок. Медиана Объема Продаж (Оранжевая Линия) – Ориентир
    Real Flow Defense Levels MT4
    Thiago Pereira Pinho
    Индикаторы
    ️ Real Flow Defense Levels: Уровни Защиты Высокого Воздействия Индикатор Real Flow Defense Levels — это проприетарный инструмент, разработанный для выявления и построения значимых ценовых зон с высокой уверенностью непосредственно на вашем основном торговом графике. Он использует динамический, основанный на объеме анализ для определения того, где рынок ранее демонстрировал самую сильную защиту или концентрацию активности . Эти построенные линии служат динамическими уровнями поддержки и сопроти
    Market Profile TPO MT4
    Thiago Pereira Pinho
    Индикаторы
    MarketProfileTPO: Анализ TPO в MetaTrader 5 Индикатор   MarketProfileTPO   для MetaTrader 5 — это мощный инструмент, предназначенный для отображения концепции   Рыночного Профиля   ( Market Profile ), основанной на анализе   Временных Ценовых Возможностей (TPO) , прямо в главном окне вашего графика. Этот индикатор рассчитывает и отображает распределение цен за определенный период, выделяя ключевые области рыночной активности и концентрации. Он особенно оптимизирован для   высоковолатильных ин
    Follow Line MT4
    Thiago Pereira Pinho
    Индикаторы
    Stop chasing the market. The Follow Line Indicator provides clear, high-probability signals right on your chart. This advanced tool features a Dynamic Trend Line that instantly adapts to market structure. It’s your immediate visual reference: Blue means you're in an uptrend, and Red signals a downtrend. The core function tracks price extremes and volatility to define the true trend strength. The best part is the automatic signal generation: Buy Arrow: Appears when the trend line flips from Red t
    Volume Compair Indicator
    Thiago Pereira Pinho
    Индикаторы
    Ключевые Особенности:  Гистограмма Кумулятивной Дельты – Визуализирует чистый объем покупок против объема продаж в реальном времени.  Медианы Объема Покупок/Продаж – Горизонтальные линии, показывающие средние уровни объема покупок и продаж.  Умная Классификация Объема – Разделяет: Сильные Покупки (Зеленый) – Бычье давление. Сильные Продажи (Красный) – Медвежье давление. Медиана Объема Покупок (Синяя Линия) – Ориентир для типичного объема покупок. Медиана Объема Продаж (Оранжевая Линия) – Ориенти
    Market Profile TPO Indicator
    Thiago Pereira Pinho
    Индикаторы
    MarketProfileTPO: Анализ TPO в MetaTrader 5 Индикатор MarketProfileTPO для MetaTrader 5 — это мощный инструмент, предназначенный для отображения концепции Рыночного Профиля ( Market Profile ), основанной на анализе Временных Ценовых Возможностей (TPO) , прямо в главном окне вашего графика. Этот индикатор рассчитывает и отображает распределение цен за определенный период, выделяя ключевые области рыночной активности и концентрации. Он особенно оптимизирован для высоковолатильных инструментов ,
    Real Flow Defense Levels
    Thiago Pereira Pinho
    Индикаторы
    ️ Real Flow Defense Levels: Уровни Защиты Высокого Воздействия Индикатор Real Flow Defense Levels — это проприетарный инструмент, разработанный для выявления и построения значимых ценовых зон с высокой уверенностью непосредственно на вашем основном торговом графике. Он использует динамический, основанный на объеме анализ для определения того, где рынок ранее демонстрировал самую сильную защиту или концентрацию активности . Эти построенные линии служат динамическими уровнями поддержки и сопроти
    Follow Line
    Thiago Pereira Pinho
    Индикаторы
    The Follow Line Indicator is an essential technical analysis tool that provides a clear, immediate visualization of the trend while detecting high-probability reversals in real-time. By combining adaptive price tracking with clear visual alerts, it transforms complex data into actionable trading signals. Key Features Dynamic Trend Line: Tracks the market's prevailing direction, automatically adjusting to each new price extreme. Clear Colors: The line turns Blue during uptrends and Red during dow
    Price Compass
    Thiago Pereira Pinho
    Индикаторы
    Price Compass — это мощный инструмент технического анализа, разработанный для работы в качестве навигационной системы тренда на финансовых рынках. Он оценивает среднее направленное давление рынка, эффективно отфильтровывая краткосрочный шум, чтобы ясно определить доминирующее движение. Индикатор количественно определяет, насколько текущая цена отклонилась от своего "центрального среднего", предоставляя точный сигнал рыночной ориентации (Бычья, Медвежья или Нейтральная). Интерпретация (Три Состоя
    Фильтр:
    Нет отзывов
    Ответ на отзыв