CMF Scalping
- Индикаторы
- Thiago Pereira Pinho
- Версия: 1.0
Динамический Расчет CMF: Настройте период для Денежного Потока Чайкина (Chaikin Money Flow, CMF), чтобы точно настроить ваш анализ и максимизировать точность сигнала.
Интуитивно Понятные Цветовые Оповещения: Мгновенно интерпретируйте рыночные условия с помощью четких визуальных сигналов:
Зеленый Алерт: Указывает на зону Перекупленности – сигнализируя о потенциальной возможности для продажи.
Красный Алерт: Указывает на зону Перепроданности – предлагая потенциальную возможность для покупки.
Серый Алерт: Представляет Нейтральную зону – сигнал ждать подтвержденного тренда или разворота.
Автоматическое Обнаружение Дивергенций: Без труда выявляйте скрытые поворотные точки рынка. Наша система автоматически находит дивергенции между ценой и импульсом (momentum), помогая вам предвидеть значительные развороты.
Интеграция Фактического Объема: Повысьте точность сигнала, переключившись на Опцию Фактического Объема, гарантируя, что ваши торговые решения основаны на самых надежных рыночных данных.