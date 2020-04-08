Real Flow Defense Levels MT4

🛡️ Real Flow Defense Levels: Уровни Защиты Высокого Воздействия

Индикатор Real Flow Defense Levels — это проприетарный инструмент, разработанный для выявления и построения значимых ценовых зон с высокой уверенностью непосредственно на вашем основном торговом графике. Он использует динамический, основанный на объеме анализ для определения того, где рынок ранее демонстрировал самую сильную защиту или концентрацию активности.

Эти построенные линии служат динамическими уровнями поддержки и сопротивления, выделяя цены, где крупные участники рынка, скорее всего, войдут в позицию или будут защищать свои текущие позиции. В отличие от статичных горизонтальных линий, эти уровни корректируются со временем, отражая текущую структуру рынка на основе недавней активности с высоким воздействием.

🔑 Ключевые Особенности