Real Flow Defense Levels MT4

🛡️ Real Flow Defense Levels: Уровни Защиты Высокого Воздействия

Индикатор Real Flow Defense Levels — это проприетарный инструмент, разработанный для выявления и построения значимых ценовых зон с высокой уверенностью непосредственно на вашем основном торговом графике. Он использует динамический, основанный на объеме анализ для определения того, где рынок ранее демонстрировал самую сильную защиту или концентрацию активности.

Эти построенные линии служат динамическими уровнями поддержки и сопротивления, выделяя цены, где крупные участники рынка, скорее всего, войдут в позицию или будут защищать свои текущие позиции. В отличие от статичных горизонтальных линий, эти уровни корректируются со временем, отражая текущую структуру рынка на основе недавней активности с высоким воздействием.

🔑 Ключевые Особенности

  • Динамическая Поддержка и Сопротивление

    • Автоматически определяет и строит до четырех ключевых Уровней Защиты, где наблюдалась сильная объемная активность, отмечая критические области интереса рынка.

  • Актуальность в Реальном Времени

    • Индикатор постоянно отслеживает недавнюю торговую активность, чтобы гарантировать, что построенные уровни остаются актуальными для текущего рыночного контекста.

  • Настраиваемый Вес (Пондерирование)

    • Включает опциональные факторы взвешивания, которые позволяют трейдеру акцентировать внимание на уровнях, возникающих в определенное время суток или тех, которые имеют более высокое объемное воздействие.

  • Визуальный Приоритет и Иерархия Уровней

    • Каждому из четырех уровней присваивается отличительный, настраиваемый цвет, чтобы помочь трейдерам расставить приоритеты по важности. Уровни ранжируются по силе на основе рыночной активности:

      • Уровень 1 представляет самую сильную область защиты (наибольший объем/воздействие).

      • Уровни 2, 3 и 4 представляют зоны интереса с постепенно более низким приоритетом.


