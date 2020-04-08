Market Profile TPO MT4

📈 MarketProfileTPO: Анализ TPO в MetaTrader 5

Индикатор MarketProfileTPO для MetaTrader 5 — это мощный инструмент, предназначенный для отображения концепции Рыночного Профиля (Market Profile), основанной на анализе Временных Ценовых Возможностей (TPO), прямо в главном окне вашего графика. Этот индикатор рассчитывает и отображает распределение цен за определенный период, выделяя ключевые области рыночной активности и концентрации.

Он особенно оптимизирован для высоковолатильных инструментов, таких как NAS100, US30 и XAUUSD, при использовании на таймфрейме M1 (1 минута), предлагая детальный взгляд на внутридневную структуру рынка и торговую активность.

🔑 Ключевые Особенности и Компоненты