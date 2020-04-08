Market Profile TPO MT4
- Thiago Pereira Pinho
- Версия: 2.4
- Активации: 20
📈 MarketProfileTPO: Анализ TPO в MetaTrader 5
Индикатор MarketProfileTPO для MetaTrader 5 — это мощный инструмент, предназначенный для отображения концепции Рыночного Профиля (Market Profile), основанной на анализе Временных Ценовых Возможностей (TPO), прямо в главном окне вашего графика. Этот индикатор рассчитывает и отображает распределение цен за определенный период, выделяя ключевые области рыночной активности и концентрации.
Он особенно оптимизирован для высоковолатильных инструментов, таких как NAS100, US30 и XAUUSD, при использовании на таймфрейме M1 (1 минута), предлагая детальный взгляд на внутридневную структуру рынка и торговую активность.
🔑 Ключевые Особенности и Компоненты
-
Рыночный Профиль на Основе TPO: Рассчитывает распределение времени, проведенного на каждом ценовом уровне в рамках определенной сессии (Период TPO).
-
Контрольная Точка (POC): Четко определяет ценовой уровень с самой высокой концентрацией TPO (наибольшее количество проведенного времени), служащий ключевым ориентиром для рыночного консенсуса.
-
Область Стоимости (VA): Автоматически определяет ценовой диапазон, в котором произошло значительное процентное соотношение торговой активности (по умолчанию 70%), определяемое Верхней Границей Области Стоимости (VAH) и Нижней Границей Области Стоимости (VAL).
-
Визуальный Профиль: Отображает распределение цен в виде графического профиля, где длина и интенсивность цвета горизонтальных линий пропорциональны количеству TPO на каждом ценовом уровне.
-
Оптимизация для Волатильности: Включает настраиваемый параметр Шага Цены (Price Step) для точной группировки ценовых уровней на основе стоимости пункта инструмента, обеспечивая точность для разных рынков.