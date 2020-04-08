Market Profile TPO MT4

📈 MarketProfileTPO: Анализ TPO в MetaTrader 5

Индикатор MarketProfileTPO для MetaTrader 5 — это мощный инструмент, предназначенный для отображения концепции Рыночного Профиля (Market Profile), основанной на анализе Временных Ценовых Возможностей (TPO), прямо в главном окне вашего графика. Этот индикатор рассчитывает и отображает распределение цен за определенный период, выделяя ключевые области рыночной активности и концентрации.

Он особенно оптимизирован для высоковолатильных инструментов, таких как NAS100, US30 и XAUUSD, при использовании на таймфрейме M1 (1 минута), предлагая детальный взгляд на внутридневную структуру рынка и торговую активность.

🔑 Ключевые Особенности и Компоненты

  • Рыночный Профиль на Основе TPO: Рассчитывает распределение времени, проведенного на каждом ценовом уровне в рамках определенной сессии (Период TPO).

  • Контрольная Точка (POC): Четко определяет ценовой уровень с самой высокой концентрацией TPO (наибольшее количество проведенного времени), служащий ключевым ориентиром для рыночного консенсуса.

  • Область Стоимости (VA): Автоматически определяет ценовой диапазон, в котором произошло значительное процентное соотношение торговой активности (по умолчанию 70%), определяемое Верхней Границей Области Стоимости (VAH) и Нижней Границей Области Стоимости (VAL).

  • Визуальный Профиль: Отображает распределение цен в виде графического профиля, где длина и интенсивность цвета горизонтальных линий пропорциональны количеству TPO на каждом ценовом уровне.

  • Оптимизация для Волатильности: Включает настраиваемый параметр Шага Цены (Price Step) для точной группировки ценовых уровней на основе стоимости пункта инструмента, обеспечивая точность для разных рынков.

CumulativeDeltaBars
Stanislav Korotky
Индикаторы
Индикатор позволяет анализировать изменения тиковых объемов в виде кумулятивных дельта-баров (свечей). Он вычисляет на каждом баре тиковые объемы для покупок и продаж (раздельно), а также их разницу. Кроме того, он может выводить объемы в разбивке по кластерам (ячейкам) цен внутри указанного бара (обычно это последний бар). Данный индикатор производит вычисления аналогично VolumeDelta , но предоставляет иное отображение результатов. Имеется версия для МетаТрейдер 5 - VolumeDeltaBars . Это ограни
Market Marker MT4
Evgeny Shevtsov
5 (8)
Индикаторы
Индикатор отображает на графике уровни пиковой активности, образованные свечами с пиковым содержанием объёма, отслеживая корреляцию таких свечей на таймфреймах, от старшего к младшему. Каждый объёмный уровень, в результате, представляет собой некую ключевую проторговку, наиболее важный кластер - внутри месяца, внутри недели, внутри дня, внутри часа и т.д.. Особенности работы индикатора Объёмный уровень приобретает статус Demand (спрос), если ближайший к нему объёмный уровень, находящийся левее
Candle Size with MA
Roman Salivon
Индикаторы
Индикатор отображает High-Low и Open-Close размеры свечей. Также по этим размерам можно построить простые скользящие средние. Линия скользящей средней строится по формуле: Линия MA = MA(Period) * Delta. Чтобы скрыть скользящую среднюю, достаточно установить ее период равным 0. Чтобы собрать статистику по размерам свечей, используйте скрипт Candle Size Stats . ПАРАМЕТРЫ Period_MA_HL: период  усреднения скользящей средней, построенной по размерам  High-Low свечей Delta_MA_HL: множитель для High-
Time Bubble
Ahmed Mohamed
Индикаторы
Time Bubble ***Specialized for GBPJPY 1H time frame*** (tested for two years with success rates about 82%) Time Circle's smart algorithm detects the price circles with time . give strong signals at the right time as result of combine the price and time. our team spent months to develop this indicator specially for GBPJPY ..with high success rates about 82% win trades over two years .tested from December 2016 to November 2018. *** in last two years total signals 1012 with 829 Wins and 183 Lo
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Индикаторы
Индикатор Supply Demand использует предыдущее ценовое действие для выявления потенциального дисбаланса между покупателями и продавцами. Ключевым является определение зон с лучшими возможностями, а не просто вероятностей. Индикатор Blahtech Supply Demand обеспечивает функционал, не доступный ни в одной платформе. Этот индикатор 4 в 1 не только выделяет зоны с более высокой вероятностью на основе механизма оценки силы по множественным критериям, но также комбинирует его с мульти-таймфреймовым анал
GND Tail Candle
Nguyen Dang Giang
Индикаторы
A tall upper shadow occurs when the price moves during the period, but goes back down, which is a bearish signal. A tall lower shadow forms when bears push the price down, but bulls pull it back up, which leaves a long line or shadow. This is considered a bullish signal. Some technical analysts believe a tall or long shadow means the stock will turn or reverse. Some believe a short or lower shadow means a price rise is coming. In other words, a tall upper shadow means a downturn is coming, while
VN Trade Panel II
Vyacheslav Nekipelov
4 (1)
Утилиты
Новый вариант торговой панели, в котором теперь имеется возможность раздельного закрытия ордеров Buy и Sell, показ на графике целей для всех ордеров, а также возможность использования панели для торговли с брокерами, работающими по правилу FIFO. Также в новой версии добавлены кнопки опций для раздельного управления открытыми ордерами. Имеет удобный визуализированный   интерфейс и интуитивно понятное управление без массы дополнительных вкладок, на которые трейдерам приходится отвлекаться и перекл
Force Price Power
Jesus Daniel Quiroga
Индикаторы
Force Price Power - очень мощный индикатор, который дает ценную и полезную информацию о реальной силе цены путем динамического усреднения в дополнение к объему операций, которые происходят на рынке. Этот показатель является особым для определения динамической силы цены. Расстояние до нуля (вверх или вниз от нуля) будет указывать на уровень силы и силы, будь то медвежий или бычий.
