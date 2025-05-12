EasyInsight AIO MT4
- Утилиты
- Alain Verleyen
- Версия: 2.28
- Обновлено: 30 июля 2025
- Активации: 10
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга
Обзор
Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов.
EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity и других AI-платформах.
Больше никаких переключений окон, лишних слоёв или графических наложений. Только чистый, структурированный инсайт, который экспортируется автоматически, чтобы вы могли принимать умные решения на основе данных — без бесконечного наблюдения за графиками.
Почему EASY Insight AIO?
Настоящее всё-в-одном
• Не требуется настройка, установка индикаторов или графические наложения. Просто установите, запустите и экспортируйте — вот и всё.
Поддержка всех классов активов
• Сканируйте и анализируйте Forex, металлы, криптовалюты, индексы и акции — всё, что предлагает ваш брокер.
AI-готовый экспорт данных
• Высоко структурированные CSV-файлы, оптимизированные для мгновенного использования в AI-инструментах и платформах.
В экспорт включено:
• Анализ силы валют по 3 настраиваемым таймфреймам
• Рыночный сентимент через изменение чистых длинных позиций
• Сдвиги объёма, волатильность и точные уровни поддержки/сопротивления
• Рыночные данные, включая OHLC для M15, H1, D1
• Все данные готовы к экспорту сразу — без дополнительной настройки
Интеллектуальное создание промптов
• Встроенные файлы с промптами направляют ваш AI для быстрой интерпретации экспорта и поиска торговых идей.
Лёгкая автоматизация
• Ваши экспорты автоматически сортируются по папкам классов активов (Форекс, Крипто, Металлы и др.), каждая содержит файлы с временными срезами для удобного бэктестинга, AI-обучения и разработки стратегий.
Вся мощь — без лишней сложности
Не нужно покупать, лицензировать или настраивать отдельные индикаторы. EASY Insight AIO включает всё — мгновенно. Только чистый экспорт данных, без влияния на ваши графики и без ручных действий.
Доверие сообщества
Быстро растущее сообщество EASY Insight уже делится продвинутыми AI-промптами, автоматизированными торговыми стратегиями и даже полными EA-фреймворками — всё это построено на чистом экспорте данных. Пользователи сообщают о прибыльных сделках на крипторынке и других активах уже в первые дни после запуска.
Смотрите EASY Insight AIO в действии
Смотрите реальные примеры и подробные инструкции в нашем AI Trading YouTube плейлисте.
Ресурсы и поддержка
• Впервые в EASY Insight? Начните здесь: EasyInsight FAQ
• Доступ к шаблонам, стратегиям, видео и чатам — через наш центральный Stein Investments хаб
Подведём итог — почему EASY Insight AIO?
• Однокликовый экспорт CSV по всем основным классам активов
• 100% только данные: без индикаторов, наложений и настройки
• Создан для AI-трейдинга — структурирован, оптимизирован для промптов и готов к использованию
• Всё-в-одном, без лишних действий
• Быстро растущее сообщество, создающее будущее дата-ориентированного трейдинга
• Эффективно, современно и готово к вашему следующему трейду
Готовы к умному трейдингу — без усилий?
Получите EASY Insight AIO уже сегодня и откройте для себя точный трейдинг с поддержкой искусственного интеллекта — без какой-либо настройки.
Amazing toolset. Using FX Power together with EasyInsight AIO and AI analysis has given me clear, straightforward trade setups every day, with defined SL, TP and RRR, and the consistency is showing in my results. Today, 03 Dec 2025, I captured over 100 pips on GBPJPY using this workflow and could follow the plan with confidence from entry to exit. Huge thanks for these powerful tools – FX Power for precise currency strength and EasyInsight AIO for fast, AI-ready market insight have genuinely transformed my trading process