EasyInsight AIO MT4

Обзор

Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов.

EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity и других AI-платформах.

Больше никаких переключений окон, лишних слоёв или графических наложений. Только чистый, структурированный инсайт, который экспортируется автоматически, чтобы вы могли принимать умные решения на основе данных — без бесконечного наблюдения за графиками.

Почему EASY Insight AIO?

Настоящее всё-в-одном

• Не требуется настройка, установка индикаторов или графические наложения. Просто установите, запустите и экспортируйте — вот и всё. Поддержка всех классов активов

• Сканируйте и анализируйте Forex, металлы, криптовалюты, индексы и акции — всё, что предлагает ваш брокер. AI-готовый экспорт данных

• Высоко структурированные CSV-файлы, оптимизированные для мгновенного использования в AI-инструментах и платформах. В экспорт включено:

• Анализ силы валют по 3 настраиваемым таймфреймам

• Рыночный сентимент через изменение чистых длинных позиций

• Сдвиги объёма, волатильность и точные уровни поддержки/сопротивления

• Рыночные данные, включая OHLC для M15, H1, D1

• Все данные готовы к экспорту сразу — без дополнительной настройки Интеллектуальное создание промптов

• Встроенные файлы с промптами направляют ваш AI для быстрой интерпретации экспорта и поиска торговых идей. Лёгкая автоматизация

• Ваши экспорты автоматически сортируются по папкам классов активов (Форекс, Крипто, Металлы и др.), каждая содержит файлы с временными срезами для удобного бэктестинга, AI-обучения и разработки стратегий.

Вся мощь — без лишней сложности

Не нужно покупать, лицензировать или настраивать отдельные индикаторы. EASY Insight AIO включает всё — мгновенно. Только чистый экспорт данных, без влияния на ваши графики и без ручных действий.

Доверие сообщества

Быстро растущее сообщество EASY Insight уже делится продвинутыми AI-промптами, автоматизированными торговыми стратегиями и даже полными EA-фреймворками — всё это построено на чистом экспорте данных. Пользователи сообщают о прибыльных сделках на крипторынке и других активах уже в первые дни после запуска.

Смотрите EASY Insight AIO в действии

Смотрите реальные примеры и подробные инструкции в нашем AI Trading YouTube плейлисте.

Подведём итог — почему EASY Insight AIO?

• Однокликовый экспорт CSV по всем основным классам активов

• 100% только данные: без индикаторов, наложений и настройки

• Создан для AI-трейдинга — структурирован, оптимизирован для промптов и готов к использованию

• Всё-в-одном, без лишних действий

• Быстро растущее сообщество, создающее будущее дата-ориентированного трейдинга

• Эффективно, современно и готово к вашему следующему трейду

Готовы к умному трейдингу — без усилий?

Получите EASY Insight AIO уже сегодня и откройте для себя точный трейдинг с поддержкой искусственного интеллекта — без какой-либо настройки.