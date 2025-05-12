EasyInsight AIO MT4

EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга

Обзор
Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов.
EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity и других AI-платформах.

Больше никаких переключений окон, лишних слоёв или графических наложений. Только чистый, структурированный инсайт, который экспортируется автоматически, чтобы вы могли принимать умные решения на основе данных — без бесконечного наблюдения за графиками.

Почему EASY Insight AIO?

Настоящее всё-в-одном
• Не требуется настройка, установка индикаторов или графические наложения. Просто установите, запустите и экспортируйте — вот и всё.

Поддержка всех классов активов
• Сканируйте и анализируйте Forex, металлы, криптовалюты, индексы и акции — всё, что предлагает ваш брокер.

AI-готовый экспорт данных
• Высоко структурированные CSV-файлы, оптимизированные для мгновенного использования в AI-инструментах и платформах.

В экспорт включено:
• Анализ силы валют по 3 настраиваемым таймфреймам
• Рыночный сентимент через изменение чистых длинных позиций
• Сдвиги объёма, волатильность и точные уровни поддержки/сопротивления
• Рыночные данные, включая OHLC для M15, H1, D1
• Все данные готовы к экспорту сразу — без дополнительной настройки

Интеллектуальное создание промптов
• Встроенные файлы с промптами направляют ваш AI для быстрой интерпретации экспорта и поиска торговых идей.

Лёгкая автоматизация
• Ваши экспорты автоматически сортируются по папкам классов активов (Форекс, Крипто, Металлы и др.), каждая содержит файлы с временными срезами для удобного бэктестинга, AI-обучения и разработки стратегий.

Вся мощь — без лишней сложности

Не нужно покупать, лицензировать или настраивать отдельные индикаторы. EASY Insight AIO включает всё — мгновенно. Только чистый экспорт данных, без влияния на ваши графики и без ручных действий.

Доверие сообщества

Быстро растущее сообщество EASY Insight уже делится продвинутыми AI-промптами, автоматизированными торговыми стратегиями и даже полными EA-фреймворками — всё это построено на чистом экспорте данных. Пользователи сообщают о прибыльных сделках на крипторынке и других активах уже в первые дни после запуска.

Смотрите EASY Insight AIO в действии

Смотрите реальные примеры и подробные инструкции в нашем AI Trading YouTube плейлисте.

Ресурсы и поддержка

• Впервые в EASY Insight? Начните здесь: EasyInsight FAQ
• Доступ к шаблонам, стратегиям, видео и чатам — через наш центральный Stein Investments хаб

Подведём итог — почему EASY Insight AIO?

• Однокликовый экспорт CSV по всем основным классам активов
• 100% только данные: без индикаторов, наложений и настройки
• Создан для AI-трейдинга — структурирован, оптимизирован для промптов и готов к использованию
• Всё-в-одном, без лишних действий
• Быстро растущее сообщество, создающее будущее дата-ориентированного трейдинга
• Эффективно, современно и готово к вашему следующему трейду

Готовы к умному трейдингу — без усилий?
Получите EASY Insight AIO уже сегодня и откройте для себя точный трейдинг с поддержкой искусственного интеллекта — без какой-либо настройки.

Kabelo
Kabelo 2025.12.03 16:16 
 

Amazing toolset. Using FX Power together with EasyInsight AIO and AI analysis has given me clear, straightforward trade setups every day, with defined SL, TP and RRR, and the consistency is showing in my results.​ Today, 03 Dec 2025, I captured over 100 pips on GBPJPY using this workflow and could follow the plan with confidence from entry to exit.​ Huge thanks for these powerful tools – FX Power for precise currency strength and EasyInsight AIO for fast, AI-ready market insight have genuinely transformed my trading process

Kabelo 2025.12.03 16:16 
 

Amazing toolset. Using FX Power together with EasyInsight AIO and AI analysis has given me clear, straightforward trade setups every day, with defined SL, TP and RRR, and the consistency is showing in my results.​ Today, 03 Dec 2025, I captured over 100 pips on GBPJPY using this workflow and could follow the plan with confidence from entry to exit.​ Huge thanks for these powerful tools – FX Power for precise currency strength and EasyInsight AIO for fast, AI-ready market insight have genuinely transformed my trading process

Alain Verleyen
52698
Ответ разработчика Alain Verleyen 2025.12.03 16:40
Thank you so much for this fantastic review.
It’s great to hear how well the FX Power + EasyInsight AIO workflow is performing for you and that it gives you the structure and confidence to execute your trades with clarity. Capturing over 100 pips from a clean, AI-supported plan is exactly how these tools are meant to be used. I’m really glad to see them transform your process in such a positive way.
Wishing you continued consistency and strong results. 🙏🙂
cvdestyfx
2843
cvdestyfx 2025.06.20 12:48 
 

I have to give my honest opinion on this product. Support is good. But unfortunately, it does not appear to be a reliable strategy. I caution anyone who might be considering purchasing this to keep in mind there are no refunds.

Note: I will continue to try to find a way to make this work, and if things change, then I will change this review. But at this time, I am disappointed with the results.

Alain Verleyen
52698
Ответ разработчика Alain Verleyen 2025.06.20 13:27
Thank you for your honest review – I truly appreciate you taking the time to share your experience. What surprises me a bit is that you haven’t raised any questions yet – neither in private nor in the group chat. Many users who took the time to explore the tool in more detail and adjust the AI prompts to their workflow have seen excellent results. EasyInsight is not a plug-and-play strategy, but rather a powerful AI-supported analysis system that helps you understand the market better. Especially for U.S. traders, timing is crucial – since much of the action happens before the U.S. session even begins. But that also means the Asian session provides excellent trading opportunities that many overlook. I strongly recommend watching this video where I explain the timing aspect in more detail:
👉 https://www.youtube.com/watch?v=1DcgxatOgqw I really hope you give it another try. And of course, feel free to reach out if you’d like help unlocking its full potential. Best regards,
Daniel
Ответ на отзыв