Повышайте эффективность своих торговых сигналов с нашим продвинутым Telegram Bridge EA

MT4 To Telegram Signal Bridge (RU)

Пришло время увлечь вашу аудиторию с помощью торговых обновлений в реальном времени, которые выглядят профессионально и визуально привлекательно.

Попробуйте бесплатно, скачав демо-версию здесь - ПРИМЕЧАНИЕ: полностью рабочая, но только с торговыми парами EURUSD.

Мы значительно инвестировали в удобные для пользователя функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и поставщиков. Не уверены? Посмотрите нашу брошюру здесь.



Подробное руководство с объяснениями входных параметров (на английском):

Manual with detailed explanations

SIGNAL BRIDGE способен предоставлять 100% удобные для копирования сигналы для любого бизнеса, даже обходя логику Metatrader, где другие советники сталкиваются с трудностями!

Наш Telegram Bridge EA автоматически отправляет сигналы, снимки графиков и детальные отчёты о результатах прямо в вашу группу Telegram — без каких-либо действий с вашей стороны.

Основные характеристики и преимущества

Полные торговые данные

Решайте, какую информацию отображать в каждом сообщении: от пунктов (pips), цены входа, SL, TP, лотов, до риска и соотношения риск/прибыль (RR). Предоставьте вашим подписчикам полную прозрачность.

Отправляйте новые ордера, обновляйте SL и TP, настраивайте уровни безубыточности в параметрах, отправляйте 100% удобное для копирования частичное закрытие и т.д.

Эффектные функции вложений графиков

Включайте скриншот каждой сделки, показывающий вашу точку входа, SL/TP и общую картину рынка. Это идеально для укрепления доверия и ясности в каждом обновлении.

Настраивайте шаблон графика, цвета сделок, масштабирование.

Решайте, куда прикреплять график: ко всем сделкам, только отложенным, только рыночным, при частичном закрытии, при закрытии сделки... и даже можете пропустить график, если сработал SL!

Отправляйте график автоматически с вашим собственным сообщением, когда сделка достигает X% или X пунктов!!!

Несколько форматов отчётов

Выбирайте один из четырёх форматов отчетов, чтобы продемонстрировать свою эффективность за день, неделю или другой период:

Сделка за сделкой – детальный разбор каждой позиции. По дням – сводка дневной прибыли/убытка для быстрого анализа результативности. Прибыльные против убыточных сделок – чёткое представление о соотношении выигрыш/проигрыш, включая безубыточные результаты. По парам – определите, какие валютные пары или инструменты наиболее прибыльны.

Плановые и мгновенные обновления

Автоматизируйте ежедневные, еженедельные или пользовательские периодические отчёты, соответствующие вашему рабочему процессу, или отправляйте их вручную в любой момент.

Частичное закрытие и определение безубыточности

Нет необходимости вручную корректировать статистику. Советник автоматически распознаёт частичные закрытия и переход в безубыток, обеспечивая точный конечный результат (PnL).

Фильтры Magic и символов

Ограничьте трансляцию только теми сделками, которыми вы хотите поделиться, указав magic-номер или торговый инструмент. Идеально подходит для мультистратигических решений.

Настраиваемые рассылки

Добавляйте собственный бренд, показывайте или скрывайте комментарии, выделяйте риск или размер лота и настраивайте макет так, чтобы он в точности отражал ваш стиль.

Полное руководство доступно здесь:

Full Manual