Trade Manager MT4 DaneTrades

4.09

Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 4. Многоязычная поддержка.

Версия MT5 | Руководство пользователя + демо

В тестере стратегий не работает Торговый менеджер. Чтобы просмотреть демо-версию, перейдите в Руководство пользователя.

Управление рисками

  • Автоматическая корректировка риска в % или долларах США
  • Возможность использовать фиксированные размеры лота или автоматический расчет размера лота на основе объема и пунктов.
  • Настройки стоп-лосса безубытка с использованием RR, пипсов или цены
  • Настройки трейлинг-стопа
  • Максимальный ежедневный убыток в % для автоматического закрытия всех сделок при достижении цели. Защищает счет от слишком большой просадки и предотвращает переторговку
  • Максимальный ежедневный убыток в долларах для автоматического закрытия всех сделок при достижении цели. Защищает счет от слишком большой просадки и предотвращает переторговку
  • Безубыток всех сделок одной кнопкой
  • Автоматически рассчитывать риск для сделок, отправленных с мобильного телефона/телефона
  • ОСО доступно в настройках

Управление торговлей и позициями

  • Прекратите чрезмерную торговлю и торговлю из мести, установив максимальное количество сделок в месяц, неделю, день, час или минуты.
  • Расширенное управление отложенными ордерами. Настройте правила закрытия отложенных ордеров
  • Скользящие отложенные ордера
  • Поддержка как рыночных, так и отложенных ордеров
  • Максимальная целевая дневная прибыль в долларах США, чтобы закрепить позиции и прекратить чрезмерную торговлю
  • Максимальная целевая дневная прибыль в % для обеспечения позиций
  • Максимальное количество открытых сделок для ограничения риска и подверженности риску.
  • Автоматически принимать частичные значения, используя RR, пипсы или цену
  • Войдите, используя фиксированные целевые значения RR, такие как 1:2, 1:3, 1:4 и т. д., и посмотрите рассчитанную прибыль по позиции.
  • Закройте все отложенные ордера одной кнопкой

Возможности графической панели

  • Используйте визуальный инструмент вознаграждения за риск для входа в сделки. Визуализируйте сделки и входите с помощью линий.
  • Проверьте производительность аккаунта и статистику, такую ​​как процент выигрышей, процент проигрышей, общее количество сделок и т. д.
  • Визуализируйте эффективность торговли и получите график статистики с такими фильтрами, как символ и диапазон дат.
  • Сохраните до 3 шаблонов файлов настроек для управляемых настроек.
  • Загрузите файлы настроек, чтобы быстро использовать наиболее предпочтительные настройки.
  • Автоматические скриншоты. Настройте временной интервал и размер скриншота.
  • Автоматические снимки экрана для ордеров, ожидающих рассмотрения, удаления, открытия, закрытия, истечения срока действия, достижения TP или SL.
  • Экспортируйте все сделки в электронную таблицу одной кнопкой.
  • Планировщик задач позволяет выполнять действия в определенные дни и время.
  • Виртуальный менеджер стоп-лоссов и тейк-профитов
  • Массовое редактирование уровней стоп-лосса и тейк-профита для одного и того же символа

Отправлять уведомления

  • Выбирайте оповещения, push-уведомления и уведомления по электронной почте.
  • Уведомить, если ордер достигнет SL или TP
  • Уведомить, если ордер выйдет в безубыток
  • Уведомить, если частичная запись будет принята
  • Уведомить, если достигнут максимальный ежедневный убыток
  • Уведомить, если достигнута максимальная дневная прибыль
  • Уведомить, если торговля будет ограничена
  • Уведомить, если торговля будет разрешена

Торговые горячие клавиши и ярлыки

  • Полностью настраиваемые горячие клавиши и ярлыки для основных функций панели.

Если у вас возникнут какие-либо проблемы, напишите мне, я всегда рад помочь.


#Теги: Prop Firm, Торговая панель, Торговый менеджер, Управление ордерами, Трейлинг-стоп, Безубыток, Частичное закрытие, Ручная торговля, Торговый помощник, Торговый помощник, Управление рисками, Переторговля, Управление позицией, Максимальный убыток, Статистика истории, виртуальный tp, виртуальный SL, оптовый SL, оптовый TP, Mobile Trade

Отзывы 16
Steunis
159
Steunis 2025.03.26 06:50 
 

Started using this trade Manager as my other trade manager for years (FX Synergy) has stopped working since a recent update. Dane has a built a very good tool and he is also quick to reply. It's a no brainer.

Apollo2012
36
Apollo2012 2024.02.12 11:27 
 

That's not only a Tool.... This is THE Tool!!! I was searching for it a long time... now I can call it my own! It is easy to use and gives you a safety to reduce lossy trades... To be honest, but what is necessary to be a profitable trader? It's all about riskmanagement... And THIS tool covers all aspects to turn an entry into a nearly riskless trade... Well DONE! If I have a wish what I want to be added: Hmm... Don't know... Maybe this: I am struggling with my broker, that a SL is only allowed to be set, when the price action is 30 points away from the entry. For perfect riskmanagment I would like, that this broker limit is overruled by the EA, so I can have a nearly riskless trade after 15+points... maybe a trailing SL to my set BreakEven-value (1.1pips)... Most of my trades will start in the right direction... but sometimes it turns after 25-30points, so I'll never can set the SL to Break Even... I know there might be an option in the EA already for this... but didn't tested it so far...

Shaxrux Gulmuradov
125
Shaxrux Gulmuradov 2023.11.09 19:20 
 

Excellent developer, solved all my problems with the tool. And the instrument is good

Stefan Balog
128
Stefan Balog 2025.06.24 11:41 
 

I've been using it for about six weeks now and unfortunately can't recommend it. I was very enthusiastic at first, but over time I realized that it has many teething issues. The most minor one is that the RR doesn't always disappear (sometimes it disappears and sometimes it doesn't) when you open a trade (the corresponding "Delete RR Tool On Trade Open" function is activated). The result: You inadvertently open multiple trades because you think the positions haven't been opened. And the worst mistake: Even though all restrictions and even "Max Daily Loss" are deactivated, both in the Expert and directly in the Trade Manager, the Trade Manager closed all of my losing positions twice. That's a disaster! After the first time, I deleted and reinstalled the Trade Manager and checked the settings carefully. Nevertheless, it happened again, so I'm ruling out a mistake on my part. That shouldn't be happening!

Steunis
159
Steunis 2025.03.26 06:50 
 

Started using this trade Manager as my other trade manager for years (FX Synergy) has stopped working since a recent update. Dane has a built a very good tool and he is also quick to reply. It's a no brainer.

karolis Urbonas
33
karolis Urbonas 2024.08.01 21:30 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Levi Dane Benjamin
17372
Ответ разработчика Levi Dane Benjamin 2024.08.01 21:39
Hi, I've never seen you reach out saying you've had an issue before. If it's freezing then let me know the error on the expert tab log and I'll fix it and you can change your review
Apollo2012
36
Apollo2012 2024.02.12 11:27 
 

That's not only a Tool.... This is THE Tool!!! I was searching for it a long time... now I can call it my own! It is easy to use and gives you a safety to reduce lossy trades... To be honest, but what is necessary to be a profitable trader? It's all about riskmanagement... And THIS tool covers all aspects to turn an entry into a nearly riskless trade... Well DONE! If I have a wish what I want to be added: Hmm... Don't know... Maybe this: I am struggling with my broker, that a SL is only allowed to be set, when the price action is 30 points away from the entry. For perfect riskmanagment I would like, that this broker limit is overruled by the EA, so I can have a nearly riskless trade after 15+points... maybe a trailing SL to my set BreakEven-value (1.1pips)... Most of my trades will start in the right direction... but sometimes it turns after 25-30points, so I'll never can set the SL to Break Even... I know there might be an option in the EA already for this... but didn't tested it so far...

Levi Dane Benjamin
17372
Ответ разработчика Levi Dane Benjamin 2024.02.12 11:40
Hi, glad you like the tool! You can set a stop loss at any level you like using virtual SL and TP. As long as the tool is running constantly it will use any SL you set and it will be hidden from the broker. Find more information in the user guide about how to set this
Shaxrux Gulmuradov
125
Shaxrux Gulmuradov 2023.11.09 19:20 
 

Excellent developer, solved all my problems with the tool. And the instrument is good

Miguel Angel Martinez Sanchez
262
Miguel Angel Martinez Sanchez 2023.11.08 12:39 
 

A great tool to help you in your trades. Levi is attentive to continue improving his EA. Thank you.

Levi Dane Benjamin
17372
Ответ разработчика Levi Dane Benjamin 2023.11.08 12:56
Thank you for your review
Stanislav Brodt
647
Stanislav Brodt 2023.10.30 18:51 
 

This problem was solved quickly, thank you very much

Levi Dane Benjamin
17372
Ответ разработчика Levi Dane Benjamin 2023.10.30 18:59
There maybe many reasons why your system is hanging and it may or may not be to do with the EA. Send me a message I would like to know what the issue is. First make sure you're on the latest version (4.12)
Mmdwh Ahmd Slyman Ahmd Mhmd
397
Mmdwh Ahmd Slyman Ahmd Mhmd 2023.09.08 14:08 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

christosmythos
19
christosmythos 2023.09.04 17:11 
 

well unfortunately it freezes in my setup when placing trailing so I use the trailing tool of MT4, otherwise it seems to be working well, a bit confusing in the beginning with getting the risk right

Levi Dane Benjamin
17372
Ответ разработчика Levi Dane Benjamin 2023.09.04 17:56
Hi Christos, Sorry to hear it freezes your mt4. My first assumption is the messagebox confirmation is 'off screen' and holds up the EA. Can you try turning off confirmation messages in the inputs of the EA and try again? If not I'm more than happy to investigate for you.
TikaSaunders
19
TikaSaunders 2023.09.01 09:55 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Shenice
21
Shenice 2023.08.29 11:42 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

hitesh9
24
hitesh9 2023.08.18 22:47 
 

the manager does everything a trader needs. allows you to drag and drop your entry + SL while automatically calculating your lot size for your preferred risk. also allows you to bypass your broker's max lot size per position. many other nice features as well. the developer offers amazing customer support and also regularly updates the manager with requested features. would recommend to every trader looking for an easy to use manager that does it all

rvmeurs
39
rvmeurs 2023.07.11 21:59 
 

I was already long waiting for a tool like this. I was facing little issue’s, and DaneTrades is creating a fix immediately. The tool is working great now. Very good to see, he is programming extra functionality. After buying I can upgrade every time for free. Thank you DaneTrades…

Cycytrades
54
Cycytrades 2023.06.30 16:03 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Rex Le
23
Rex Le 2023.06.03 01:13 
 

I've been working with Dane since the EAs' release and I am impressed at his quick response time in resolving issues. Thank you!

AyGee111
34
AyGee111 2023.05.30 15:00 
 

Legging badly, does not set limits in the moment u need to enter, so u miss a trade u waited for, just work bad / maximum price is for free / dont buy it dont make the same mistake i did / use now another one/ i never give bad reviews but this one is just a bad copy to make money from noobs fcgscam

how u wanna help me????? u cant help u have to code this shit correctly - i missed 2 good trades cause this shit dont work - it was just my mistake that i bought this scamm noob shit thats it DELED THIS SHIT AND DOND SELL IT TO PEOPLE

Levi Dane Benjamin
17372
Ответ разработчика Levi Dane Benjamin 2023.05.30 15:11
Firstly sorry you're having a bad experience. Make sure you're updated to the latest version 2.10. I've offered multiple times to try and help you but you seem to ignore me and keep leaving comments. If you would like me to resolve your issues please send me a message
Ответ на отзыв