Trade Manager MT4 DaneTrades
- Утилиты
- Levi Dane Benjamin
- Версия: 6.30
- Обновлено: 25 декабря 2025
- Активации: 10
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 4. Многоязычная поддержка.
Версия MT5 | Руководство пользователя + демо
В тестере стратегий не работает Торговый менеджер. Чтобы просмотреть демо-версию, перейдите в Руководство пользователя.
Управление рисками
- Автоматическая корректировка риска в % или долларах США
- Возможность использовать фиксированные размеры лота или автоматический расчет размера лота на основе объема и пунктов.
- Настройки стоп-лосса безубытка с использованием RR, пипсов или цены
- Настройки трейлинг-стопа
- Максимальный ежедневный убыток в % для автоматического закрытия всех сделок при достижении цели. Защищает счет от слишком большой просадки и предотвращает переторговку
- Максимальный ежедневный убыток в долларах для автоматического закрытия всех сделок при достижении цели. Защищает счет от слишком большой просадки и предотвращает переторговку
- Безубыток всех сделок одной кнопкой
- Автоматически рассчитывать риск для сделок, отправленных с мобильного телефона/телефона
- ОСО доступно в настройках
Управление торговлей и позициями
- Прекратите чрезмерную торговлю и торговлю из мести, установив максимальное количество сделок в месяц, неделю, день, час или минуты.
- Расширенное управление отложенными ордерами. Настройте правила закрытия отложенных ордеров
- Скользящие отложенные ордера
- Поддержка как рыночных, так и отложенных ордеров
- Максимальная целевая дневная прибыль в долларах США, чтобы закрепить позиции и прекратить чрезмерную торговлю
- Максимальная целевая дневная прибыль в % для обеспечения позиций
- Максимальное количество открытых сделок для ограничения риска и подверженности риску.
- Автоматически принимать частичные значения, используя RR, пипсы или цену
- Войдите, используя фиксированные целевые значения RR, такие как 1:2, 1:3, 1:4 и т. д., и посмотрите рассчитанную прибыль по позиции.
- Закройте все отложенные ордера одной кнопкой
Возможности графической панели
- Используйте визуальный инструмент вознаграждения за риск для входа в сделки. Визуализируйте сделки и входите с помощью линий.
- Проверьте производительность аккаунта и статистику, такую как процент выигрышей, процент проигрышей, общее количество сделок и т. д.
- Визуализируйте эффективность торговли и получите график статистики с такими фильтрами, как символ и диапазон дат.
- Сохраните до 3 шаблонов файлов настроек для управляемых настроек.
- Загрузите файлы настроек, чтобы быстро использовать наиболее предпочтительные настройки.
- Автоматические скриншоты. Настройте временной интервал и размер скриншота.
- Автоматические снимки экрана для ордеров, ожидающих рассмотрения, удаления, открытия, закрытия, истечения срока действия, достижения TP или SL.
- Экспортируйте все сделки в электронную таблицу одной кнопкой.
- Планировщик задач позволяет выполнять действия в определенные дни и время.
- Виртуальный менеджер стоп-лоссов и тейк-профитов
- Массовое редактирование уровней стоп-лосса и тейк-профита для одного и того же символа
Отправлять уведомления
- Выбирайте оповещения, push-уведомления и уведомления по электронной почте.
- Уведомить, если ордер достигнет SL или TP
- Уведомить, если ордер выйдет в безубыток
- Уведомить, если частичная запись будет принята
- Уведомить, если достигнут максимальный ежедневный убыток
- Уведомить, если достигнута максимальная дневная прибыль
- Уведомить, если торговля будет ограничена
- Уведомить, если торговля будет разрешена
Торговые горячие клавиши и ярлыки
- Полностью настраиваемые горячие клавиши и ярлыки для основных функций панели.
Если у вас возникнут какие-либо проблемы, напишите мне, я всегда рад помочь.
Started using this trade Manager as my other trade manager for years (FX Synergy) has stopped working since a recent update. Dane has a built a very good tool and he is also quick to reply. It's a no brainer.