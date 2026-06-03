Easy Trade Executor MT4

Easy Trade Executor — инструмент для быстрого расчета лота, открытия и сопровождения сделок в MT5.

Размещайте уровни Open Price, Stop Loss и Take Profit прямо на графике, получайте автоматический расчет объема позиции и открывайте сделки с контролируемым риском всего за несколько кликов.


Почему Easy Trade Executor?

Easy Trade Executor создан для трейдеров, которые хотят не только рассчитывать риск, но и быстро управлять сделками на графике.

Инструмент объединяет расчет позиции, открытие ордеров и сопровождение сделок, позволяя сосредоточиться на торговле вместо ручных расчетов и постоянной работы с окнами терминала.

Easy Trade Executor — это:
  • автоматический расчет лота по риску;
  • открытие Market и Pending ордеров прямо с графика;
  • трейлинг-стоп для автоматического сопровождения позиции;
  • закрытие позиции одним нажатием;
  • частичное закрытие 50% позиции;
  • перевод сделки в безубыток с учетом комиссии и свопа;
  • чистый и минималистичный интерфейс;
  • комфортная работа как для новичков, так и для опытных трейдеров.


Открытие сделок прямо с графика

Easy Trade Executor позволяет полностью подготовить сделку непосредственно на графике с помощью интерактивных линий.

Просто разместите линии:

  • Open Price
  • Stop Loss
  • Take Profit

и инструмент автоматически рассчитает объем позиции с учетом выбранного риска.

Все параметры сделки обновляются в реальном времени при перемещении линий, позволяя мгновенно видеть изменение риска, прибыли и размера позиции.

Удобное управление Drag & Drop

Линии входа, Stop Loss и Take Profit можно свободно перемещать мышью прямо на графике. Это позволяет быстро адаптировать параметры сделки к текущей рыночной ситуации без ручного ввода цен и лишних действий.


Точное позиционирование линий

Для многих стратегий важна точность установки уровней вплоть до нескольких пунктов.
Easy Trade Executor поддерживает настройку уровней с помощью стрелок клавиатуры.

Быстрая настройка

Наведите курсор на нужную линию и нажимайте клавиши Up\Down для точного изменения цены.

Попунктное позиционирование

Для максимально точной настройки:

  1. Наведите курсор на линию
  2. Зажмите клавишу Shift
  3. Нажимайте клавиши Up\Down

В этом режиме линия перемещается с минимальным шагом, позволяя устанавливать уровни максимально точно.

Это особенно удобно для скальпинга, внутридневной торговли, торговли по уровням и работы с узкими Stop Loss.


Сопровождение открытых сделок

Easy Trade Executor помогает не только открыть сделку, но и управлять ею после входа.

Доступны инструменты сопровождения:

  • Трейлинг-стоп
  • Безубыток с учетом комиссии и свопов
  • Частичное закрытие 50% сделки
  • Быстрое закрытие всех сделок одной кнопкой


Горячие клавиши для быстрого управления

Easy Trade Executor поддерживает горячие клавиши для максимально быстрого управления во время торговли.
Это позволяет работать с позициями быстрее и не отвлекаться на лишние действия.

Доступные горячие клавиши:

  • L — открыть / скрыть калькулятор
  • S — открыть сделку
  • R — изменить размер риска
  • Enter — сохранить изменения
  • T — включить / отключить линию Take Profit
  • M — переключение на Market ордера (Buy / Sell)
  • P — переключение на Pending ордера (Stop / Limit)


Точный расчет лота для разных инструментов и валют депозита

Расчет размера позиции может значительно отличаться в зависимости от типа инструмента, его спецификации и валюты вашего счета.

Easy Trade Executor автоматически учитывает параметры инструмента, стоимость пункта, размер контракта и при необходимости выполняет конвертацию валюты депозита.

Это позволяет быстро получать корректный размер позиции без ручных расчетов и дополнительных проверок.

Поддерживаются:

  • Forex
  • Metals (Gold, Silver)
  • Crypto
  • Indices
  • Futures
  • Stocks
  • CFD

Автоматическая адаптация под валюту депозита

Если валюта вашего счета отличается от валюты прибыли инструмента, Easy Trade Executor автоматически учитывает необходимую конвертацию при расчете риска и объема позиции.

Вы всегда видите корректный размер позиции независимо от валюты торгового счета и можете соблюдать риск-менеджмент без дополнительных расчетов.

Совместимо с различными спецификациями символов и нестандартными названиями инструментов: EURUSD.a, mEURUSD, XAUUSDm, GOLDmicro, BTCUSD.pro, BTCUSDT, ETHUSDT, US100.cash, _US30, GER40_i, xNAS100, Boom1000Index, Crash500Index и многими другими.


Как работает Easy Trade Executor

  1. Выберите тип ордера
  2. Разместите уровни Open Price и Stop Loss
  3. Easy Trade Executor автоматически рассчитает размер позиции
  4. Откройте сделку прямо из панели
  5. Управляйте позицией с помощью трейлинга, безубытка и частичного закрытия


Easy Trade Executor помогает чувствовать себя увереннее на каждом этапе сделки — от расчета риска до ее полного сопровождения.

Инструмент автоматически рассчитывает размер позиции, помогает избежать ошибок при открытии ордеров и позволяет управлять сделкой на всех этапах — от входа до выхода из рынка.

Больше не нужно переключаться между несколькими окнами терминала, вручную рассчитывать объем позиции или контролировать каждое движение рынка. Easy Trade Executor помогает быстрее принимать торговые решения.

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Автоматическая фиксация прибыли по достижении целевого профита EquityTargetCloser   — это утилитарный советник для MetaTrader 5, который автоматически закрывает все рыночные позиции и удаляет отложенные ордера, как только   эквити (Equity) превысит текущий баланс на заданную сумму прибыли . После закрытия всех позиций цель автоматически повышается: новый порог = новый баланс + заданная прибыль. Советник не открывает сделки, а только управляет существующими позициями, помогая надёжно фиксировать
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Утилиты
Close If Profit or Loss with Trailing для MetaTrader 4 — автоматическое закрытие по общей прибыли или убытку Надёжная торговая утилита для MetaTrader 4, которая автоматически закрывает позиции, когда общая прибыль или общий убыток достигает заданного уровня. Советник контролирует открытые сделки, считает плавающий результат, может использовать трейлинг прибыли и помогает закрывать позиции быстрее, чем ручная реакция трейдера. MetaTrader 4 до сих пор активно используют ручные трейдеры, скальперы
DrawDown Limiter MT4
Haidar Lionel Haj Ali
5 (8)
Утилиты
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
Утилиты
Усреднитель для MetaTrader 4 — профессиональная система сопровождения сделок и управления средней ценой Профессиональный советник для тех, кто хочет не просто усреднять позиции, а грамотно управлять серией сделок, просадкой и общей точкой выхода. Этот инструмент помогает сопровождать уже открытые позиции, улучшать среднюю цену входа и выстраивать понятную логику выхода всей серии в безубыток или прибыль. Усреднитель для MT4 создан не как автономная торговая система, а как специализированный мод
Trade Copier Professional MT4
Tola Moses Hector
Утилиты
Trade Copier Professional — Локальное решение для копирования сделок   Trade Copier Professional — это надёжная локальная система копирования сделок для MetaTrader 4/5. Она позволяет трейдерам мгновенно дублировать позиции на нескольких счетах на одном компьютере, оснащена встроенными средствами безопасности и профессиональной панелью управления.   Обзор   Советник работает в режимах Master и Slave из одного файла, с лёгким переключением. Сделки могут копироваться между терминалами MT4 и MT5 бе
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Утилиты
Trading History - Программа для торговли и управления капиталом на истории котировок в тестере стратегий. Может работать с отложенными и немедленными ордерами, оснащена функциями трейлинг стопа, безубытка и тейкпрофита. Очень хорошо подходит для тренировок и тестирования различных стратегий. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) Преимущества 1. В кратчайшие сроки позволяет протестировать любую торговую стратегию 2. Отличный тренажёр для тренировок трейдинга. Можно получи
Trade Copier Global
Laszlo Tormasi
5 (15)
Утилиты
Trade Copier Global: The name speaks for itself. This copier allows you to copy orders between MT4 terminals even if they are not installed on the same computer. Features Copying trades between MT4 terminals around the world with a short delay. Automatically recognizes symbol prefixes. Can connect many Slaves to the same Master. Supports pending and market orders. Supports partial order close (with limitations, see below) Can send messages and notifications to the Slaves from the Master Several
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
MACD Divergence Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
Утилиты
MACD Divergence Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert that checks all timeframes and symbols to find regular and hidden divergences between price chart and MACD indicator. This divergence scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the MACD divergences in the most important areas of the chart to find trend reversals in the price chart. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->  
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
4.09 (11)
Утилиты
Telegram to MT4: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT4 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 4, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] [ FAQ ] [ How atach logs properly ] [ Settings descrition ] Ключевые
Telegram to MT4 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
Утилиты
Telegram to MT4 Multi-Channel Copier автоматически копирует торговые сигналы из ваших Telegram-каналов напрямую в MetaTrader 4. Никаких ботов, никаких браузерных расширений, никакого ручного копирования. Вы получаете сигнал в Telegram, и советник открывает сделку на вашем терминале за несколько секунд. Продукт включает два компонента: приложение для Windows, которое слушает ваши Telegram-каналы, и этот советник, который исполняет сигналы на терминале MT4. Также доступна версия для MT5. Руководст
Support and Resistance Dashboard MT4
Amir Atif
5 (2)
Утилиты
Support and Resistance Dashboard for MT4 is a multi-timeframe and multi-symbol scanner and alert system that finds S/R zones and pivot points for all timeframes and symbols and alerts when price has interaction with them. If you are using support and resistance (or supply and demand) zones in your trading strategy, this dashboard and its alert and filtering system is a big time saver for you. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->
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Universal Breakout MT5
Sergey Ermolov
4.24 (49)
Эксперты
Universal Breakout — это простой и гибкий советник для торговли пробоя диапазона без лишней сложности. Вы задаёте временной интервал — советник сам определяет уровни, выставляет ордера и сопровождает сделку. Скачайте Инструкцию и методичку по исследованию советника Universal Breakout >> Скачать Сигнал Session Breakout PRO : https://www.mql5.com/ru/signals/2378603 Session Breakout PRO  - советник для торговли пробоем диапазона с системой фильтрации сигналов, интеллектуальным сопровождением позици
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Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.26 (38)
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При торговле по тренду основная сложность — не в том, чтобы найти уровень, а в том, чтобы понять, где вход действительно имеет смысл. Цена часто реагирует на уровни, но не даёт продолжения — из-за этого появляются ложные входы или пропущенные движения. Owl Smart Levels показывает не просто уровни , а зоны, сформированные с учётом структуры движения и отката. Это позволяет по-другому смотреть на точки входа и избегать части ложных сигналов. Что входит в систему Owl Smart Levels? Owl Smart Levels
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Easy Lot Calculator — простой и быстрый калькулятор расчета лота для MT5. Перемещайте уровни Stop Loss и Open Price на графике, а калькулятор автоматически пересчитает размер позиции и риск в реальном времени. Почему Easy Lot Calculator? Easy Lot Calculator создан с акцентом на простоту, скорость и удобство в реальной торговле. Калькулятор помогает быстро определить правильный объем позиции без ручных расчетов и сложного интерфейса. Easy Lot Calculator — это: чистый и минималистичный интерфейс;
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Valable ZigZag MT5
Sergey Ermolov
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MTF Trend MT5
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MTF Trend – Простой индикатор направления тренда на 3-х таймфреймах. Вы открываете график и не понимаете, совпадает ли направление рынка на разных таймфреймах. MTF Trend сразу показывает это — 3 стрелки, 3 таймфрейма, одно решение: по тренду вы сейчас или против него. Направление тренда за один взгляд На графике появляется компактная панель со стрелками. Каждая стрелка показывает направление тренда на своём таймфрейме. Направление тренда определяется по структуре рынка: HH + HL → восходящий тре
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True RSI Divergence
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Session Breakout PRO MT4
Sergey Ermolov
Эксперты
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Full Fractals MT5
Sergey Ermolov
4.77 (22)
Индикаторы
Full Fractals — фракталы без лишних точек Стандартный индикатор Fractals забивает график : десятки точек, среди которых сложно понять, какие действительно имеют значение. В результате структура рынка размывается, а уровни приходится определять вручную. Full Fractals решает эту задачу — оставляет только ключевые точки, от которых цена действительно реагировала. Индикатор основан на классической логике фракталов Билла Вильямса и не перерисовывается после формирования. Используется в реальной торго
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MiloBot PRO MT5
Sergey Ermolov
4.8 (5)
Эксперты
MiloBot PRO  – советник Forex основанный на  авторской стратегии , которая разрабатывалась, тестировалась и оптимизировалась более 2 лет. Показателем надежности стратегии можно считать реальные счета разработчиков  с депозитами на общую сумму  более $100 000 . Продвинутая   алгоритмическая стратегия   MiloBot PRO дает возможность   стабильно получать прибыль   каждый месяц. А   авторские индикаторы   позволяют EA входить в рынок максимально точно в моменты разворота рынка. Посмотрите живые сигна
Universal Breakout
Sergey Ermolov
4.57 (37)
Эксперты
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FREE
Candle Countdown MT5
Sergey Ermolov
Индикаторы
Candle Countdown — Accurate Time to Close for MT5 Candle Countdown — это простой и точный инструмент, который показывает оставшееся время до закрытия текущей свечи прямо на графике. Когда вход зависит от момента закрытия свечи, даже несколько секунд имеют значение. Этот индикатор позволяет видеть точное время и принимать решения без спешки и догадок. Индикатор для точного контроля времени закрытия свечи. Индикатор показывает: время до закрытия текущей свечи текущее серверное время спред Stop Le
FREE
True MACD Divergence
Sergey Ermolov
Индикаторы
True MACD Divergence — индикатор качественных дивергенций MACD Индикаторов дивергенций отображают сигналы практически на каждом локальном экстремуме, из-за чего график быстро заполняется большим количеством ложных и малозначимых дивергенций. True MACD Divergence использует собственный алгоритм фильтрации, который анализирует структуру движения цены и отображает только наиболее качественные сигналы. Основная задача индикатора — не показать максимальное количество дивергенций, а помочь трейдеру со
FREE
Grid Hlevel MT5
Sergey Ermolov
4.56 (34)
Эксперты
Версия МТ4 |  Индикатор   Valable ZigZag   |   FAQ Советник   Grid HLevel   идеально подходит для тех трейдеров, которые хотят получать стабильную прибыль на рынке Forex каждый месяц. Советник работает по стратегии усреднения, и я предлагаю Вам использовать ее правильно.   Использовать «правильно» это значит открывать сделки усреднения нужно в точке разворота рынка, а торговать только в сторону направления глобального тренда. Что касается направления основного тренда, то я предлагаю определять
FREE
True Stochastic Divergence
Sergey Ermolov
Индикаторы
True Stochastic Divergence — индикатор качественных дивергенций по Stochastic Большинство индикаторов дивергенций формируют сигналы практически на каждом локальном максимуме и минимуме, из-за чего график быстро заполняется большим количеством ложных и малозначимых дивергенций. True Stochastic Divergence использует собственный алгоритм фильтрации, анализирующий структуру движения цены и отображающий только наиболее качественные сигналы. Основная цель индикатора — не найти как можно больше диверге
FREE
MTF Trend
Sergey Ermolov
Индикаторы
MTF Trend – Простой индикатор направления тренда на 3-х таймфреймах. Вы открываете график и не понимаете, совпадает ли направление рынка на разных таймфреймах. MTF Trend сразу показывает это — 3 стрелки, 3 таймфрейма, одно решение: по тренду вы сейчас или против него. Направление тренда за один взгляд На графике появляется компактная панель со стрелками. Каждая стрелка показывает направление тренда на своём таймфрейме. Направление тренда определяется по структуре рынка: HH + HL → восходящий тре
FREE
True RSI Divergence MT4
Sergey Ermolov
Индикаторы
Даже опытный трейдер может пропустить сильную дивергенцию. True RSI Divergence автоматически обнаруживает новые сигналы и мгновенно уведомляет о них, уделяя особое внимание качеству найденных дивергенций. Дивергенция между ценой и RSI является одним из наиболее популярных сигналов технического анализа и широко используется для поиска потенциальных разворотов и продолжения тренда. Однако отслеживать ее вручную одновременно на нескольких символах и таймфреймах практически невозможно. Пока трейдер
FREE
Session Breakout PRO
Sergey Ermolov
Эксперты
Session Breakout PRO — профессиональный советник для торговли пробоя диапазона (Breakout EA), предназначенный для автоматической торговли на рынке Forex и построенный на классической стратегии Session Breakout. Советник поддерживает работу с несколькими торговыми сессиями, включая London Breakout и Asian Session Breakout, использует систему фильтрации сигналов, адаптивное управление позицией (Risk Management),  и современные инструменты контроля риска. Гибкая система настроек позволяет адаптиров
Universal Box MT5
Sergey Ermolov
4.43 (7)
Индикаторы
MT4 версия   |  FAQ   |   Советник Universal Breakout Universal Box   строит на графике   ценовые диапазоны , которые в дальнейшем можно использовать для торговли на пробой ценового диапазона. Есть довольно много стратегий, с которыми вы можете применить этот индикатор.   Индикатор по умолчанию настроен так, чтобы отмечать на графике диапазоны   Азиатской, Европейской и Американской торговых сессий . Диапазоны строятся в виде прямоугольников, границы которых это время начала и конца торговой се
FREE
Easy Lot Calculator MT4
Sergey Ermolov
Индикаторы
Easy Lot Calculator — простой и быстрый калькулятор расчета лота для MT4. Перемещайте уровни Stop Loss и Open Price на графике, а калькулятор автоматически пересчитает размер позиции и риск в реальном времени. Почему Easy Lot Calculator? Easy Lot Calculator создан с акцентом на простоту, скорость и удобство в реальной торговле. Калькулятор помогает быстро определить правильный объем позиции без ручных расчетов и сложного интерфейса. Easy Lot Calculator — это: чистый и минималистичный интерфейс;
FREE
Valable ZigZag
Sergey Ermolov
4.67 (9)
Индикаторы
Большинство трейдеров используют ZigZag неправильно. Он не помогает понять рынок — он создаёт ложные ориентиры и сбивает с тренда. Valable ZigZag решает эту проблему, показывая реальную структуру движения и направление рынка. Ограничения классического ZigZag Классический ZigZag реагирует на слишком большое количество движений. В результате: даже незначительные откаты выглядят как важные изменения пробои уровней воспринимаются как сигнал, но не получают продолжения становится сложно отличить ко
FREE
True Stochastic Divergence MT4
Sergey Ermolov
Индикаторы
True Stochastic Divergence — индикатор качественных дивергенций по Stochastic Большинство индикаторов дивергенций формируют сигналы практически на каждом локальном максимуме и минимуме, из-за чего график быстро заполняется большим количеством ложных и малозначимых дивергенций. True Stochastic Divergence использует собственный алгоритм фильтрации, анализирующий структуру движения цены и отображающий только наиболее качественные сигналы. Основная цель индикатора — не найти как можно больше диверге
FREE
Prop Drawdown Dashboard
Sergey Ermolov
Индикаторы
Prop Drawdown Dashboard — полный контроль состояния проп-челенджа в реальном времени Вся важная информация о состоянии аккаунта — в одной панели и в реальном времени: текущая просадка, прогресс прохождения челленджа и приближение к критическим значениям . 10 готовых пресетов проп-компаний: FTMO, FundingPips, The5ers, FundedNext и другие. Просто выберите фирму — все лимиты и часовой пояс загрузятся автоматически . Больше никаких нарушений из-за неправильного времени сброса торгового дня. Индикато
FREE
Candle Countdown MT4
Sergey Ermolov
Индикаторы
Candle Countdown — Accurate Time to Close for MT4 Candle Countdown — это простой и точный инструмент, который показывает оставшееся время до закрытия текущей свечи прямо на графике. Когда вход зависит от момента закрытия свечи, даже несколько секунд имеют значение. Этот индикатор позволяет видеть точное время и принимать решения без спешки и догадок. Индикатор для точного контроля времени закрытия свечи. Индикатор показывает: время до закрытия текущей свечи текущее серверное время спред Stop Le
FREE
True MACD Divergence MT4
Sergey Ermolov
Индикаторы
True MACD Divergence — индикатор качественных дивергенций MACD Индикаторов дивергенций отображают сигналы практически на каждом локальном экстремуме, из-за чего график быстро заполняется большим количеством ложных и малозначимых дивергенций. True MACD Divergence использует собственный алгоритм фильтрации, который анализирует структуру движения цены и отображает только наиболее качественные сигналы. Основная задача индикатора — не показать максимальное количество дивергенций, а помочь трейдеру со
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Full Fractals
Sergey Ermolov
4.45 (11)
Индикаторы
Full Fractals — фракталы без лишних точек Стандартный индикатор Fractals забивает график : десятки точек, среди которых сложно понять, какие действительно имеют значение. В результате структура рынка размывается, а уровни приходится определять вручную. Full Fractals решает эту задачу — оставляет только ключевые точки, от которых цена действительно реагировала. Индикатор основан на классической логике фракталов Билла Вильямса и не перерисовывается после формирования. Используется в реальной торго
FREE
Universal Box
Sergey Ermolov
5 (1)
Индикаторы
MT5 версия |  FAQ | Советник Universal Breakout Universal Box строит на графике ценовые диапазоны , которые в дальнейшем можно использовать для торговли на пробой ценового диапазона. Есть довольно много стратегий, с которыми вы можете применить этот индикатор. Индикатор по умолчанию настроен так, чтобы отмечать на графике диапазоны Азиатской, Европейской и Американской торговых сессий . Диапазоны строятся в виде прямоугольников, границы которых это время начала и конца торговой сессии, а также
FREE
Panther Trade Scenario
Sergey Ermolov
Индикаторы
Panther Trade Scenario — показывает чёткий сценарий сделки прямо на графике. Индикатор убирает главную проблему в трейдинге — неопределённость в момент, когда нужно действовать. Вместо попыток угадать лучший момент ты видишь: где входить, где ограничить риск и где забирать прибыль.   Почему большинство ошибок трейдеров происходит именно во входе Проблема не в том, что ты не понимаешь рынок. Чаще всего ситуация выглядит так: ты видишь движение, понимаешь направление, но в момент входа начинаются
Grid HLevel
Sergey Ermolov
4.56 (25)
Эксперты
Версия МТ5 |  Индикатор   Valable ZigZag   |   FAQ Советник Grid HLevel идеально подходит для тех трейдеров, которые хотят получать стабильную прибыль на рынке Forex каждый месяц. Советник работает по стратегии усреднения, и я предлагаю Вам использовать ее правильно. Использовать «правильно» это значит открывать сделки усреднения нужно в точке разворота рынка, а торговать только в сторону направления глобального тренда. Что касается направления основного тренда, то я предлагаю определять его по
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Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Индикаторы
При торговле по тренду основная сложность — не в том, чтобы найти уровень, а в том, чтобы понять, где вход действительно имеет смысл. Цена часто реагирует на уровни, но не даёт продолжения — из-за этого появляются ложные входы или пропущенные движения. Owl Smart Levels показывает не просто уровни , а зоны, сформированные с учётом структуры движения и отката. Это позволяет по-другому смотреть на точки входа и избегать части ложных сигналов. Что входит в систему Owl Smart Levels? Owl Smart Levels
Easy Trade Executor
Sergey Ermolov
Утилиты
Easy Trade Executor — инструмент для быстрого расчета лота, открытия и сопровождения сделок в MT5. Размещайте уровни Open Price, Stop Loss и Take Profit прямо на графике, получайте автоматический расчет объема позиции и открывайте сделки с контролируемым риском всего за несколько кликов. Почему Easy Trade Executor? Easy Trade Executor создан для трейдеров, которые хотят не только рассчитывать риск, но и быстро управлять сделками на графике. Инструмент объединяет расчет позиции, открытие ордеро
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