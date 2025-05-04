EasyTrade MT4
- Утилиты
- Alain Verleyen
- Версия: 1.29
- Обновлено: 27 ноября 2025
- Активации: 10
Easy Trade – Умное, простое и мощное управление сделками
Easy Trade — это универсальное решение для управления сделками в MetaTrader для тех, кто хочет держать риск под контролем и обеспечить максимально плавное исполнение ордеров.
Созданный с нуля на основе обратной связи от трейдеров, Easy Trade позволяет легко открывать, отслеживать и управлять сделками по множеству символов — без лишней сложности.
Независимо от того, скальпируете ли вы вручную или управляете несколькими позициями, Easy Trade помогает сосредоточиться на главном: умных решениях и стабильных результатах.
⸻
Зачем использовать Easy Trade?
- Точное управление риском: Торгуйте фиксированным лотом или указывайте риск в процентах от депозита. Мгновенные данные о риске и прибыли перед сделкой.
- Трейлинг для корзины ордеров: Отслеживайте общую прибыль и фиксируйте часть прибыли при достижении цели — идеально для нескольких позиций.
- Запись сделок: Каждая сделка может быть сохранена как скриншот — идеально для дневника и анализа результатов.
- Автоматическое закрытие по времени: Назначьте дату и время для автоматического закрытия позиций — удобно перед выходными или окончанием торгового дня.
- Настраиваемый интерфейс: Перенастраивайте кнопки, стили линий и масштаб панели под себя.
⸻
Основные функции (Версия 1.0)
- Мэджик номер и теги стратегии: Разделяйте сделки по стратегиям с помощью комментариев для удобного анализа.
- Настройка объема: Используйте фиксированный лот или расчет по риску, исходя из SL и процента капитала.
- Трейлинг корзины: Зафиксируйте прибыль при достижении заданного уровня (например, зафиксировать $5 при $10 прибыли).
- Цель прибыли по корзине: Закройте все сделки при достижении заданной прибыли (например, авто-закрытие при $20).
- Авто-закрытие по времени: Автоматически закройте все сделки в определенное время — удобно перед событиями или выходными.
- Подтверждение действий: Исключите случайные закрытия через подтверждение перед выполнением.
- Встроенная кнопка скриншота: Мгновенно сохраняйте график — идеально для ведения журнала.
- Просмотр риска перед входом: Увидьте расстояние до SL, значение пункта и потенциальную экспозицию до открытия сделки.
- Информационная панель: Следите за общим риском, текущей прибылью/убытком, трейлингом и целями в режиме реального времени.
⸻
Будущие обновления
- Поддержка отложенных ордеров
- Индивидуальный трейлинг для каждой сделки
- Интеграция с новостным календарем
- Настраиваемые уведомления
Мы активно развиваем Easy Trade, ориентируясь на реальные потребности трейдеров. Есть идеи? Напишите нам — мы открыты к предложениям.
⸻
Easy Trade — для тех трейдеров, кто…
- Ценит простой и быстрый процесс управления сделками
- Предпочитает ручную торговлю с умными инструментами
- Ведет журнал сделок и хочет автоматически сохранять скриншоты
- Следит за риском по нескольким символам в реальном времени
- Торгует внутри дня и нуждается в быстрой реакции
⸻
Начните умную торговлю уже сегодня
Easy Trade поможет упростить принятие решений, контролировать риски и повысить уверенность в каждой сделке.
Уже доступно для MT4 & MT5 на платформе MQL5.
Разработано Stein Investments — качественные инструменты для серьёзных трейдеров.
I rented this tool and it is recommended to all traders, especially with the new features to come. I am a prop trader as others on the group and would like to see the following features added in future: 1. daily and maximum draw-down limits, if reached all trades to be closed. @ Stein: Thank you for your excellent products as well as your sustained involvement, greetings, Paul