EasyTrade MT4

Easy Trade – Умное, простое и мощное управление сделками

Easy Trade — это универсальное решение для управления сделками в MetaTrader для тех, кто хочет держать риск под контролем и обеспечить максимально плавное исполнение ордеров.

Созданный с нуля на основе обратной связи от трейдеров, Easy Trade позволяет легко открывать, отслеживать и управлять сделками по множеству символов — без лишней сложности.
Независимо от того, скальпируете ли вы вручную или управляете несколькими позициями, Easy Trade помогает сосредоточиться на главном: умных решениях и стабильных результатах.


Зачем использовать Easy Trade?
  • Точное управление риском: Торгуйте фиксированным лотом или указывайте риск в процентах от депозита. Мгновенные данные о риске и прибыли перед сделкой.
  • Трейлинг для корзины ордеров: Отслеживайте общую прибыль и фиксируйте часть прибыли при достижении цели — идеально для нескольких позиций.
  • Запись сделок: Каждая сделка может быть сохранена как скриншот — идеально для дневника и анализа результатов.
  • Автоматическое закрытие по времени: Назначьте дату и время для автоматического закрытия позиций — удобно перед выходными или окончанием торгового дня.
  • Настраиваемый интерфейс: Перенастраивайте кнопки, стили линий и масштаб панели под себя.


Основные функции (Версия 1.0)
  • Мэджик номер и теги стратегии: Разделяйте сделки по стратегиям с помощью комментариев для удобного анализа.
  • Настройка объема: Используйте фиксированный лот или расчет по риску, исходя из SL и процента капитала.
  • Трейлинг корзины: Зафиксируйте прибыль при достижении заданного уровня (например, зафиксировать $5 при $10 прибыли).
  • Цель прибыли по корзине: Закройте все сделки при достижении заданной прибыли (например, авто-закрытие при $20).
  • Авто-закрытие по времени: Автоматически закройте все сделки в определенное время — удобно перед событиями или выходными.
  • Подтверждение действий: Исключите случайные закрытия через подтверждение перед выполнением.
  • Встроенная кнопка скриншота: Мгновенно сохраняйте график — идеально для ведения журнала.
  • Просмотр риска перед входом: Увидьте расстояние до SL, значение пункта и потенциальную экспозицию до открытия сделки.
  • Информационная панель: Следите за общим риском, текущей прибылью/убытком, трейлингом и целями в режиме реального времени.


Будущие обновления
  • Поддержка отложенных ордеров
  • Индивидуальный трейлинг для каждой сделки
  • Интеграция с новостным календарем
  • Настраиваемые уведомления

Мы активно развиваем Easy Trade, ориентируясь на реальные потребности трейдеров. Есть идеи? Напишите нам — мы открыты к предложениям.


Easy Trade — для тех трейдеров, кто…
  • Ценит простой и быстрый процесс управления сделками
  • Предпочитает ручную торговлю с умными инструментами
  • Ведет журнал сделок и хочет автоматически сохранять скриншоты
  • Следит за риском по нескольким символам в реальном времени
  • Торгует внутри дня и нуждается в быстрой реакции


Начните умную торговлю уже сегодня
Easy Trade поможет упростить принятие решений, контролировать риски и повысить уверенность в каждой сделке.

Уже доступно для MT4 & MT5 на платформе MQL5.

Разработано Stein Investments — качественные инструменты для серьёзных трейдеров.
Отзывы 1
lampaal
239
lampaal 2025.05.13 18:15 
 

I rented this tool and it is recommended to all traders, especially with the new features to come. I am a prop trader as others on the group and would like to see the following features added in future: 1. daily and maximum draw-down limits, if reached all trades to be closed. @ Stein: Thank you for your excellent products as well as your sustained involvement, greetings, Paul

Alain Verleyen
52698
Ответ разработчика Alain Verleyen 2025.05.13 20:19
Thanks for your feedback Paul, it's highly appreciated. We will consider your suggestion of course.
