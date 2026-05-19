Создан для трейдеров, разработан для результатов

Высокоточная скальпинговая система, специально разработанная для рынка GOLD (XAUUSD) через QuantConnect.

LIVE SIGNAL(не используйте на Darwinex, это лишь демонстрационный стресс-тест — на других площадках результаты будут значительно лучше)

Quant Invest был создан для трейдеров с долгосрочным видением, которые подходят к рынку дисциплинированно и с уважением: только одна позиция одновременно, заранее определённые Stop Loss и Take Profit для каждой сделки, риск по умолчанию 1% на сделку, максимум одна сделка в день и никакого лишнего овертрейдинга.

СТАРТОВАЯ ЦЕНА — теперь увеличена до 60$

Не упустите возможность — цена повышается на 10$ после каждых 5 покупок!

Осталось только 4 копии по текущей цене.

Следующая цена — 70$

Этот EA распространяется ограниченным тиражом для сохранения эффективности стратегии.

Честно говоря, эта стартовая цена — подарок, учитывая затраты на разработку.

Проверенный в бою торговый движок, созданный с высокой точностью:

Этот EA разработан для стабильного и плавного роста без принятия чрезмерных рисков.

Совместим с Prop Firm (настройка risk% во входных параметрах).

Элитная трендовая система, которая захватывает структурированный импульс рынка.

14+ лет торгового опыта, встроенные в дисциплину алгоритма.

Когда вероятность высока… Quant Invest входит в рынок, часто превращая одно движение в прибыльную сделку, закрываемую молниеносно с помощью трейлинг-стопов.

Иногда используется более классический подход — позиции остаются открытыми до достижения TP или SL.

EA ориентирован исключительно на последовательность, дисциплину и долгосрочные результаты.

Независимо от того, новичок вы или опытный трейдер, настройка проста и готова к использованию:

Plug & Play установка: просто подключите EA к графику XAUUSD — никаких сложностей, хаоса или бесконечной настройки.

Без сложных параметров: всё уже полностью оптимизировано. Вам ничего не нужно менять.

%Risk: опционально, если хотите увеличить риск и потенциальную прибыль — это единственный параметр, который можно изменить (рекомендуется 3%).

Гибкость мультитаймфрейма: работает на любом таймфрейме, используя один и тот же высоковероятностный движок.

24/24 анализирует поведение цены золота, определяет наиболее активные зоны торговли и с помощью directional bias и структуры тренда открывает сделки с высокой точностью при обнаружении сильных вероятностей.

Минимальные требования и рекомендации:

Рекомендуемые брокеры: ECN / RAW / LOW spread

2-значная котировка цены GOLD XAUUSD

Минимальный стартовый депозит: от 100$ (не рекомендуется)

Рекомендуемый стартовый депозит: 500$+

Тип счёта: Hedging

Важное предупреждение

Автор данного Expert Advisor не гарантирует прибыль.

Торговля на финансовых рынках связана с высоким риском, и убытки могут превысить ожидания при неправильных настройках риска.

Прошлые результаты не гарантируют будущих.

Этот EA является профессиональным торговым инструментом, но это не означает гарантированную прибыль.

Пользователь полностью несёт ответственность за:

Тестирование EA на демо-счёте перед использованием на реальном рынке

Выбор подходящих настроек риска

Понимание рисков автоматической торговли

Заключение

Этот EA подходит трейдерам, которые ценят:

Структурированную торговую логику

Строгий контроль рисков

Прозрачную и дисциплинированную автоматизацию

Специфику поведения рынка золота

Этот EA не предназначен для азартной торговли или нереалистичных ожиданий прибыли, а создан для трейдеров, готовых протестировать его и адаптировать риск под себя.