Quant Invest
- Эксперты
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Eugen-alexandru Zibileanu⚡ Торговые Алгоритмы MeanFX ⚡
📈 Разработка мощного торгового ПО (пишите в ЛС для любого проекта)
- Версия: 1.41
- Обновлено: 20 мая 2026
- Активации: 10
Создан для трейдеров, разработан для результатов
Высокоточная скальпинговая система, специально разработанная для рынка GOLD (XAUUSD) через QuantConnect.
LIVE SIGNAL(не используйте на Darwinex, это лишь демонстрационный стресс-тест — на других площадках результаты будут значительно лучше)
Quant Invest был создан для трейдеров с долгосрочным видением, которые подходят к рынку дисциплинированно и с уважением: только одна позиция одновременно, заранее определённые Stop Loss и Take Profit для каждой сделки, риск по умолчанию 1% на сделку, максимум одна сделка в день и никакого лишнего овертрейдинга.
СТАРТОВАЯ ЦЕНА — теперь увеличена до 60$
Не упустите возможность — цена повышается на 10$ после каждых 5 покупок!
Осталось только 4 копии по текущей цене.
Следующая цена — 70$
Этот EA распространяется ограниченным тиражом для сохранения эффективности стратегии.
Честно говоря, эта стартовая цена — подарок, учитывая затраты на разработку.
Проверенный в бою торговый движок, созданный с высокой точностью:
Этот EA разработан для стабильного и плавного роста без принятия чрезмерных рисков.
Совместим с Prop Firm (настройка risk% во входных параметрах).
Элитная трендовая система, которая захватывает структурированный импульс рынка.
14+ лет торгового опыта, встроенные в дисциплину алгоритма.
Когда вероятность высока… Quant Invest входит в рынок, часто превращая одно движение в прибыльную сделку, закрываемую молниеносно с помощью трейлинг-стопов.
Иногда используется более классический подход — позиции остаются открытыми до достижения TP или SL.
EA ориентирован исключительно на последовательность, дисциплину и долгосрочные результаты.
Независимо от того, новичок вы или опытный трейдер, настройка проста и готова к использованию:
Plug & Play установка: просто подключите EA к графику XAUUSD — никаких сложностей, хаоса или бесконечной настройки.
Без сложных параметров: всё уже полностью оптимизировано. Вам ничего не нужно менять.
%Risk: опционально, если хотите увеличить риск и потенциальную прибыль — это единственный параметр, который можно изменить (рекомендуется 3%).
Гибкость мультитаймфрейма: работает на любом таймфрейме, используя один и тот же высоковероятностный движок.
24/24 анализирует поведение цены золота, определяет наиболее активные зоны торговли и с помощью directional bias и структуры тренда открывает сделки с высокой точностью при обнаружении сильных вероятностей.
Минимальные требования и рекомендации:
Рекомендуемые брокеры: ECN / RAW / LOW spread
2-значная котировка цены GOLD XAUUSD
Минимальный стартовый депозит: от 100$ (не рекомендуется)
Рекомендуемый стартовый депозит: 500$+
Тип счёта: Hedging
Важное предупреждение
Автор данного Expert Advisor не гарантирует прибыль.
Торговля на финансовых рынках связана с высоким риском, и убытки могут превысить ожидания при неправильных настройках риска.
Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Этот EA является профессиональным торговым инструментом, но это не означает гарантированную прибыль.
Пользователь полностью несёт ответственность за:
- Тестирование EA на демо-счёте перед использованием на реальном рынке
- Выбор подходящих настроек риска
- Понимание рисков автоматической торговли
Заключение
Этот EA подходит трейдерам, которые ценят:
- Структурированную торговую логику
- Строгий контроль рисков
- Прозрачную и дисциплинированную автоматизацию
- Специфику поведения рынка золота
Этот EA не предназначен для азартной торговли или нереалистичных ожиданий прибыли, а создан для трейдеров, готовых протестировать его и адаптировать риск под себя.
First off the support is Top Notch. Every question has been answered clearly and concisely. Take it from me the Author is up all night working on his products. :-) Now to the EA. Take into account I have just purchased it. It seems to place one trade per day or has at least for me so far. I purchased three days ago and three trades so far all winning. The winning totals are $800 but that is on a 50k live cent account :-). For $70 it really is a steal. Go buy it.