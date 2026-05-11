Gold Market Domination

Прецизионная скальпинговая машина, разработанная на QuantConnect (непревзойдённая на рынке золота, пишите в ЛС за настройками)





Она создана с одной целью: полное доминирование на рынке GOLD (XAUUSD) с постоянно прибыльными результатами трейдинга.





старые сигналы смотрите на нашей странице MyFXBook MeanFX





СТАРТОВАЯ ЦЕНА: Сейчас повышена до 99$ — осталось 2 копии по этой цене, не упустите возможность! Цена повышается на 10$ после каждых 5 продаж!

Финальная цена 1666$





Честно говоря, эта стартовая цена — настоящий подарок, учитывая время, потраченное на разработку, и затраты по сравнению с качеством и производительностью, которую даёт EA.





Боевой проверенный торговый движок, созданный с высокой точностью:





• Большое количество стратегий с отложенными ордерами в этой версии. Каждая стратегия адаптирована под разные рыночные условия и работает вместе как идеально отлаженный механизм, предназначенный для балансировки риска (Arbitrary Pending Orders Risk Equilibrium System)





• Эта версия разработана для личных счетов с высоким плечом, чтобы обеспечивать выдающийся ROI и для трейдеров, которые хотят видеть сделки и прогресс каждый день





• Элитная тренд-фолловинг система, которая захватывает структурированный момент





• Более 14 лет торгового опыта, упакованного в дисциплину алгоритма





Когда вероятности высокие… Gold Slayer выставляет ордера, часто превращая одно движение в целую последовательность позиций, которые закрываются со скоростью света с помощью трейлинг-стопов.

Иногда также используется классический подход — позиции остаются открытыми до достижения TP или SL.

Именно поэтому результаты выделяются на всём рынке, ориентируясь исключительно на стабильность, дисциплину и долгосрочные результаты.





Независимо от того, новичок вы или опытный трейдер — настройка простая и готова к использованию:





• Установка Plug&Play: Просто прикрепите советник к графику XAUUSD. Никаких головных болей, догадок и бесконечной подгонки.





• Никаких сложных настроек: Все стратегии и внутренние логики полностью оптимизированы. Вам ничего не нужно менять.





• SAFETY SCORE: Увеличение или уменьшение референсного капитала для регулировки агрессивности и прибыльности





• SAFETY SCORE: Scale step in%: увеличивает лоты каждые X% от баланса счёта





• SAFETY SCORE: Min margin level%: минимальный уровень маржи перед увеличением лотов





• RISK PROTECTION: Equity floor guard: останавливает торговлю при падении капитала ниже указанного уровня





• PROP FIRM MODE: Рассчитан только на крупные проп-фирмы от 50k и выше





• DD Limits %: Максимальная дневная и общая просадка





• Гибкость мультитаймфрейм: Работает на любом таймфрейме, используя один и тот же высоковероятностный движок





• Круглосуточный (24/7) мониторинг поведения цены золота, поиск наиболее торгуемых зон и, с помощью directional bias и структуры тренда, при обнаружении высоких вероятностей — точное исполнение.





Минимальные требования и рекомендации





• Рекомендуемые брокеры: ECN/RAW/LOW spread — Roboforex, Blackbull и подобные (рекомендуется спред 5-20 пунктов)





• Мы предоставляем поддержку клиентам, желающим максимально близко повторить результаты сигналов





• 2-значные котировки по GOLD





• Минимальный стартовый капитал: $500 на счетах с плечом 1:500 или 500 центов на центовых счетах. В MT5 всегда будет отображаться в долларах при специальных настройках! Напишите мне после покупки





• BACKTEST с минимальным капиталом 2000$ для настроек по умолчанию!





• Не использовать на DARWINEX!





• Рекомендуемый стартовый капитал: $2000+ при плече 1:500 и $7500 для полного торгового потенциала (POWER gauge) и одновременной работы всех стратегий





• На панели есть индикатор POWER, который показывает текущую производительность, адаптированную под ваш баланс, плечо и спред. Хотите больше мощности? Улучшайте торговые условия





• Плечо минимум 1:100, рекомендуется 1:500+





• Тип счёта: Hedging





Важное предупреждение

Автор этого Expert Advisor не гарантирует никаких прибылей.

Торговля на финансовых рынках связана со значительными рисками, и убытки могут превысить ожидания при неправильных настройках риска.

Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.

Этот EA — профессиональный торговый инструмент, но не является гарантией прибыли.

Пользователи несут полную ответственность за:





• Тестирование EA на демо-счёте перед реальной торговлей

• Выбор подходящих параметров риска

• Понимание рисков автоматизированной торговли





Заключительные замечания

Этот EA подходит для трейдеров, которые ценят:





• Структурированную торговую логику

• Жёсткий контроль риска

• Прозрачную и дисциплинированную автоматизацию

• Специфическое поведение рынка золота





Этот EA создан не для азартной игры и нереалистичных ожиданий прибыли, а для трейдеров, которые сначала тратят время на тестирование и осознанно подстраивают риск под себя.