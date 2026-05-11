Gold Slayer
- Эксперты
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Eugen-alexandru Zibileanu⚡ Торговые Алгоритмы MeanFX ⚡
📈 Разработка мощного торгового ПО (пишите в ЛС для любого проекта)
- Версия: 1.93
- Обновлено: 7 августа 2026
- Активации: 10
Gold Market Domination
Прецизионная скальпинговая машина, разработанная на QuantConnect (непревзойдённая на рынке золота, пишите в ЛС за настройками)
Она создана с одной целью: полное доминирование на рынке GOLD (XAUUSD) с постоянно прибыльными результатами трейдинга.
старые сигналы смотрите на нашей странице MyFXBook MeanFX
СТАРТОВАЯ ЦЕНА: Сейчас повышена до 99$ — осталось 2 копии по этой цене, не упустите возможность! Цена повышается на 10$ после каждых 5 продаж!
Финальная цена 1666$
Честно говоря, эта стартовая цена — настоящий подарок, учитывая время, потраченное на разработку, и затраты по сравнению с качеством и производительностью, которую даёт EA.
Боевой проверенный торговый движок, созданный с высокой точностью:
• Большое количество стратегий с отложенными ордерами в этой версии. Каждая стратегия адаптирована под разные рыночные условия и работает вместе как идеально отлаженный механизм, предназначенный для балансировки риска (Arbitrary Pending Orders Risk Equilibrium System)
• Эта версия разработана для личных счетов с высоким плечом, чтобы обеспечивать выдающийся ROI и для трейдеров, которые хотят видеть сделки и прогресс каждый день
• Элитная тренд-фолловинг система, которая захватывает структурированный момент
• Более 14 лет торгового опыта, упакованного в дисциплину алгоритма
Когда вероятности высокие… Gold Slayer выставляет ордера, часто превращая одно движение в целую последовательность позиций, которые закрываются со скоростью света с помощью трейлинг-стопов.
Иногда также используется классический подход — позиции остаются открытыми до достижения TP или SL.
Именно поэтому результаты выделяются на всём рынке, ориентируясь исключительно на стабильность, дисциплину и долгосрочные результаты.
Независимо от того, новичок вы или опытный трейдер — настройка простая и готова к использованию:
• Установка Plug&Play: Просто прикрепите советник к графику XAUUSD. Никаких головных болей, догадок и бесконечной подгонки.
• Никаких сложных настроек: Все стратегии и внутренние логики полностью оптимизированы. Вам ничего не нужно менять.
• SAFETY SCORE: Увеличение или уменьшение референсного капитала для регулировки агрессивности и прибыльности
• SAFETY SCORE: Scale step in%: увеличивает лоты каждые X% от баланса счёта
• SAFETY SCORE: Min margin level%: минимальный уровень маржи перед увеличением лотов
• RISK PROTECTION: Equity floor guard: останавливает торговлю при падении капитала ниже указанного уровня
• PROP FIRM MODE: Рассчитан только на крупные проп-фирмы от 50k и выше
• DD Limits %: Максимальная дневная и общая просадка
• Гибкость мультитаймфрейм: Работает на любом таймфрейме, используя один и тот же высоковероятностный движок
• Круглосуточный (24/7) мониторинг поведения цены золота, поиск наиболее торгуемых зон и, с помощью directional bias и структуры тренда, при обнаружении высоких вероятностей — точное исполнение.
Минимальные требования и рекомендации
• Рекомендуемые брокеры: ECN/RAW/LOW spread — Roboforex, Blackbull и подобные (рекомендуется спред 5-20 пунктов)
• Мы предоставляем поддержку клиентам, желающим максимально близко повторить результаты сигналов
• 2-значные котировки по GOLD
• Минимальный стартовый капитал: $500 на счетах с плечом 1:500 или 500 центов на центовых счетах. В MT5 всегда будет отображаться в долларах при специальных настройках! Напишите мне после покупки
• BACKTEST с минимальным капиталом 2000$ для настроек по умолчанию!
• Не использовать на DARWINEX!
• Рекомендуемый стартовый капитал: $2000+ при плече 1:500 и $7500 для полного торгового потенциала (POWER gauge) и одновременной работы всех стратегий
• На панели есть индикатор POWER, который показывает текущую производительность, адаптированную под ваш баланс, плечо и спред. Хотите больше мощности? Улучшайте торговые условия
• Плечо минимум 1:100, рекомендуется 1:500+
• Тип счёта: Hedging
Важное предупреждение
Автор этого Expert Advisor не гарантирует никаких прибылей.
Торговля на финансовых рынках связана со значительными рисками, и убытки могут превысить ожидания при неправильных настройках риска.
Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Этот EA — профессиональный торговый инструмент, но не является гарантией прибыли.
Пользователи несут полную ответственность за:
• Тестирование EA на демо-счёте перед реальной торговлей
• Выбор подходящих параметров риска
• Понимание рисков автоматизированной торговли
Заключительные замечания
Этот EA подходит для трейдеров, которые ценят:
• Структурированную торговую логику
• Жёсткий контроль риска
• Прозрачную и дисциплинированную автоматизацию
• Специфическое поведение рынка золота
Этот EA создан не для азартной игры и нереалистичных ожиданий прибыли, а для трейдеров, которые сначала тратят время на тестирование и осознанно подстраивают риск под себя.
I've been testing this EA for a while, and my first impression is very positive. The developer is active, listens to user feedback, and regularly releases updates and bug fixes. One thing I really appreciate is that the EA offers different strategies and a lot of flexibility for optimization. I've been running extensive backtests and also testing it on live cent accounts before moving to a standard account. Like any trading system, risk management is essential, but so far the results have been promising. The support has also been excellent—whenever I reported a bug or shared suggestions, the developer responded quickly and was open to improving the product. Overall, I'm very satisfied with my purchase and look forward to seeing how the EA performs over the long term.