Gold Slayer

4.64

Gold Market Domination

Прецизионная скальпинговая машина, разработанная на QuantConnect (непревзойдённая на рынке золота, пишите в ЛС за настройками)


Она создана с одной целью: полное доминирование на рынке GOLD (XAUUSD) с постоянно прибыльными результатами трейдинга.


старые сигналы смотрите на нашей странице MyFXBook MeanFX


СТАРТОВАЯ ЦЕНА: Сейчас повышена до 99$ — осталось 2 копии по этой цене, не упустите возможность! Цена повышается на 10$ после каждых 5 продаж!

Финальная цена 1666$


Честно говоря, эта стартовая цена — настоящий подарок, учитывая время, потраченное на разработку, и затраты по сравнению с качеством и производительностью, которую даёт EA.


Боевой проверенный торговый движок, созданный с высокой точностью:


• Большое количество стратегий с отложенными ордерами в этой версии. Каждая стратегия адаптирована под разные рыночные условия и работает вместе как идеально отлаженный механизм, предназначенный для балансировки риска (Arbitrary Pending Orders Risk Equilibrium System)


• Эта версия разработана для личных счетов с высоким плечом, чтобы обеспечивать выдающийся ROI и для трейдеров, которые хотят видеть сделки и прогресс каждый день


• Элитная тренд-фолловинг система, которая захватывает структурированный момент


• Более 14 лет торгового опыта, упакованного в дисциплину алгоритма


Когда вероятности высокие… Gold Slayer выставляет ордера, часто превращая одно движение в целую последовательность позиций, которые закрываются со скоростью света с помощью трейлинг-стопов.

Иногда также используется классический подход — позиции остаются открытыми до достижения TP или SL.

Именно поэтому результаты выделяются на всём рынке, ориентируясь исключительно на стабильность, дисциплину и долгосрочные результаты.


Независимо от того, новичок вы или опытный трейдер — настройка простая и готова к использованию:


• Установка Plug&Play: Просто прикрепите советник к графику XAUUSD. Никаких головных болей, догадок и бесконечной подгонки.


• Никаких сложных настроек: Все стратегии и внутренние логики полностью оптимизированы. Вам ничего не нужно менять.


• SAFETY SCORE: Увеличение или уменьшение референсного капитала для регулировки агрессивности и прибыльности


• SAFETY SCORE: Scale step in%: увеличивает лоты каждые X% от баланса счёта


• SAFETY SCORE: Min margin level%: минимальный уровень маржи перед увеличением лотов


• RISK PROTECTION: Equity floor guard: останавливает торговлю при падении капитала ниже указанного уровня


• PROP FIRM MODE: Рассчитан только на крупные проп-фирмы от 50k и выше


• DD Limits %: Максимальная дневная и общая просадка


• Гибкость мультитаймфрейм: Работает на любом таймфрейме, используя один и тот же высоковероятностный движок


• Круглосуточный (24/7) мониторинг поведения цены золота, поиск наиболее торгуемых зон и, с помощью directional bias и структуры тренда, при обнаружении высоких вероятностей — точное исполнение.


Минимальные требования и рекомендации


• Рекомендуемые брокеры: ECN/RAW/LOW spread — Roboforex, Blackbull и подобные (рекомендуется спред 5-20 пунктов)


• Мы предоставляем поддержку клиентам, желающим максимально близко повторить результаты сигналов


• 2-значные котировки по GOLD


• Минимальный стартовый капитал: $500 на счетах с плечом 1:500 или 500 центов на центовых счетах. В MT5 всегда будет отображаться в долларах при специальных настройках! Напишите мне после покупки


• BACKTEST с минимальным капиталом 2000$ для настроек по умолчанию!


• Не использовать на DARWINEX!


• Рекомендуемый стартовый капитал: $2000+ при плече 1:500 и $7500 для полного торгового потенциала (POWER gauge) и одновременной работы всех стратегий


• На панели есть индикатор POWER, который показывает текущую производительность, адаптированную под ваш баланс, плечо и спред. Хотите больше мощности? Улучшайте торговые условия


• Плечо минимум 1:100, рекомендуется 1:500+


• Тип счёта: Hedging


Важное предупреждение

Автор этого Expert Advisor не гарантирует никаких прибылей.

Торговля на финансовых рынках связана со значительными рисками, и убытки могут превысить ожидания при неправильных настройках риска.

Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.

Этот EA — профессиональный торговый инструмент, но не является гарантией прибыли.

Пользователи несут полную ответственность за:


• Тестирование EA на демо-счёте перед реальной торговлей

• Выбор подходящих параметров риска

• Понимание рисков автоматизированной торговли


Заключительные замечания

Этот EA подходит для трейдеров, которые ценят:


• Структурированную торговую логику

• Жёсткий контроль риска

• Прозрачную и дисциплинированную автоматизацию

• Специфическое поведение рынка золота


Этот EA создан не для азартной игры и нереалистичных ожиданий прибыли, а для трейдеров, которые сначала тратят время на тестирование и осознанно подстраивают риск под себя.

Отзывы 14
Daniel Moreira Rolim De Morais
201
Daniel Moreira Rolim De Morais 2026.08.07 20:58 
 

I've been testing this EA for a while, and my first impression is very positive. The developer is active, listens to user feedback, and regularly releases updates and bug fixes. One thing I really appreciate is that the EA offers different strategies and a lot of flexibility for optimization. I've been running extensive backtests and also testing it on live cent accounts before moving to a standard account. Like any trading system, risk management is essential, but so far the results have been promising. The support has also been excellent—whenever I reported a bug or shared suggestions, the developer responded quickly and was open to improving the product. Overall, I'm very satisfied with my purchase and look forward to seeing how the EA performs over the long term.

LegalB
145
LegalB 2026.07.13 07:58 
 

Ho acquistato gran parte dei prodotti di Eugen. Dopo averlo noleggiato per un mese ed avuto buoni risultati l'ho acquistato definitivamente. Gold Slayer è davvero un ottimo prodotto con risultati costanti. Eugen poi è sempre pronto ad aiutarti e molto rapido nell'assistenza. Consigliato!!!

Jason Salomon Slabbers
337
Jason Salomon Slabbers 2026.06.24 06:44 
 

Solid bot, works as described and does make decent profit. The support is amazing and the author is always there to help. Small note: I wouldn't recommend using cent account and/or a smaller balance (less then $500) as the EA can't perform optimally.

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Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
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4.31 (113)
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Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
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5 (4)
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Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
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4 (36)
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ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
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Daniel Moreira Rolim De Morais
201
Daniel Moreira Rolim De Morais 2026.08.07 20:58 
 

I've been testing this EA for a while, and my first impression is very positive. The developer is active, listens to user feedback, and regularly releases updates and bug fixes. One thing I really appreciate is that the EA offers different strategies and a lot of flexibility for optimization. I've been running extensive backtests and also testing it on live cent accounts before moving to a standard account. Like any trading system, risk management is essential, but so far the results have been promising. The support has also been excellent—whenever I reported a bug or shared suggestions, the developer responded quickly and was open to improving the product. Overall, I'm very satisfied with my purchase and look forward to seeing how the EA performs over the long term.

Eugen-alexandru Zibileanu
11871
Ответ разработчика Eugen-alexandru Zibileanu 2026.08.08 06:57
Thank you for your kind review 🙏
LegalB
145
LegalB 2026.07.13 07:58 
 

Ho acquistato gran parte dei prodotti di Eugen. Dopo averlo noleggiato per un mese ed avuto buoni risultati l'ho acquistato definitivamente. Gold Slayer è davvero un ottimo prodotto con risultati costanti. Eugen poi è sempre pronto ad aiutarti e molto rapido nell'assistenza. Consigliato!!!

Eugen-alexandru Zibileanu
11871
Ответ разработчика Eugen-alexandru Zibileanu 2026.07.13 09:20
wow, thank you Legal so much!
Jojo Georgina
46
Jojo Georgina 2026.06.24 06:46 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Eugen-alexandru Zibileanu
11871
Ответ разработчика Eugen-alexandru Zibileanu 2026.06.24 06:51
thank you Jojo 🙏
Jason Salomon Slabbers
337
Jason Salomon Slabbers 2026.06.24 06:44 
 

Solid bot, works as described and does make decent profit. The support is amazing and the author is always there to help. Small note: I wouldn't recommend using cent account and/or a smaller balance (less then $500) as the EA can't perform optimally.

Eugen-alexandru Zibileanu
11871
Ответ разработчика Eugen-alexandru Zibileanu 2026.06.24 06:50
Thank you Jason for the review and the update!
Ilie Neagu
267
Ilie Neagu 2026.06.12 07:19 
 

He is a scalper expert who, from my experience, works extraordinarily well. I only recommend him to those who have the patience to do their job and who are aware of the market.

After two weeks of use, this is my opinion.

Gold Slayer is not just a simple entry ea based on a indicator, but a complete execution algorithm that balances the risk trough multiple orders. For beginner traders, it is strongly recommended to use it exclusively with Standard settings (every order uses a fixed SL).

Eugen-alexandru Zibileanu
11871
Ответ разработчика Eugen-alexandru Zibileanu 2026.06.12 16:02
Thank you for the kind review 🙏
Roberto Liguoro
1520
Roberto Liguoro 2026.06.03 10:47 
 

The dev is an honest person, I trust him and his products, although you should implement other functions in the ea you already start from an excellent base!! I recommend to everyone!!

Eugen-alexandru Zibileanu
11871
Ответ разработчика Eugen-alexandru Zibileanu 2026.06.04 16:43
Thank you for your kind review
Stefano Di Paola
2547
Stefano Di Paola 2026.05.27 05:35 
 

Unfortunately, I have disabled this Expert Advisor. I do not believe it is in any real condition to generate a genuine profit. The backtests show exceptional results, but since it was released and started trading live, the results have been terrible from my point of view. What I did not appreciate, and what really bothered me — another reason why this review is extremely negative — is that the author first published a live signal and then removed it after it was already down more than 7% since being put online. I do not consider this to be fair or transparent behavior. For me, this Expert Advisor is pure garbage and a complete waste of money. In the comments, there is a list of trades showing exactly what happens: many tiny profits followed, inevitably, by heavy losses that compromise the overall results.

Eugen-alexandru Zibileanu
11871
Ответ разработчика Eugen-alexandru Zibileanu 2026.05.29 09:07
Unfortunately it's not the expert advisor but the market that dictates the conditions, and we have had some hard 2-3 days, but in trading patience is key and as a result we are on the right track again, i never said this is a perfect system and will only win everyday, what it matters is in the long run, and for that you have to give it time not only 3days. The description was changed several times due to mql signaling "bad description" and here every other dev will understend how it is but never hidden anything. Anyway I wish you luck in your trading journey and... patience, patience is key 🙏
rus251288
19
rus251288 2026.05.22 09:25 
 

I like this Gold Slayer expert. He really deserves attention. The developer is competent and pleasant to communicate with. Thank you. We are only moving forward. I wish you success and high sales.

Eugen-alexandru Zibileanu
11871
Ответ разработчика Eugen-alexandru Zibileanu 2026.05.22 12:52
Thank you rus251288
Eusebiu Dascalu
1998
Eusebiu Dascalu 2026.05.22 03:19 
 

I like it. I rented it. I'll probably buy it. nice dev

Eugen-alexandru Zibileanu
11871
Ответ разработчика Eugen-alexandru Zibileanu 2026.05.22 07:24
Thank you very much
christian gutierrez
33
christian gutierrez 2026.05.19 16:14 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Eugen-alexandru Zibileanu
11871
Ответ разработчика Eugen-alexandru Zibileanu 2026.05.19 16:18
Dear Christian, thanks for the support, you need to message me in pm for that, thank you
René
619
René 2026.05.19 06:20 
 

A trading bot should grow the capital invested. The Gold Slayer does exactly that. With no dangerous martingale strategy, traders can sleep soundly at night. You simply set up the EA and let it run. For users trading with prop firms, this bot also offers specific, tailored adjustments. The settings interface is uncluttered and provides all the most essential parameters. My current win rate stands at approximately 80%. Lot sizes adjust automatically to reflect the current capital balance. Eugen has created a truly powerful tool. He is a valuable resource and is highly responsive to inquiries. His trading bot, which is still very new to the market, holds its own against EAs from other renowned developers. Highly recommended. Please remember, however, that trading Gold inherently involves risks that one must be prepared to accept.

Eugen-alexandru Zibileanu
11871
Ответ разработчика Eugen-alexandru Zibileanu 2026.05.19 15:34
Vielen Dank 🙏
ismazak
56
ismazak 2026.05.16 16:07 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Eugen-alexandru Zibileanu
11871
Ответ разработчика Eugen-alexandru Zibileanu 2026.05.16 18:49
thank you very much
squidme
906
squidme 2026.05.14 00:43 
 

This is my second product from the author and results looks promising so far. I will update review after some more tests.

Eugen-alexandru Zibileanu
11871
Ответ разработчика Eugen-alexandru Zibileanu 2026.05.16 18:48
Thank you very much
slava-it
46
slava-it 2026.05.12 10:59 
 

Этот торговый помощник показывает хорошие результаты при тестировании.

Вечером установил его на реальный центовый счёт.

Примерно за половину суток было открыто 5 сделок, которые принесли 86,9 USD (центовый счёт).

Начало радует.

Eugen-alexandru Zibileanu
11871
Ответ разработчика Eugen-alexandru Zibileanu 2026.05.12 17:37
thank you very much for the review! on our test account of 2.000 , gold slayer is up 258 today^^
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