专为交易者打造，为结果而设计

一款专门为黄金市场（XAUUSD）开发的高精度剥头皮交易系统，通过 QuantConnect 构建。

LIVE SIGNAL（请勿在 Darwinex 上使用，这只是一个展示性的压力测试，在其他平台上的表现会更好）

Quant Invest 专为具有长期视野、纪律严明并尊重市场的交易者设计：

同一时间仅持有一个仓位，每笔交易都设有预定义的止损和止盈，默认每笔交易风险为 1%，每天最多一笔交易，避免不必要的过度交易。

首发价格 —— 现已提升至 60 美元

不要错过这个机会，每售出 5 份价格上涨 10 美元！

当前价格仅剩 4 个名额。

下一价格：70 美元

为了保持策略表现，该 EA 采用限量发行。

考虑到开发成本，目前的起始价格几乎等同于赠送。

经过市场验证的交易引擎，精心打造：

该 EA 旨在实现稳定、平滑的增长，同时避免承担过大风险。

兼容 Prop Firm（可在输入参数中设置风险百分比）。

一套精英级趋势跟随系统，能够捕捉结构化市场动能。

将 14 年以上的交易经验融入算法纪律之中。

当高概率机会出现时……Quant Invest 会执行交易，并经常利用追踪止损快速锁定利润。

有时也会采用更经典的方法，让仓位保持开启直到达到止盈或止损。

该 EA 专注于一致性、纪律性和长期结果。

无论您是新手还是经验丰富的交易者，安装都非常简单，即插即用：

即插即用安装：只需将 EA 挂载到 XAUUSD 图表即可，无需复杂设置。

无需复杂参数：所有内容均已完全优化，您无需修改任何设置。

风险百分比：如果您希望提高风险和利润，这是唯一建议修改的参数（推荐 3%）。

多时间框架灵活性：适用于任何时间周期，使用相同的高概率引擎。

全天候监控黄金价格行为，识别最活跃交易区域，并结合方向偏向与趋势结构，在检测到高概率机会时精准执行交易。

最低要求与建议：

推荐经纪商：ECN / RAW / 低点差类型

黄金 XAUUSD 需为 2 位小数报价

最低初始资金：100 美元（不推荐）

推荐初始资金：500 美元以上

账户类型：对冲账户（Hedging）

重要免责声明

本 Expert Advisor 作者不保证任何利润。

金融市场交易具有重大风险，若风险设置不当，损失可能超出预期。

过去的表现不代表未来结果。

该 EA 是专业交易工具，但并不意味着利润保证。

用户需自行承担以下责任：

在真实账户使用前先在模拟账户测试 EA

选择合适的风险设置

理解自动化交易相关风险

最终说明

该 EA 适合重视以下方面的交易者：

结构化交易逻辑

严格风险控制

透明且纪律化的自动化交易

黄金市场特性

该 EA 并非为赌博式交易或不切实际的盈利预期而设计，而是面向愿意先测试并根据自身情况调整风险的交易者。