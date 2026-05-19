Quant Invest
- 专家
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Eugen-alexandru Zibileanu⚡ MeanFX 交易算法 ⚡
📈 打造强大的交易软件（私信咨询任何定制项目）
🔹 自定义指标 : https://www.mql5.com/en/market/product/175255
- 版本: 1.41
- 更新: 20 五月 2026
- 激活: 10
专为交易者打造，为结果而设计
一款专门为黄金市场（XAUUSD）开发的高精度剥头皮交易系统，通过 QuantConnect 构建。
LIVE SIGNAL（请勿在 Darwinex 上使用，这只是一个展示性的压力测试，在其他平台上的表现会更好）
Quant Invest 专为具有长期视野、纪律严明并尊重市场的交易者设计：
同一时间仅持有一个仓位，每笔交易都设有预定义的止损和止盈，默认每笔交易风险为 1%，每天最多一笔交易，避免不必要的过度交易。
首发价格 —— 现已提升至 60 美元
不要错过这个机会，每售出 5 份价格上涨 10 美元！
当前价格仅剩 4 个名额。
下一价格：70 美元
为了保持策略表现，该 EA 采用限量发行。
考虑到开发成本，目前的起始价格几乎等同于赠送。
经过市场验证的交易引擎，精心打造：
该 EA 旨在实现稳定、平滑的增长，同时避免承担过大风险。
兼容 Prop Firm（可在输入参数中设置风险百分比）。
一套精英级趋势跟随系统，能够捕捉结构化市场动能。
将 14 年以上的交易经验融入算法纪律之中。
当高概率机会出现时……Quant Invest 会执行交易，并经常利用追踪止损快速锁定利润。
有时也会采用更经典的方法，让仓位保持开启直到达到止盈或止损。
该 EA 专注于一致性、纪律性和长期结果。
无论您是新手还是经验丰富的交易者，安装都非常简单，即插即用：
即插即用安装：只需将 EA 挂载到 XAUUSD 图表即可，无需复杂设置。
无需复杂参数：所有内容均已完全优化，您无需修改任何设置。
风险百分比：如果您希望提高风险和利润，这是唯一建议修改的参数（推荐 3%）。
多时间框架灵活性：适用于任何时间周期，使用相同的高概率引擎。
全天候监控黄金价格行为，识别最活跃交易区域，并结合方向偏向与趋势结构，在检测到高概率机会时精准执行交易。
最低要求与建议：
推荐经纪商：ECN / RAW / 低点差类型
黄金 XAUUSD 需为 2 位小数报价
最低初始资金：100 美元（不推荐）
推荐初始资金：500 美元以上
账户类型：对冲账户（Hedging）
重要免责声明
本 Expert Advisor 作者不保证任何利润。
金融市场交易具有重大风险，若风险设置不当，损失可能超出预期。
过去的表现不代表未来结果。
该 EA 是专业交易工具，但并不意味着利润保证。
用户需自行承担以下责任：
- 在真实账户使用前先在模拟账户测试 EA
- 选择合适的风险设置
- 理解自动化交易相关风险
最终说明
该 EA 适合重视以下方面的交易者：
- 结构化交易逻辑
- 严格风险控制
- 透明且纪律化的自动化交易
- 黄金市场特性
该 EA 并非为赌博式交易或不切实际的盈利预期而设计，而是面向愿意先测试并根据自身情况调整风险的交易者。
First off the support is Top Notch. Every question has been answered clearly and concisely. Take it from me the Author is up all night working on his products. :-) Now to the EA. Take into account I have just purchased it. It seems to place one trade per day or has at least for me so far. I purchased three days ago and three trades so far all winning. The winning totals are $800 but that is on a 50k live cent account :-). For $70 it really is a steal. Go buy it.