Раскройте силу Титана с тройным стратегическим грид-движком

Создан для стабильности. Разработан для контроля. Усилен 4 стратегическими уровнями.

Titan FX — это мощный торговый советник для AUDCAD H1, построенный на системе грид-исполнения и усиленный 4 различными торговыми стратегиями, которые работают вместе, чтобы адаптироваться к меняющимся рыночным условиям и находить высоковероятные торговые возможности.

Вместо того чтобы полагаться на одну модель входа, Titan FX объединяет несколько стратегических подходов в одном движке, что позволяет ему реагировать на разные фазы рынка с большей гибкостью и точностью. В результате получается более продвинутая торговая система для AUDCAD, разработанная для грамотного управления входами, оптимизации восстановления позиций и более эффективного сопровождения сделок в условиях рыночных колебаний.

Благодаря настраиваемому автоматическому расчету лота Titan FX дает трейдерам возможность подстраивать риск под размер депозита и собственный стиль торговли, сохраняя при этом простую и удобную настройку как для начинающих, так и для опытных пользователей.

Почему Titan FX?

Titan FX был создан для трейдеров, которым нужна специализированная грид-система для AUDCAD с более продуманной структурой, а не просто обычный усредняющий бот. Объединяя 3 отдельные стратегии в одном советнике, Titan FX способен адаптировать свое поведение в зависимости от движения цены и рыночного контекста, что делает его более гибким и многогранным инструментом.

Ключевые особенности

Торговля AUDCAD H1

Система исполнения на основе грида

4 встроенные стратегии, работающие внутри одного советника

Настраиваемый Auto Lot

Разработан для гибкой работы с различными условиями брокеров

Подходит как для простого старта новичков, так и для продвинутого контроля рисков

Сфокусирован на структурированном управлении сделками и оптимальном позиционировании на рынке

Стартовая цена

Стартовая цена - 40$

Не упустите эту возможность.

Цена увеличивается на 10$ после каждых 5 покупок.

Только 3 копии осталось по текущей цене.

Этот советник распространяется ограниченным тиражом для поддержания эффективности стратегии.

Руководство по установке

Настройка Titan FX быстрая и простая.

Шаги установки

Откройте MetaTrader 5

В окне Market Watch убедитесь, что AUDCAD отображается в списке

(Щелкните правой кнопкой мыши -> Show Symbol)

Откройте график AUDCAD H1

Перетащите Titan FX на график

Настройте предпочитаемые параметры Auto Lot и другие параметры стратегии

Включите AutoTrading в верхней части MT5

Готово - Titan FX теперь готов к торговле

Минимальные требования и рекомендации

Рекомендуемые брокеры

Брокер с условиями ECN / RAW / низким спредом

Требования к капиталу

Минимальный стартовый депозит: 500$ (не рекомендуется)

Рекомендуемый минимальный депозит: 1000$

или

центовый счет 10$ (1000 USC)

Тип счета

Hedging

Минимальное кредитное плечо

1:50, 1:100+ recommended

Важное предупреждение

Автор данного советника не гарантирует прибыль.

Торговля на финансовых рынках связана с высоким риском, и убытки могут превысить ожидания при использовании неподходящих настроек риска.

Результаты прошлых периодов не гарантируют будущих результатов.

Этот советник является профессиональным торговым инструментом, но его не следует воспринимать как обещание прибыли.

Пользователь полностью несет ответственность за:

Тестирование советника на демо-счете перед использованием на реальном счете

Выбор подходящих настроек риска

Понимание рисков, связанных с автоматической торговлей

Финальные замечания

Titan FX подходит для трейдеров, которые ценят:

Структурированную торговую логику

Строгий контроль рисков

Прозрачную и дисциплинированную автоматизацию

Систему, созданную для торговли на AUDCAD

Этот советник не предназначен для азартной торговли или нереалистичных ожиданий прибыли. Он создан для трейдеров, которые готовы сначала протестировать его, понять принцип работы и адаптировать риск в соответствии со своим счетом и торговыми целями.