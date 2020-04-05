Titan FX

Раскройте силу Титана с тройным стратегическим грид-движком

Создан для стабильности. Разработан для контроля. Усилен 4 стратегическими уровнями.

Titan FX — это мощный торговый советник для AUDCAD H1, построенный на системе грид-исполнения и усиленный 4 различными торговыми стратегиями, которые работают вместе, чтобы адаптироваться к меняющимся рыночным условиям и находить высоковероятные торговые возможности.

Вместо того чтобы полагаться на одну модель входа, Titan FX объединяет несколько стратегических подходов в одном движке, что позволяет ему реагировать на разные фазы рынка с большей гибкостью и точностью. В результате получается более продвинутая торговая система для AUDCAD, разработанная для грамотного управления входами, оптимизации восстановления позиций и более эффективного сопровождения сделок в условиях рыночных колебаний.

Благодаря настраиваемому автоматическому расчету лота Titan FX дает трейдерам возможность подстраивать риск под размер депозита и собственный стиль торговли, сохраняя при этом простую и удобную настройку как для начинающих, так и для опытных пользователей.

Почему Titan FX?

Titan FX был создан для трейдеров, которым нужна специализированная грид-система для AUDCAD с более продуманной структурой, а не просто обычный усредняющий бот. Объединяя 3 отдельные стратегии в одном советнике, Titan FX способен адаптировать свое поведение в зависимости от движения цены и рыночного контекста, что делает его более гибким и многогранным инструментом.

Ключевые особенности

Торговля AUDCAD H1

Система исполнения на основе грида

4 встроенные стратегии, работающие внутри одного советника

Настраиваемый Auto Lot

Разработан для гибкой работы с различными условиями брокеров

Подходит как для простого старта новичков, так и для продвинутого контроля рисков

Сфокусирован на структурированном управлении сделками и оптимальном позиционировании на рынке

Стартовая цена

Стартовая цена - 40$
Не упустите эту возможность.
Цена увеличивается на 10$ после каждых 5 покупок.

Только 3 копии осталось по текущей цене.
Этот советник распространяется ограниченным тиражом для поддержания эффективности стратегии.

Руководство по установке

Настройка Titan FX быстрая и простая.

Шаги установки

Откройте MetaTrader 5

В окне Market Watch убедитесь, что AUDCAD отображается в списке
(Щелкните правой кнопкой мыши -> Show Symbol)

Откройте график AUDCAD H1

Перетащите Titan FX на график

Настройте предпочитаемые параметры Auto Lot и другие параметры стратегии

Включите AutoTrading в верхней части MT5

Готово - Titan FX теперь готов к торговле

Минимальные требования и рекомендации

Рекомендуемые брокеры

Брокер с условиями ECN / RAW / низким спредом

Требования к капиталу

Минимальный стартовый депозит: 500$ (не рекомендуется)

Рекомендуемый минимальный депозит: 1000$
или
центовый счет 10$ (1000 USC)

Тип счета

Hedging

Минимальное кредитное плечо

1:50, 1:100+ recommended

Важное предупреждение

Автор данного советника не гарантирует прибыль.

Торговля на финансовых рынках связана с высоким риском, и убытки могут превысить ожидания при использовании неподходящих настроек риска.

Результаты прошлых периодов не гарантируют будущих результатов.
Этот советник является профессиональным торговым инструментом, но его не следует воспринимать как обещание прибыли.

Пользователь полностью несет ответственность за:

Тестирование советника на демо-счете перед использованием на реальном счете

Выбор подходящих настроек риска

Понимание рисков, связанных с автоматической торговлей

Финальные замечания

Titan FX подходит для трейдеров, которые ценят:

Структурированную торговую логику

Строгий контроль рисков

Прозрачную и дисциплинированную автоматизацию

Систему, созданную для торговли на AUDCAD

Этот советник не предназначен для азартной торговли или нереалистичных ожиданий прибыли. Он создан для трейдеров, которые готовы сначала протестировать его, понять принцип работы и адаптировать риск в соответствии со своим счетом и торговыми целями.


Рекомендуем также
Its Volatility is your Opportunity
Marta Gonzalez
Эксперты
Sometimes the market becomes volatile and we need algorithms that operate this volatility regardless of its direction. This system tries to take advantage in moments of high volatility. It has 5 levels of input filters that it is recommended to adjust depending on the volatility, the average value would be mode 3, below the sensitivity decreases, above it increases. You can download the demo and test it yourself. Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety first
Wazaby
HEGUI Morad
Эксперты
Wazaby – Expert Advisor for MetaTrader 5 Wazaby is a multi-symbol Expert Advisor designed to trade AUDCAD, AUDNZD and NZDCAD using a triangular market relationship between these three correlated currency pairs. The strategy is NOT based on grid , NOT based on martingale , and does not rely on recovery techniques. All trades are opened with controlled risk and predefined logic. Supported symbols AUDCAD AUDNZD NZDCAD Only these symbols are supported. If your broker uses symbol suffixes or prefixes
SL Gold Scalper
Chriscane Lucius J Manthando
Эксперты
SL Gold Scalper EA is optimized to trade GOLD (XAUUSD) asset. Based on the analysis of the market behavior a strategy that minimizes loss trades to successfully implement the martingale method. Multi-time frame analysis included for higher percentage of safe entries avoiding stop loss (SL) hunting from the market makers.  Expert Advisor Recommended Guide lines ================================================ Input Settings: MagicNumber => (Unique number per chart e.g 34505) XAUUSD =>  4 Hour Ch
TimeTrade Pro EA MT5
Thomas Steinmassl
Эксперты
TimeTrade Pro EA is a simple and clearly structured Expert Advisor for MetaTrader 5 that automatically opens Buy and Sell trades at predefined times. The EA is suitable for traders who want to automate fixed trading times, session strategies, time-of-day setups, or time-based backtests. The Expert Advisor can open one Buy trade and one Sell trade per trading day. Buy and Sell times can be configured separately. In addition, Buy and Sell positions can optionally be closed automatically at predefi
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (17)
Эксперты
Vortex Turbo — « управляйте вихрем» Vortex Turbo представляет собой следующий этап эволюции интеллектуальной торговли — уникальную разработку, объединяющую передовую архитектуру ИИ, адаптивную рыночную логику и точный контроль рисков. Основанный на проверенных алгоритмических принципах, он интегрирует множество стратегий в единую высокоскоростную экосистему, работающую на основе нового уровня прогнозного интеллекта. Разработанный как эксперт по скальпингу для золота XAUUSD (GOLD), Vortex Turbo
RSI crossmarket
Yoan, Sylvain Biesuz
5 (2)
Эксперты
diversification to sleep well RSIcrossmarket is an EA that adapts to all markets . It manages to maintain a relatively low drawdown and realistic coherent gain with basic setting , good on 36 markets . Designed for the purpose of long-term portfolio management The strategy uses a martingale approach and hedging , which helps to avoid staying with low drawdown. As mentioned earlier, due to its relatively low average drawdown, it is designed to be used on allmost major and minor currency, ind
Core Pulse X
Marvin Alain Bernard Barthelemy
4.86 (7)
Эксперты
Цена запуска: 59 USD Это ограниченное стартовое предложение. Следующая запланированная цена составит 149  USD . Стоимость будет постепенно увеличиваться по мере роста количества активных лицензий. Live signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2360740 Core Pulse X – Скальпинг XAUUSD (Gold) Здравствуйте, трейдеры. Core Pulse X был разработан для точного исполнения пробойных входов по XAUUSD с дисциплинированной структурой и контролируемым управлением рисками. Этот эксперт создан специально для
Delta Quantum
Ioannis Xenos
Эксперты
Delta Quantum EA by Xignal Coding This price is for the first 20 purchases. Next price -> 100$ Delta Quantum is a mean reversion Expert Advisor designed for traders who want both simplicity and power. It calculates the Delta (distance) – a unique measurement that highlights potential turning points in the market – and uses this as a signal for precise entries. Why choose Delta Quantum? Beginner-friendly with ready-to-use defaults for EURUSD H1. Advanced customization for traders who want to take
Big Atlas
Alexander Oropesa Marrero
Эксперты
Put to work now Big Atlas this amazing EA was made and carefully tested for the   AUD/USD   market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is that you get more than 25% monthly profit and your account never reach 0$.   This EA can be used with little capital 100$ and work perfectly, I tested with 50$ and work perfectly but it is advisable to start with 100$ minimum, I recommend using a VPS. You can also work a larger capital just have to raise the lots according to your fund e
EPoCrew Gold Super ORB H4 EA
Livhuwani Neville Ramovha
Эксперты
Расширенная система пробоя начального диапазона GOLD (XAUUSD) для MetaTrader 5 Превращайте первые 4 часа торгового дня в возможности. Специально разработана для точной торговли XAUUSD (GOLD). Полностью автоматизирована. Профессиональный контроль рисков. Без мартингейла. Без сетки. Почему этот EA отличается Большинство систем пробоя торгуют вслепую. EPO-CreW Super ORB EA торгует умно. Вместо погони за волатильностью, он: 1️ ⃣ Захватывает первый 4-часовой дневной диапазон 2️ ⃣ Ждет подт
Infinity Trend EA Multi Timeframe with RSI Filter
Tsuyoshi Uno
Эксперты
Приоритет сохранности капитала при стремлении к прибыли Данный советник разработан с приоритетом на сохранность капитала , показывая при этом среднегодовой рост +24.5% (в зависимости от условий). Благодаря четырём надёжным фильтрам, включая определение диапазона , советник совершает всего от 0 до нескольких тщательно отобранных сделок в месяц . Он обеспечивает долгосрочную стабильность, а при достижении дневной цели по прибыли или в периоды низкой активности рынка автоматически переходит в режи
Stratagic flow stream
Muhammad Farooq Ahmed
Эксперты
Strategic Flow Stream is a professional-grade interactive Expert Advisor designed to provide a high-performance preview of our elite trading technology. This version features our proprietary Multi-Panel UI and Price Projection Engine , offering traders a deep look into institutional market dynamics in real-time. ### Core Analytical Features: - Interactive Multi-Panel UI : A sleek, data-rich dashboard with five distinct analytical views (Dashboard, Analytics, Projection, Algo Trade, and Stra
FREE
Gold Algo AI
Deepu Eyyani Krishna Kumar Krishna Kumar Eyyani Mohanan
Эксперты
КРИТИЧЕСКИЕ ТОРГОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ - ВАШ УСПЕХ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ МОЩНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ТОРГОВЛИ ЗОЛОТОМ Эта элитная система эксклюзивно откалибрована и точно настроена для торговли ЗОЛОТОМ (XAU/USD). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Несовместимо с другими валютными парами или активами ТРЕБОВАНИЕ К ТАЙМФРЕЙМУ ГРАФИКА M1 (1-минутный график) ОБЯЗАТЕЛЬНО Молниеносное исполнение, обеспечивающее хирургическую точность и максимальный потенциал прибыли ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МАТРИЦА Р
Otter Scalper
Esteban Thevenon
Эксперты
Otter Scalper is a 100% automated trading robot. It uses a very effective breakout strategy. The money management is automatic. A position is taken when a high or low is reached. The position is secured as soon as possible and followed with a trailing stop loss. As the average profit is small, it is advisable to trade with a small spread. The performance of the robot can therefore change depending on your broker. It is also strongly recommended not to use this robot if your broker uses commissi
Quantum Gold Miner MT5
Siphesihle Mabhengu
Эксперты
Quantum Gold Miner Полностью автоматическая пробойная торговля XAUUSD — для MetaTrader 4 и 5 Торгуйте пробоями золота с высокой точностью, а не наугад. Quantum Gold Miner — это полностью автоматический торговый советник, созданный специально для XAUUSD. Вместо того чтобы полагаться на фиксированные линии поддержки и сопротивления, он определяет высоковероятные зоны спроса и предложения непосредственно из текущей структуры рынка — свинг-максимумы и минимумы, где цена неоднократно давала реакци
Gap Rider
Ofer Dvir
Эксперты
GapRider EA - Динамический экспертный советник для торговли гэпами на стороне покупки Обзор GapRider EA — это сложный и адаптивный экспертный советник (EA), разработанный для MetaTrader 5, специализирующийся на торговле гэпами на стороне покупки. Этот EA выявляет значительные рыночные гэпы и размещает стратегические ордера на покупку, используя динамическую настройку размеров на основе волатильности рынка для оптимизации входов и выходов из сделок. Благодаря надежному набору функций, GapRider пр
Capital Gate PRT EA
Irina Cherkashina
Эксперты
This universal expert advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous work in two directions of the trading strategy, which is based on our own trend indicator "   Extreme Spike PRT "  and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdo
Hawk Turn Grid EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Эксперты
Hawk Turn Grid EA Capture market turning points with confidence. Recover with intelligence. Hawk Turn Grid EA is a sophisticated automated trading system that combines market reversal detection with an advanced Grid Recovery Engine to identify high-probability turning points in the market. Inspired by the precision and timing of a hawk, the EA waits patiently for favorable reversal conditions before executing trades, helping traders enter the market at strategic price levels. Rather than opening
Lycan
Leo Carlo Bermudez
Эксперты
Lycan is an automated S calping system optimized for XAUUSD (Gold) on the MetaTrader platform. The EA does not use grid or martingale recovery methods. It applies volatility-based stop loss protection and rule-based filters (spread, news, and session) to select scalp trade opportunities using confirmed breakout strength, rather than relying on high-frequency or recovery-based entries. Live Monitoring: Signal tracked on a Non-ECN, high-spread broker account. (Aggressive Settings Only) Monitor
FREE
Chase the Ember Metatrader5
Esmaeil Rasouli Mohmmad Ali
Эксперты
Ваш идеальный компаньон на рынке Форекс. Сосредоточенный исключительно на торговой паре EURCAD , Chase the Ember использует мощь M30 , оптимального таймфрейма, чтобы ориентироваться в сложностях рынка. Он тщательно разработан для начала диапазонной торговли, глубоко погружаясь в тонкости рыночных движений и паттернов. Стратегия Chase the Ember: хотя мы не можем поделиться точными деталями, вот основы: Chase the Ember использует передовые алгоритмы машинного обучения, которые анализируют обширные
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Эксперты
Советник находит расхождения в двух коррелирующих валютных парах и торгует в сторону их обратного схождения. Рабочий таймфрейм: M30 Входные параметры MagicNumber - идентификационный номер на советника; OrdersComment - комментарий к ордеру, при пустом значении автоматический; Lots - размер лота; DepoPer001Lot - автоматический расчет лота (указывается баланс на единицу 0.01 лота) (при 0 используется значение лота из параметра Lots); TimeFrame - рабочий период; Symbol #2 - коррелирующая валюта; Sy
EMLU Precision AI
Ali Shimaz
1 (1)
Эксперты
EMLU Precision AI — Free Demonstration Version for MT5 Type: Expert Advisor (MT5) ️ Important Notice (Read Before Downloading) This Free version of EMLU Precision AI is designed strictly for demonstration, research, structural inspection, and interface familiarisation . It does not represent the behaviour, logic depth, live signals, or performance results of the full paid version. Performance, trade frequency, and result quality are intentionally reduced to prevent misuse of the free edition as
FREE
UJ Master EA
Matej Hofman
Эксперты
Introducing   UJ Master EA, a simple  yet powerful Expert Advisor for trading the USDJPY pair! Developed, tested and traded by a team of experienced traders with trading experience of over two decades. Prop-Firms Ready Easy To Set up Not sensitive to broker conditions  UJ Master EA is updated every 3 months to get the best results! UJ Master EA   utilizes a complex price action strategy and smart money concepts, following strict mechanical rules. For the best possible results, follow these ste
Mean reversion automatic
Samuel Bedin
Эксперты
Mean reversion automatic is a trading bot for people wanting a secure trading automation. Based on several filters making efficient trades. Designed for major forex. Adjustables parameters availables. Make x3 in a few months losing a few penny as you can see on screenshot. Included money management and growth compounding. Make your trades in total security with this bot. Do not hesitate to contact me
Simple Gold Flip Sequence EA
Yunus Bholawala
Эксперты
A professional gold trading EA designed for XAUUSD with a structured flip-sequence recovery system, dynamic ATR-based targets, and a real-time dashboard. Built for stability, control, and consistent execution. Simple Gold Flip Sequence EA is an automated trading system specifically optimized for gold (XAUUSD). It uses a structured step-based recovery logic combined with ATR-based dynamic levels to adapt to market conditions. The EA opens trades based on candle direction and manages positions thr
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Hedge master Pro
Matong Maphango
1 (1)
Эксперты
Unleash the power of precision trading with Hedge master Pro, the next-generation Forex Expert Advisor that guarantees performance through the proven hedging strategy. Designed for traders who demand consistent results, Hedge master Pro leverages advanced algorithms to maximize profits while minimizing risk. Key Features: Hedging Strategy : This EA dynamically manages trades by using a hedging technique to protect your positions from adverse market moves, ensuring that you stay in control of eve
Veraroza
Gelrik Globio
Эксперты
NOTE : I CONSIDER THIS AS A FAILED PRODUCT THATS WHY I MADE IT CHEAP, TSK. TSK. A DISAPOINTMENT PROJECT. Hello Everyone, As much as we don’t want to share this AE, however, we dont have capital. ABOUT US In 2018, I founded Zrsmyley (Zero Risk, Smile) . I am a trader not by financial stuff, but rather by trading multiple game accounts to a higher one, then selling them when the time was right. Though it only lasted for 2 years as gamers were facing reality and don't have the golden time to p
Giant Grid AI Intelligent Trading Robot
Ge Senlin
Эксперты
Giant Grid AI Intelligent Trading Robot – Feature Guide 1. Product Overview The Giant Grid AI Intelligent Trading Robot is an advanced automated trading solution specifically designed for the foreign exchange (Forex) market . It combines the classic grid trading strategy with the Fuxi Hexagram indicator and AI algorithms to automatically perform high-frequency “buy low, sell high” trades. This EA (Expert Advisor) is ideal for traders seeking consistent profits and reduced screen time. 2. Core C
Aurum Vanguard EA
Phami Nhat Anh
Эксперты
NEURAL GOLD EDGE: The AI-Powered Revolution in XAUUSD Scalping NEURAL GOLD EDGE represents the pinnacle of automated trading technology. Developed specifically for the XAUUSD (Gold) market, this Expert Advisor combines advanced neural network logic with price action analysis to exploit market volatility like never before. Unlike traditional EAs that rely on lagging indicators, NEURAL GOLD EDGE analyzes market structure in real-time, executing trades with surgical precision. The result is
С этим продуктом покупают
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.93 (28)
Эксперты
Smart Gold Hunter — это Expert Advisor для торговли XAUUSD / Gold на MetaTrader 5. Он создан для трейдеров, которые предпочитают советник по золоту без сетки, без мартингейла, с реальными Stop Loss и Take Profit, а также с контролируемым управлением риском. Вы можете проверить live-сигналы перед покупкой: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Go
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Zoomini
Gennady Sergienko
5 (5)
Эксперты
Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози
Lizard
Marco Scherer
4.13 (38)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Другие продукты этого автора
Gold Slayer
Eugen-alexandru Zibileanu
4.64 (11)
Эксперты
Gold Market Domination Прецизионная скальпинговая машина, разработанная на QuantConnect (непревзойдённая на рынке золота, пишите в ЛС за настройками) Она создана с одной целью: полное доминирование на рынке GOLD (XAUUSD) с постоянно прибыльными результатами трейдинга. старые сигналы смотрите на нашей странице MyFXBook MeanFX СТАРТОВАЯ ЦЕНА: Сейчас повышена до 99$ — осталось 2 копии по этой цене, не упустите возможность! Цена повышается на 10$ после каждых 5 продаж! Финальная цена 1666$ Честн
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Surfer EA
Eugen-alexandru Zibileanu
4.83 (12)
Эксперты
Прокатитесь на волнах RSI Surfer EA — это свежий и динамичный Grid Expert Advisor, созданный для навигации по рынку Forex с использованием умной логики на основе RSI в сочетании с подтверждением тренда. ПОПРОБУЙТЕ наши полнофункциональные версии EA для золота: Gold Slayer (будущий лидер рынка) или Quant Invest < Входы Surfer EA основаны на нашем топовом индикаторе: Reversion King (ОТПРАВИТЕЛЬ И МЕНЕДЖЕР TELEGRAM-СИГНАЛОВ — автоматически управляет вашим Telegram-каналом с сигналами) ПОЛУЧИТЕ НАШ
FREE
Quant Invest
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (3)
Эксперты
Создан для трейдеров, разработан для результатов Высокоточная скальпинговая система, специально разработанная для рынка GOLD (XAUUSD) через QuantConnect. LIVE SIGNAL (не используйте на Darwinex, это лишь демонстрационный стресс-тест — на других площадках результаты будут значительно лучше) Quant Invest был создан для трейдеров с долгосрочным видением, которые подходят к рынку дисциплинированно и с уважением: только одна позиция одновременно, заранее определённые Stop Loss и Take Profit для каждо
King Darwin
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (1)
Эксперты
Премиальное решение для торговли золотом KING DARWIN был разработан, чтобы помочь трейдерам добиваться успеха, придерживаясь долгосрочного взгляда на рынок. В основе лежит очень простая концепция: дисциплина и уважение к рискам. Только одна позиция одновременно, заранее установленные Stop Loss и Take Profit для каждой сделки, максимум одна сделка в день и никакой ненужной чрезмерной торговли. LIVE SIGNAL  Готов для Darwinex (Darwinex Ready) — этот советник изначально создавался в первую очередь
MeanReversion Pro System
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (1)
Индикаторы
Mean Reversion Pro System Высокоточный индикатор возврата к среднему (Mean Reversion), объединяющий три независимых сигнальных движка с сигналами BUY и SELL, два осцилляторных фильтра и адаптивный мульти-таймфреймовый луч Ганна в одном оптимизированном инструменте, созданном специально для скальпинга. Особенности: Без перерисовки (No Repaint) Мульти-таймфреймовый анализ Автоматические TP и SL Звуковые оповещения Оптимизирован для таймфреймов M3–M5 Определение ложных пробоев по теням свечей (Wick
Super Hero Signals
Eugen-alexandru Zibileanu
4 (3)
Индикаторы
SUPER HERO Signals — новый индикатор от MeanFX. Он объединяет точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL, что позволяет находить сделки с наилучшими статистическими характеристиками. Цена увеличивается после каждых 5 покупок. Следующая цена — 50$ . Перед покупкой напишите мне, чтобы получить доступ к демонстрации на реальном графике и актуальной торговой статистике. Это поможет вам принять взвешенное решение и, надеюсь, улучшить ваш торговый процесс. Что делает этот индикатор особенным
Candle Timer and Spread
Eugen-alexandru Zibileanu
Утилиты
ENJOY for FREE  kindly leave a positive review. Candle elapsing time and spread on the  Bid Price Line Apply to Chart > Works on any timeframe, no bugs, fully optimised Try the Gold Version EA   < Click here Candle Time Indicator, Candle Timer, Candle Clock, Candle Timer for MT5, Time Candle, Timer Candle. Spread Indicator, Spread count, Spread Clock, Spread Timer, Spread in Points, Spread in Pips
FREE
MeanReversion Pro System MT4
Eugen-alexandru Zibileanu
Индикаторы
Mean Reversion Pro System MT4 Version A precision mean reversion indicator combining three independent signal engines with BUY and SELL signals , two oscillator filters, and an adaptive multi-timeframe Gann ray, all in a single, optimized tool built for scalpers. No repaint  Multi-timeframe  Auto TP SL  Sound alerts  3m-5m optimized  Wick detection + Candle break The concept: Standard Bollinger Bands only signal when price   closes   beyond the band missing the countless high-probability setup
Bitcoin Emperor
Eugen-alexandru Zibileanu
Эксперты
Правьте криптовалютным рынком Bitcoin Emperor EA   это новый и динамичный эксперт-советник, разработанный для торговли на рынке Bitcoin BTCUSD с подтверждением тренда, используя стратегию, которая доказала свою эффективность с конца 2024 года и остается актуальной по сегодняшний день. ПОПРОБУЙТЕ VIP-эксперта для золота: Gold Slayer Входы Bitcoin Emperor основаны на нашем индикаторе премиум-класса: Reversion King (ОТПРАВИТЕЛЬ И МЕНЕДЖЕР СИГНАЛОВ В TELEGRAM  автоматически управляет вашим Telegram-
FREE
Neuro Gann
Eugen-alexandru Zibileanu
Индикаторы
Индикатор неврологического обучения: Установите его на график и позвольте ему самостоятельно найти свои лучшие настройки. Neuro Gann AI — это нейросетевой сигнальный индикатор для MetaTrader 5, который делает то, что большинство инструментов оставляют на вас. Он изучает недавнюю историю и текущее состояние рынка выбранного символа, определяет все лучшие настройки для фильтров индикатора, расстояния Stop Loss и Take Profit, которые дали бы наилучшие результаты, и применяет их за вас. Переключитес
MeanFX Hydra
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (1)
Эксперты
Торгуйте связью между Золотом и AUD вместе с Double Headed Hydra Австралия является одним из крупнейших экспортёров золота в мире, поэтому движения XAUUSD часто напрямую влияют на силу австралийского доллара. Когда цены на золото растут, AUD обычно укрепляется, создавая высоковероятные импульсные сетапы на AUDCAD. Этот Expert Advisor создан для определения и торговли в таких рыночных условиях, объединяя ценовое движение золота с трендовым поведением AUDCAD. Это помогает захватывать возможности,
Candle Timer and Spread Met4
Eugen-alexandru Zibileanu
Индикаторы
ENJOY for FREE  kindly leave a positive review. Candle elapsing time and spread on the  Bid Price Line Apply to Chart > Works on any timeframe, no bugs, fully optimised Candle Time Indicator, Candle Timer, Candle Clock, Candle Timer for MT5, Time Candle, Timer Candle. Spread Indicator, Spread count, Spread Clock, Spread Timer, Spread in Points, Spread in Pips
FREE
Gridney Spears
Eugen-alexandru Zibileanu
4.67 (3)
Эксперты
Using Grids with Efficacity and Style Gridney Spears EA is a dynamic Martin Girl Expert Advisor designed to navigate the AUDCAD market with smart ADR based logic combined with trend confirmation from Moving Averages. > TRY our full Version EA for gold:   Gold Slayer  (the future leader of the market) Try our top tier indicator: Reversion King (TELEGRAM SIGNAL SENDER and MANAGER- auto runs your telegram signal channel) >GET OUR HIGH% WINRATE INDICATOR HERE<   Current Status: TESTING PERIOD -  Lea
FREE
The One MeanFX
Eugen-alexandru Zibileanu
Эксперты
One Market. One Strategy. One Winner... Продвинутый торговый советник для золота с интеллектуальной системой хеджирования и восстановления позиций. Попробуйте улучшенную версию: Gold Slayer или Quant Invest < Точки входа One основаны на нашем флагманском индикаторе высшего уровня: Reversion King . ПОЛУЧИТЕ НАШ ИНДИКАТОР С ВЫСОКИМ ПРОЦЕНТОМ УСПЕШНЫХ СДЕЛОК ЗДЕСЬ < Настройки Торговый инструмент: XAUUSD (Золото) Таймфрейм: H1 Рекомендуемый размер депозита: от $2 000 — высокий риск от $5 000 — средн
FREE
Reversion King MT4
Eugen-alexandru Zibileanu
Индикаторы
Новый король на рынке — Индикатор + Управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) (ПОЛНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА) Этот индикатор включает в себя продвинутую торговую стратегию, полноценную торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему возврата к среднему (Mean Reversion), основанную на расширениях Envelopes и усиленную несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятностных разворотных точек входа с сигналами BUY и SELL. Индикатор НЕ перерисовыва
Super Hero Signals MT4
Eugen-alexandru Zibileanu
Индикаторы
SUPER HERO Signals   — новый индикатор от MeanFX. Он объединяет точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL, что позволяет находить сделки с наилучшими статистическими характеристиками. Цена увеличивается после каждых 5 покупок. Следующая цена —   50$ . Перед покупкой напишите мне, чтобы получить доступ к демонстрации на реальном графике и актуальной торговой статистике. Это поможет вам принять взвешенное решение и, надеюсь, улучшить ваш торговый процесс. Что делает этот индикатор особе
Candle Flowing PnL on Chart
Eugen-alexandru Zibileanu
Утилиты
Candle Flowing PnL on Chart This indicator shows PnL realised profits or losses flowing live on chart above or below candle were it took place. The nice part is it groups the same candle result, for example if you closed a grid with multiple positions you will see the result of candle PnL grouped. Basically this indicator helps trading directly from the chart, no need for toolbox windows, you can see live current open PnL , already cloed positions PnL and Today realised PnL You can switch to mo
FREE
King Bridge Telegram Utility
Eugen-alexandru Zibileanu
Утилиты
MT5 To Telegram Signal Bridge — Free Utility What it does This Utility ea connects The REVERSION KING Indicator to your Telegram bot or channel in real time. It runs silently on one chart and automatically forwards trading signals, TP hits, and SL events as formatted messages — no manual copy-pasting, no screen watching. Features Sends new signal alerts with entry, TP1, TP2, TP3, SL levels and R:R ratio Sends TP1, TP2, TP3 hit confirmations with points gained Sends SL hit notifications with poin
FREE
Trade Panel Manager and Assistant
Eugen-alexandru Zibileanu
Утилиты
Trade Panel Manager and Assistant 2026 - “The trading tool we all wish existed when we started trading.” Comes with 3 expansive panels: Main / Grid / Minipanel Trade panel manager is a comprehensive trade management panel for MetaTrader 5, designed for traders who want full control over their entries, exits, and risk without leaving the chart. It handles everything from a single market order to complex grid setups, all through a clean drag-and-drop interface built directly on the chart. The ma
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв