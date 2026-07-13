Индикатор неврологического обучения: Установите его на график и позвольте ему самостоятельно найти свои лучшие настройки.

Neuro Gann AI — это нейросетевой сигнальный индикатор для MetaTrader 5, который делает то, что большинство инструментов оставляют на вас. Он изучает недавнюю историю и текущее состояние рынка выбранного символа, определяет все лучшие настройки для фильтров индикатора, расстояния Stop Loss и Take Profit, которые дали бы наилучшие результаты, и применяет их за вас. Переключитесь на другой таймфрейм, и он снова начнёт обучение с нуля, поэтому вы всегда торгуете с настройками, подходящими именно для графика перед вами, а не с числами, выбранными наугад.

Метод, лежащий в его основе, — это деление ценового диапазона по W.D. Gann. Когда цена возвращается в сигнальную зону в направлении тренда старшего таймфрейма, индикатор отмечает точку входа на свече и строит линию входа, три цели и Stop Loss. Он также подтверждает сигналы с помощью скользящей средней и фильтра её полос, а также автоматически выбирает подтверждение со старшего таймфрейма, поэтому вы не привязаны к одной фиксированной настройке для всех рынков — вы торгуете преимущественно по тренду.

Проверенная статистическая эффективность (работает практически на любом активе)

M1 - M5 - M15 - M30 - H1, очень универсален и может работать одновременно на всех таймфреймах для получения большего количества сигналов!

Адаптирует стратегию и все настройки в РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ, генерируя сделки с высоким процентом прибыльности и максимальным статистическим преимуществом на нашей стороне

На графике отображаются только подтверждённые сигналы BUY и SELL

Адаптивные уровни TP и SL автоматически генерируются индикатором для каждой сделки

Средний процент прибыльных сделок 75%+

Оповещения и уведомления также отправляются на мобильный телефон

Подходит для торговли в проп-фирмах

Лёгок для понимания — подходит для любого уровня опыта

Персональная поддержка от автора

100% без перерисовки (Non-Repainting), без изменения истории (Non-Redrawing) и без задержек (Non-Lagging)

Что на самом деле делает обучающая часть

Большинство индикаторов дают вам фиксированный Stop Loss и фиксированные цели и надеются, что они подойдут вашему символу. Neuro Gann AI так не работает. Он воспроизводит недавние сигналы на вашем графике, тестирует различные расстояния Stop Loss и Take Profit в разумных пределах и сохраняет комбинацию, которая в первую очередь обеспечивает высокий процент прибыльных сделок, а затем набирает максимальное количество пунктов. Вы сами выбираете минимальный процент прибыльных сделок, который вас устраивает. По умолчанию он составляет семьдесят пять процентов.

Он остаётся честным. Поиск ограничен, поэтому он никогда не сможет скрыться за нереалистичным Stop Loss, который просто никогда не будет достигнут. Он не будет доверять результату, основанному всего на нескольких сделках, поэтому на спокойных инструментах он сохраняет ваши собственные настройки до тех пор, пока не накопится достаточная история для обучения. Он выполняет оптимизацию один раз при загрузке и обновляет её примерно один раз в день, плавно подстраиваясь под изменения рынка, а не постоянно меняя настройки.

На графике

Точки входа отмечаются чёткими стрелками. Цели и Stop Loss отображаются в виде подписанных линий, и каждая из них обновляется сразу после достижения. Сделка, достигшая второй цели, продолжает работать к третьей, а если появляется новый сетап, он становится активным. Все прошлые сигналы остаются на графике в виде светлых меток, поэтому история работы метода всегда находится перед вами, а не скрыта.

Панель позволяет мгновенно увидеть всю необходимую информацию. Она показывает направление, таймфрейм подтверждения, выполнил ли движок оптимизацию и сколько прошлых сигналов он изучил, точные выбранные настройки, а также текущий процент прибыльных сделок и общее количество пунктов за последние семь и тридцать дней. Одним нажатием можно скрыть или показать уровни Ганна, если вам нужен более чистый вид графика.

Полезно знать

Это индикатор. Он отображает сигналы, уровни и статистику, а также отправляет оповещения через всплывающие окна, push-уведомления и электронную почту. Он не открывает и не управляет сделками за вас. Показатели на панели рассчитываются на основе истории цен вашего графика и показывают, как метод отработал бы на истории. Это запись прошлых результатов, а не обещание того, что произойдёт дальше. Протестируйте любые настройки у своего брокера, прежде чем полагаться на них, и помните, что торговля всегда связана с риском.

Входные параметры включают период анализа Ганна и фильтр старшего таймфрейма, расстояния целей и Stop Loss, параметры автоматической оптимизации и ограничения поиска, фильтр скользящей средней, стиль и цвета стрелок входа, информационные панели и каналы оповещений.